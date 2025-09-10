ऑफिस हो या पढ़ाई, बड़े काम के हैं ये Computer Monitor, दीवार पर भी टांग के कर सकेंगे काम Computer Monitor On Amazon From Lapcare to philips in Budget Check Deals, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
ऑफिस हो या पढ़ाई, बड़े काम के हैं ये Computer Monitor, दीवार पर भी टांग के कर सकेंगे काम

Computer Monitor: अगर आप अपने घर में कंप्यूटर सेटअप करना चाहते हैं और इसके लिए आपको मॉनिटर की जरूरत है, तो यहां हम आपको इसके कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 09:43 AM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

Computer Monitor: कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी की स्क्रीन जैसी होती है, लेकिन इसे खासतौर से कंप्यूटर के लिए बनाया जा सकता है। मॉनिटर अलग-अलग साइज और क्वालिटी में मिलते हैं, जैसे HD, Full HD और 4K आदि। इन पर हम पढ़ाई, ऑफिस का काम, मूवी, गेमिंग, एंटरटेटनमेंट जैसे कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। आपको बस इसे सीपीयू से कनेक्ट करना होता है। मार्केट में स्लिम और लाइटवेट मॉनिटर्स मौजूद हैं और इनमें से कई तो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं।

ऑफिस हो या पढ़ाई, बड़े काम के हैं ये Computer Monitor, दीवार पर भी टांग के कर सकेंगे काम
इसकी कीमत 2,599 रुपये है। यह 19 इंच HD मॉनिटर है। इसमें 1440x900 का HD रेजोल्यूशन दिया गया है, जो साफ और शार्प पिक्चर क्वालिटी देता है। इसका 16:10 आस्पेक्ट रेशियो मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है। इसमें HDMI और VGA दोनों पोर्ट्स मौजूद हैं, जिससे इसे नए और पुराने दोनों डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। वॉल माउंट करने की सुविधा भी है। इसमें इन-बिल्ट पावर सप्लाई और फास्ट रिस्पॉन्स टाइम दिया गया है, जो गेमिंग और रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतर है।

Specifications

डिस्प्ले
19-इंच HD
रेजोल्यूशन
1440x900
आस्पेक्ट रेशियो
16:10
पोर्ट्स
HDMI + VGA
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

किफायती और टिकाऊ

HDMI + VGA दोनों सपोर्ट

वॉल माउंटिंग और टिल्ट स्टैंड

क्यों खोजें विकल्प

फुल HD (1080p) नहीं

स्पीकर्स का जिक्र नहीं

इसकी कीमत 2,699 रुपये है। यह 18.5 इंच का LED मॉनिटर है, जो घर और ऑफिस दोनों इस्तेमाल के लिए किफायती विकल्प है। इसमें 1366x768 पिक्सल का HD रेजोल्यूशन दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम जैसे ऑनलाइन क्लास, वीडियो देखना और बेसिक ऑफिस वर्क के लिए सही रहेगा। यह HDMI और VGA दोनों इनपुट को सपोर्ट करता है, जिससे इसे पुराने और नए दोनों डिवाइस से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इसका स्लिम और ग्लॉसी डिजाइन मॉडर्न लुक देता है।

Specifications

डिस्प्ले
18.5 इंच LED
रेजोल्यूशन
1366x768 (HD)
इनपुट पोर्ट
HDMI + VGA
कलर सपोर्ट
16.7 मिलियन

क्यों खरीदें

किफायती और कॉम्पैक्ट साइज

HDMI + VGA दोनों का सपोर्ट

स्लिम डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

सिर्फ HD रेजोल्यूशन (फुल HD नहीं)

गेमिंग और हाई-एंड ग्राफिक्स के लिए सीमित

इसकी कीमत 5,499 रुपये है। इसमें 21.5 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है, जो ऑफिस वर्क, स्टूडेंट्स और एंटरटेनमेंट के लिए सही रहेगा। इसमें 1920x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन और VA पैनल दिया गया है, जिससे पिक्चर शार्प और क्लियर दिखती है। यह 100Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम सपोर्ट करता है, जो गेमिंग और स्मूद वीडियो के लिए शानदार है। इसमें 250 निट्स ब्राइटनेस से स्क्रीन इनडोर लाइट में साफ दिखती है। इसमें HDMI और VGA दोनों पोर्ट हैं और HDMI केबल बॉक्स में मिलती है।

Specifications

डिस्प्ले
21.5 इंच VA पैनल
रेजोल्यूशन
Full HD (1920x1080)
रिफ्रेश रेट
100Hz
रिस्पॉन्स टाइम
1ms (VRB)
ब्राइटनेस
250 निट्स
पोर्ट्स
HDMI + VGA (HDMI केबल शामिल)

