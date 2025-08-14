क्लियर वीडियो और फास्ट गेमिंग, ये 24 इंच स्क्रीन वाले मॉनिटर्स आपके आएंगे बेहद काम, कीमत भी बजट में
Best 24 inch Monitors: अगर आपको छोटी स्क्रीन वाला मॉनिटर खरीदना है, तो यहां हम आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट लाए हैं। इन्हें कई अलग-अलग रेंज में उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Best 24 inch Monitors: 24 इंच के मॉनिटर्स आज के समय में ऑफिस और घर दोनों के लिए सही रहते हैं। इन पर कई तरह के काम किए जा सकते हैं। चाहें वीडियो देखनी हो, गेमिंग करनी हो या फिर डिजाइनिंग, इस तरह के हर काम के लिए ये सही रहेंगे। 24 इंच का साइज आंखों पर स्ट्रेस कम करता है। इनमें फुल एचडी डिस्प्ले से लेकर क्यूएचडी डिस्प्ले तक कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, जो बढ़िया वीडियो क्वालिटी उपलब्ध कराते हैं। इनमें एचडीएमआई, यूएसबी और डिस्प्लेपोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए होते हैं। इसे मल्टीपल डिवाइस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
वैसे तो इसकी कीमत 17,999 रुपये है। इसे 61% डिस्काउंट के साथ 6,989 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 24 इंच का FHD LED मॉनिटर है,जो गेमिंग, ऑफिस और मल्टीमीडिया के लिए सही रहेगा। यह FHD IPS पैनल है, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1920x1080 है। इसका रिफ्रेश रेट 100Hz है। यह 1ms रेस्पॉन्स टाइम गेमिंग और मूवी देखने में लैग कम करता है। इसका स्लिम, फ्रेमलेस और वॉल माउंटेबल डिजाइन इसे स्टाइलिश लुक देता है। यह एंटी-ग्लेयर और फ्लिकर फ्री फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज रिफ्रेश रेट और 1ms रेस्पॉन्स टाइम
फ्रेमलेस और स्लिम डिजाइन
एंटी-ग्लेयर और फ्लिकर फ्री
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर इनबिल्ट नहीं
HDR सपोर्ट नहीं
इसे 15,200 रुपये के बजाय 7,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक स्टाइलिश मॉनिटर है, जो गेमिंग, ऑफिस और मल्टीमीडिया के लिए सही रहेगा। इसका 24 इंच का FHD IPS पैनल 1920x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन और 100Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके साथ स्मूद और क्लियर विज़ुअल एक्सपीरियंस देता है। यह 5ms रेस्पॉन्स टाइम गेमिंग और मूवी देखने में लैग को कम करने में मदद करता है। आई सेवर मोड और गेम मोड आंखों के स्ट्रेस को कम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर स्लिम और बॉर्डरलेस डिजाइन
आई सेवर मोड
100Hz रिफ्रेश रेट से स्मूद विज़ुअल
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट स्पीकर नहीं
HDR सपोर्ट नहीं
इसे 55% डिस्काउंट के साथ 7,399 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एक प्रीमियम मॉनिटर है, जो ऑफिस और गेमिंग दोनों के लिए सही रहेगा। इसका 24 इंच का IPS FHD पैनल कमाल की वीडियो क्वालिटी देगा। इसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1920x1080 है और 100Hz रिफ्रेश रेट है। AMD FreeSync तकनीक स्क्रीन टीयरिंग को कम करती है और गेमिंग अनुभव को स्मूद बनाती है। ब्लैक स्टैबलाइजर फीचर ब्लैक सीन में क्लैरिटी लाता है। वर्चुअल बॉर्डरलेस डिजाइन मॉनिटर इसे स्टाइलिश बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद और क्लियर विज़ुअल्स
आंखों के लिए सुरक्षित मोड
गेमिंग के लिए AMD FreeSync
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट स्पीकर नहीं
HDR सपोर्ट नहीं
इस मॉनिटर की कीमत 13,990 रुपये के बजाय 8,250 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। BenQ का यह मॉनिटर 24 इंच FHD IPS Monitor एक शानदार मॉनिटर है जो ऑफिस, मल्टीमीडिया और हल्की गेमिंग के लिए उपयुक्त है। 24 इंच का IPS पैनल 1920x1080 रेजोल्यूशन और 100Hz रिफ्रेश रेट, कमाल की वीडियो क्लैरिटी और स्मूद विजुअल की सुविधा देता है। आई-केयर और लो ब्लू लाइट प्लस तकनीक लंबे समय तक स्क्रीन के इस्तेमाल के दौरान आंखों को आराम देती है। इसका बेजल-लेस डिजाइन और वेसा वॉल माउंटेबल फीचर मॉनिटर को स्टाइलिश बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
आंखों के लिए सुरक्षित टेक्नोलॉजी
बेजल लेस और स्लिम डिजाइन
अच्छी कलर क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
HDR सपोर्ट नहीं
