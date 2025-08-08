HP Pavilion Laptop पर शुरू हुई सेल, डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध, फटाफट उठाएं फायदा HP Pavilion Laptop Discount On Amazon Sale Check Great Deals And Offers, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
HP Pavilion Laptop पर शुरू हुई सेल, डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध, फटाफट उठाएं फायदा

HP Pavilion Laptop Discount: लैपटॉप खरीदना है तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अमेजन से इन लैपटॉप्स को काफी कम कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ये आपके लिए एक सही विकल्प साबित हो सकता है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:19 PM
HP Pavilion Laptop Discount: अगर आपका बजट ठीक-ठाक है और आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो HP Pavilion लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। ये उन लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और भरोसे का सही कॉम्बो चाहते हैं। यह लैपटॉप पावरफुल प्रोसेसर, बेहतरीन डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आता है, जिससे आप ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस या एंटरटेनमेंट जैसे कई काम आशानी से कर सकते हैं। ये काफी स्लिम और लाइटवेट होते हैं, जिससे इन्हें कैरी करना भी आसान हो जाता है। ये आपके रोजमर्रा के काम और मल्टीटास्किंग के लिए एक प्रीमियम साथी बन जाते हैं।

यह एक प्रीमियम 2-इन-1 लैपटॉप है, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बो है। इसमें 13th जनरेशन इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है। इसकी मदद से मल्टीटास्किंग बेहद स्मूद हो जाती है। इसका 14 इंच एफएचडी टचस्क्रीन डिस्प्ले 360° हिंज के साथ आता है, जिससे आप इसे लैपटॉप या टैबलेट मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। Iris Xe ग्राफिक्स के साथ शानदार विज़ुअल्स मिलते हैं। इसमें 5MP कैमरा वीडियो कॉल के लिए दिया गया है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर और प्रीमियम सिल्वर डिजाइन भी मौजूद है।

Specifications

डिस्प्ले
14 इंच एफएचडी टचस्क्रीन
प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i5
रैम
16GB DDR4
स्टोरेज
512GB एसएसडी
ग्राफिक्स
Intel Iris Xe
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11 + ऑफिस 2021
कैमरा
5MP
फीचर्स
360° हिंग, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर

क्यों खरीदें

2-इन-1 फ्लेक्सिबल डिजाइन, स्मूद मल्टीटास्किंग, हाई क्वालिटी टचस्क्रीन, लाइटवेट और प्रीमियम लुक, एडवांस सिक्योरिटी (FPR)

क्यों खोजें विकल्प

हाई प्राइस रेंज, हेवी गेमिंग के लिए सही नहीं, बैटरी बैकअप मध्यम

HP Pavilion 16 एक पावरफुल और स्टाइलिश लैपटॉप है जो परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिजाइन का परफेक्ट कॉम्बो है। इसमें 14th जनरेशन इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर, 16GB LPDDR5 रैम और 1TB एसएसडी दी गई है, जो तेज स्पीड और स्मूद मल्टीटास्किंग की सुविधा देता है। इसमें 16 इंच WUXGA डिस्प्ले, 300 निट्स ब्राइटने, क्रिस्टल-क्लियर विजुअल्स की सुविधा दी गई है। यह 1080p FHD IR कैमरा के साथ आता है, जिससे वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस कमाल का रहेगा। इसमें बैकलिट कीबोर्ड की सुविधा है, जिससे यह लो-लाइट में टाइपिंग को आसान बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
16 इंच WUXGA, 300 निट्स
प्रोसेसर
Intel Core Ultra 5
रैम
16GB
स्टोरेज
1TB एसएसडी
कैमरा
1080p FHD IR
फीचर्स
बैकलिट कीबोर्ड, प्री-इंस्टॉल्ड विंडोज 11 + ऑफिस

क्यों खरीदें

तेज और स्मूद परफॉर्मेंस, बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले, प्रीमियम डिजाइन, हाई क्वालिटी कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

हेवी डिजाइन, औसत बैटरी बैकअप, डेडिकेटेड GPU की कमी

HP Pavilion 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। यह बेहद पावरफुल और स्टाइलिश है। ये स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग यूजर्स के लिए सही रहेगा। इसमें 13th जनरेशन इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज के साथ आती है। इसमें एफएचडी डिस्प्ले दी गई है जो क्लियर विजुअल देती है। वहीं, ऑडियो बाय B&O के साथ यह लैपटॉप ऑडियो क्लैरिटी भी देता है। 720p एचडी कैमरा ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए सही रहेगा। वहीं, बैकलिट कीबोर्ड लो-लाइट में टाइपिंग आसान बनाता है। इसमें विंडोज 11 और एमएस ऑफिस 2021 प्री-इंस्टॉल्ड है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i5
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB एसएसडी
कैमरा
720p HD
ऑडियो
Audio by B&O
कीबोर्ड
बैकलिट

क्यों खरीदें

तेज और स्मूद परफॉर्मेंस, बढ़िया डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी, प्रीमियम डिजाइन, बैकलिट कीबोर्ड

