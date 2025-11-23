ये हैं हरफनमौला लैपटॉप, हर काम के लिए बेस्ट, अमेजन से सस्ते में करें खरीदारी

संक्षेप: Laptops For Students: लैपटॉप ऐसा होना चाहिए, जो न सिर्फ अफोर्डेबल हो, बल्कि हर उम्र खासतौर पर युवाओं के लिए होना चाहिए। अमेजन ऐसे ही लैपटॉप पर बंपर डील लेकर आया है।

Sun, 23 Nov 2025 09:21 PM

Laptops For Students: अमेजन की तरफ से स्टूडेंट के लैपटॉप पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं। इन लैपटॉप को युवाओं की जरूरतों का ख्याल रखकर डिजाइन किया गया है। इन लैपटॉप में बेसिक एडिटिंग से लेकर प्रोफेशनल कामकाज और अन्य तरह के सभी बेसिक काम किये जा सकते हैं। इसीलिए इन्हें हरफनमौला लैपटॉप की श्रेणी में रखा गया है, जिसे आप अमेजन से एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट के साथ तमाम अन्य ऑफर के साथ खरीद सकते हैं।

यह 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें MediaTek Helio G99 प्रोसेसर लगा है और Android 15 (PrimeOS 3.0) ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। बैकलिट कीबोर्ड और इन-बिल्ट AI फीचर इसे मल्टीटास्किंग, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसकी 12 घंटे की बैटरी लाइफ लंबे समय तक काम और स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त है। इसे 37 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 21,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज़ 15.6 इंच Full HD IPS प्रोसेसर MediaTek Helio G99 RAM 8GB LPDDR4X स्टोरेज 256GB UFS ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 (PrimeOS 3.0) क्यों खरीदें मल्टीटास्किंग के लिए MediaTek Helio G99 प्रोसेसर माइक्रोSD से 1TB तक एक्सपेंडेबल लैपटॉप स्टाइल इंटरफेस और मल्टी-वन्डो सपोर्ट 12 घंटे बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प गेमिंग या भारी ग्राफिक्स के लिए लिमिटेड GPU Windows ऐप्स और सॉफ्टवेयर सीधे नहीं चलते

यह 15.6 इंच का HD डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD के साथ आता है। यह Windows 11 Home OS के साथ आता है। यह हल्का और पोर्टेबल लैपटॉप है। इसका वजन सिर्फ 1.55 किलोग्राम है। इसकी बैटरी 11 घंटे तक चलती है और 15 मिनट चार्ज करने पर 2 घंटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 29 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 25,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज़ 15.6 इंच HD प्रोसेसर Intel Celeron N4500 RAM 8GB DDR4 स्टोरेज 512GB क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल, केवल 1.55 किलोग्राम 8GB RAM + 512GB SSD, तेज स्टोरेज और मल्टीटास्किंग Windows 11 Home, लैपटॉप और ऑफिस वर्क के लिए उपयुक्त Dolby Audio सपोर्ट और HD 720p कैमरा क्यों खोजें विकल्प ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए सीमित HD रेज़ॉल्यूशन 15.6" पर Full HD नहीं है

यह 14 इंच का FHD डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD के साथ आता है। Windows 11 Home OS और Microsoft 365 Basi + Office Home 2024 के साथ यह हल्का और पोर्टेबल है, सिर्फ 1.38 किलोग्राम वजन के साथ। इसे 30 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 30,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज़ 14 इंच FHD, 60Hz प्रोसेसर AMD Ryzen 3 7320U RAM 8GB LPDDR5 स्टोरेज 512GB ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल, केवल 1.38 किलोग्राम 8GB LPDDR5 RAM + 512GB SSD Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic 1 साल 14 इंच FHD Anti-Glare डिस्प्ले, आँखों पर कम दबाव क्यों खोजें विकल्प प्रोसेसर हाई-एंड गेमिंग और भारी सॉफ्टवेयर के लिए सीमित 14 इंच स्क्रीन, कुछ लोगों को छोटी लग सकती है

यह 15.6 इंच का FHD एंटी डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो 13वीं जनरेशन Intel Core i3-1315U प्रोसेसर, 12GB रैम और 512GB SSD के साथ आता है। विंडो 11 हमो और माइ्करो 365 बेसिक के साथ आता है। यह एक 1.59 किलोग्राम हल्का लैपटॉप है। इसे 28 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 37,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज़ 15.6 इंच FHD प्रोसेसर Intel Core i3-1315U स्टोरेज 512GB ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें 13वीं जनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और स्टोरेज के लिए शानदार Windows 11 Home, माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक 1 साल 15.6 इंच FHD डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित थोड़ा भारी, 1.59 किलोग्राम

यह 15.6 इंच का फुल एचडी एलईडी बैकलाइट डिस्प्ले वाला Chromebook है, जो Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। यह 1.6 किलोग्राम हल्का लैपटॉप है। इसे 48 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 20,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज़ 15.6 इंच Full HD प्रोसेसर Intel Celeron N4500 RAM 8GB स्टोरेज 128GB ऑपरेटिंग सिस्टम Chrome OS क्यों खरीदें Chrome OS, तेज और सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा हल्के स्टोरेज और ब्राउज़िंग व डॉक्यूमेंट्स के लिए पर्याप्त कम आँखों पर दबाव क्यों खोजें विकल्प हाई एंड गेमिंग और भारी सॉफ्टवेयर के लिए सीमित स्टोरेज SSD जितना तेज़ नहीं

यह 15.6 इंच का Full HD Anti-Glare डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, जो 13th Gen Intel Core i3-1315U प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें Windows 11 और Office Home 2024 दिया गया है। यह लगभग 1.62 किलोग्राम हल्का और 1.79 सेंटीमीटर पतला है। इसे 37 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 37,156 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज़ 15.6 इंच FHD प्रोसेसर Intel Core i3-1315U RAM 8GB LPDDR5-4800 स्टोरेज 512GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home 64-bit क्यों खरीदें तेज और स्मूद परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग और फास्ट बूट लंबी स्क्रीन टाइम के लिए सुरक्षित Windows 11 Home और Office Home 2024 प्रीइंस्टॉल्ड क्यों खोजें विकल्प RAM अपग्रेडेबल नहीं, सोल्डर की गई है गेमिंग या भारी ग्राफिक्स वाले ऐप्स के लिए सीमित

यह 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले वाला HP 255 G10 लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 3 7330U प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है। इसमें Windows 11 Home प्रीइंस्टॉल है। इसे 39 फीसद छूट के साथ अमेज़न से 33,650 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज़ 15.6 इंच Full HD प्रोसेसर AMD Ryzen 3 7330U RAM 16GB स्टोरेज 512GB SSD क्यों खरीदें AMD Ryzen 3 7330U प्रोसेसर स्मूद मल्टीटास्किंग और ऐप्स के लिए पर्याप्त तेज बूट और फाइल लोडिंग क्लियर और डिटेल्ड इमेजेस क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग या ग्राफिक्स वर्क के लिए सीमित स्पेनिश कीबोर्ड कुछ यूज़र्स के लिए फिट नहीं

