एक्सपर्ट्स ने इन लैपटॉप्स को बताया सबसे दमदार, हजारों रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदना हुआ पहले से आसान

Dec 04, 2025 05:59 pm IST

एक्सपर्ट ने कुछ ऐसे स्मार्टच्वाइस लैपटॉप बताएं हैं, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आता है। ये लैपटॉप्स तेज प्रोसेसर, ज्यादा रैम, SSD स्टोरेज और विंडोज जैसे मॉर्डन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। इनकी मदद से पढ़ाई, ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग और मल्टीमीडिया का काम आसानी से हो जाता है। ये मॉडल बजट-फ्रेंडली से लेकर पावरफुल हैं, जो हर यूजर की जरूरत को पूरा करने में सक्षम हैं।

वैसे तो इस लैपटॉप की कीमत 89,390 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 65,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर मिलता है। यह 15.3 इंच WUXGA IPS डिस्प्ले के साथ आता है, जो काम और मनोरंजन दोनों के लिए शानदार विजुअल्स देता है। 16GB RAM और 512GB SSD फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करते हैं। Windows 11 और Office Home 2024 पहले से इंस्टॉल मिलते हैं, जिससे यह स्टडी, ऑफिस वर्क या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट हैं।

Specifications प्रोसेसर 13th Gen Intel Core i7-13620H डिस्प्ले 15.3 इंच WUXGA IPS रैम 16GB स्टोरेज 512GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 सॉफ्टवेयर Office Home 2024 प्री-इंस्टॉल क्यों खरीदें i7 13th Gen प्रोसेसर 16GB रैम के साथ बेहतरीन मल्टीटास्किंग WUXGA IPS डिस्प्ले के साथ अच्छे विजुअल्स बैकलिट कीबोर्ड और ADP फ्री प्रोटेक्शन क्यों खोजें विकल्प गेमिंग परफॉर्मेंस सीमित, क्योंकि डेडिकेटेड GPU नहीं हाई-एंड मॉडल्स की तुलना में स्पीकर्स नॉर्मल चार्जर थोड़ा भारी

इस लैपटॉप की कीमत 69,990 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 54,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह Intel Core i5 13th Gen 13420H प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है, जो स्मूद मल्टीटास्किंग और फास्ट बूट टाइम सुनिश्चित करता है। 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले काम, ऑनलाइन क्लासेस या एंटरटेनमेंट के लिए बेहतरीन है। Windows 11 और Office Home 2024 पहले से इंस्टॉल मिलते हैं।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i5 13th Gen 13420H डिस्प्ले 15.6 इंच FHD रैम 16GB स्टोरेज 512GB SSD ग्राफिक्स Intel UHD iGPU ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 क्यों खरीदें 13th Gen i5 H-Series के साथ फास्ट परफॉर्मेंस 16GB रैम मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया ऑफिस और स्टडी इस्तेमाल के लिए परफेक्ट Office 2024 व M365 Basic शामिल क्यों खोजें विकल्प डेडिकेटेड GPU नहीं, इसलिए गेमिंग सीमित स्पीकर आउटपुट औसत बैटरी बैकअप थोड़ा कम

इस लैपटॉप की कीमत 81,990 रुपये है। इसे हर महीने 13,665 रुपये की EMI देकर खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम और पावरफुल लैपटॉप है, जो Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर और बिल्ट-इन AI फीचर्स के साथ आता है। इसका 14 इंच WUXGA OLED डिस्प्ले और 400 निट्स ब्राइटनेस देता है, जिससे वीडियो, फोटो एडिटिंग और काम करना बेहद शानदार एक्सपीरियंस बन जाता है। 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करते हैं।

Specifications प्रोसेसर Intel Core Ultra 5 125H (AI built-in) डिस्प्ले 14" WUXGA OLED, 400 निट्स रैम 16GB स्टोरेज 512GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 क्यों खरीदें OLED डिस्प्ले बेहद शार्प और कलर-एक्युरेट Ultra 5 AI चिप स्मूद परफॉर्मेंस बहुत हल्का और पोर्टेबल वीडियो एडिटिंग, स्टडी और ऑफिस काम के लिए बढ़िया क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं OLED डिस्प्ले बैटरी थोड़ी ज्यादा खपत

यह लैपटॉप भी काफी पावरफुल है। इसे 88,225 रुपये के बजाय 23% डिस्काउंट के साथ 67,659 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह AMD Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर और 50 TOPS AI परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसका 16 इंच 2K WUXGA डिस्प्ले काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बढ़िया विजुअल क्वालिटी देता है। यह 16GB LPDDR5X रैम और 512GB एसएसडी के साथ आता है, जो फास्ट स्पीड और स्मूद मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करते हैं। यह स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen AI 5 340 डिस्प्ले 16" / 40.6cm 2K WUXGA रैम 16GB LPDDR5X स्टोरेज 512GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 क्यों खरीदें 50 TOPS AI परफॉर्मेंस, AI-टास्क के लिए बेहतरीन 2K बड़ा डिस्प्ले, मल्टीमीडिया और वर्क दोनों के लिए शानदार 16GB रैम + फास्ट SSD Copilot+ सपोर्ट के साथ फ्यूचर-रेडी बिल्ड क्वालिटी मजबूत क्यों खोजें विकल्प 1.79kg वजन, थोड़ा भारी हाई-एंड गेमिंग GPU नहीं बड़े स्क्रीन के कारण बैटरी बैकअप औसत

इस लैपटॉप की कीमत 60,990 रुपये है। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जो 13th Gen Intel Core i5-13420H प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 (6GB DDR6) ग्राफिक्स के साथ आता है। यह लैपटॉप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। 16GB रैम और 512GB SSD इसे बेहद फास्ट और स्मूद बनाते हैं। इसमें 15.6 इंच का FHD 144Hz डिस्प्ले गेमिंग को और भी शार्प और फ्लूइड बनाता है।

Specifications प्रोसेसर 13th Gen Intel Core i5-13420H ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 3050 (6GB DDR6) रैम 16GB स्टोरेज 16GB स्टोरेज 512GB SSD क्यों खरीदें RTX 3050 के साथ शानदार गेमिंग परफॉर्मेंस 144Hz डिस्प्ले से स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस फास्ट 16GB रैम और SSD मल्टीटास्किंग और एडिटिंग के लिए बेहतरीन क्यों खोजें विकल्प 1.99kg वजन, थोड़ा भारी बैटरी बैकअप गेमिंग में कम हाई-एंड RTX सीरीज जितना पावरफुल नहीं