क्यों खोजें विकल्प

बैटरी बैकअप औसत, डेडिकेटेड GPU नहीं, 720p कैमरा क्वालिटी बेसिक

HP Pavilion AI लैपटॉप बेहद ही एडवांस और पावरफुल लैपटॉप है। यह एआई-आधारित स्मार्ट परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर और 12 TOPS AI इंजन दिया गया है। यह काफी फास्ट है और यह मल्टीटास्किंग के लिए सही रहेगा। इसमें 16GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है, जिसके साथ यह लैपटॉप स्मूद काम करता है। इसमें WQXGA IPS डिस्प्ले है, जो 300 निट्स ब्राइटनेस और बेहतरीन कलर क्वालिटी के साथ शानदार विजुअल देता है। इसमें 5MP कैमरा विथ शटर भी मौजूद है। इसमें विंडोज 11 और ऑफिस होम 2024 के साथ यह काम और पढ़ाई दोनों के लिए सही है।

Specifications

डिस्प्ले
14 इंच WQXGA IPS
प्रोसेसर
Intel Core Ultra 5
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB एसएसडी
कैमरा
5MP विथ शटर

क्यों खरीदें

AI-आधारित फास्ट परफॉर्मेंस, हाई-रेजोल्यूशन WQXGA डिस्प्ले, हल्का और पोर्टेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

डेडिकेटेड GPU नहीं, बैटरी बैकअप औसत, कम पोर्ट्स

HP Pavilion x360 एक स्टाइलिश और पावरफुल ऑप्शन है। यह 2-इन-1 टचस्क्रीन लैपटॉप है, जो 13th जनरेशन इंटेल कोर आई7 प्रोसेसर के साथ आता है। यह तेज परफॉर्मेंस देता है। Intel Core i7-1355U प्रोसेसर के साथ तेज़ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 16GB DDR4 रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग और डेटा स्टोरेज दोनों आसान हो जाते हैं। इसमें 14 इंच का FHD IPS डिस्प्ले है, जिसके साथ टच सपोर्ट भी दिया गया है। इसे लैपटॉप और टैबलेट दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विंडोज 11, M365 Basic और ऑफिस होम 2024 के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
14 इंच FHD IPS टचस्क्रीन
प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i7
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB एसएसडी
सॉफ्टवेयर
M365 Basic (1 साल), ऑफिस होम 2024

क्यों खरीदें

2-in-1 टचस्क्रीन डिजाइन, i7 प्रोसेसर, हल्का और स्टाइलिश, मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त रैम

क्यों खोजें विकल्प

डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं, बैटरी बैकअप औसत, कम पोर्ट्स

HP Pavilion Plus एक हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जो 13th Gen Intel Core i5- प्रोसेसर और 6GB एनवीडिया आरटीएक्स 3050 ग्राफिक्स के साथ आता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है। इसे स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है। इसमें 16 इंच WQXGA डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ कमाल की वीडियो क्लैरिटी मिलेगी। इसकी पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है। B&O ऑडियो के साथ थिएटर जैसी साउंड मिलती है। इसमें 5MP IR कैमरा दिया गया है। साथ ही विंडोज 11 और ऑफिस 2021 प्री-इंस्टॉल्ड है। 1.89 किग्रा वजन के साथ यह बेद पोर्टेबल है।

Specifications

डिस्प्ले
16 इंच WQXGA, 400 निट्स
प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i5
रैम
16GB LPDDR5x
स्टोरेज
512GB एसएसडी
ग्राफिक्स
6GB NVIDIA RTX 3050
कैमरा
5MP IR
ऑडियो
B&O
OS
विंडोज 11 + ऑफिस 2021

क्यों खरीदें

पावरफुल CPU और RTX 3050 GPU, 400 निट्स ब्राइट WQXGA डिस्प्ले, बेहतरीन ऑडियो और कैमरा क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

थोड़ा भारी, बैटरी बैकअप औसत, कीमत थोड़ी ज्यादा

यह काफी स्टाइलिश और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें 12th जनरेशन इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही इंटेल आइरिस एक्सई ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसमें 8GB और 512GB एसएसडी स्टोरेज मौजूद है, जिसके साथ आपको फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है। 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले है। यह माइक्रो-एज डिस्प्ले क्लियर विजुअल की सुविधा देता है। B&O ऑडियो क्वालिटी इसे मल्टीमीडिया के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाती है। इसमें विंडोज 11 होम और एमएस ऑफिस 2021 प्री-इंस्टॉल आते हैं। इसमें फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच एफएचडी आईपीएस, माइक्रो-एज
प्रोसेसर
12th Gen Intel Core i5
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB
ग्राफिक्स
Intel Iris Xe
ऑडियो
B&O
OS
विंडोज 11 होम और एमएस ऑफिस 2021

क्यों खरीदें

तेज परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग, प्रीमियम डिजाइन और लाइटवेट, फास्ट चार्जिंग सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

8GB रैम भारी टास्क में सीमित, बैटरी बैकअप औसत, टचस्क्रीन विकल्प नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

