कोडर्स के लिए बेस्ट हैं ये लैपटॉप, मिल रहा 31000 रुपये से भी ज्यादा का डिस्काउंट
अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कोर्डस के लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो धमाकेदार डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में कोडर्स के लिए लैपटॉप चुनना अब और भी अहम हो गया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और डाटा प्रोसेसिंग जैसी जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे लैपटॉप में फास्ट प्रोसेसर, ज्यादा रैम और फास्ट स्टोरेज होना जरूरी है, जिससे मल्टीटास्किंग और हैवी कोड कंपाइलेशन सही से हो सके। बड़े और क्लियर डिस्प्ले से कोड लिखना आसान होता है। वहीं, लंबी बैटरी लाइफ और पोर्टेबल डिजाइन कोडर्स को कहीं भी काम करने की आजादी देते हैं। बेहतर कूलिंग सिस्टम और शानदार बिल्ड क्वालिटी इसे डेवलपमेंट वर्कफ्लो के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इन सभी को अमेजन से कम कीमत में खरीदा जा सकेगा।
1. HP Omnibook 5 OLED, Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x,1TB SSD) 2K OLED, Micro-Edge, 16''/40.6cm, Win11, M365*Office24, Glacier Silver, 1.59kg, fb0001QU, FHD Camera, Backlit, Next-Gen AI Laptop
इसकी एमआरपी 1,05,299 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 62,018 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर के साथ 16GB LPDDR5x रैम और 1TB एसएसडी दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग बहुत स्मूद रहती है। 16 इंच की 2K OLED माइक्रो-एज डिस्प्ले कलर और क्लैरिटी में बेहतरीन अनुभव देती है। विंडो 11, एमएस ऑफिस 2024 और FHD कैमरा इसे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों यूज के लिए सही बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
OLED डिस्प्ले से शानदार विज़ुअल क्वालिटी
तेज और एफिशिएंट स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर
AI फीचर्स के साथ फ्यूचर-रेडी लैपटॉप
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए सीमित
ARM प्रोसेसर के कारण कुछ सॉफ्टवेयर कम्पैटिबिलिटी सीमित
2. Lenovo IdeaPad Slim 3 13th Gen Intel Core i5-13420H 15.3 inch (38.8cm) WUXGA IPS Laptop (24GB RAM/1TB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg), 83K100PLIN
इसकी एमआरपी 87,990 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 65,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें इंटेर कोर i5-13420H प्रोसेसर दिया गया है, जो तेज परफॉर्मेंस देता है। 24GB रैम और 1TB एसएसडी के साथ हैवी ऐप्स और फाइल्स आसानी से हैंडल हो जाती हैं। 15.3 इंच की WUXGA आईपीएस डिस्प्ले साफ और ब्राइट विजुअल देती है। विंडोज 11 और ऑफिस होम 024 पहले से इंस्टॉल मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग
24GB रैम और 1TB SSD से बड़ा स्टोरेज
बड़ी और शार्प डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
OLED डिस्प्ले नहीं
हाई-एंड गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं
3. HP 15, 13th Gen Intel Core i5-1334U, (16GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, FHD, 15.6''/39.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.59kg, fd0577TU, Iris Xe, FHD Camera w/Shutter Laptop
इसकी कीमत 22% डिस्काउंट के साथ 54,990 रुपये हो गई है। इसे हर महीने 1,933 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 16GB DDR4 रैम और 512GB एसएसडी दी गई है, जिससे सिस्टम फास्ट और स्मूद चलता है। 15.6 इंच की एफएचडी एंटी-ग्लेयर माइक्रो-एज डिस्प्ले आंखों पर कम जोर डालती है और क्लियर व्यू देती है। विंडोज 11, एमएस ऑफिस 2024 और 1 साल का माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक इसे प्रोडक्टिविटी के लिए तैयार बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
FHD डिस्प्ले से साफ विजुअल
प्राइवेसी शटर के साथ FHD कैमरा
ऑफिस और M365 पहले से इंस्टॉल
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
