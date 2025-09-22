Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में गेमर्स के लिए खास तोहफा, थोक के भाव बिक रहे धांसू गेमिंग लैपटॉप
Gaming Laptop on Amazon: अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, तो अमेजन सेल में मिल रहे कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट में हम आपको यहां दे रहे हैं। इस लिस्ट में एमएसआई से लेकर आसुस तक कई ऑप्शन मौजूद हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Gaming Laptop on Amazon: गेमिंग लैपटॉप आज के समय में गेमर्स और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बेहद जरूरी हो गया है। ये लैपटॉप हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर, रैपिड रैम और पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड के साथ आते हैं, जिससे इनकी परफॉर्मेंस स्मूद हो जाती है। जो लोग गेम खेलते हैं उनके लिए इन्हें खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इन लैपटॉप्स में कूलिंग सिस्टम, बैकलिट कीबोर्ड और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले भी मौजूद होता है।
इस लैपटॉप की कीमत 84,838 रुपये है। इसे हर महीने 3,515 रुपये की ईएमआई देकर भी खरीदा जा सकेगा। यह गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। इसमें AMD Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर और RTX 3050 6GB GPU है, जो हाई-एंड गेम्स और ग्राफिक्स कामों को आसानी से हैंडल करता है। इसमें 16GB DDR5 रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है, जिसके साथ लैपटॉप फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-एंड गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए पावरफुल GPU और CPU
144Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस
DDR5 रैम और SSD स्टोरेज के कारण फास्ट बूट
अपग्रेडेबल रैम
क्यों खोजें विकल्प
वजन 2.3 किलो होने के कारण पोर्टेबल कम्फर्ट थोड़ी कम
बैटरी लाइफ सामान्य गेमिंग लैपटॉप्स की तरह लिमिटेड
हाई-एंड फीचर्स होने के कारण प्राइस थोड़ा ज्यादा
यह एचपी का विक्टस लैपटॉप है, जिसे 63,629 रुपये के बजाय 47,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह गेमिंग लैपटॉप है, जिसके साथ गेमिंग और मल्टीटास्किंग बढ़िया हो जाती है। इसमें AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर और AMD Radeon RX 6500M 4GB ग्राफिक्स कार्ड है, जो 1080p गेमिंग और ग्राफिक्स-इंटेंसिव कार्यों के लिए सही रहेगा। इसमें 15.6 इंच का FHD IPS डिस्प्ले और B&O ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट में बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस
अपग्रेडेबल रैम और SSD स्टोरेज
IPS डिस्प्ले और B&O ऑडियो
बैकलिट कीबोर्ड और विंडोज 11 के साथ आधुनिक फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट- हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
ग्राफिक्स कार्ड लेटेस्ट AAA गेम्स के लिए सीमित
वजन थोड़ा भारी (2.29 किलोग्राम)
वैसे तो इस लैपटॉप की कीमत 83,990 रुपये है, जिसे 25% डिस्काउंट के साथ 62,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है जो फास्ट परफॉर्मेंस और मजबत बिल्ड क्वालिट देता है। इसका AMD Ryzen 7 प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स आपको स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें 15.6 इंच की FHD स्क्रीन और 144Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और स्मूद गेमिंग अनुभव
मजबूत और टिकाऊ बिल्ड क्वालिटी
अपग्रेडेबल रैम
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ थोड़ी कम
वजन भारी, पोर्टेबल नहीं
स्टोरेज सीमित (512GB SSD)
इसकी कीमत 54,990 रुपये है। हर महीने 9165 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप है, जो 13 जनरेशन Intel Core i5 प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ आता है। इसका 15.6 इंच FHD डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें 16GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज गेमिंग और मल्टीटास्किंग
हल्का और पोर्टेबल
स्मूद और क्लियर डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ गेमिंग में कम
हाई-एंड गेम्स में ग्राफिक्स सेटिंग्स कम
इसकी कीमत 84,999 रुपये है, जिसे डिस्काउंट के बाद 65,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पॉवरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें Intel Core i5-13420H प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB ग्राफिक्स है। इसका 16 इंच FHD डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है, जो मल्टीटास्किंग और स्टोरेज के लिए सही रहेगी। इसमें बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस
बड़ा और हाई रिफ्रेश डिस्प्ले
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ गेमिंग में सीमित
हाई-एंड गेम्स में सेटिंग्स थोड़ा कम
इस गेमिंग लैपटॉप की कीमत 74,999 रुपये है। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 59,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें 13th Gen Intel Core i5-13420H प्रोसेसर और NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB DDR6 ग्राफिक्स दिया गया है। इसका 15.6 इंच FHD डिस्प्,ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ कमाल का वीडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ गेमिंग में सीमित
हाई-एंड गेम्स में सेटिंग्स थोड़ा कम
इसकी कीमत डिस्काउंट के साथ 52,990 रुपये है। हर महीने 2,569 रुपये देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 5 5600H प्रोसेसर और 4GB AMD Radeon RX 6500M ग्राफिक्स है। इसका 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें 8GB DDR4 रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज दी गई है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड और B&O ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद और हाई रिफ्रेश गेमिंग एक्सपीरियंस
अच्छा ऑडियो और बैकलिट कीबोर्ड
स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
रैम 8GB होने के कारण भारी मल्टीटास्किंग में अपग्रेड की जरूरत
भारी गेम्स में ग्राफिक्स लिमिटेड
2.37 किलो वजन के कारण थोड़ी भारी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।