3 साल की लंबी वारंटी के साथ आने वाला यह मॉनिटर 14,099 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पावरफुल और मल्टीफंक्शनल मॉनिटर है, जो ऑफिस और होम यूज दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें 24 इंच का FHD IPS पैनल है, जो 100Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है। यह स्मूद और क्लियर विजुएल की सुविधा देता है। इसमें AMD FreeSync तकनीक गेमिंग और वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को बढ़ा देती है। इसमें 3Wx2 स्पीकर्स, USB-A और USB-C पोर्ट्स, और HDMI कनेक्टिविटी दी गई है। टिल्ट, स्विवल, पिवट और हाइट एडजस्टेबल स्टैंड के साथ इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद और क्लियर विज़ुअल
एर्गोनॉमिक स्टैंड
मल्टीपोर्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित फीचर्स
HDR सपोर्ट नहीं
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 72% के डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। चाहे ऑफिस हो या घर, यह मॉनिटर कमाल का रहने वाला है। इसमें 24 इंच का FHD पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 100Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 250 निट्स है, जिसके साथ इसकी वीडियो क्वालिटी कमाल की हो जाती है। इसके साथ HDMI और VGA कनेक्टिविटी दी गई है, जिसके साथ इसे आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। मेटल स्टैंड और वॉल माउंटेबल डिजाइन इसे मजबूत और एर्गोनॉमिक बनाता है। इसमें बिल्ट-इन स्पीकर्स मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद और क्लियर डिस्प्ले
एर्गोनॉमिक और मजबूत डिजाइन
बिल्ट-इन स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
HDR या एडवांस्ड गेमिंग फीचर्स नहीं
साउंड क्वालिटी बेसिक है
इसे काफी कम कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे 71% डिस्काउंट के साथ 4,349 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एक एफिशिएंट मॉनिटर है, जो ऑफिस, होम और बेसिक गेमिंग के लिए सही रहेगी। इसका 24 इंच का फुल एचडी टीएफटी पैनल, क्लियर और शार्प इमेज उपलब्ध कराती है। इसके साथ एलईडी बैकलाइट तकनीक से स्क्रीन ब्राइट और एनर्जी एफिशिएंट रहती है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए VGA और HDMI ऑप्शन्स दिए गए हैं। इसे पीसी और लैपटॉप के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
शार्प और क्लियर इमेज क्वालिटी
3 साल वारंटी
LED बैकलाइट
क्यों खोजें विकल्प
एडवांस्ड गेमिंग फीचर्स नहीं
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं हैं
एलजी का यह मॉनिटर 8,349 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे हर महीने 409 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम क्वालिटी मॉनिटर है, जो कई तरह के काम आसान करता है। इसका 24 इंच IPS पैनल फुल एचडी डिस्प्ले कमाल की वीडियो क्वालिटी देता है। इसका रिफ्रेश रेट 100Hz है। इसका रिस्पॉन्स टाइम 5ms है। इसमें बिल्ट-इन स्पीकर्स और बॉर्डरलेस डिजाइन है, जो इसे स्टाइलिश बनाते हैं। टिल्ट और एडजस्टेबल स्टैंड के साथ इसे एडजस्ट किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इमेज क्वालिटी
स्मूथ गेमिंग और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस
एडजस्टेबल स्टैंड और रीडर मोड
क्यों खोजें विकल्प
एडवांस्ड गेमिंग फीचर्स सीमित
HDR सपोर्ट नहीं
सैमसंग का यह 24 इंच का मॉनिटर 45% डिस्काउंट के साथ 8,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 24 इंच स्क्रीन 1800R कर्व्ड मॉनिटर, इसे गेमिंग और ऑफिस दोनों के लिए सही बनाता है। इसकी स्क्रीन फुल एचडी (1920x1080) रेज़ोल्यूशन के साथ आती है। इसका रिफ्रेश रेट 100Hz है। इसमें 4ms रेस्पॉन्स टाइम और आई सेवर मोड है, जो लंबे समय तक स्क्रीन इस्तेमाल के दौरान आंखों को आराम पहुंचाता है। गेम मोड और वॉल माउंटेबल डिजाइन इसे गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए परफेक्ट विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कर्व्ड डिस्प्ले से इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस
स्मूथ गेमिंग और मल्टीमीडिया
आई सेवर मोड
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं हैं
HDR सपोर्ट उपलब्ध नहीं
इसकी कीमत 35,978 रुपये है, लेकिन इसे 62% डिस्काउंट के साथ 13,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम IPS FHD मॉनिटर है। चाहें ऑफिस का काम हो या गेमिंग, यह हर काम के लिए सही रहेगा। इसका 24 इंच डिस्प्ले 1920x1080 फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसका 100Hz रिफ्रेश रेट और 5ms रेस्पॉन्स टाइम, कमाल की वीडियो क्वालिटी देता है। 99% sRGB कलर गैमुट और 1500:1 कॉन्ट्रास्ट रेश्यो शानदार कलर और डीटेल्स उपलब्ध कराता है। इस मॉनिटर में यूएसबी-सी, एचडीएमआई, डिस्प्लेपोर्ट, एचडीएमआई आदि ऑप्शन्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम कलर और एर्गोनॉमिक डिजाइन
ऑफिस और मल्टीटास्किंग के लिए सही
फ्लिकर-फ्री
क्यों खोजें विकल्प
HDR सपोर्ट नहीं
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।