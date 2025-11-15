बच्चों के लिए परफेक्ट लैपटॉप, एजूकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट, शुरुआती कीमत 12,990 रुपये
संक्षेप: Amazon ने स्कूली बच्चों के लिए लैपटॉप की नई रेंज पेंश की है, जिससे आप लैपटॉप को मात्र 12,990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।
आज के समय में कभी पॉल्यूशन तो कभी अन्य कारणों से स्कूल अक्सर ऑनलाइन मोड में चले जाते हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए लैपटॉप होना ज़रूरी हो गया है। हालांकि, लैपटॉप की कीमतें आमतौर पर काफी अधिक होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ऐसी लैपटॉप लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 12,990 रुपये है। ये सभी लैपटॉप स्कूल से जुड़े कामों के लिए बेहद उपयुक्त हैं और ज़रूरत के सभी महत्वपूर्ण फीचर्स के साथ आते हैं।
1. Primebook 2 Max 2025 (New Launch) | 8GB RAM, 256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)
यह एक बजट-फ्रेंडली और स्टूडेंट-फोकस्ड लैपटॉप है, जिसे पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, ब्राउज़िंग और बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 8GB RAM, 256GB UFS स्टोरेज और बड़ा 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले मिलता है। इसे अमेज़न से 40% की छूट के साथ 20,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Helio G99 चिपसेट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस
8GB RAM + 256GB UFS स्टोरेज
बड़ा 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले
12 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
Windows नहीं, Android आधारित OS
हाई-एंड एडिटिंग या PC गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं
कुछ प्रोफेशनल ऐप्स सपोर्ट नहीं करते
2. Primebook 2 Pro 2025 (New Launch) | 8GB RAM, 128GB UFS Storage | 14.1-Inch FHD IPS Display | 14 Hours Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)
यह एक किफायती और स्टूडेंट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जो पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स बनाने, ब्राउज़िंग और हल्की मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर मिलता है, जो 8GB रैम, 128GB UFS स्टोरेज और 14.1-इंच Full HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है। इसे अमेजनन से 18,890 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Helio G99 चिपसेट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस
8GB RAM + UFS स्टोरेज
हल्का और कॉम्पैक्ट 14.1-इंच FHD IPS डिस्प्ले
14 घंटे तक की बैटरी बैकअप
microSD से 1TB तक स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
Windows सपोर्ट नहीं
128GB स्टोरेज थोड़ी कम लग सकती है
हाई-एंड एडिटिंग या गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं
3. Dell 15, AMD Ryzen 3 7320U Processor (8GB RAM / 512GB SSD/Windows 11 + Office H&S 2024 + M365 / 15.6"(39.62 Cm) FHD Display / 12 Month Mcafee/Carbon Black Color/ 1.63 Kg Thin & Light Laptop
यह एक थिन एंड लाइट, पावरफुल और स्टूडेंट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जिसे रोजाना काम, कॉलेज स्टडी, ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB RAM, 512GB SSD और 15.6-इंच FHD डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप को अमेजन से मात्र 28,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग
15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले
वजन 1.67 किलोग्राम
12 महीने McAfee सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
RAM अपग्रेड का विकल्प नहीं
Wi-Fi 6 का सपोर्ट नहीं
बैकलिट कीबोर्ड नहीं बताया गया
4. JioBook 11 with Lifetime Office | Android 4G Laptop Mediatek 8788 (JioOS) | Octa-core | 4GB RAM | 64 eMMC Storage | Thin and Light Laptop (11.6 inch, 990 Grams) | Dual Band WiFi + SIM | Blue
यह एक बजट-फ्रेंडली 4G एंड्रॉयड लैपटॉप है, जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, बेसिक ब्राउज़िंग, वीडियो क्लासेस, डॉक्यूमेंट वर्क और ट्रैवल-यूज़ के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें MediaTek MT8788 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज और 11.6-इंच HD डिस्प्ले मिलता है। यह 48% की छूट के साथ सिर्फ 12,990 रुपये में आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4G LTE + डुअल-बैंड Wi-Fi
वजन सिर्फ 990 ग्राम
लाइफटाइम SoftMaker Office 2024
SD कार्ड से 256GB तक स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा
अच्छा बैटरी बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
हेवी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं
64GB eMMC स्टोरेज, SSD जितनी तेज नहीं
डिस्प्ले केवल HD
Windows/macOS ऐप्स सपोर्ट नहीं
5. Acer Aspire 3, Intel Core Celeron N4500, 12GB LPDDR4 RAM, 512GB SSD, HD, 14"/35.56cm, Windows 11 Home, Silver, 1.3KG, A324-45, Thin and Light Laptop
यह एक बजट-फ्रेंडली और अल्ट्रालाइट लैपटॉप है, जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस वर्क, वेब-ब्राउज़िंग और रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए बनाया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर है। साथ ही 12GB RAM, 512GB SSD और 14-इंच HD डिस्प्ले दिया गया है। इसे सिर्फ 22,990 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्राइस में बेहतरीन मल्टीटास्किंग
फास्ट बूट स्पीड और पर्याप्त स्टोरेज
काफी हल्का और पोर्टेबल
डुअल-बैंड WiFi 5
बजट में Windows 11 Home
क्यों खोजें विकल्प
Celeron N4500 प्रोसेसर
डिस्प्ले केवल HD
कीबोर्ड में बैकलाइट नहीं
ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड
6. HP 15, 13th Gen Intel Core i3-1315U (12GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6''/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fd0573TU, FHD Camera w/Shutter Laptop
यह एक पावरफुल और भरोसेमंद लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 12GB RAM, 512GB SSD और 15.6-इंच का FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप में WiFi 6, HP का FHD कैमरा शटर दिया गया है। इसे अमेजन से 37,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
13th Gen i3—इस प्राइस में हाई-परफॉर्मेंस CPU
12GB RAM—बेहतरीन मल्टीटास्किंग और स्मूथ परफॉर्मेंस
FHD कैमरा शटर
Microsoft Office 2024 + 1 साल M365 Basic
क्यों खोजें विकल्प
बैकलिट कीबोर्ड नहीं
चार्जिंग Type-C पोर्ट से सपोर्टेड नहीं
बेसिक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स
7. Neopticon BrowseBook 14.1" FHD IPS Laptop | Best Student & Office Work Laptop | Celeron N4020 | 4GB RAM | 128GB SSD | Windows 11 | 38Wh | 1.3kg | Grey
यह एक कॉम्पैक्ट और लाइटवेट स्टूडेंट और ऑफिस वर्क लैपटॉप है, जो बेसिक परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Celeron N4020 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही 4GB RAM, 128GB SSD और 14.1-इंच FHD IPS डिस्प्ले इसे परफेक्ट च्वाइस बना देते हैं। इसे अमेजन पर 57 फीसद की छूट के साथ 12,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
14.1 इंच FHD IPS डिस्प्ले
Intel Celeron N4020 प्रोसेसर
128GB SSD से फास्ट बूट और प्रोग्राम लोडिंग
38Wh बैटरी
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए नहीं
भारी एप्लिकेशन्स में रैम की कमी
128GB स्टोरेज जल्दी भर सकती है
ग्राफिक्स बेसिक
