Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में गेमर्स के लिए खास तोहफा, थोक के भाव बिक रहे धांसू गेमिंग लैपटॉप

Gaming Laptop on Amazon: अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, तो अमेजन सेल में मिल रहे कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट में हम आपको यहां दे रहे हैं। इस लिस्ट में एमएसआई से लेकर आसुस तक कई ऑप्शन मौजूद हैं।

Mon, 22 Sep 2025 06:35 AM

Gaming Laptop on Amazon: गेमिंग लैपटॉप आज के समय में गेमर्स और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बेहद जरूरी हो गया है। ये लैपटॉप हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर, रैपिड रैम और पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड के साथ आते हैं, जिससे इनकी परफॉर्मेंस स्मूद हो जाती है। जो लोग गेम खेलते हैं उनके लिए इन्हें खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इन लैपटॉप्स में कूलिंग सिस्टम, बैकलिट कीबोर्ड और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले भी मौजूद होता है।

इस लैपटॉप की कीमत 84,838 रुपये है। इसे हर महीने 3,515 रुपये की ईएमआई देकर भी खरीदा जा सकेगा। यह गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। इसमें AMD Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर और RTX 3050 6GB GPU है, जो हाई-एंड गेम्स और ग्राफिक्स कामों को आसानी से हैंडल करता है। इसमें 16GB DDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है, जिसके साथ लैपटॉप फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देता है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 8645HS ग्राफिक्स NVIDIA RTX 3050 6GB डिस्प्ले 15.6" FHD, 144Hz रैम 16GB DDR5 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 क्यों खरीदें हाई-एंड गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए पावरफुल GPU और CPU 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस DDR5 रैम और SSD स्टोरेज के कारण फास्ट बूट अपग्रेडेबल रैम क्यों खोजें विकल्प वजन 2.3 किलो होने के कारण पोर्टेबल कम्फर्ट थोड़ी कम बैटरी लाइफ सामान्य गेमिंग लैपटॉप्स की तरह लिमिटेड हाई-एंड फीचर्स होने के कारण प्राइस थोड़ा ज्यादा

यह एचपी का विक्टस लैपटॉप है, जिसे 63,629 रुपये के बजाय 47,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह गेमिंग लैपटॉप है, जिसके साथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग बढ़िया हो जाती है। इसमें AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर और AMD Radeon RX 6500M 4GB ग्राफिक्स कार्ड है, जो 1080p गेमिंग और ग्राफिक्स-इंटेंसिव कार्यों के लिए सही रहेगा। इसमें 15.6 इंच का FHD IPS डिस्प्ले और B&O ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 5600H ग्राफिक्स AMD Radeon RX 6500M 4GB GDDR6 रैम 8GB DDR4 (अपग्रेडेबल) स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6 इंच FHD (1920x1080) ऑडियो B&O ड्यूल स्पीकर्स कीबोर्ड बैकलिट कीबोर्ड क्यों खरीदें बजट में बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस अपग्रेडेबल रैम और SSD स्टोरेज IPS डिस्प्ले और B&O ऑडियो बैकलिट कीबोर्ड और विंडोज 11 के साथ आधुनिक फीचर्स क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट- हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित ग्राफिक्स कार्ड लेटेस्ट AAA गेम्स के लिए सीमित वजन थोड़ा भारी (2.29 किलोग्राम)

वैसे तो इस लैपटॉप की कीमत 83,990 रुपये है, जिसे 25% डिस्काउंट के साथ 62,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है जो फास्ट परफॉर्मेंस और मजबत बिल्ड क्वालिट देता है। इसका AMD Ryzen 7 प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स आपको स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें 15.6 इंच की FHD स्क्रीन और 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 7 7435HS ग्राफिक्स NVIDIA RTX 3050 4GB रैम 16GB DDR5 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" FHD, 144Hz ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 बैटरी 48WHr क्यों खरीदें तेज और स्मूद गेमिंग अनुभव मजबूत और टिकाऊ बिल्ड क्वालिटी अपग्रेडेबल रैम क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ थोड़ी कम वजन भारी, पोर्टेबल नहीं स्टोरेज सीमित (512GB SSD)

इसकी कीमत 54,990 रुपये है। हर महीने 9165 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप है, जो 13 जनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ आता है। इसका 15.6 इंच FHD डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें 16GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है।

Specifications प्रोसेसर Intel 13th Gen Core i5-13420H ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 रैम 16GB DDR5 स्टोरेज 512GB NVMe SSD डिस्प्ले 15.6" FHD, 144Hz ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम क्यों खरीदें तेज गेमिंग और मल्टीटास्किंग हल्का और पोर्टेबल स्मूद और क्लियर डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ गेमिंग में कम हाई-एंड गेम्स में ग्राफिक्स सेटिंग्स कम

इसकी कीमत 84,999 रुपये है, जिसे डिस्काउंट के बाद 65,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पॉवरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें Intel Core i5-13420H प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB ग्राफिक्स है। इसका 16 इंच FHD डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है, जो मल्टीटास्किंग और स्टोरेज के लिए सही रहेगी। इसमें बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i5-13420H ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 रैम 16GB DDR5 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 16" FHD, 165Hz ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम क्यों खरीदें तेज और स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस बड़ा और हाई रिफ्रेश डिस्प्ले हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ गेमिंग में सीमित हाई-एंड गेम्स में सेटिंग्स थोड़ा कम

इस गेमिंग लैपटॉप की कीमत 74,999 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 59,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें 13th Gen Intel Core i5-13420H प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB DDR6 ग्राफिक्स दिया गया है। इसका 15.6 इंच FHD डिस्प्,ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ कमाल का वीडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है।

Specifications प्रोसेसर 13th Gen Intel Core i5-13420H ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB DDR6 रैम 16GB DDR5 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" FHD, 144Hz ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम क्यों खरीदें हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प बैटरी लाइफ गेमिंग में सीमित हाई-एंड गेम्स में सेटिंग्स थोड़ा कम

इसकी कीमत डिस्काउंट के साथ 52,990 रुपये है। हर महीने 2,569 रुपये देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर और 4GB AMD Radeon RX 6500M ग्राफिक्स है। इसका 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें 8GB DDR4 रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज दी गई है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड और B&O ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 5600H ग्राफिक्स 4GB AMD Radeon RX 6500M रैम 8GB DDR4 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" FHD IPS, 144Hz ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम ऑडियो B&O ड्यूल स्पीकर्स क्यों खरीदें स्मूद और हाई रिफ्रेश गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा ऑडियो और बैकलिट कीबोर्ड स्टाइलिश डिजाइन क्यों खोजें विकल्प रैम 8GB होने के कारण भारी मल्टीटास्किंग में अपग्रेड की जरूरत भारी गेम्स में ग्राफिक्स लिमिटेड 2.37 किलो वजन के कारण थोड़ी भारी

