सस्ते हो गए लैपटॉप, कीमत हुई धड़ाम, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Dec 25, 2025 05:57 pm IST

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स सेल 2025 में लैपटॉप खरीदने पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर सहित कई अन्य तरह के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अगर आप इन डिस्काउंट ऑफर का लुफ्त उठा लेते है, तो आप लैपटॉप की उसकी वास्तविक कीमत से कम दाम में खरीद सकेंगे। वहीं कुछ लैपटॉप मॉडल को करीब आधी कीमत में खरीद पाएंगे। यह सेल आपके लिए एक शानदार मौका साबित हो सकती है।

यह एक हल्का, पावरफुल और नेक्स्ट-जेन AI लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, वर्क-फ्रॉम-होम प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें 14-इंच 2K OLED डिस्प्ले, दमदार Snapdragon X प्रोसेसर, 16GB LPDDR5x RAM और 1TB SSD मिलता है, जिससे मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क और ऑनलाइन मीटिंग्स बेहद स्मूद रहती हैं। सिर्फ 1.35 किलोग्राम वजन, लंबी बैटरी लाइफ और Windows 11 के साथ Office 2024 इसे एक प्रीमियम और पोर्टेबल लैपटॉप बनाते हैं।

Specifications स्टोरेज 1TB PCIe Gen4 NVMe SSD ग्राफिक्स Qualcomm Adreno (Integrated) ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home कनेक्टिविटी Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 2K OLED डिस्प्ले: बेहद शार्प, ब्राइट और कलर-रिच विज़ुअल क्वालिटी Snapdragon X प्रोसेसर: तेज परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी 16GB LPDDR5x RAM + 1TB SSD: स्मूद मल्टीटास्किंग और फास्ट स्टोरेज बहुत हल्का (1.35 Kg): ट्रैवल और स्टूडेंट्स के लिए आदर्श क्यों खोजें विकल्प डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं OLED डिस्प्ले से बैटरी खपत LCD की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है

यह एक दमदार मिड-रेंज गेमिंग लैपटॉप है, जिसे गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AMD Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर, 6GB NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स, 16GB DDR5 RAM और 144Hz FHD डिस्प्ले दिया गया है, जिससे गेम स्मूद चलते हैं और विज़ुअल एक्सपीरियंस बेहतर मिलता है। 31 TOPS AI परफॉर्मेंस, बेहतर थर्मल डिजाइन और Windows 11 के साथ Office 2024 इसे एक ऑल-राउंड परफॉर्मेंस लैपटॉप बनाते हैं।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 8645HS (6-कोर, 12 थ्रेड्स) RAM 16GB DDR5 स्टोरेज 512GB ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home वारंटी 1 साल क्यों खरीदें ज परफॉर्मेंस और शानदार मल्टीटास्किंग AAA गेम्स और ग्राफिक्स वर्क के लिए सक्षम स्मूद और ब्राइट गेमिंग अनुभव बेहतर थर्मल मैनेजमेंट क्यों खोजें विकल्प वजन 2.3 किग्रा डिस्प्ले OLED नहीं है

यह लैपटॉप एक थिन-एंड-लाइट, पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी डिवाइस है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज़र्स और वर्क-फ्रॉम-होम के लिए बढ़िया विकल्प है। इसमें AMD Ryzen 7 7730U प्रोसेसर, 16GB RAM, 512GB SSD और 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिससे रोज़मर्रा के काम, मल्टीटास्किंग, ऑनलाइन क्लासेज और ऑफिस सॉफ्टवेयर आसानी से चलते हैं। यह लैपटॉप सिर्फ 1.59 किग्रा वजन, Windows 11 और MS Office के साथ आता है।

Specifications RAM 16GB DDR4 स्टोरेज 512GB डिस्प्ले 15.6-इंच ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home वारंटी 1 साल वजन 1.59 किग्रा क्यों खरीदें तेज परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग एक साथ कई ऐप्स चलाने में आसान फास्ट बूट और जल्दी डेटा एक्सेस बड़ा और क्लियर व्यूइंग एक्सपीरियंस क्यों खोजें विकल्प डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं HD कैमरा (Full HD नहीं)

अगर आप स्टूडेंट, वर्क-फ्रॉम-होम या डेली ऑफिस यूज़ के लिए भरोसेमंद लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो HP 15s (Core i3-1215U) इस समय बढ़िया डील साबित हो सकता है। अमेज़न पर यह लैपटॉप 22 फीसदी की छूट के साथ 32,990 रूपए में उपलब्ध है।

Specifications RAM 8GB DDR4 3200MHz स्टोरेज 512GB ग्राफिक्स Intel UHD Graphics वजन 1.69kg कनेक्टिविटी Wi-Fi ac, Bluetooth 5 क्यों खरीदें 15.6-इंच FHD Anti-Glare डिस्प्ले हल्का डिज़ाइन HP का भरोसा और 1 साल की वारंटी 8GB DDR4 RAM + 512GB NVMe SSD क्यों खोजें विकल्प 100% sRGB सपोर्ट नहीं हैवी गेमिंग या प्रो-लेवल वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं

होम और ऑफिस दोनों यूज़ के लिए HP 255 G10 एक वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है। इसमें Ryzen 3 7335U प्रोसेसर, 16GB DDR5 RAM और 512GB SSD दी गई है। अमेज़न पर यह लैपटॉप 15% छूट के साथ 35,899 रूपए में मिल रहा है।

Specifications डिस्प्ले 15.6-इंच FHD IPS RAM 16GB DDR5 स्टोरेज 512GB SSD वारंटी 1 साल क्यों खरीदें पुराने Intel i5-1135G7 से बेहतर परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग के लिए बड़ी ताकत 15.6-इंच FHD IPS Anti-Glare डिस्प्ले 512GB SSD क्यों खोजें विकल्प कलर एक्यूरेसी सिर्फ 45% NTSC हाई-एंड गेमिंग या प्रो वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं

अगर आप मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क, कोडिंग या लाइट क्रिएटिव काम के लिए दमदार लैपटॉप चाहते हैं, तो ASUS Vivobook 15 (Ryzen 7 5825U) एक मजबूत विकल्प है। अमेज़न पर यह लैपटॉप 17% की छूट के साथ 47,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 7 5825U डिस्प्ले 15.6-इंच FHD स्टोरेज 512GB OS Windows 11 Home बैटरी 42Wh वजन 1.7Kg क्यों खरीदें हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर स्मूद मल्टीटास्किंग 15.6-इंच FHD Anti-Glare डिस्प्ले लो-लाइट में काम आसान हल्का डिज़ाइन – सिर्फ 1.7Kg वजन क्यों खोजें विकल्प डिस्प्ले में 45% NTSC कलर गैमट डेडिकेटेड GPU नहीं, हैवी गेमिंग के लिए नहीं

अगर आप स्मूद डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं, तो Dell 15 (Ryzen 7-7730U) एक मजबूत ऑप्शन है। अमेज़न पर यह लैपटॉप 24% छूट के साथ 50,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications डिस्प्ले 15.6-इंच FHD WVA IPS स्टोरेज 512GB SSD OS Windows 11 Home वजन 1.63Kg क्यों खरीदें हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर फास्ट और स्मूद मल्टीटास्किंग ज्यादा स्मूद विज़ुअल एक्सपीरियंस सिर्फ 1.63Kg वजन क्यों खोजें विकल्प डिस्प्ले ब्राइटनेस 250 nits हेवी गेमिंग के लिए नहीं

