कोडर्स के लिए बेस्ट हैं ये लैपटॉप, मिल रहा 31000 रुपये से भी ज्यादा का डिस्काउंट

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कोर्डस के लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जो धमाकेदार डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

Jan 07, 2026 06:27 pm IST

2026 में कोडर्स के लिए लैपटॉप चुनना अब और भी अहम हो गया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग और डाटा प्रोसेसिंग जैसी जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे लैपटॉप में फास्ट प्रोसेसर, ज्यादा रैम और फास्ट स्टोरेज होना जरूरी है, जिससे मल्टीटास्किंग और हैवी कोड कंपाइलेशन सही से हो सके। बड़े और क्लियर डिस्प्ले से कोड लिखना आसान होता है। वहीं, लंबी बैटरी लाइफ और पोर्टेबल डिजाइन कोडर्स को कहीं भी काम करने की आजादी देते हैं। बेहतर कूलिंग सिस्टम और शानदार बिल्ड क्वालिटी इसे डेवलपमेंट वर्कफ्लो के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इन सभी को अमेजन से कम कीमत में खरीदा जा सकेगा।

इसकी एमआरपी 1,05,299 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 62,018 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर के साथ 16GB LPDDR5x रैम और 1TB एसएसडी दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग बहुत स्मूद रहती है। 16 इंच की 2K OLED माइक्रो-एज डिस्प्ले कलर और क्लैरिटी में बेहतरीन अनुभव देती है। विंडो 11, एमएस ऑफिस 2024 और FHD कैमरा इसे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों यूज के लिए सही बनाते हैं।

Specifications प्रोसेसर स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर रैम 16GB LPDDR5x स्टोरेज 1TB SSD डिस्प्ले 16 इंच 2K OLED माइक्रो-एज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें OLED डिस्प्ले से शानदार विज़ुअल क्वालिटी तेज और एफिशिएंट स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर AI फीचर्स के साथ फ्यूचर-रेडी लैपटॉप क्यों खोजें विकल्प गेमिंग के लिए सीमित ARM प्रोसेसर के कारण कुछ सॉफ्टवेयर कम्पैटिबिलिटी सीमित

इसकी एमआरपी 87,990 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 65,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें इंटेर कोर i5-13420H प्रोसेसर दिया गया है, जो तेज परफॉर्मेंस देता है। 24GB रैम और 1TB एसएसडी के साथ हैवी ऐप्स और फाइल्स आसानी से हैंडल हो जाती हैं। 15.3 इंच की WUXGA आईपीएस डिस्प्ले साफ और ब्राइट विजुअल देती है। विंडोज 11 और ऑफिस होम 024 पहले से इंस्टॉल मिलते हैं।

Specifications प्रोसेसर 13th जेन इंटेल कोर i5-13420H रैम 24GB स्टोरेज 1TB एसएसडी डिस्प्ले 15.3 इंच WUXGA आईपीएस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 सॉफ्टवेयर ऑफिस होम 2024 क्यों खरीदें बहुत तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग 24GB रैम और 1TB SSD से बड़ा स्टोरेज बड़ी और शार्प डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प OLED डिस्प्ले नहीं हाई-एंड गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं

इसकी कीमत 22% डिस्काउंट के साथ 54,990 रुपये हो गई है। इसे हर महीने 1,933 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 16GB DDR4 रैम और 512GB एसएसडी दी गई है, जिससे सिस्टम फास्ट और स्मूद चलता है। 15.6 इंच की एफएचडी एंटी-ग्लेयर माइक्रो-एज डिस्प्ले आंखों पर कम जोर डालती है और क्लियर व्यू देती है। विंडोज 11, एमएस ऑफिस 2024 और 1 साल का माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक इसे प्रोडक्टिविटी के लिए तैयार बनाते हैं।

Specifications प्रोसेसर 13th जेन इंटेल कोर i5-1334U रैम 16GB DDR4 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD एंटी-ग्लेयर माइक्रो-एज ग्राफिक्स इंटेल आईरिस एक्सई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें FHD डिस्प्ले से साफ विजुअल प्राइवेसी शटर के साथ FHD कैमरा ऑफिस और M365 पहले से इंस्टॉल क्यों खोजें विकल्प डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं हाई-एंड गेमिंग या हेवी एडिटिंग के लिए सीमित

