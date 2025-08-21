Best Laptop Deal: सस्ते में खरीदें ये लैपटॉप, आ गई बंपर सेल

Best Laptop Under 50000: अगर आप एक नए लैपटॉप को खरीदने का सोच रहे हैं, तो हम आपकी सुविधा के लिए कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आए है, जो आपको एक अच्छा लैपटॉप खरीदने में मदद करेगा।

Thu, 21 Aug 2025 08:05 PM

लैपटॉप को खरीदने को लेकर काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लैपटॉप एक महंगी डिवाइस होती है। साथ ही मोबाइल के मुकाबले में लैपटॉप को खरीदने को लेकर ज्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं होती है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए लैपटॉप की लंबी रेंज लेकर आए हैं, जो कि हर किसी के लिए अच्छी डील हो सकती हैं। साथ ही इन मार्केट को ओपन मार्केट से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। Dell, Lenovo, Samsung, Asus ब्रांड के लैपटॉप की खरीद पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर दिये जा रहे हैं।

यह एक पावरफुल और लाइटवेट लैपटॉप है। इसमें 15.6 इंच फुलएचडी डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लैपटॉप Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिससे आपको एक स्लीक और मॉडर्न इंटरफेस मिलता है। इसमें Intel Core i5-1334U प्रोसेसर साथ ही 16GB RAM और 1TB SSD स्टोरेज दी गई है।

यह एक पावरफुल और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो आपके सभी डेली टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है। इसमें 15.6 इंच का Full HD डिस्प्ले दिया गया है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लैपटॉप Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें Intel Core i5-13420H प्रोसेसर है। इसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज है।

यह लैपटॉप एक पावरफुल और हल्का डिवाइस है, जो ऑफिस और पर्सनल यूज दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें 14 इंच का फुलएचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है। लैपटॉप 12वीं जनरेशन के Intel Core i7-1255U प्रोसेसर से लैस है। इसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसके साथ Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम भी है।

यह एक स्मार्ट और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें 15.6 इंच का फुलएचडी डिस्प्ले दिया गयजा है। लैपटॉप Intel Core i5-120U प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 16GB रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं।

यह स्लीक और पावरफुल लैपटॉप है। इसमें 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लैपटॉप Intel Core i5 13वीं जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट दिया गया है, जो लेटेस्ट फीचर्स ऑफर करता है।

यह लाइटवेट लैपटॉप है, जो बिजनेस पर्पज के लिए अच्छी डिवाइस साबित हो सकती है। इसमें फास्ट परफॉर्मेंस मिलता है। लैपटॉप 15.6 इंच FHD IPS डिस्प्ले में आता है। इसमें 300 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसमें इंटेल कोर i5-12450H प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप Windows 11 Home के साथ आता है।

यह गेमिंग और क्रिएटिव कामकाज के लिए परफेक्ट लैपटॉप है। इसमें Intel Core i5-12500H प्रोसेसर, NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। साथ ही 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 16 इंच FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो हाई-रिजोल्यूशन गेमिंग और ग्राफिक्स डिजाइन के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।