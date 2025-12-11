₹48,000 के डिस्काउंट पर मिल रहा रॉकेट से भी तेज स्पीड वाला लैपटॉप, आज ही करें ऑर्डर
अगर आप अपने लिए 40,000 रुपये से कम में एक अच्छा लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
अगर आप एक बजट-फ्रेंडली लैपटॉप की तलाश में हैं, तो ₹40,000 से कम में मिलने वाले लैपटॉप आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं। इस प्राइस सेगमेंट के लैपटॉप बेसिक कामों जैसे ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लासेस आदि में मदद करेंगे। इनमें बेहतर प्रोसेसर, ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज दी जाती है। इसका हल्का और पोर्टेबल डिजाइन, इन्हें छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन बनाता है। ये सभी विकल्प अमेजन पर उपलब्ध है।
1. HP 15 Consumer Series Laptop, Intel Core i3-1315U (13th Gen) 16GB DDR4 RAM,512GB NVMe SSD/ 15.6'' FHD Anti-Glare, Micro-Edge, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver,1.59kg, FHD Camera-15-fd0668TU
इसकी कीमत 39,700 रुपये है। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग को स्मूथ बनाता है। 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट बूटिंग और फाइल्स को जल्दी खोलने में मदद करते हैं। इसका 15.6 इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले आंखों को आराम देता है और माइक्रो-एज डिजाइन पतला लुक देता है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग
16GB रैम और SSD से बेहतरीन स्पीड
हल्का और कैरी करने में आसान
FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
i3 प्रोसेसर हाई-एंड टास्क के लिए सीमित
बैक्लिट कीबोर्ड की जानकारी नहीं
ग्राफिक-इंटेंसिव गेमिंग के लिए सही नहीं
2. Dell 15, AMD Ryzen 3 7320U Processor (8GB RAM / 512GB SSD/Windows 11 + Office H&S 2024 + M365 / 15.6"(39.62 Cm) FHD Display / 12 Month Mcafee/Black Color/ 1.63 Kg/Thin & Light Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 29,999 रुपये है। इसमें 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन, SSD स्टोरेज और फास्ट रैम दी गई है। यह विंडोज 11 और Office + McAfee के साथ आता है। यह बेहद ही लाइटवेट है, जिससे इसे कैरी करना आसान है। इसकी मदद से आप बेसिक काम, ऑफिस वर्क या ऑनलाइन क्लासेस आसानी से कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
SSD + LPDDR5 रैम
हल्का और पोर्टेबल
फुल एचडी डिस्प्ले और एंटी-ग्लेयर
क्यों खोजें विकल्प
ग्राफिक या भारी वीडियो एडिटिंग के लिए सही नहीं
रैम/ग्राफिक्स अपग्रेड करना संभव न हो
3. Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 inch FHD Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD NVMe, Windows 11, Dolby Audio, Arctic Grey, 1 Year Onsite Brand Warranty
इस लैपटॉप की कीमत 36,790 रुपये है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम दी गई है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और फास्ट ऐप लोडिंग सुनिश्चित करती है। 512GB SSD बड़ी स्टोरेज और फास्ट बूटिंग की सुविधा दी गई है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका प्रीमियम लुक और हल्का डिजाइन इसे रोजाना कैरी करना आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
16GB DDR5 रैम के साथ फास्ट मल्टी-टास्किंग
Ryzen 5 प्रोसेसर से फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस
512GB SSD से फास्ट बूट और फास्ट डाटा एक्सेस
फुल एचडी डिस्प्ले काम व एंटरटेनमेंट के लिए सही
डॉल्बी ऑडियो बेहतर साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
बैकलिट कीबोर्ड कुछ वेरिएंट में उपलब्ध नहीं
कैमरा क्वालिटी बेसिक लेवल
4. ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 14"(1920 x 1080), Windows 11, Office Home 2024, M365 Basic (1Year)*, Black, 1.38kg, E1404FA-EB2522WS, AMD Radeon iGPU Laptop
इसकी कीमत 37,762 रुपये है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर दिया गया है, जो स्मूथ मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करता है। 8GB रैम और 512GB SSD फास्ट बूट टाइम और ऐप्स को लोड करने में मदद करते हैं। इसमें 14 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लियर औ शार्प विज़ुअल्स देता है। यह काफी लाइटवेट है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
Ryzen 5 प्रोसेसर
512GB SSD के साथ फास्ट बूट और लोडिंग
FHD डिस्प्ले से शार्प विज़ुअल्स
ऑफिस और स्टडी के लिए बेहतरीन
क्यों खोजें विकल्प
8GB रैम भारी मल्टीटास्किंग में सीमित
हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
बैकलिट कीबोर्ड की जानकारी सीमित
5. Acer SmartChoice Aspire Lite, AMD Ryzen 5-5625U Processor, 16 GB/512 GB, Full HD, 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59 kg, AL15-41, Metal Body, Thin and Light Laptop
इसकी कीमत 34,490 रुपये है। इसमें AMD Ryzen 5-5625U प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग को स्मूथ और फास्ट बनाता है। 16GB रैम और 512GB SSD के साथ यह लैपटॉप एकदम परफेक्ट रहेगा। 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले क्लियर विज़ुअल्स देता है, जिससे काम और एंटरटेनमेंट दोनों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाता है। इसकी मेटल बॉडी प्रीमियम फील देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Ryzen 5 प्रोसेसर से फास्ट परफॉर्मेंस
16GB रैम भारी मल्टीटास्किंग के लिए सही
फुल एचडी डिस्प्ले के साथ क्लियर विज़ुअल
मेटल बॉडी से मजबूती और प्रीमियम लुक
हल्का और कैरी करने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
बैकलिट कीबोर्ड की जानकारी सीमित
कैमरा क्वालिटी बेसिक लेवल
