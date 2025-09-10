ऑफिस हो या पढ़ाई, बड़े काम के हैं ये Computer Monitor, दीवार पर भी टांग के कर सकेंगे काम

Computer Monitor: अगर आप अपने घर में कंप्यूटर सेटअप करना चाहते हैं और इसके लिए आपको मॉनिटर की जरूरत है, तो यहां हम आपको इसके कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Follow Us on

Wed, 10 Sep 2025 09:43 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Computer Monitor: कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी की स्क्रीन जैसी होती है, लेकिन इसे खासतौर से कंप्यूटर के लिए बनाया जा सकता है। मॉनिटर अलग-अलग साइज और क्वालिटी में मिलते हैं, जैसे HD, Full HD और 4K आदि। इन पर हम पढ़ाई, ऑफिस का काम, मूवी, गेमिंग, एंटरटेटनमेंट जैसे कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। आपको बस इसे सीपीयू से कनेक्ट करना होता है। मार्केट में स्लिम और लाइटवेट मॉनिटर्स मौजूद हैं और इनमें से कई तो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 2,599 रुपये है। यह 19 इंच HD मॉनिटर है। इसमें 1440x900 का HD रेजोल्यूशन दिया गया है, जो साफ और शार्प पिक्चर क्वालिटी देता है। इसका 16:10 आस्पेक्ट रेशियो मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है। इसमें HDMI और VGA दोनों पोर्ट्स मौजूद हैं, जिससे इसे नए और पुराने दोनों डिवाइस से जोड़ा जा सकता है। वॉल माउंट करने की सुविधा भी है। इसमें इन-बिल्ट पावर सप्लाई और फास्ट रिस्पॉन्स टाइम दिया गया है, जो गेमिंग और रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतर है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 2,699 रुपये है। यह 18.5 इंच का LED मॉनिटर है, जो घर और ऑफिस दोनों इस्तेमाल के लिए किफायती विकल्प है। इसमें 1366x768 पिक्सल का HD रेजोल्यूशन दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम जैसे ऑनलाइन क्लास, वीडियो देखना और बेसिक ऑफिस वर्क के लिए सही रहेगा। यह HDMI और VGA दोनों इनपुट को सपोर्ट करता है, जिससे इसे पुराने और नए दोनों डिवाइस से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इसका स्लिम और ग्लॉसी डिजाइन मॉडर्न लुक देता है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 5,499 रुपये है। इसमें 21.5 इंच का फुल एचडी मॉनिटर है, जो ऑफिस वर्क, स्टूडेंट्स और एंटरटेनमेंट के लिए सही रहेगा। इसमें 1920x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन और VA पैनल दिया गया है, जिससे पिक्चर शार्प और क्लियर दिखती है। यह 100Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम सपोर्ट करता है, जो गेमिंग और स्मूद वीडियो के लिए शानदार है। इसमें 250 निट्स ब्राइटनेस से स्क्रीन इनडोर लाइट में साफ दिखती है। इसमें HDMI और VGA दोनों पोर्ट हैं और HDMI केबल बॉक्स में मिलती है।

Loading Suggestions...

इस मॉनिटर की कीमत 2,839 रुपये है। इसमें 20 इंच HD LED मॉनिटर एक किफायती और स्लिम डिजाइन वाला मॉनिटर है, जो ऑफिस, स्टडी और होम यूज के लिए सही रहेगा। इसमें 1600x900 पिक्सल का HD+ रेजोल्यूशन मिलता है, जो साफ और अच्छे विजुअल्स देता है। इसका 60Hz रिफ्रेश रेट बेसिक काम, मूवी और सामान्य गेमिंग के लिए पर्याप्त है। इसमें HDMI और VGA दोनों पोर्ट मौजूद हैं, जिससे नए और पुराने डिवाइस आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 8,499 रुपये है। इसमें 27 इंच गेमिंग मॉनिटर एक बड़ा और पावरफुल डिस्प्ले है, जो गेमिंग और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए शानदार विकल्प है। इसमें 27 इंच का IPS पैनल और फुल एचडी (1920x1080) रेजोल्यूशन मिलता है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट और 4ms रिस्पॉन्स टाइम की वजह से गेमप्ले स्मूद और लेग-फ्री रहता है। इसमें AMD FreeSync सपोर्ट दिया गया है। इसमें फ्लिक्र फ्री और आई केयर फीचर्स भी दिए गए हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 6,499 रुपये है। यह अल्ट्रास्लिम और स्टाइलिश मॉनिटर है, जिसकी स्क्रीन साइज 21.4 इंच है। इसमें फुल एचडी (1920x1080) रेजोल्यूशन और 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट है। , जिससे विजुअल्स शार्प और रंगीन दिखाई देते हैं। यह 75Hz रिफ्रेश रेट और 4ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है, जो स्मूद गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें AMD FreeSync सपोर्ट मौजूद है। TUV Eye Comfort और लो ब्लू लाइट फीचर लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान आंखों की सुरक्षा करते हैं।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 2,699 रुपये है। इसमें 20 इंच एचडी+ (1600x900) रेजोल्यूशन और 16:9 आस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, जिससे विजुअल्स साफ दिखाई देते हैं। इसकी 250 निट्स ब्राइटनेस और 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट के साथ, यह क्लियर विजुअल देता है। इसमें ड्यूल एचडीएमआई और वीजीए इनपुट दिए गए हैं, जिससे इसे नए और पुराने दोनों डिवाइस से आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।