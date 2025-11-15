Hindustan Hindi News
बच्चों के लिए परफेक्ट लैपटॉप, एजूकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट, शुरुआती कीमत 12,990 रुपये

संक्षेप: Amazon ने स्कूली बच्चों के लिए लैपटॉप की नई रेंज पेंश की है, जिससे आप लैपटॉप को मात्र 12,990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं।

Sat, 15 Nov 2025 10:28 AMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
आज के समय में कभी पॉल्यूशन तो कभी अन्य कारणों से स्कूल अक्सर ऑनलाइन मोड में चले जाते हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए लैपटॉप होना ज़रूरी हो गया है। हालांकि, लैपटॉप की कीमतें आमतौर पर काफी अधिक होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ऐसी लैपटॉप लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 12,990 रुपये है। ये सभी लैपटॉप स्कूल से जुड़े कामों के लिए बेहद उपयुक्त हैं और ज़रूरत के सभी महत्वपूर्ण फीचर्स के साथ आते हैं।

यह एक बजट-फ्रेंडली और स्टूडेंट-फोकस्ड लैपटॉप है, जिसे पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, ब्राउज़िंग और बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 8GB RAM, 256GB UFS स्टोरेज और बड़ा 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले मिलता है। इसे अमेज़न से 40% की छूट के साथ 20,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
MediaTek Helio G99
RAM
8GB LPDDR4X
स्टोरेज
256GB UFS
डिस्प्ले
15.6 इंच Full HD IPS
बैटरी
12 घंटे तक
OS
PrimeOS 3.0

क्यों खरीदें

...

Helio G99 चिपसेट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस

...

8GB RAM + 256GB UFS स्टोरेज

...

बड़ा 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले

...

12 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

Windows नहीं, Android आधारित OS

...

हाई-एंड एडिटिंग या PC गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं

...

कुछ प्रोफेशनल ऐप्स सपोर्ट नहीं करते

यह एक किफायती और स्टूडेंट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जो पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स बनाने, ब्राउज़िंग और हल्की मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर मिलता है, जो 8GB रैम, 128GB UFS स्टोरेज और 14.1-इंच Full HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है। इसे अमेजनन से 18,890 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
MediaTek Helio G99
RAM
8GB LPDDR4X
स्टोरेज
128GB UFS
डिस्प्ले
14.1 इंच Full HD IPS
बैटरी
14 घंटे तक

क्यों खरीदें

...

Helio G99 चिपसेट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस

...

8GB RAM + UFS स्टोरेज

...

हल्का और कॉम्पैक्ट 14.1-इंच FHD IPS डिस्प्ले

...

14 घंटे तक की बैटरी बैकअप

...

microSD से 1TB तक स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

Windows सपोर्ट नहीं

...

128GB स्टोरेज थोड़ी कम लग सकती है

...

हाई-एंड एडिटिंग या गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं

यह एक थिन एंड लाइट, पावरफुल और स्टूडेंट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जिसे रोजाना काम, कॉलेज स्टडी, ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग और ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB RAM, 512GB SSD और 15.6-इंच FHD डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप को अमेजन से मात्र 28,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 3 7320U
RAM
8GB
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD, 120Hz
ग्राफिक्स
इंटीग्रेटेड
OS
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग

...

15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले

...

वजन 1.67 किलोग्राम

...

12 महीने McAfee सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

RAM अपग्रेड का विकल्प नहीं

...

Wi-Fi 6 का सपोर्ट नहीं

...

बैकलिट कीबोर्ड नहीं बताया गया

यह एक बजट-फ्रेंडली 4G एंड्रॉयड लैपटॉप है, जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, बेसिक ब्राउज़िंग, वीडियो क्लासेस, डॉक्यूमेंट वर्क और ट्रैवल-यूज़ के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें MediaTek MT8788 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 4GB RAM, 64GB स्टोरेज और 11.6-इंच HD डिस्प्ले मिलता है। यह 48% की छूट के साथ सिर्फ 12,990 रुपये में आता है।

Specifications

प्रोसेसर
MediaTek MT8788 Octa-Core
RAM
4GB LPDDR4
डिस्प्ले
11.6 इंच HD Anti-glare
कनेक्टिविटी
4G LTE + Dual-band WiFi
OS
JioOS

क्यों खरीदें

...

4G LTE + डुअल-बैंड Wi-Fi

...

वजन सिर्फ 990 ग्राम

...

लाइफटाइम SoftMaker Office 2024

...

SD कार्ड से 256GB तक स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा

...

अच्छा बैटरी बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

...

हेवी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं

...

64GB eMMC स्टोरेज, SSD जितनी तेज नहीं

...

डिस्प्ले केवल HD

...

Windows/macOS ऐप्स सपोर्ट नहीं

यह एक बजट-फ्रेंडली और अल्ट्रालाइट लैपटॉप है, जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस वर्क, वेब-ब्राउज़िंग और रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए बनाया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर है। साथ ही 12GB RAM, 512GB SSD और 14-इंच HD डिस्प्ले दिया गया है। इसे सिर्फ 22,990 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Celeron N4500
RAM
12GB LPDDR4X
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
14-इंच HD
OS
Windows 11 Home
वजन
1.3kg

क्यों खरीदें

...

प्राइस में बेहतरीन मल्टीटास्किंग

...

फास्ट बूट स्पीड और पर्याप्त स्टोरेज

...

काफी हल्का और पोर्टेबल

...

डुअल-बैंड WiFi 5

...

बजट में Windows 11 Home

क्यों खोजें विकल्प

...

Celeron N4500 प्रोसेसर

...

डिस्प्ले केवल HD

...

कीबोर्ड में बैकलाइट नहीं

...

ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड

यह एक पावरफुल और भरोसेमंद लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 12GB RAM, 512GB SSD और 15.6-इंच का FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप में WiFi 6, HP का FHD कैमरा शटर दिया गया है। इसे अमेजन से 37,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i3-1315U
स्टोरेज
512GB PCIe Gen4 NVMe SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
OS
Windows 11 Home
कनेक्टिविटी
WiFi 6, Bluetooth 5.3

क्यों खरीदें

...

13th Gen i3—इस प्राइस में हाई-परफॉर्मेंस CPU

...

12GB RAM—बेहतरीन मल्टीटास्किंग और स्मूथ परफॉर्मेंस

...

FHD कैमरा शटर

...

Microsoft Office 2024 + 1 साल M365 Basic

क्यों खोजें विकल्प

...

बैकलिट कीबोर्ड नहीं

...

चार्जिंग Type-C पोर्ट से सपोर्टेड नहीं

...

बेसिक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स

यह एक कॉम्पैक्ट और लाइटवेट स्टूडेंट और ऑफिस वर्क लैपटॉप है, जो बेसिक परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Celeron N4020 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही 4GB RAM, 128GB SSD और 14.1-इंच FHD IPS डिस्प्ले इसे परफेक्ट च्वाइस बना देते हैं। इसे अमेजन पर 57 फीसद की छूट के साथ 12,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Celeron N4020
RAM
4GB
स्टोरेज
128GB SSD
डिस्प्ले
14.1 इंच FHD IPS
OS
Windows 11 Home
वजन
1.3 kg

क्यों खरीदें

...

14.1 इंच FHD IPS डिस्प्ले

...

Intel Celeron N4020 प्रोसेसर

...

128GB SSD से फास्ट बूट और प्रोग्राम लोडिंग

...

38Wh बैटरी

...

हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए नहीं

...

भारी एप्लिकेशन्स में रैम की कमी

...

128GB स्टोरेज जल्दी भर सकती है

...

ग्राफिक्स बेसिक