वैसे तो इसकी कीमत 87,262 रुपये है। इसे 18% डिस्काउंट के साथ 71,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 16GB DDR4 रैम (अपग्रेडेबल) और 512GB एसएसडी दी गई है, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है। 15.6 इंच की एफएचडी आईपीएस डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट और 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ फास्ट और क्लियर विजुअल देती है।

Specifications प्रोसेसर 13th जेन इंटेल कोर i5-13420H ग्राफिक्स NVIDIA जीफोर्स आरटीएक्स3050 (6GB) रैम 16GB DDR4 (अपग्रेडेबल) स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD IPS, 144Hz, 300 निट्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें RTX 3050 से शानदार गेमिंग परफॉर्मेंस 144Hz डिस्प्ले से स्मूद गेमप्ले दमदार H-सीरीज प्रोसेसर रैम अपग्रेड का विकल्प क्यों खोजें विकल्प वजन थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप औसत बहुत हल्का लैपटॉप चाहने वालों के लिए नहीं

इसकी कीमत 1,01,709 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 76,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 13th जेन इंटेल कोर i5-13450HX प्रोसेसर और NVIDIA आरटीएक्स 3050 (6GB) ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो हैवी गेम्स और ग्राफिक्स-इंटेंसिव काम को आसानी से संभालते हैं। 16GB रैम और 1TB एसएसडी से फास्ट स्पीड और ज्यादा स्टोरेज मिलती है। 15.6 इंच की एफएचडी डिस्प्ले शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देती है।

Specifications प्रोसेसर 13th जेन इंटेल कोर i5-13450HX ग्राफिक्स NVIDIA जीफोर्स RTX 3050 (6GB) रैम 16GB स्टोरेज 1TB SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस 2024 क्यों खरीदें दमदार HX-सीरीज प्रोसेसर RTX 3050 से स्मूद गेमिंग 1TB SSD से भरपूर स्टोरेज मजबूत बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प वजन ज्यादा होने से पोर्टेबिलिटी कम बैटरी बैकअप औसत कैजुअल यूज के लिए थोड़ा भारी लैपटॉप

इसकी कीमत 99,900 रुपये है। इसे 11% डिस्काउंट के साथ 88,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 10-कोर CPU और 8-कोर GPU दिया गया है, जिससे डेली टास्क, स्टडी, ऑफिस वर्क और हल्का क्रिएटिव काम आसानी से हो जाता है। 16GB यूनिफाइड मेमोरी से मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है, जबकि 256GB एसएसडी फास्ट स्टोरेज देता है।

Specifications प्रोसेसर Apple M4 चिप (10-कोर CPU) ग्राफिक्स 8-कोर GPU रैम 16GB यूनिफाइड मेमोरी स्टोरेज 256GB SSD डिस्प्ले साइज 13 इंच ऑपरेटिंग सिस्टम macOS क्यों खरीदें M4 चिप से फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस 16GB रैम से बेहतरीन मल्टीटास्किंग शानदार बैटरी लाइफ प्रीमियम बिल्ड और डिस्प्ले क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प अपग्रेड ऑप्शन नहीं स्टोरेज सिर्फ 256GB गेमिंग के लिए लिमिटेड कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 77,999 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 46,390 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 13th जेन इंटेल कोर i5-1334U प्रोसेसर दिया गया है, जो रोज़मर्रा के काम और मल्टीटास्किंग को स्मूद बनाता है। 16GB रैम और 512GB एसएसडी से लैपटॉप फास्ट चलता है। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले आंखों को आरामदायक विज़ुअल एक्सपीरियंस देती है।

Specifications प्रोसेसर 3th Gen Intel Core i5-1334U रैम 16GB स्टोरेज 512GB एसएसडी डिस्प्ले 15.6 इंच फुल एचडी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस क्यों खरीदें मेटल बॉडी से प्रीमियम फील 16GB रैम से अच्छी मल्टीटास्किंग फुल एचडी बड़ी स्क्रीन स्टूडेंट्स और ऑफिस यूज के लिए सही क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं ग्राफिक्स परफॉर्मेंस सीमित

