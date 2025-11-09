जबरदस्त फीचर्स से लैस हैं ये Smartchoice Laptops, डिस्काउंट इतना तगड़ा कि हर कोई चाह रहा खरीदना
संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जो अमेजन पर उपलब्ध हैं। यहां देखें कुछ स्मार्टच्वाइस लैपटॉप्स की लिस्ट.
Smartchoice Laptops: Smartchoice लैपटॉप्स आज के डिजिटल दौर में एक भरोसेमंद और स्मार्ट ऑप्शन हैं। ये लैपटॉप्स अमेजन पर एक्सपर्ट्स द्वारा चुने गए टॉप ब्रांड्स जैसे एचडपी, डेल, लेनोवो औऱ एसर के बेहतरीन मॉडल्स में से एक है। इसमें फास्ट प्रोसेसर, बड़ी रैम, एसएसडी स्टोरेज और विंडोज 11 जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो पढ़ाई, ऑफिस वर्क और एंटरटेनमेंट हर काम के लिए परफेक्ट हैं। स्मार्टच्वाइस लैपटॉप्स अपनी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और किफायती दाम के लिए जाने जाते हैं। यहां देखें कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट।
1. Lenovo Smartchoice IdeaPad Slim 3 13th Gen Intel Core i3-1315U 15.6 inch (39.6cm) FHD Laptop (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Alexa Built-in/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg), 82X700F0IN
इसकी कीमत 59,290 रुपये है, जिसे 42% डिस्काउंट के साथ 34,240 रुपये में खरीदा जा सकेगा यह एक हल्का और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो 15.6 इंच FHD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 13th जेन इंटेल कोर आई3 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और 512 जीबी एसएसडी दी गई है। इसमें विंडोज 11 और एमएस ऑफिस होम 2024 मौजूद है। इसमें एलेक्सा बिल्ट-इन के साथ स्मार्ट अस्सिटेंट फीचर भी मिलता है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।
क्यों खरीदें
फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
एलेक्सा और ऑफिस 2024 प्री-इंस्टॉल
SSD स्टोरेज से फास्ट बूट टाइम
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए सही नहीं
कोई बैकलिट कीबोर्ड नहीं
मेटैलिक फिनिश की कमी
2. HP Smartchoice Victus, AMD Ryzen 7 7445HS, 6GB RTX 3050, 16GB DDR5(Upgradeable) 512GB SSD, FHD, 144Hz, 300 nits, 15.6''/39.6cm, Win 11, M365* Office24, Blue, 2.29kg, fb3134AX/3120ax, Gaming Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 85,965 रुपये है। इस पर 24% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 65,094 रुपये हो जाती है। इसमें AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर और 6GB RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है, जो हाई-ग्राफिक्स गेम्स को स्मूद चलाता है। इसमें 16GB DDR5 रैम और 512GB एसएसडी के साथ यह फास्ट स्पीड के साथ आता है। इसमें 15.6 इंच एफएचडी डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट और 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ गेमिंग को रियलिस्टिक बनाती है।
क्यों खरीदें
गेमिंग और एडिटिंग के लिए दमदार परफॉर्मेंस
हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले
अपग्रेडेबल रैम सपोर्ट
बेहतरीन ग्राफिक्स क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
बैटरी बैकअप सीमित
कोई RGB कीबोर्ड नहीं
3. ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i5 13th Gen 13420H,16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6",Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.70 kg, X1502VA-BQ836WS,Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 69,990 रुपये है, जिस पर 23% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद लैपटॉप की कीमत 53,990 रुपये हो जाती है। यह एक स्टाइलिश लैपटॉप है, जो रोजमर्रा के काम, स्टडी और ऑफिस यूज के लिए शानदार है। इसमें 13th Gen Intel Core i5-13420H प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग और फास्ट बूटिंग आसान होती है। इसमें 15.6 इंच एफएचडी डिस्प्ले दिया गया है।