हाई-एंड गेमिंग या हेवी एडिटिंग के लिए सीमित
4. HP Victus, 13th Gen Intel Core i5-13420H, 6GB RTX 3050, 16GB DDR4(Upgradeable) 512GB SSD, FHD, 144Hz, 300 nits, IPS, 15.6''/39.6cm, Win11, M365* Office24, Mica Silver, 2.3kg, fa2700TX, Gaming Laptop
वैसे तो इसकी कीमत 87,262 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 71,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 16GB DDR4 रैम (अपग्रेडेबल) और 512GB एसएसडी दी गई है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है। 15.6 इंच की एफएचडी आईपीएस डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट और 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ फास्ट और क्लियर विजुअल देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
RTX 3050 से शानदार गेमिंग परफॉर्मेंस
144Hz डिस्प्ले से स्मूद गेमप्ले
दमदार H-सीरीज प्रोसेसर
रैम अपग्रेड का विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज्यादा
बैटरी बैकअप औसत
बहुत हल्का लैपटॉप चाहने वालों के लिए नहीं
5. Dell SmartChoice G15-5530, Intel Core i5 13th Gen - 13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, Windows 11, MS Office 24, Dark Shadow Grey, 2.65Kg Gaming Laptop
इसकी कीमत 1,01,709 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 76,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 13th जेन इंटेल कोर i5-13450HX प्रोसेसर और NVIDIA आरटीएक्स 3050 (6GB) ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो हैवी गेम्स और ग्राफिक्स-इंटेंसिव काम को आसानी से संभालते हैं। 16GB रैम और 1TB एसएसडी से फास्ट स्पीड और ज्यादा स्टोरेज मिलती है। 15.6 इंच की एफएचडी डिस्प्ले शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार HX-सीरीज प्रोसेसर
RTX 3050 से स्मूद गेमिंग
1TB SSD से भरपूर स्टोरेज
मजबूत बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
वजन ज्यादा होने से पोर्टेबिलिटी कम
बैटरी बैकअप औसत
कैजुअल यूज के लिए थोड़ा भारी लैपटॉप
6. Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight
इसकी कीमत 99,900 रुपये है। इसे 11% डिस्काउंट के साथ 88,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 10-कोर CPU और 8-कोर GPU दिया गया है, जिससे डेली टास्क, स्टडी, ऑफिस वर्क और हल्का क्रिएटिव काम आसानी से हो जाता है। 16GB यूनिफाइड मेमोरी से मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है, जबकि 256GB एसएसडी फास्ट स्टोरेज देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
M4 चिप से फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस
16GB रैम से बेहतरीन मल्टीटास्किंग
शानदार बैटरी लाइफ
प्रीमियम बिल्ड और डिस्प्ले क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
अपग्रेड ऑप्शन नहीं
स्टोरेज सिर्फ 256GB
गेमिंग के लिए लिमिटेड
कीमत थोड़ी ज्यादा
7. acer Aspire Lite, Intel Core i5 13th Gen - 1334U, 16GB RAM, 512GB SSD, Full HD 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, MS Office, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-53, Metal Body, Thin and Light Premium Laptop
इसकी कीमत 77,999 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 46,390 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 13th जेन इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर दिया गया है, जो रोज़मर्रा के काम और मल्टीटास्किंग को स्मूद बनाता है। 16GB रैम और 512GB एसएसडी से लैपटॉप फास्ट चलता है। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले आंखों को आरामदायक विज़ुअल एक्सपीरियंस देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
मेटल बॉडी से प्रीमियम फील
16GB रैम से अच्छी मल्टीटास्किंग
फुल एचडी बड़ी स्क्रीन
स्टूडेंट्स और ऑफिस यूज के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं
ग्राफिक्स परफॉर्मेंस सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।