बेस्ट 27 इंच मॉनिटर, गेमिंग और एडिटिंग दमदार, बंपर डिस्काउंट ऑफर
गेमिंग और एडिटिंग के लिए हम आपके लिए 27 इंच मॉनिटर लेकर आए हैं, जिसे आप डिस्काउंट ऑफर पर खरीद सकते हैं..
ज्यादातर लैपटॉप 15 इंच स्क्रीन साइज में आते है, लेकिन जब आप एडिटिंग या फिर गेमिंग का जैसे टॉक्स करते हैं, तो लैपटॉप के मुकाबले मॉनिटर बेहतर होगा, क्योंकि यह न सिर्फ स्क्रीन साइज में बड़े होते हैं, बल्कि इसमें ज्यादा बेहतर ब्राइटनेस, कलर्स और रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। हालांकि इन मॉनिटर की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन अमेजन से आप सस्ते में मॉनिटर खरीद सकते हैं। इन मॉनिटर को उनकी वास्तविक कीमत से बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है...
यह एक हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए बेस्ट चॉइस है। इसमें स्मूथ, इमर्सिव और हाई-रिफ्रेश गेमिंग एक्सपीरिएंस मिलता है। यह मॉनिटर 27 इंच WQHD VA पैनल कर्व्ड डिस्प्ले, 1500R कर्वेचर और 180Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है, जो गेमिंग को और भी रियलिस्टिक और लैग-फ्री बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरिएंस
स्मूथ और ब्लर-फ्री विजुअल्स
स्क्रीन टियरिंग और लैग फ्री
बेहतर कलर और हाई-कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट स्पीकर्स सिर्फ बेसिक
Glossy स्क्रीन
यह एक बजट सेगमेंट वाला स्टाइलिश और स्मूथ परफॉर्मेंस मॉनिटर है। इसमें 27-इंच FHD IPS पैनल, 100Hz रिफ्रेश रेट और सुपर स्लिम बॉर्डरलेस डिजाइन मिलता है। चाहे आप ऑफिस वर्क कर रहे हों, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हों, यह मॉनिटर आपके लिए सही फिट है।
Specifications
क्यों खरीदें
27-इंच FHD IPS पैनल
बेहतर गेमिंग और आंखों की सुरक्षा
स्मूथ और फ्लिकर-फ्री विजुअल
ब्राइट और शार्प डिस्प्ले
प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर्स इनबिल्ट नहीं
हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त
सिर्फ बेसिक गेमिंग के लिए फिट
यह एक प्रोफेशनल कलर-एक्युरेट मॉनिटर हैं। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट और यूनीक ब्राइटनेस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए डिस्प्ले को ऑटो-एडजस्ट करती है। यह मॉनिटर डेली वर्क, कलर-क्रिटिकल टास्क और कैज़ुअल गेमिंग के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
27-इंच FHD IPS पैनल
स्मूद और लैग-फ्री विजुअल
सही और नेचुरल कलर रिप्रोडक्शन
प्रोफेशनल लेवल कलर एक्युरेसी
क्यों खोजें विकल्प
प्रोफेशनल लेवल कलर एक्युरेसी
हाई-एंड गेमिंग इश्यू
स्पीकर्स बेसिक क्वालिटी
यह 27 इंच मॉनिटर वर्किंग, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट तीनों के लिए बैलेंस्ड है। यह 100Hz रिफ्रेश रेट, अल्ट्रा थिन बेजेल्स और 3 स्टार आई कंफर्ट सर्टिफिकेशन इसे लंबी यूज के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद स्क्रॉलिंग और फ्लिकर-फ्री विजुअल्स
मॉडर्न और प्रीमियम लुक
178° वाइड व्यूइंग एंगल
बेहतर कलर एक्यूरेसी
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर्स नहीं दिए गए
Type-C सपोर्ट नहीं
यह एक स्टाइलिश लुक्स के साथ स्मूद परफॉर्मेंस वाला मॉनिटर है। मॉनिटर 100Hz IPS पैनल के साथ आता है। इसमें AMD फ्रीसिंक, बार्डरलेस डिजाइन और रीडर मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। LG का यह वर्क, मल्टीमीडिया और कैजुअल गेमिंग वाला बैलेंस मॉनिटर है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद विजुअल्स और कम स्क्रीन टियरिंग
कलर एक्यूरेसी शानदार
वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा
मॉडर्न, प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
सिर्फ HDMI + VGA
Glossy स्क्रीन
यह एक प्रोफेशनल वर्कस्पेस के लिए परफेक्ट मॉनिटर है, जो सिर्फ डिस्प्ले क्वालिटी ही नहीं बल्कि पोर्ट्स, एर्गोनॉमिक्स और प्रोफेशनल फीचर्स में भी दमदार है। यह खासतौर पर ऑफिस यूजर्स, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी वालों के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद और शार्प विजुअल्स
बेहतर कलर एक्यूरेसी
100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट
फुल एर्गोनॉमिक स्टैंड
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर्स नहीं
बजट कैटेगरी में महंगा
डिस्प्ले क्वॉलिटी में इश्यू
यह एक प्रीमियम मॉनिटर है, जो किसी भी वर्किंग, एंटरटेनमेंट और कैजुअल गेमिंग के लिए बेस्ट है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है, साथ ही 1ms रिस्पॉन्स होने की वजह से स्मूथ एक्सपीरिएंस मिलता है। मॉनिटर में ड्यूल स्पीकर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
27 इंच FHD IPS डिस्प्ले
स्मूद गेमिंग और फास्ट रेस्पॉन्स
स्क्रीन टियरिंग और स्टटरिंग कम
बेसिक ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ FHD रेजोल्यूशन
सिर्फ टिल्ट सपोर्ट
एवरेज स्पीकर
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
