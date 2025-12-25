सस्ते हो गए लैपटॉप, कीमत हुई धड़ाम, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका
अमेजन की मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सेल 2025 में लैपटॉप की खरीद पर बंपर छूट दी जा रही है, जहां से सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सेल 2025 में लैपटॉप खरीदने पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर सहित कई अन्य तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अगर आप इन डिस्काउंट ऑफर का लुफ्त उठा लेते है, तो आप लैपटॉप की उसकी वास्तविक कीमत से कम दाम में खरीद सकेंगे। वहीं कुछ लैपटॉप मॉडल को करीब आधी कीमत में खरीद पाएंगे। यह सेल आपके लिए एक शानदार मौका साबित हो सकती है।
1. HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x, 1TB SSD) 2K, 14''/35.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.35kg, he0015QU, Light-Weight, Next-Gen AI Laptop
यह एक हल्का, पावरफुल और नेक्स्ट-जेन AI लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, वर्क-फ्रॉम-होम प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 14-इंच 2K OLED डिस्प्ले, दमदार Snapdragon X प्रोसेसर, 16GB LPDDR5x RAM और 1TB SSD मिलता है, जिससे मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क और ऑनलाइन मीटिंग्स बेहद स्मूद रहती हैं। सिर्फ 1.35 किलोग्राम वजन, लंबी बैटरी लाइफ और Windows 11 के साथ Office 2024 इसे एक प्रीमियम और पोर्टेबल लैपटॉप बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
2K OLED डिस्प्ले: बेहद शार्प, ब्राइट और कलर-रिच विज़ुअल क्वालिटी
Snapdragon X प्रोसेसर: तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी
16GB LPDDR5x RAM + 1TB SSD: स्मूद मल्टीटास्किंग और फास्ट स्टोरेज
बहुत हल्का (1.35 Kg): ट्रैवल और स्टूडेंट्स के लिए आदर्श
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
OLED डिस्प्ले से बैटरी खपत LCD की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है
2. HP Smartchoice Victus, AMD Ryzen 5 8645HS, 6GB RTX 3050, 31 Tops, 16GB DDR5(Upgradeable) 512GB SSD, 144Hz, 300nits, FHD, 15.6"/39.6cm, Win11, M365* Office24, Blue, 2.3kg, fb3009AX, AI Gaming Laptop
यह एक दमदार मिड-रेंज गेमिंग लैपटॉप है, जिसे गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AMD Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर, 6GB NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स, 16GB DDR5 RAM और 144Hz FHD डिस्प्ले दिया गया है, जिससे गेम स्मूद चलते हैं और विज़ुअल एक्सपीरियंस बेहतर मिलता है। 31 TOPS AI परफॉर्मेंस, बेहतर थर्मल डिजाइन और Windows 11 के साथ Office 2024 इसे एक ऑल-राउंड परफॉर्मेंस लैपटॉप बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ज परफॉर्मेंस और शानदार मल्टीटास्किंग
AAA गेम्स और ग्राफिक्स वर्क के लिए सक्षम
स्मूद और ब्राइट गेमिंग अनुभव
बेहतर थर्मल मैनेजमेंट
क्यों खोजें विकल्प
वजन 2.3 किग्रा
डिस्प्ले OLED नहीं है
3. Acer Aspire Lite, AMD Ryzen 7-7730U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Full HD IPS,15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, MS Office, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-41, Thin and Light Laptop
