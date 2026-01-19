Amazon का धमाका ऑफर, ₹75000 का Lenovo Laptop ₹23000 से कम में

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी लेनोवो कंपनी का, तो यहां हम आपको कुछ अच्छी सीरीज के ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Amazon Great Freedom Festival Sale 2026 में Lenovo लैपटॉप्स पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप्स को बेहद ही किफायती रेंज में खरीदा जा सकेगा। सेल के दौरान Lenovo IdeaPad और V-Series जैसे मॉडलों पर भारी छूट के साथ बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI विकल्प भी मिल रहे हैं। दमदार प्रोसेसर, ज्यादा रैम और पावरफुल एसएसडी के साथ Lenovo लैपटॉप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट रहेंगे। इस सेल में लेनेवो लैपटॉप्स को 71% तक के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। इसके साथ ही एसबीआई कार्ड के साथ भी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Lenovo के आईपैड स्लिम सीरीज के लैपटॉप्स पर 34% तक का डिस्काउंट: Lenovo IdeaPad लैपटॉप आजकल हर किसी का फेवरेट बन रहा है, क्योंकि ये देखने में स्टाइलिश भी होते हैं और इनके फीचर्स भी कमाल के होते हैं। इन लैपटॉप में Intel Core i3/i5 या AMD Ryzen प्रोसेसर, 8 से 16 जीबी रैम और सुपरफास्ट 512 GB एसएसडी मिल जाता है। 15.6 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले इतना क्रिस्प है कि ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या लंबे समय तक काम करने में आंखें बिल्कुल नहीं थकतीं। कई मॉडल में बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट से तुरंत लॉक-अनलॉक, फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Lenovo के वी सीरीज के लैपटॉप्स पर 61% तक का डिस्काउंट: Lenovo IdeaPad V Series लैपटॉप आजकल छोटे-मोटे बिजनेस, स्टूडेंट्स और घरेलू यूजर्स का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। इस सीरीज में 25,000 से 40,000 रुपये में आपको AMD Ryzen 3/5 या Intel Core i3/i5 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और फास्ट 512 जीबी एसएसडी मिल जाता है। 15.6 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले इतना क्लियर है कि ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या डॉक्यूमेंट एडिटिंग में आंखें बिल्कुल नहीं थकतीं। इसका वजन हल्का होता है। यह विंडोज 11 के साथ काम करता है।

Lenovo के थिंकबुक सीरीज के लैपटॉप्स पर 57% तक का डिस्काउंट: इस सीरीज में आपको Intel Core Ultra (Series 2) या AMD Ryzen AI प्रोसेसर, 16 जीबी रैम और 512 जीबी/1 टीबी फास्ट एसएसडी मिलती है। इसमें 14 या 16 इंच का 2.8K OLED/IPS डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके साथ ही दमदार बैटरी, कई घंटों तक की बैटरी लाइफ, डॉल्बी एटमस स्पीकर्स, FHD IR कैमरा विथ प्राइवेसी शटर, फिंगरप्रिंट + फेस अनलॉक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ऑनलाइन मीटिंग, ऑफिस वर्क, मल्टीटास्किंग, लाइट क्रिएटिव काम या ट्रैवल के लिए परफेक्ट रहेगा।

Lenovo के योगा स्लिम सीरीज के लैपटॉप्स पर 34% तक का डिस्काउंट: ये अल्ट्राथिन और फैदर लाइट वजन के साथ आता है। 2.8K प्योरसाइट प्रो OLED डिस्प्ले कई साथ ब्राइट स्क्रीन का मजा मिलेगा। इनमें दमदार प्रोसेसर तो दिय ही होता है और साथ ही ये मल्टीटास्किंग, AI काम, वीडियो एडिटिंग जैसे काम में भी कमाल के होते हैं। ऑफिस, ट्रैवल या घर कहीं भी इनके साथ टेंशन फ्री काम किया जा सकता है। इनका कैमरा सिस्टम भी काफी अपग्रेडेड होता है। डॉल्बी एटमस के साथ इनकी साउंड क्वालिटी कमाल की होती है। इस सीरीज में Aura Edition भी है जिसमें दिए गए स्मार्ट AI फीचर्स रोज के काम को और आसान बनाते हैं।

Lenovo के थिंकपैड सीरीज के लैपटॉप्स पर 71% तक का डिस्काउंट: इस सीरीज के लैपटॉप को 71% तक के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। इसमें नया स्पेस फ्रेम डिजाइन अंदर से ज्यादा स्पेस, बेहतर कूलिंग, दमदार बैटरी और स्पीकर दिए गए हैं। इसके साथ ही पावरफुल परफॉर्मेंस, AI टास्क बिना गर्म हुए चलते हैं। 2.8K OLED डिस्प्ले कलर्स को वाइब्रेंट दिखाता है। आईआर कैमरा 110° वाइड एंगल से वीडियो कॉल क्रिस्टल क्लियर। हैप्टिक टचपैड बड़ा और स्मूद, डॉल्बी एटमस स्पीकर्स से साउंड कमाल का मिलेगा। ये सिर्फ लैपटॉप नहीं, प्रोफेशनल लाइफ का रॉक-सॉलिड पार्टनर है।

