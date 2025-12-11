₹48,000 के डिस्काउंट पर मिल रहा रॉकेट से भी तेज स्पीड वाला लैपटॉप, आज ही करें ऑर्डर

संक्षेप: अगर आप अपने लिए 40,000 रुपये से कम में एक अच्छा लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Dec 11, 2025 07:00 pm IST

अगर आप एक बजट-फ्रेंडली लैपटॉप की तलाश में हैं, तो ₹40,000 से कम में मिलने वाले लैपटॉप आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं। इस प्राइस सेगमेंट के लैपटॉप बेसिक कामों जैसे ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लासेस आदि में मदद करेंगे। इनमें बेहतर प्रोसेसर, ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज दी जाती है। इसका हल्का और पोर्टेबल डिजाइन, इन्हें छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन बनाता है। ये सभी विकल्प अमेजन पर उपलब्ध है।

इसकी कीमत 39,700 रुपये है। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग को स्मूथ बनाता है। 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट बूटिंग और फाइल्स को जल्दी खोलने में मदद करते हैं। इसका 15.6 इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले आंखों को आराम देता है और माइक्रो-एज डिजाइन पतला लुक देता है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i3-1315U (13th Gen) रैम 16GB DDR4 स्टोरेज 512GB NVMe SSD डिस्प्ले 15.6" FHD, एंटी-ग्लेयर, माइक्रो-एज ओएस Windows 11 कैमरा FHD कैमरा क्यों खरीदें फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग 16GB रैम और SSD से बेहतरीन स्पीड हल्का और कैरी करने में आसान FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प i3 प्रोसेसर हाई-एंड टास्क के लिए सीमित बैक्लिट कीबोर्ड की जानकारी नहीं ग्राफिक-इंटेंसिव गेमिंग के लिए सही नहीं

इस लैपटॉप की कीमत 29,999 रुपये है। इसमें 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन, SSD स्टोरेज और फास्ट रैम दी गई है। यह विंडोज 11 और Office + McAfee के साथ आता है। यह बेहद ही लाइटवेट है, जिससे इसे कैरी करना आसान है। इसकी मदद से आप बेसिक काम, ऑफिस वर्क या ऑनलाइन क्लासेस आसानी से कर सकते हैं।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 3 7320U रैम 8GB LPDDR5 स्टोरेज 512 GB NVMe SSD डिस्प्ले 15.6 इंच फुल एचडी ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड AMD Radeon Graphics ओएस Windows 11 Home, Office + McAfee क्यों खरीदें SSD + LPDDR5 रैम हल्का और पोर्टेबल फुल एचडी डिस्प्ले और एंटी-ग्लेयर क्यों खोजें विकल्प ग्राफिक या भारी वीडियो एडिटिंग के लिए सही नहीं रैम/ग्राफिक्स अपग्रेड करना संभव न हो

इस लैपटॉप की कीमत 36,790 रुपये है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम दी गई है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और फास्ट ऐप लोडिंग सुनिश्चित करती है। 512GB SSD बड़ी स्टोरेज और फास्ट बूटिंग की सुविधा दी गई है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका प्रीमियम लुक और हल्का डिजाइन इसे रोजाना कैरी करना आसान बनाता है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 7520U रैम 16GB DDR5 5500MHz स्टोरेज 512GB SSD NVMe डिस्प्ले 15.6 इंच फुल एचडी ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड AMD Graphics ऑडियो डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट ओएस Windows 11 क्यों खरीदें 16GB DDR5 रैम के साथ फास्ट मल्टी-टास्किंग Ryzen 5 प्रोसेसर से फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस 512GB SSD से फास्ट बूट और फास्ट डाटा एक्सेस फुल एचडी डिस्प्ले काम व एंटरटेनमेंट के लिए सही डॉल्बी ऑडियो बेहतर साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं बैकलिट कीबोर्ड कुछ वेरिएंट में उपलब्ध नहीं कैमरा क्वालिटी बेसिक लेवल

इसकी कीमत 37,762 रुपये है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर दिया गया है, जो स्मूथ मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करता है। 8GB रैम और 512GB SSD फास्ट बूट टाइम और ऐप्स को लोड करने में मदद करते हैं। इसमें 14 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लियर औ शार्प विज़ुअल्स देता है। यह काफी लाइटवेट है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 7520U रैम 8GB स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 14" FHD (1920×1080) ग्राफिक्स AMD Radeon iGPU ओएस Windows 11 क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल डिजाइन Ryzen 5 प्रोसेसर 512GB SSD के साथ फास्ट बूट और लोडिंग FHD डिस्प्ले से शार्प विज़ुअल्स ऑफिस और स्टडी के लिए बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प 8GB रैम भारी मल्टीटास्किंग में सीमित हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं बैकलिट कीबोर्ड की जानकारी सीमित

इसकी कीमत 34,490 रुपये है। इसमें AMD Ryzen 5-5625U प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग को स्मूथ और फास्ट बनाता है। 16GB रैम और 512GB SSD के साथ यह लैपटॉप एकदम परफेक्ट रहेगा। 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले क्लियर विज़ुअल्स देता है, जिससे काम और एंटरटेनमेंट दोनों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाता है। इसकी मेटल बॉडी प्रीमियम फील देती है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5-5625U रैम 16GB स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" फुल एचडी ओएस Windows 11 Home क्यों खरीदें Ryzen 5 प्रोसेसर से फास्ट परफॉर्मेंस 16GB रैम भारी मल्टीटास्किंग के लिए सही फुल एचडी डिस्प्ले के साथ क्लियर विज़ुअल मेटल बॉडी से मजबूती और प्रीमियम लुक हल्का और कैरी करने में आसान क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं बैकलिट कीबोर्ड की जानकारी सीमित कैमरा क्वालिटी बेसिक लेवल