यह लैपटॉप एक थिन-एंड-लाइट, पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी डिवाइस है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज़र्स और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए बढ़िया विकल्प है। इसमें AMD Ryzen 7 7730U प्रोसेसर, 16GB RAM, 512GB SSD और 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिससे रोज़मर्रा के काम, मल्टीटास्किंग, ऑनलाइन क्लासेज और ऑफिस सॉफ्टवेयर आसानी से चलते हैं। यह लैपटॉप सिर्फ 1.59 किग्रा वजन, Windows 11 और MS Office के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग
एक साथ कई ऐप्स चलाने में आसान
फास्ट बूट और जल्दी डेटा एक्सेस
बड़ा और क्लियर व्यूइंग एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं
HD कैमरा (Full HD नहीं)
4. HP 15s, 12th Gen Intel Core i3-1215U (8GB DDR4, 512GB SSD) Anti-Glare, 15.6"/39.6cm,FHD, Win 11, MS Office 21, Silver, 1.69kg, fy5006tu/fd0751tu/fd0752tu, UHD Graphics, HD Camera, Dual Speakers Laptop
अगर आप स्टूडेंट, वर्क-फ्रॉम-होम या डेली ऑफिस यूज़ के लिए भरोसेमंद लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो HP 15s (Core i3-1215U) इस समय बढ़िया डील साबित हो सकता है। अमेज़न पर यह लैपटॉप 22 फीसदी की छूट के साथ 32,990 रूपए में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
15.6-इंच FHD Anti-Glare डिस्प्ले
हल्का डिज़ाइन
HP का भरोसा और 1 साल की वारंटी
8GB DDR4 RAM + 512GB NVMe SSD
क्यों खोजें विकल्प
100% sRGB सपोर्ट नहीं
हैवी गेमिंग या प्रो-लेवल वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं
5. HP 255 G10 Laptop for Home or Work, 16GB RAM DDR5, 512GB SSD, 15.6" Full HD, Ryzen 3 7335U (Beats Intel i5-1135G7), HDMI, USB-C, Windows 11
होम और ऑफिस दोनों यूज़ के लिए HP 255 G10 एक वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है। इसमें Ryzen 3 7335U प्रोसेसर, 16GB DDR5 RAM और 512GB SSD दी गई है। अमेज़न पर यह लैपटॉप 15% छूट के साथ 35,899 रूपए में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
पुराने Intel i5-1135G7 से बेहतर परफॉर्मेंस
मल्टीटास्किंग के लिए बड़ी ताकत
15.6-इंच FHD IPS Anti-Glare डिस्प्ले
512GB SSD
क्यों खोजें विकल्प
कलर एक्यूरेसी सिर्फ 45% NTSC
हाई-एंड गेमिंग या प्रो वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं
6. ASUS Vivobook 15, Smartchoice, AMD Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6", Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.7Kg, M1502YA-BQ703WS, AMD Radeon iGPU, M365 Basic (1Year)*, 42Whr Laptop
अगर आप मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क, कोडिंग या लाइट क्रिएटिव काम के लिए दमदार लैपटॉप चाहते हैं, तो ASUS Vivobook 15 (Ryzen 7 5825U) एक मजबूत विकल्प है। अमेज़न पर यह लैपटॉप 17% की छूट के साथ 47,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर
स्मूद मल्टीटास्किंग
15.6-इंच FHD Anti-Glare डिस्प्ले
लो-लाइट में काम आसान
हल्का डिज़ाइन – सिर्फ 1.7Kg वजन
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले में 45% NTSC कलर गैमट
डेडिकेटेड GPU नहीं, हैवी गेमिंग के लिए नहीं
7. Dell 15, AMD Ryzen 7-7730U, 16GB DDR4, 512GB SSD, FHD 15.6"/39.6 cm, Windows 11, Office H&S 2024, Platinum Silver, 1.63 Kg, 120Hz 250 nits, AMD Radeon Graphics, Standard Keyboard, Thin & Light Laptop
अगर आप स्मूद डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं, तो Dell 15 (Ryzen 7-7730U) एक मजबूत ऑप्शन है। अमेज़न पर यह लैपटॉप 24% छूट के साथ 50,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर
फास्ट और स्मूद मल्टीटास्किंग
ज्यादा स्मूद विज़ुअल एक्सपीरियंस
सिर्फ 1.63Kg वजन
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले ब्राइटनेस 250 nits
हेवी गेमिंग के लिए नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।