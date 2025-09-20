Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में लैपटॉप पर मिल रहा धाकड़ डिस्काउंट, सरपट होगा ऑफिस का सारा काम
Laptops On Amazon: नया लैपटॉप खरीदने के लिए यह समय सबसे सही है, क्योंकि अमेजन सेल में आपको लैपटॉप पर एक से बढ़कर एक ऑफर मिल जाएंगे।
Laptops On Amazon: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में लैपटॉप पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल में टॉप ब्रांड्स जैसे एचपी, डेल, लेनोवो, आसुस और एसर के लेटेस्ट मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। चाहें आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या गेमिंग पसंद करते हों, यहां आपको हर जरूरत के हिसाब से लैपटॉप मिल जाएगा। इसके साथ ही एक्सचेंज ऑफर, नो-कॉस्ट ईएमआई और बैंक डिस्काउंट का फायदा लिया जा सकता है। इस सेल में i5 और i7 प्रोसेसर, 8GB/16GB रैम, एसएसडी स्टोरेज वाले लैपटॉप्स किफायती दाम पर खरीदे जा सकते हैं।
इस लैपटॉप की कीमत 66,190 रुपये है। इसके साथ हर महीने 11,032 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे ऑर्डर किया जा सकता है। यह एक पावरफुल और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए बढ़िया विकल्प है। इसमें 13th जेनरेशन इंटेल कोर आई7 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 15.3 इंच WUXGA IPS डिस्प्ले क्लियर और ब्राइट विज़ुअल्स देता है। यह लैपटॉप 16GB रैम और 512GB एसएसडी के साथ आता है, जिससे मल्टीटास्किंग और स्टोरेज आसान हो जाता है। इसमें विंडोज 11 और एमएस ऑफिस होम प्री-इंस्टॉल्ड है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल i7 13th Gen प्रोसेसर
16GB रैम + 512GB एसएसडी से फास्ट परफॉर्मेंस
बैकलिट कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
प्राइस थोड़ा ज्यादा
इसकी कीमत 78,450 रुपये है, जिसे 31% डिस्काउंट के साथ 54,050 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो मल्टीटास्किंग, डाटा प्रोसेसिंग, कई एप्स एक साथ चलाना पसंद करते हैं। इसमें 13 जनरेशन का इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर दिया गया है, जो तेजी से काम करता है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड और अतिरिक्त 3 महीनों का गेम पास दिया गया है। इसमें 15.3 इंच का WUXGA IPS डिस्प्ले दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
हैवी काम जैसे वीडियो एडिटिंग या मल्टीटास्किंग के लिए सही
ज्यादा रैम और स्टोरेज
बड़ी IPS स्क्रीन
बैकलिट कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
कोई डेडिकेटेड GPU नहीं
स्क्रीन-ब्राइटनेस कम
थोड़ा महंगी
इस लैपटॉप की कीमत 52,990 रुपये है। इस पर 28% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 37,990 रुपये हो जाती है। यह हल्का और पोर्टेबल लैपटॉप है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए सही रहेगा। इसमें 14 इंच FHD डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस ~ 250 निट्स है। इसमें Ryzen 5 7520U प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 16 जीबी की रैम और 512 जीबी स्टोरेज भी मौजूद है। इसमें 42Wh बैटरी है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
नॉन-ग्लेयर FHD डिस्प्ले
Ryzen 5 7520U प्रोसेसर बिजली की खपत में बैलेंस्ड
180° हिंग, वेबकैम शटर और प्रीमियम बिल्ड टैच
क्यों खोजें विकल्प
ब्राइटनेस 250 निट्स
हैवी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसी कामों में सीमित
डिस्प्ले रिफ्रेश रेट केवल 60Hz
इस लैपटॉप की कीमत 30,500 रुपये है। इसकी वास्तविक कीमत 85,000 रुपये है और इस पर 64% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफिस वर्क, स्टडी और डेली टास्क के लिए बनाया गया है। इसमें AMD राइजन 5 क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8 जीबी रैम औऱ 512 जीबी स्टोरेज दी गई है, जिसके साथ मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। इसमें 14 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ ही विंडोज 11 और एएमडी रेडिऑन ग्राफिक्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Ryzen 5 प्रोसेसर से स्मूद परफॉर्मेंस
हल्का और आसानी से कैरी करने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
केवल HD डिस्प्ले, FHD नहीं
रैम सिर्फ 8GB
इस लैपटॉप की कीमत 36,990 रुपये है। इस पर 13% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। इसका 15.6 इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, जिससे आंखों पर कम दबाव पड़ता है। साथ ही, 8GB रैम और 512GB एसएसडी से लैपटॉप जल्दी बूट होता है। 1.69 किलो वजन के साथ यह काफी हल्का रहेगा और कैरी करने में आसानी होगी।
Specifications
क्यों खरीदें
अच्छी परफॉर्मेंस बेसिक ऑफिस, पढ़ाई और मल्टीटास्किंग के लिए सही
FHD डिस्प्ले और एंटी-ग्लेयर कोटिंग
फाइल्स, डॉक्युमेंट्स, मूवीज आदि के लिए पर्याप्त स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग या वीडियो एडिटिंग में परफॉर्मेंस कम
डिस्प्ले ब्राइटनेस औसत
वैसे तो इस लैपटॉप की कीमत 29,990 रुपये है। इसे 30% डिस्काउंट के साथ 20,970 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक बजट-फ्रेंडली और हल्का लैपटॉप है, जो पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, डॉक्यूमेंट वर्क और इंटरनेट ब्राउजिंग जैसी बेसिक जरूरतों के लिए सही है। इसमें इंटेल सेलेरॉन एन4500 प्रोसेसर है। इसमें 8GB रैम और 256GB एसएसडी दी गई है। इसमें 14 इंच HD डिस्प्ले है, जो इसे कॉम्पैक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
बजट-फ्रेंडली और स्टूडेंट्स के लिए सही
विंडोज पहले से इंस्टॉल
क्यों खोजें विकल्प
प्रोसेसर बेसिक लेवल
डिस्प्ले सिर्फ HD
इस लैपटॉप की कीमत 63,629 रुपये है। इस पर 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 47,490 रुपये हो जाती है। इसमें AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर और 4GB रेडिऑन आरएक्स 6500M ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो गेमिंग और ग्राफिक टास्क के लिए एकदम सही है। इसमें 15.6 इंच का एफएचडी आईपीएस डिस्प्ले स्मूद विजुअल देता है। इसका बैकलिट कीबोर्ड गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही 8GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
गेमिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए पावरफुल ग्राफिक्स
बैकलिट कीबोर्ड और B&O ऑडियो से प्रीमियम एक्सपीरियंस
FHD IPS डिस्प्ले से अच्छी क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
वजन ज्यादा, कैरी करना मुश्किल
सिर्फ 8GB रैम
बैटरी बैकअप औसत
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
