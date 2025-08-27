20000 रुपये से कम में खरीदें ये कंप्यूटर्स, फिर नहीं मिलेगी इससे सस्ती डील, बच्चे गेम के साथ सीख पाएंगे काफी कुछ

Computer Set Under 20000: आप अपने बच्चे के लिए कंप्यूटर खरीद सकते हैं, अगर आपका बजट कम है तो भी। 20,000 रुपये से कम कीमत में आपको अमेजन पर कई ऑप्शन्स मिल जाएंगे। ये पूरे सेट हैं और इनमें सभी कुछ मौजूद होता है, जिसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, स्पीकर आदि।

Wed, 27 Aug 2025 08:17 PM

Computer Set Under 20000: आज का दौर पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। बच्चों को कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जिसकी मदद से पढ़ाई, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेज और एंटरटेनमेंट आदि काम आसानी से किए जा सकते हैं। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो 20,000 रुपये के अंदर मिलने वाले कंप्यूटर सेट आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। इस रेंज में आपको बेसिक से मिड-लेवल कंप्यूटर मिल जाएंगे, जिन पर इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन मीटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, टाइपिंग और मल्टीमीडिया जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं।

इसकी कीमत 14,990 रुपये है। इसे हर महीने 723 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। इसमें इंटेल i5 प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB एसएस़ी स्टोरेज दी गई है, जो फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग देती है। इसमें 19 इंच का एचडी एलईडी मॉनिटर है। साथ ही RGB कीबोर्ड-माउस और साउंड बार भी शामिल है, जिससे यह कंप्लीट सेटअप बन जाता है।

इसकी कीमत 49,999 रुपये है। इसे 72% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें इंटेल i5 प्रोसेसर, 16GB रैम और ड्यूल स्टोरेज (256GB SSD + 500GB HDD) दी गई है। इसके साथ 2GB ग्राफिक कार्ड भी है, जो हल्के गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक वर्क के लिए सही रहेगा। इसमें 20 इंच HD LED मॉनिटर क्लियर और शार्प डिस्प्ले देता है।

वैसे तो इसकी कीमत 49,999 रुपये है। इस पर 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद कंप्यूटर सेट की कीमत 12,450 रुपये हो जाती है। इसमें Intel Core i5 4th Gen प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम जैसे MS Office, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस और बेसिक सॉफ्टवेयर चलाने के लिए परफेक्ट है। इसमें 8GB रैम और 256GB SSD दी गई है, जिससे फास्ट परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें 20 इंच का मॉनिटर क्लियर और शार्प डिस्प्ले देता है।

इसकी कीमत 64% डिस्काउंट के साथ 17,990 रुपये हो गई है। हर महीने 2,998 रुपये की ईएमआई पर इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें Intel i5 2400 प्रोसेसर, 16GB रैम और SSD + HDD का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे स्पीड और स्टोरेज दोनों की कोई कमी नहीं रहती। इसमें 19 इंच का HD LED मॉनिटर, साउंड बार और WiFi सपोर्ट मौजूद है। Windows 10 पहले से इंस्टॉल आता है।

इस कंप्यूटर सेट की कीमत 49,990 रुपये है। इसे 67% डिस्काउंट के साथ 16,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Intel i5 2nd Gen प्रोसेसर, 16GB रैम और SSD + HDD का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिससे फास्ट परफॉर्मेंस और बड़ी स्टोरेज दोनों मिलते हैं। 19 इंच का HD LED मॉनिटर और RGB कीबोर्ड-माउस सेट इसे और स्टाइलिश बनाता है।

सबसे पहले कीमत की बात करते हैं। इसे 20% डिस्काउंट के साथ 20,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 965 रुपये की EMIU देकर इसे खरीदा जा सकेगा।इसमें Intel Core i5 3470 प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB SSD दी गई है। इससे यह मल्टीटास्किंग में बेहतर रहेगा। 19 इंच का मॉनिटर, कीबोर्ड-माउस और WiFi सपोर्ट के साथ यह एक ऑल-इन-वन पैकेज है।

यह एक किफायती ऑप्शन है। इशकी कीमत 16,600 रुपये है। इसमें Intel Core i7 4th Gen प्रोसेसर, 16GB रैम और 512GB SSD दिया गया है, जिससे स्पीड और स्टोरेज दोनों शानदार मिलते हैं। साथ ही 22 इंच का बड़ा HD LED मॉनिटर है, जो डिस्प्ले को क्लियर बनाता है। इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर भी शामिल हैं, जिससे यह एक ऑल-इन-वन पैकेज बन जाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।