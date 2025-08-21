Best Laptop Deal: सस्ते में खरीदें ये लैपटॉप, आ गई बंपर सेल Best Laptop Under 50000 discount offer Dell Inspiron 3530 ASUS Vivobook 15 Lenovo V14 G3, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़लैपटॉप - कंप्यूटरBest Laptop Under 50000 discount offer Dell Inspiron 3530 ASUS Vivobook 15 Lenovo V14 G3

Best Laptop Deal: सस्ते में खरीदें ये लैपटॉप, आ गई बंपर सेल

Best Laptop Under 50000: अगर आप एक नए लैपटॉप को खरीदने का सोच रहे हैं, तो हम आपकी सुविधा के लिए कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आए है, जो आपको एक अच्छा लैपटॉप खरीदने में मदद करेगा।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 08:05 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

लैपटॉप को खरीदने को लेकर काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लैपटॉप एक महंगी डिवाइस होती है। साथ ही मोबाइल के मुकाबले में लैपटॉप को खरीदने को लेकर ज्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं होती है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए लैपटॉप की लंबी रेंज लेकर आए हैं, जो कि हर किसी के लिए अच्छी डील हो सकती हैं। साथ ही इन मार्केट को ओपन मार्केट से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। Dell, Lenovo, Samsung, Asus ब्रांड के लैपटॉप की खरीद पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर दिये जा रहे हैं।

Best Laptop Deal: सस्ते में खरीदें ये लैपटॉप, आ गई बंपर सेल
Loading Suggestions...

यह एक पावरफुल और लाइटवेट लैपटॉप है। इसमें 15.6 इंच फुलएचडी डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लैपटॉप Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिससे आपको एक स्लीक और मॉडर्न इंटरफेस मिलता है। इसमें Intel Core i5-1334U प्रोसेसर साथ ही 16GB RAM और 1TB SSD स्टोरेज दी गई है।

Specifications

स्क्रीन साइज
15.6 इंच
रेज़ोल्यूशन
Full HD
प्रोसेसर
Intel Core i5-1334U
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

फास्ट प्रोसेसिंग और स्मूथ एक्सपीरिएंस

...

पोर्टेबल और हल्का डिजाइन

...

बैकलिट कीबोर्ड

...

Windows 11

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग या हैवी ग्राफिक्स के दौरान इश्यू

...

बैटरी का जल्दी खत्म होना

Loading Suggestions...

यह एक पावरफुल और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो आपके सभी डेली टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। इसमें 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले दिया गया है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लैपटॉप Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें Intel Core i5-13420H प्रोसेसर है। इसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज है।

Specifications

स्क्रीन साइज
15.6 इंच
रेज़ोल्यूशन
Full HD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
ग्राफिक्स
इंटीग्रेटेड Intel UHD Graphics
बैटरी
42WHrs

क्यों खरीदें

...

फास्ट प्रोसेसिंग और स्मूथ मल्टीटास्किंग

...

बैकलिट कीबोर्ड

...

आकर्षक डिजाइन

...

पोर्टेबल और लाइटवेट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग या हैवी ग्राफिक्स वर्क में दिक्कत

...

60Hz रिफ्रेश रेट

Loading Suggestions...

यह लैपटॉप एक पावरफुल और हल्का डिवाइस है, जो ऑफिस और पर्सनल यूज दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 14 इंच का फुलएचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप 12वीं जनरेशन के Intel Core i7-1255U प्रोसेसर से लैस है। इसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसके साथ Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम भी है।

Specifications

स्क्रीन साइज
14 इंच
रेज़ोल्यूशन
फुलएचडी
प्रोसेसर
Intel Core i7-1255U
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडो 11
ग्राफिक्स
Intel Iris Xe Graphics

क्यों खरीदें

...

पावरफुल प्रोसेसर

...

र स्मूथ मल्टीटास्किंग

...

शानदार ग्राफिक्स एक्सपीरिएंस

...

हल्का और पोर्टेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग में दिक्कत

...

बैटरी जीवन का इश्यू

Loading Suggestions...

यह एक स्मार्ट और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें 15.6 इंच का फुलएचडी डिस्प्ले दिया गयजा है। लैपटॉप Intel Core i5-120U प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5-120U
ग्राफिक्स
Intel Iris XE Graphics
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
कैमरा
12MP
बैटरी
54W वॉट

क्यों खरीदें

...

पावरफुल प्रोसेसर

...

फिंगरप्रिंट रीडर

...

Full HD डिस्प्ले

...

ऑडियो Dolby Atmos

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग में दिक्कत

...

बैटरी जल्द खत्म होना

Loading Suggestions...

यह स्लीक और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लैपटॉप Intel Core i5 13वीं जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट दिया गया है, जो लेटेस्ट फीचर्स ऑफर करता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
15.6 Full HD
प्रोसेसर
Intel Core i5-1334U
ग्राफिक्स
Intel UHD Graphics
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
बैटरी
41Wh

क्यों खरीदें

...

बेहतर प्रोसेसिंग पावर

...

120Hz रिफ्रेश रेट

...

हल्का और पतला डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी डिस्प्ले की वजह से स्पेस इश्यू

...

मल्टीटास्किंग के लिए फिट नहीं

Loading Suggestions...

यह लाइटवेट लैपटॉप है, जो बिजनेस पर्पज के लिए अच्छी डिवाइस साबित हो सकती है। इसमें फास्ट परफॉर्मेंस मिलता है। लैपटॉप 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले में आता है। इसमें 300 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसमें इंटेल कोर i5-12450H प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप Windows 11 Home के साथ आता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
Intel Core i5-12450H
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
बैटरी
47Wh

क्यों खरीदें

...

पावरफुल प्रोसेसर

...

बेहतरीन मल्टीटास्किंग

...

पावरफुल परफॉर्मेंस

...

लाइटवेट

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग की दिक्कत

...

बैटरी लाइफ का इश्यू

Loading Suggestions...

यह गेमिंग और क्रिएटिव कामकाज के लिए परफेक्ट लैपटॉप है। इसमें Intel Core i5-12500H प्रोसेसर, NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। साथ ही 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 16 इंच FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो हाई-रिजोल्यूशन गेमिंग और ग्राफिक्स डिजाइन के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5-12500H
डिस्प्ले
16 इंच FHD+
रिफ्रेश रेट
144Hz
ब्राइटनेस
300 निट्स
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

गेमिंग और क्रिएटिव के लिए शानदार ऑप्शन

...

144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट

...

FHD+ डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत ज्यादा

...

गेमिंग के दौरान बैटरी इश्यू

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।