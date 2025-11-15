बच्चों के लिए परफेक्ट लैपटॉप, एजूकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट, शुरुआती कीमत 12,990 रुपये

संक्षेप: Amazon ने स्कूली बच्चों के लिए लैपटॉप की नई रेंज पेंश की है, जिससे आप लैपटॉप को मात्र 12,990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

Sat, 15 Nov 2025 10:28 AM

आज के समय में कभी पॉल्यूशन तो कभी अन्य कारणों से स्कूल अक्सर ऑनलाइन मोड में चले जाते हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए लैपटॉप होना ज़रूरी हो गया है। हालांकि, लैपटॉप की कीमतें आमतौर पर काफी अधिक होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ऐसी लैपटॉप लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 12,990 रुपये है। ये सभी लैपटॉप स्कूल से जुड़े कामों के लिए बेहद उपयुक्त हैं और ज़रूरत के सभी महत्वपूर्ण फीचर्स के साथ आते हैं।

यह एक बजट-फ्रेंडली और स्टूडेंट-फोकस्ड लैपटॉप है, जिसे पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, ब्राउज़िंग और बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 8GB RAM, 256GB UFS स्टोरेज और बड़ा 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले मिलता है। इसे अमेज़न से 40% की छूट के साथ 20,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर MediaTek Helio G99 RAM 8GB LPDDR4X स्टोरेज 256GB UFS डिस्प्ले 15.6 इंच Full HD IPS बैटरी 12 घंटे तक OS PrimeOS 3.0 क्यों खरीदें Helio G99 चिपसेट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस 8GB RAM + 256GB UFS स्टोरेज बड़ा 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले 12 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प Windows नहीं, Android आधारित OS हाई-एंड एडिटिंग या PC गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं कुछ प्रोफेशनल ऐप्स सपोर्ट नहीं करते

यह एक किफायती और स्टूडेंट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जो पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स बनाने, ब्राउज़िंग और हल्की मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर मिलता है, जो 8GB रैम, 128GB UFS स्टोरेज और 14.1-इंच Full HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है। इसे अमेजनन से 18,890 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर MediaTek Helio G99 RAM 8GB LPDDR4X स्टोरेज 128GB UFS डिस्प्ले 14.1 इंच Full HD IPS बैटरी 14 घंटे तक क्यों खरीदें Helio G99 चिपसेट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस 8GB RAM + UFS स्टोरेज हल्का और कॉम्पैक्ट 14.1-इंच FHD IPS डिस्प्ले 14 घंटे तक की बैटरी बैकअप microSD से 1TB तक स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प Windows सपोर्ट नहीं 128GB स्टोरेज थोड़ी कम लग सकती है हाई-एंड एडिटिंग या गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं

यह एक थिन एंड लाइट, पावरफुल और स्टूडेंट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जिसे रोजाना काम, कॉलेज स्टडी, ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB RAM, 512GB SSD और 15.6-इंच FHD डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप को अमेजन से मात्र 28,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 3 7320U RAM 8GB डिस्प्ले 15.6 इंच FHD, 120Hz ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड OS Windows 11 Home क्यों खरीदें तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले वजन 1.67 किलोग्राम 12 महीने McAfee सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प RAM अपग्रेड का विकल्प नहीं Wi-Fi 6 का सपोर्ट नहीं बैकलिट कीबोर्ड नहीं बताया गया

यह एक बजट-फ्रेंडली 4G एंड्रॉयड लैपटॉप है, जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, बेसिक ब्राउज़िंग, वीडियो क्लासेस, डॉक्यूमेंट वर्क और ट्रैवल-यूज़ के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें MediaTek MT8788 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज और 11.6-इंच HD डिस्प्ले मिलता है। यह 48% की छूट के साथ सिर्फ 12,990 रुपये में आता है।

Specifications प्रोसेसर MediaTek MT8788 Octa-Core RAM 4GB LPDDR4 डिस्प्ले 11.6 इंच HD Anti-glare कनेक्टिविटी 4G LTE + Dual-band WiFi OS JioOS क्यों खरीदें 4G LTE + डुअल-बैंड Wi-Fi वजन सिर्फ 990 ग्राम लाइफटाइम SoftMaker Office 2024 SD कार्ड से 256GB तक स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा अच्छा बैटरी बैकअप क्यों खोजें विकल्प हेवी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं 64GB eMMC स्टोरेज, SSD जितनी तेज नहीं डिस्प्ले केवल HD Windows/macOS ऐप्स सपोर्ट नहीं

यह एक बजट-फ्रेंडली और अल्ट्रालाइट लैपटॉप है, जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस वर्क, वेब-ब्राउज़िंग और रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए बनाया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर है। साथ ही 12GB RAM, 512GB SSD और 14-इंच HD डिस्प्ले दिया गया है। इसे सिर्फ 22,990 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।

Specifications प्रोसेसर Intel Celeron N4500 RAM 12GB LPDDR4X स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 14-इंच HD OS Windows 11 Home वजन 1.3kg क्यों खरीदें प्राइस में बेहतरीन मल्टीटास्किंग फास्ट बूट स्पीड और पर्याप्त स्टोरेज काफी हल्का और पोर्टेबल डुअल-बैंड WiFi 5 बजट में Windows 11 Home क्यों खोजें विकल्प Celeron N4500 प्रोसेसर डिस्प्ले केवल HD कीबोर्ड में बैकलाइट नहीं ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड

यह एक पावरफुल और भरोसेमंद लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 12GB RAM, 512GB SSD और 15.6-इंच का FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप में WiFi 6, HP का FHD कैमरा शटर दिया गया है। इसे अमेजन से 37,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i3-1315U स्टोरेज 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD OS Windows 11 Home कनेक्टिविटी WiFi 6, Bluetooth 5.3 क्यों खरीदें 13th Gen i3—इस प्राइस में हाई-परफॉर्मेंस CPU 12GB RAM—बेहतरीन मल्टीटास्किंग और स्मूथ परफॉर्मेंस FHD कैमरा शटर Microsoft Office 2024 + 1 साल M365 Basic क्यों खोजें विकल्प बैकलिट कीबोर्ड नहीं चार्जिंग Type-C पोर्ट से सपोर्टेड नहीं बेसिक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स

यह एक कॉम्पैक्ट और लाइटवेट स्टूडेंट और ऑफिस वर्क लैपटॉप है, जो बेसिक परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Celeron N4020 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही 4GB RAM, 128GB SSD और 14.1-इंच FHD IPS डिस्प्ले इसे परफेक्ट च्वाइस बना देते हैं। इसे अमेजन पर 57 फीसद की छूट के साथ 12,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।