क्यों खरीदें
फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग
हल्का और ट्रैवल-फ्रेंडली
प्री-इंस्टॉल्ड विंडोज और ऑफिस
क्यों खोजें विकल्प
कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
सीमित गेमिंग एफिशियंसी
4. Dell SmartChoice G15-5530, Intel Core i5 13th Gen - 13450HX, NVIDIA RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 1TB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, Windows 11, MS Office 21, Dark Shadow Grey, 2.65Kg Gaming Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 1,01,709 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 75,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल मशीन है, जो गेमिंग और हेवी टास्क दोनों के लिए बनाई गई है। इसमें 13th Gen Intel Core i5-13450HX प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 (6GB) ग्राफिक्स कार्ड है, जो स्मूद गेमिंग और हाई-एंड परफॉर्मेंस देता है। इसमें 16GB रैम और 1TB SSD के साथ यह लैपटॉप फास्ट लोडिंग और स्टोरेज में मदद करता है। इसका 15.6 इंच FHD डिस्प्ले बेहतरीन विजुअल देता है।
क्यों खरीदें
गेमिंग के लिए पावरफुल RTX ग्राफिक्स
फास्ट प्रोसेसर और हाई रैम
144Hz डिस्प्ले से स्मूद विजुअल
क्यों खोजें विकल्प
वजन ज्यादा
बैटरी बैकअप औसत
थोड़ा गर्म हो सकता है लंबे गेमिंग सेशन्स में
5. Lenovo Yoga Slim 7 (Smartchoice) Intel Core Ultra 9 185H 14"(35.5cm) WUXGA-OLED Laptop (32GB RAM/1TB SSD/AI PC/Windows 11/Microsoft 365 Basic + Office Home 2024/1Yr ADP Free/Grey/1.39Kg), 83CV00B3IN
इस लैपटॉप की कीमत 1,58.090 रुपये है। इसे 27% डिस्काउंट के साथ 1,14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Lenovo Yoga Slim 7 (Smartchoice) एक प्रीमियम AI-सक्षम लैपटॉप है जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी का शानदार मेल है। इसमें Intel Core Ultra 9 185H प्रोसेसर है जो भारी मल्टीटास्किंग और एडिटिंग के लिए बेहद तेज़ है। इसका 14 इंच WUXGA-OLED डिस्प्ले बेहतरीन कलर और क्लैरिटी देता है। साथ ही, इसमें 32GB रैम और 1TB एसएसडी स्टोरेज है, जिससे परफॉर्मेंस स्मूद रहती है।
क्यों खरीदें
Ultra 9 प्रोसेसर से सुपरफास्ट परफॉर्मेंस
OLED डिस्प्ले से शानदार विजुअल क्वालिटी
हल्का और प्रीमियम डिजाइन
32GB रैम से स्मूद मल्टीटास्किंग
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस थोड़ा ज्यादा
कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
बैटरी बैकअप औसत
6. Lenovo Smartchoice Ideapad Slim 3 13Th Gen Intel Core I7-13620H 15.3 Inch(38.8Cm) WUXGA IPS Laptop(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg),83K100CJIN
इस लैपटॉप की कीमत 89,390 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 67,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक स्टाइलिश और पावरफउल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग यूजर्स के लिए परफेक्ट है। इसमें 13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर है जो फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसका 15.3 इंच WUXGA IPS डिस्प्ले बेहतरीन विजुअल्स और ब्राइटनेस देता है। इसमें 16GB रैम और 512GB एसएसडी के साथ यह लैपटॉप फास्ट काम करात है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड, विंडोज 11 और ऑफिस होम 2024 के साथ आता है।
क्यों खरीदें
फास्ट i7 प्रोसेसर से शानदार परफॉर्मेंस
IPS डिस्प्ले से क्लियर और ब्राइट विजुअल्स
हल्का और स्लिम डिजाइन
बैकलिट कीबोर्ड और प्री-इंस्टॉल्ड विंडोज 11
क्यों खोजें विकल्प
कोई डेडिकेटेड GPU नहीं (गेमिंग के लिए सीमित)
बैटरी बैकअप औसत
प्राइस थोड़ा ज्यादा
