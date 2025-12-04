एक्सपर्ट्स ने इन लैपटॉप्स को बताया सबसे दमदार, हजारों रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदना हुआ पहले से आसान
नया लैपटॉप खरीदना है तो यहां देखें कुछ बेस्ट ऑप्शन्स, जिन्हें एक्सपर्ट्स ने बेस्ट बताया है। इनमें डेल से लेकर आसुस तक, कई ऑप्शन्स मौजूद हैं।
एक्सपर्ट ने कुछ ऐसे स्मार्टच्वाइस लैपटॉप बताएं हैं, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आता है। ये लैपटॉप्स तेज प्रोसेसर, ज्यादा रैम, SSD स्टोरेज और विंडोज जैसे मॉर्डन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। इनकी मदद से पढ़ाई, ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग और मल्टीमीडिया का काम आसानी से हो जाता है। ये मॉडल बजट-फ्रेंडली से लेकर पावरफुल हैं, जो हर यूजर की जरूरत को पूरा करने में सक्षम हैं।
1. Lenovo Smartchoice Ideapad Slim 3 13Th Gen Intel Core I7-13620H 15.3 Inch(38.8Cm) WUXGA IPS Laptop(16GB RAM/512GB SSD/Windows 11/Office Home 2024/Backlit Keyboard/1Yr ADP Free/Grey/1.6Kg),83K100CJIN
वैसे तो इस लैपटॉप की कीमत 89,390 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 65,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 13th Gen Intel Core i7-13620H प्रोसेसर मिलता है। यह 15.3 इंच WUXGA IPS डिस्प्ले के साथ आता है, जो काम और मनोरंजन दोनों के लिए शानदार विजुअल्स देता है। 16GB RAM और 512GB SSD फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करते हैं। Windows 11 और Office Home 2024 पहले से इंस्टॉल मिलते हैं, जिससे यह स्टडी, ऑफिस वर्क या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट हैं।
क्यों खरीदें
i7 13th Gen प्रोसेसर
16GB रैम के साथ बेहतरीन मल्टीटास्किंग
WUXGA IPS डिस्प्ले के साथ अच्छे विजुअल्स
बैकलिट कीबोर्ड और ADP फ्री प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग परफॉर्मेंस सीमित, क्योंकि डेडिकेटेड GPU नहीं
हाई-एंड मॉडल्स की तुलना में स्पीकर्स नॉर्मल
चार्जर थोड़ा भारी
2. ASUS Vivobook 15, Smartchoice,Intel Core i5 13th Gen 13420H,16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6",Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.70 kg, X1502VA-BQ836WS,Intel UHD iGPU, M365 Basic (1Year)* Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 69,990 रुपये है। इसे 21% डिस्काउंट के साथ 54,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह Intel Core i5 13th Gen 13420H प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है, जो स्मूद मल्टीटास्किंग और फास्ट बूट टाइम सुनिश्चित करता है। 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले काम, ऑनलाइन क्लासेस या एंटरटेनमेंट के लिए बेहतरीन है। Windows 11 और Office Home 2024 पहले से इंस्टॉल मिलते हैं।
क्यों खरीदें
13th Gen i5 H-Series के साथ फास्ट परफॉर्मेंस
16GB रैम मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया
ऑफिस और स्टडी इस्तेमाल के लिए परफेक्ट
Office 2024 व M365 Basic शामिल
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड GPU नहीं, इसलिए गेमिंग सीमित
स्पीकर आउटपुट औसत
बैटरी बैकअप थोड़ा कम
3. Lenovo Smartchoice Yoga Slim 7 Intel Core Ultra 5 125H Built-in AI 14"(35.5cm) WUXGA-OLED 400Nits Laptop (16GB/512GB SSD/60Hz/100% DCI-P3/Win11/MSO 21/1Yr ADP Free/Alexa/Grey/1.39Kg), 83CV003MIN
इस लैपटॉप की कीमत 81,990 रुपये है। इसे हर महीने 13,665 रुपये की EMI देकर खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम और पावरफुल लैपटॉप है, जो Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर और बिल्ट-इन AI फीचर्स के साथ आता है। इसका 14 इंच WUXGA OLED डिस्प्ले और 400 निट्स ब्राइटनेस देता है, जिससे वीडियो, फोटो एडिटिंग और काम करना बेहद शानदार एक्सपीरियंस बन जाता है। 16GB रैम और 512GB SSD फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करते हैं।
क्यों खरीदें
OLED डिस्प्ले बेहद शार्प और कलर-एक्युरेट
Ultra 5 AI चिप स्मूद परफॉर्मेंस
बहुत हल्का और पोर्टेबल
वीडियो एडिटिंग, स्टडी और ऑफिस काम के लिए बढ़िया
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
OLED डिस्प्ले बैटरी थोड़ी ज्यादा खपत
4. HP Smartchoice OmniBook 5 (Previously Pavilion) 50 Tops, AMD Ryzen AI 5 340 (16GB LPDDR5X, 512GB SSD) WUXGA 2K, 16''/40.6cm, Win11, Office24, Silver, 1.79kg, ag1037au, Next Gen AI Copilot+ Laptop
यह लैपटॉप भी काफी पावरफुल है। इसे 88,225 रुपये के बजाय 23% डिस्काउंट के साथ 67,659 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह AMD Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर और 50 TOPS AI परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसका 16 इंच 2K WUXGA डिस्प्ले काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बढ़िया विजुअल क्वालिटी देता है। यह 16GB LPDDR5X रैम और 512GB एसएसडी के साथ आता है, जो फास्ट स्पीड और स्मूद मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करते हैं। यह स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट है।
क्यों खरीदें
50 TOPS AI परफॉर्मेंस, AI-टास्क के लिए बेहतरीन
2K बड़ा डिस्प्ले, मल्टीमीडिया और वर्क दोनों के लिए शानदार
16GB रैम + फास्ट SSD
Copilot+ सपोर्ट के साथ फ्यूचर-रेडी
बिल्ड क्वालिटी मजबूत
क्यों खोजें विकल्प
1.79kg वजन, थोड़ा भारी
हाई-एंड गेमिंग GPU नहीं
बड़े स्क्रीन के कारण बैटरी बैकअप औसत
5. acer SmartChoice ALG, 13th Gen Intel Core i5-13420H, NVIDIA GeForce RTX 3050-6GB DDR6, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD 15.6"/39.62 cm, 144Hz, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.99 KG, AL15G-53,Gaming Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 60,990 रुपये है। यह एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, जो 13th Gen Intel Core i5-13420H प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 (6GB DDR6) ग्राफिक्स के साथ आता है। यह लैपटॉप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। 16GB रैम और 512GB SSD इसे बेहद फास्ट और स्मूद बनाते हैं। इसमें 15.6 इंच का FHD 144Hz डिस्प्ले गेमिंग को और भी शार्प और फ्लूइड बनाता है।
क्यों खरीदें
RTX 3050 के साथ शानदार गेमिंग परफॉर्मेंस
144Hz डिस्प्ले से स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस
फास्ट 16GB रैम और SSD
मल्टीटास्किंग और एडिटिंग के लिए बेहतरीन
क्यों खोजें विकल्प
1.99kg वजन, थोड़ा भारी
बैटरी बैकअप गेमिंग में कम
हाई-एंड RTX सीरीज जितना पावरफुल नहीं