क्यों खरीदें

Full HD रेजोल्यूशन और बड़ी स्क्रीन

100Hz रिफ्रेश रेट + 1ms रिस्पॉन्स टाइम

HDMI + VGA दोनों सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं

बहुत ब्राइट आउटडोर लाइट में 250 निट्स थोड़ा कम

इस मॉनिटर की कीमत 2,839 रुपये है। इसमें 20 इंच HD LED मॉनिटर एक किफायती और स्लिम डिजाइन वाला मॉनिटर है, जो ऑफिस, स्टडी और होम यूज के लिए सही रहेगा। इसमें 1600x900 पिक्सल का HD+ रेजोल्यूशन मिलता है, जो साफ और अच्छे विजुअल्स देता है। इसका 60Hz रिफ्रेश रेट बेसिक काम, मूवी और सामान्य गेमिंग के लिए पर्याप्त है। इसमें HDMI और VGA दोनों पोर्ट मौजूद हैं, जिससे नए और पुराने डिवाइस आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
20 इंच HD LED
रेजोल्यूशन
1600x900 पिक्सल
रिफ्रेश रेट
60Hz
कलर सपोर्ट
16.7M
पोर्ट्स
HDMI + VGA

क्यों खरीदें

किफायती और हल्का डिजाइन

HDMI + VGA दोनों सपोर्ट

वॉल माउंटिंग सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

फुल HD (1080p) नहीं

रिफ्रेश रेट सिर्फ 60Hz (गेमिंग लिमिटेड)

इसकी कीमत 8,499 रुपये है। इसमें 27 इंच गेमिंग मॉनिटर एक बड़ा और पावरफुल डिस्प्ले है, जो गेमिंग और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए शानदार विकल्प है। इसमें 27 इंच का IPS पैनल और फुल एचडी (1920x1080) रेजोल्यूशन मिलता है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट और 4ms रिस्पॉन्स टाइम की वजह से गेमप्ले स्मूद और लेग-फ्री रहता है। इसमें AMD FreeSync सपोर्ट दिया गया है। इसमें फ्लिक्र फ्री और आई केयर फीचर्स भी दिए गए हैं।

Specifications

डिस्प्ले
27 इंच IPS पैनल
रेजोल्यूशन
Full HD (1920x1080)
रिफ्रेश रेट
100Hz
रिस्पॉन्स टाइम
4ms

क्यों खरीदें

बड़ा 27 इंच IPS डिस्प्ले

100Hz रिफ्रेश रेट + 4ms रिस्पॉन्स टाइम

AMD FreeSync सपोर्ट

Eye Care और Flicker-Free तकनीक

...

...

बड़े साइज की वजह से डेस्क पर ज्यादा जगह लेगा

इसकी कीमत 6,499 रुपये है। यह अल्ट्रास्लिम और स्टाइलिश मॉनिटर है, जिसकी स्क्रीन साइज 21.4 इंच है। इसमें फुल एचडी (1920x1080) रेजोल्यूशन और 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट है। , जिससे विजुअल्स शार्प और रंगीन दिखाई देते हैं। यह 75Hz रिफ्रेश रेट और 4ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है, जो स्मूद गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें AMD FreeSync सपोर्ट मौजूद है। TUV Eye Comfort और लो ब्लू लाइट फीचर लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान आंखों की सुरक्षा करते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
21.4 इंच, अल्ट्रास्लिम डिजाइन
रेजोल्यूशन
Full HD (1920x1080)
रिफ्रेश रेट
75Hz
रिस्पॉन्स टाइम
4ms
कलर सपोर्ट
16.7M

क्यों खरीदें

अल्ट्रास्लिम और स्टाइलिश डिजाइन

FHD + 75Hz + 4ms

AMD FreeSync सपोर्ट

Eye Comfort और Low Blue Light से आंखों की सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

100Hz/144Hz रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर्स जितना स्मूद नहीं

QHD/4K रिजोल्यूशन नहीं

इसकी कीमत 2,699 रुपये है। इसमें 20 इंच एचडी+ (1600x900) रेजोल्यूशन और 16:9 आस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, जिससे विजुअल्स साफ दिखाई देते हैं। इसकी 250 निट्स ब्राइटनेस और 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट के साथ, यह क्लियर विजुअल देता है। इसमें ड्यूल एचडीएमआई और वीजीए इनपुट दिए गए हैं, जिससे इसे नए और पुराने दोनों डिवाइस से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
20 इंच LED
रेजोल्यूशन
HD+ (1600x900)
ब्राइटनेस
250 निट्स
कलर सपोर्ट
16.7M
आस्पेक्ट रेशियो
16:9
पोर्ट्स
Dual HDMI + VGA

क्यों खरीदें

ड्यूल HDMI + VGA इनपुट

250 निट्स ब्राइटनेस और अच्छे कलर सपोर्ट

स्लिम और वॉल माउंटेबल डिजाइन

किफायती और कॉम्पैक्ट साइज

क्यों खोजें विकल्प

Full HD (1080p) नहीं

हाई-एंड गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

