अब तक की सबसे कम कीमत में बिक रहे 30000 रुपये से कम के लैपटॉप, 78% तक गिर गए दाम
अगर आप अपने लिए 30,000 रुपये से कम में एक अच्छा लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
30,000 रुपये से कम कीमत में अच्छा लैपटॉप मिल जाता है, जो आजकल स्टूडेंट्स और छोटे-मोटे ऑफिस काम के लिए काफी बढ़िया है। इस बजट में आपको इंटेल सेलेरॉन या AMD राइजेन प्रोसेसर, 8 जीबी तक रैम और 512 जीबी SSD वाला लैपटॉप आसानी से मिल जाता है। 15.6 इंच का बड़ा एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले आता है, जिससे आंखों को कम स्ट्रेस होता है। विंडोज 11 पहले से इंस्टॉल रहता है, साथ में MS Office भी कई मॉडल में फ्री मिलता है। पढ़ाई, यूट्यूब, ऑनलाइन क्लास, जूम मीटिंग और बेसिक काम आसानी से हो जाते हैं। HP, Lenovo, Acer, ASUS और Dell जैसे ब्रांड कई ऑप्शन इस रेंज में उपलब्ध कराते हैं।
आसुस लैपटॉप पर मिल रहा 37% तक का डिस्काउंट:
ASUS लैपटॉप आजकल हर किसी की पहली पसंद बन रहे हैं क्योंकि ये स्टाइलिश, तेज और किफायती होते हैं। 30,000 से कम में आपको च आपको Intel Core i3/i5 या AMD Ryzen प्रोसेसर, 8 GB से 16 GB RAM और 512 GB SSD मिल जाता है। 15.6 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले आंखों को कम थकाता है और वीडियो-गेमिंग में मजा दोगुना कर देता है। कई मॉडल में बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर और तेज चार्जिंग (60% सिर्फ 49 मिनट में) जैसी खासियतें हैं। बैटरी 6-8 घंटे आसानी से चलती है। पढ़ाई, ऑफिस काम, ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, Netflix और हल्की गेमिंग सब बिना किसी परेशानी के हो जाता है।
एसर लैपटॉप पर मिल रहा 28% तक का डिस्काउंट:
Acer लैपटॉप आजकल बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि ये अच्छे फीचर्स के साथ सस्ते दाम में मिलते हैं। 30,000 से कम में आपको Intel Core i3/i5 या AMD Ryzen प्रोसेसर, 8 GB से 16 GB रैम और 512 GB SSD वाला लैपटॉप आसानी से मिल जाता है। फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले आता है, जो वीडियो देखने और पढ़ाई करने में कमाल का लगता है। कई मॉडल में बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट लॉक, फास्ट चार्जिंग और 6-7 घंटे बैटरी लाइफ मिलती है। Acer का बिल्ड मजबूत है और सर्विस भी ज्यादातर शहरों में अच्छी मिलती है।
एचपी लैपटॉप पर मिल रहा 59% तक का डिस्काउंट:
HP लैपटॉप Intel Core i3/i5 या AMD Ryzen प्रोसेसर, 8 GB से 16 GB रैम और 512 GB SSD वाला लैपटॉप मिल जाता है। इनमें कमाल का डिस्प्ले दिया जता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी बढ़िया मिलती है। कई मॉडल में बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, फास्ट चार्जिंग और हल्का वजन होता है। बैटरी 6-8 घंटे अच्छे से चलती है। ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ऑफिस काम, जूम मीटिंग और हल्की गेमिंग सब आसानी से हो जाता है।
लेनोवो लैपटॉप पर मिल रहा 64% तक का डिस्काउंट:
लेनोवो लैपटॉप में Intel Core i3/i5 या AMD Ryzen वाला पावरफुल प्रोसेसर दिए गए होते हैं। इसके साथ ही 8 से 16 जीबी और फास्ट 512 जीबी एसएसडी मिल जाता है। इनमें फुल एचडी एंटी-ग्लेयर स्क्रीन इतना शानदार है कि आंखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। इनमें ऑनलाइन क्लास समेत ऑफिस का काम आसानी से किया जा सकता है। इससे बेहतर ऑप्शन 30,000 रुपये से कम में आपको कहीं नहीं मिलेंगे।
डेल लैपटॉप पर मिल रहा 78% तक का डिस्काउंट:
डेल लैपटॉप 15.6 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर स्क्रीन इतना शानदार है कि लंबे समय तक पढ़ाई या वीडियो देखने में आँखें बिल्कुल नहीं थकतीं। कई मॉडल में बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट से फास्ट अनलॉक, फास्ट चार्जिंग फीचर्स दिए गए हैं। बैटरी 6-8 घंटे आराम से निकाल देती है। ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ऑफिस का काम, जूम मीटिंग या हल्की गेमिंग आसानी से किए जा सकते हैं।
