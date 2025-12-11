Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़लैपटॉप - कंप्यूटरLaptop under 40000 On Amazon Sale From HP To Dell With Hefty Discount

₹48,000 के डिस्काउंट पर मिल रहा रॉकेट से भी तेज स्पीड वाला लैपटॉप, आज ही करें ऑर्डर

संक्षेप:

अगर आप अपने लिए 40,000 रुपये से कम में एक अच्छा लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Dec 11, 2025 07:00 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आप एक बजट-फ्रेंडली लैपटॉप की तलाश में हैं, तो ₹40,000 से कम में मिलने वाले लैपटॉप आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं। इस प्राइस सेगमेंट के लैपटॉप बेसिक कामों जैसे ऑफिस वर्क, वेब ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन क्लासेस आदि में मदद करेंगे। इनमें बेहतर प्रोसेसर, ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज दी जाती है। इसका हल्का और पोर्टेबल डिजाइन, इन्हें छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन बनाता है। ये सभी विकल्प अमेजन पर उपलब्ध है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
₹48,000 के डिस्काउंट पर मिल रहा रॉकेट से भी तेज स्पीड वाला लैपटॉप, आज ही करें ऑर्डर

1. HP 15 Consumer Series Laptop, Intel Core i3-1315U (13th Gen) 16GB DDR4 RAM,512GB NVMe SSD/ 15.6'' FHD Anti-Glare, Micro-Edge, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver,1.59kg, FHD Camera-15-fd0668TU

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 39,700 रुपये है। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग को स्मूथ बनाता है। 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट बूटिंग और फाइल्स को जल्दी खोलने में मदद करते हैं। इसका 15.6 इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले आंखों को आराम देता है और माइक्रो-एज डिजाइन पतला लुक देता है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i3-1315U (13th Gen)
रैम
16GB DDR4
स्टोरेज
512GB NVMe SSD
डिस्प्ले
15.6" FHD, एंटी-ग्लेयर, माइक्रो-एज
ओएस
Windows 11
कैमरा
FHD कैमरा

क्यों खरीदें

...

फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग

...

16GB रैम और SSD से बेहतरीन स्पीड

...

हल्का और कैरी करने में आसान

...

FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

i3 प्रोसेसर हाई-एंड टास्क के लिए सीमित

...

बैक्लिट कीबोर्ड की जानकारी नहीं

...

ग्राफिक-इंटेंसिव गेमिंग के लिए सही नहीं

2. Dell 15, AMD Ryzen 3 7320U Processor (8GB RAM / 512GB SSD/Windows 11 + Office H&S 2024 + M365 / 15.6"(39.62 Cm) FHD Display / 12 Month Mcafee/Black Color/ 1.63 Kg/Thin & Light Laptop

Loading Suggestions...

इस लैपटॉप की कीमत 29,999 रुपये है। इसमें 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन, SSD स्टोरेज और फास्ट रैम दी गई है। यह विंडोज 11 और Office + McAfee के साथ आता है। यह बेहद ही लाइटवेट है, जिससे इसे कैरी करना आसान है। इसकी मदद से आप बेसिक काम, ऑफिस वर्क या ऑनलाइन क्लासेस आसानी से कर सकते हैं।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 3 7320U
रैम
8GB LPDDR5
स्टोरेज
512 GB NVMe SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच फुल एचडी
ग्राफिक्स
इंटीग्रेटेड AMD Radeon Graphics
ओएस
Windows 11 Home, Office + McAfee

क्यों खरीदें

...

SSD + LPDDR5 रैम

...

हल्का और पोर्टेबल

...

फुल एचडी डिस्प्ले और एंटी-ग्लेयर

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्राफिक या भारी वीडियो एडिटिंग के लिए सही नहीं

...

रैम/ग्राफिक्स अपग्रेड करना संभव न हो

3. Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 inch FHD Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD NVMe, Windows 11, Dolby Audio, Arctic Grey, 1 Year Onsite Brand Warranty

Loading Suggestions...

इस लैपटॉप की कीमत 36,790 रुपये है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम दी गई है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस और फास्ट ऐप लोडिंग सुनिश्चित करती है। 512GB SSD बड़ी स्टोरेज और फास्ट बूटिंग की सुविधा दी गई है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका प्रीमियम लुक और हल्का डिजाइन इसे रोजाना कैरी करना आसान बनाता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7520U
रैम
16GB DDR5 5500MHz
स्टोरेज
512GB SSD NVMe
डिस्प्ले
15.6 इंच फुल एचडी
ग्राफिक्स
इंटीग्रेटेड AMD Graphics
ऑडियो
डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट
ओएस
Windows 11

क्यों खरीदें

...

16GB DDR5 रैम के साथ फास्ट मल्टी-टास्किंग

...

Ryzen 5 प्रोसेसर से फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस

...

512GB SSD से फास्ट बूट और फास्ट डाटा एक्सेस

...

फुल एचडी डिस्प्ले काम व एंटरटेनमेंट के लिए सही

...

डॉल्बी ऑडियो बेहतर साउंड क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं

...

बैकलिट कीबोर्ड कुछ वेरिएंट में उपलब्ध नहीं

...

कैमरा क्वालिटी बेसिक लेवल

4. ASUS Vivobook Go 14, AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD 14"(1920 x 1080), Windows 11, Office Home 2024, M365 Basic (1Year)*, Black, 1.38kg, E1404FA-EB2522WS, AMD Radeon iGPU Laptop

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 37,762 रुपये है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर दिया गया है, जो स्मूथ मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करता है। 8GB रैम और 512GB SSD फास्ट बूट टाइम और ऐप्स को लोड करने में मदद करते हैं। इसमें 14 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लियर औ शार्प विज़ुअल्स देता है। यह काफी लाइटवेट है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7520U
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
14" FHD (1920×1080)
ग्राफिक्स
AMD Radeon iGPU
ओएस
Windows 11

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल डिजाइन

...

Ryzen 5 प्रोसेसर

...

512GB SSD के साथ फास्ट बूट और लोडिंग

...

FHD डिस्प्ले से शार्प विज़ुअल्स

...

ऑफिस और स्टडी के लिए बेहतरीन

क्यों खोजें विकल्प

...

8GB रैम भारी मल्टीटास्किंग में सीमित

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं

...

बैकलिट कीबोर्ड की जानकारी सीमित

5. Acer SmartChoice Aspire Lite, AMD Ryzen 5-5625U Processor, 16 GB/512 GB, Full HD, 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59 kg, AL15-41, Metal Body, Thin and Light Laptop

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 34,490 रुपये है। इसमें AMD Ryzen 5-5625U प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग को स्मूथ और फास्ट बनाता है। 16GB रैम और 512GB SSD के साथ यह लैपटॉप एकदम परफेक्ट रहेगा। 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले क्लियर विज़ुअल्स देता है, जिससे काम और एंटरटेनमेंट दोनों का एक्सपीरियंस बेहतर बनाता है। इसकी मेटल बॉडी प्रीमियम फील देती है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5-5625U
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
15.6" फुल एचडी
ओएस
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

Ryzen 5 प्रोसेसर से फास्ट परफॉर्मेंस

...

16GB रैम भारी मल्टीटास्किंग के लिए सही

...

फुल एचडी डिस्प्ले के साथ क्लियर विज़ुअल

...

मेटल बॉडी से मजबूती और प्रीमियम लुक

...

हल्का और कैरी करने में आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं

...

बैकलिट कीबोर्ड की जानकारी सीमित

...

कैमरा क्वालिटी बेसिक लेवल

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।