Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़लैपटॉप - कंप्यूटरlaptop for students at amazon check discount offer

ये हैं हरफनमौला लैपटॉप, हर काम के लिए बेस्ट, अमेजन से सस्ते में करें खरीदारी

संक्षेप:

Laptops For Students: लैपटॉप ऐसा होना चाहिए, जो न सिर्फ अफोर्डेबल हो, बल्कि हर उम्र खासतौर पर युवाओं के लिए होना चाहिए। अमेजन ऐसे ही लैपटॉप पर बंपर डील लेकर आया है।

Sun, 23 Nov 2025 09:21 PMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Laptops For Students: अमेजन की तरफ से स्टूडेंट के लैपटॉप पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं। इन लैपटॉप को युवाओं की जरूरतों का ख्याल रखकर डिजाइन किया गया है। इन लैपटॉप में बेसिक एडिटिंग से लेकर प्रोफेशनल कामकाज और अन्य तरह के सभी बेसिक काम किये जा सकते हैं। इसीलिए इन्हें हरफनमौला लैपटॉप की श्रेणी में रखा गया है, जिसे आप अमेजन से एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट के साथ तमाम अन्य ऑफर के साथ खरीद सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये हैं हरफनमौला लैपटॉप, हर काम के लिए बेस्ट, अमेजन से सस्ते में करें खरीदारी

यह 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर लगा है और Android 15 (PrimeOS 3.0) ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। बैकलिट कीबोर्ड और इन-बिल्ट AI फीचर इसे मल्टीटास्किंग, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसकी 12 घंटे की बैटरी लाइफ लंबे समय तक काम और स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त है। इसे 37 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 21,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

स्क्रीन साइज़
15.6 इंच Full HD IPS
प्रोसेसर
MediaTek Helio G99
RAM
8GB LPDDR4X
स्टोरेज
256GB UFS
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android 15 (PrimeOS 3.0)

क्यों खरीदें

...

मल्टीटास्किंग के लिए MediaTek Helio G99 प्रोसेसर

...

माइक्रोSD से 1TB तक एक्सपेंडेबल

...

लैपटॉप स्टाइल इंटरफेस और मल्टी-वन्डो सपोर्ट

...

12 घंटे बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग या भारी ग्राफिक्स के लिए लिमिटेड GPU

...

Windows ऐप्स और सॉफ्टवेयर सीधे नहीं चलते

यह 15.6 इंच का HD डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD के साथ आता है। यह Windows 11 Home OS के साथ आता है। यह हल्का और पोर्टेबल लैपटॉप है। इसका वजन सिर्फ 1.55 किलोग्राम है। इसकी बैटरी 11 घंटे तक चलती है और 15 मिनट चार्ज करने पर 2 घंटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 29 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 25,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

स्क्रीन साइज़
15.6 इंच HD
प्रोसेसर
Intel Celeron N4500
RAM
8GB DDR4
स्टोरेज
512GB

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल, केवल 1.55 किलोग्राम

...

8GB RAM + 512GB SSD, तेज स्टोरेज और मल्टीटास्किंग

...

Windows 11 Home, लैपटॉप और ऑफिस वर्क के लिए उपयुक्त

...

Dolby Audio सपोर्ट और HD 720p कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए सीमित

...

HD रेज़ॉल्यूशन 15.6" पर Full HD नहीं है

यह 14 इंच का FHD डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD के साथ आता है। Windows 11 Home OS और Microsoft 365 Basi + Office Home 2024 के साथ यह हल्का और पोर्टेबल है, सिर्फ 1.38 किलोग्राम वजन के साथ। इसे 30 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 30,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

स्क्रीन साइज़
14 इंच FHD, 60Hz
प्रोसेसर
AMD Ryzen 3 7320U
RAM
8GB LPDDR5
स्टोरेज
512GB
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल, केवल 1.38 किलोग्राम

...

8GB LPDDR5 RAM + 512GB SSD

...

Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic 1 साल

...

14 इंच FHD Anti-Glare डिस्प्ले, आँखों पर कम दबाव

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रोसेसर हाई-एंड गेमिंग और भारी सॉफ्टवेयर के लिए सीमित

...

14 इंच स्क्रीन, कुछ लोगों को छोटी लग सकती है

यह 15.6 इंच का FHD एंटी डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो 13वीं जनरेशन Intel Core i3-1315U प्रोसेसर, 12GB रैम और 512GB SSD के साथ आता है। विंडो 11 हमो और माइ्करो 365 बेसिक के साथ आता है। यह एक 1.59 किलोग्राम हल्का लैपटॉप है। इसे 28 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 37,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

स्क्रीन साइज़
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
Intel Core i3-1315U
स्टोरेज
512GB
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

13वीं जनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर

...

मल्टीटास्किंग और स्टोरेज के लिए शानदार

...

Windows 11 Home, माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक 1 साल

...

15.6 इंच FHD डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित

...

थोड़ा भारी, 1.59 किलोग्राम

यह 15.6 इंच का फुल एचडी एलईडी बैकलाइट डिस्प्ले वाला Chromebook है, जो Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। यह 1.6 किलोग्राम हल्का लैपटॉप है। इसे 48 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 20,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

स्क्रीन साइज़
15.6 इंच Full HD
प्रोसेसर
Intel Celeron N4500
RAM
8GB
स्टोरेज
128GB
ऑपरेटिंग सिस्टम
Chrome OS

क्यों खरीदें

...

Chrome OS, तेज और सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम

...

मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा

...

हल्के स्टोरेज और ब्राउज़िंग व डॉक्यूमेंट्स के लिए पर्याप्त

...

कम आँखों पर दबाव

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई एंड गेमिंग और भारी सॉफ्टवेयर के लिए सीमित

...

स्टोरेज SSD जितना तेज़ नहीं

यह 15.6 इंच का Full HD Anti-Glare डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो 13th Gen Intel Core i3-1315U प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें Windows 11 और Office Home 2024 दिया गया है। यह लगभग 1.62 किलोग्राम हल्का और 1.79 सेंटीमीटर पतला है। इसे 37 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 37,156 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

स्क्रीन साइज़
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
Intel Core i3-1315U
RAM
8GB LPDDR5-4800
स्टोरेज
512GB SSD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home 64-bit

क्यों खरीदें

...

तेज और स्मूद परफॉर्मेंस

...

मल्टीटास्किंग और फास्ट बूट

...

लंबी स्क्रीन टाइम के लिए सुरक्षित

...

Windows 11 Home और Office Home 2024 प्रीइंस्टॉल्ड

क्यों खोजें विकल्प

...

RAM अपग्रेडेबल नहीं, सोल्डर की गई है

...

गेमिंग या भारी ग्राफिक्स वाले ऐप्स के लिए सीमित

यह 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले वाला HP 255 G10 लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 3 7330U प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। इसमें Windows 11 Home प्रीइंस्टॉल है। इसे 39 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 33,650 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

स्क्रीन साइज़
15.6 इंच Full HD
प्रोसेसर
AMD Ryzen 3 7330U
RAM
16GB
स्टोरेज
512GB SSD

क्यों खरीदें

...

AMD Ryzen 3 7330U प्रोसेसर

...

स्मूद मल्टीटास्किंग और ऐप्स के लिए पर्याप्त

...

तेज बूट और फाइल लोडिंग

...

क्लियर और डिटेल्ड इमेजेस

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग या ग्राफिक्स वर्क के लिए सीमित

...

स्पेनिश कीबोर्ड कुछ यूज़र्स के लिए फिट नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।