Apple MacBook Air पर बंपर ऑफर, मिल रही 44,000 की छूट, फटाफट करें बुकिंग

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ऐपल लैपटॉप पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, साथ ही जीएसटी रेट कट का भी फायदा मिल रहा है, जिससे सबसे कम कीमत में ऐपल लैपटॉप खरीदा जा सकता है..

Wed, 24 Sep 2025 01:53 PM

प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 सितंबर 2025 को देश को जीएसटी रेट में कटौती का फायदा दिया है। ऐसे में ऐपल प्रोडक्ट की कीमत में बड़ी कटौती हुई है। इसके अलावा अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 लाइव हो चुकी है, जहां Apple Macbook Air पर बैंक, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर का लुत्फ उठाया जा सकता है। इससे आप ऐपल मैकबुक एयर को सबसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है। कहने का मतलब अगर लैपटॉप की कीमत 2 लाख रुपये है, जो जीएसटी रेट कट की वजह से पहले ही 20 हजार रुपये कम हो गई है। वही अमेजन पर 10 फीसद डिस्काउंट ऑफर के साथ 5000 रुपये एक्सचेंज ऑफर और 4000 रुपये बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह आप ऐपल लैपटॉप की खरीद पर कुल मिलाकर 44 हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठा पाएंगे।

Apple MacBook Air लैपटॉप के 15 इंच मॉडल की खरीद बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस लैपटॉप में दमदार M4 चिपसेट दिया गया है। यह लैपटॉप हल्का, स्टाइलिश और पावरफुल है, जिसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है, जो पोर्टेबिलिटी के साथ हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं। चाहे आप प्रोफेशनल काम कर रहे हों, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर हो या म्यूजिक और वीडियो का मजा लेना चाहते हो, तो MacBook Air हर काम को आसान बना देता है।

Specifications कैमरा 12MP कनेक्टिविटी हेडफोन जैक, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 रैम 16GB स्टोरेज 256GB SSD स्क्रीन साइज 15.3 इंच Liquid Retina ऑपरेटिंग सिस्टम macOS ऑडियो 3 माइक्रोफोन, 6 स्पीकर्स क्यों खरीदें तेज और स्मूद परफॉर्मेंस हाई-एंड वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए बेहतरीन 15.3 इंच की स्क्रीन बेहतरीन ऑडियो और वीडियो कॉलिंग फास्ट प्रोसेसिंग और हाई-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले वजन और डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बैटरी लगभग 18 घंटे कीमत थोड़ी ज्यादा

अगर आप एक हाई-परफॉर्मेंस, पोर्टेबल और भरोसेमंद लैपटॉप की तलाश में हैं, तो Apple का 2025 MacBook Air एक शानदार ऑप्शन हो सकताहै। यह लैपटॉप नए M4 चिप से लैस है, जो शानदार स्पीड और स्मूद मल्टीटास्किंग एक्सपीरिएंस देता है। साथ ही इसका 13.6 इंच का Liquid Retina डिस्प्ले शानदार कलर और क्लियरिटी के साथ वीडियो, फोटो और टेक्स्ट को जीवंत बनाता है।

Specifications स्क्रीन साइज 13.6 इंच Liquid Retina डिस्प्ले प्रोसेसर Apple M4 चिप रैम 24GB स्टोरेज 512GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम macOS बैटरी लाइफ लगभग 18 घंटे क्यों खरीदें बेहतरीन परफॉर्मेंस स्मूद मल्टीटास्किंग और भारी एप्लिकेशन सपोर्ट फास्ट डेटा एक्सेस और पर्याप्त जगह क्लियर वीडियो कॉल और इमर्सिव साउंड हल्का और पोर्टेबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा केवल दो USB-C अपग्रेड करने के लिए रैम

यह लैपटॉप ऐपल M3 चिप से लैस है, जो 8-कोर सीपीयू और 10-कोर GPU के साथ शानदार परफॉर्मेंस देता है। इसका 15.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले 1 अरब रंगों के सपोर्ट के साथ बेहद क्लियर और रंगीन है।

Specifications डिस्प्ले 15.3 इंच Liquid Retina, प्रोसेसर Apple M3 रैम 16GB यूनिफाइड मेमोरी स्टोरेज 256GB SSD कैमरा 1080p FaceTime HD बैटरी लाइफ 18 घंटे तक क्यों खरीदें तेज और एफिशिएंट परफॉर्मेंस 15.3 इंच Liquid Retina डिस्प्ले 16GB यूनिफाइड मेमोरी 256GB SSD स्टोरेज यूजर-फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प 256GB स्टोरेज ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं

यह लैपटॉप 15 इंच रेटीना डिस्प्ले और M3 चिपसेट के साथ आता है। यह मॉडल 24GB यूनिफाइड मेमोरी और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है, जो मल्टीटास्किंग और भारी एप्लीकेशंस के लिए बेहतरीन है। साथ ही इसका 15.3 इंच रेटीना डिस्प्ले और शानदार विजुअल एक्सपीरिएंस के साथ आता है।

Specifications डिस्प्ले 15.3 इंच प्रोसेसर Apple M3 RAM 24GB यूनिफाइड मेमोरी स्टोरेज 512GB SSD कैमरा 1080p FaceTime HD सिक्योरिटी Touch ID ऑपरेटिंग सिस्टम macOS क्यों खरीदें भारी मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल काम बड़ी फाइल्स और एप्लीकेशंस के लिए कम रोशनी में भी आरामदायक टाइपिंगस्पेस सिक्योरिटी और आसान एक्सेस पोर्टेबिलिटी के लिए परफेक्ट यूजर फ्रेंडली और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीमियम लुक और फिनिश क्यों खोजें विकल्प कीमत प्रीमियम सेगमेंट में आती है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स स्टोरेज और रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं

यह एक पावरफुल, स्टाइलिश और पोर्टेबल लैपटॉप है। यह 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जो स्मूथ मल्टीटास्किंग और फास्ट डेटा एक्सेस के लिए परफेक्ट है। साथ ही 15.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले की वजह से शानदार कलर्स और विज़ुअल एक्सपीरियंस मिलता है।

Specifications डिस्प्ले 15.3 इंच प्रोसेसर Apple M3 रैम 16GB स्टोरेज 512GB सिक्योरिटी Touch ID ऑपरेटिंग सिस्टम macOS क्यों खरीदें फास्ट बूट और ऐप लोडिंग लिक्विड रेटीना डिस्प्ले बेहतर वीडियो कॉल क्वालिटी सिक्योर और आसान लॉगिन यूजर-फ्रेंडली और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों खोजें विकल्प कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं रैम अपग्रेड का ऑप्शन नहीं

इस लैपटॉप की खरीद पर 11 हजार रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। साथ ही 5000 रुपये एक्सचेंज ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा जीएसटी रेट कट से पहले ही कीमत में करीब 40 हजार रुपये की कटौती हो चुकी है। यह एक टॉप-लेवल प्रोफेशनल लैपटॉप है, जो कि 16 इंच डिस्प्ले में आता है। यह लैपटॉप खासकर हाई-एंड क्रिएटिव वर्क और भारी कंप्यूटेशनल टास्क के लिए बनाया गया है, जिसमें 16-कोर CPU और 40-कोर GPU के साथ 48GB यूनिफाइड मेमोरी और 1TB SSD दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 16.2 इंच Liquid Retina XDR प्रोसेसर Apple M3 Max स्टोरेज 1TB SSD कैमरा 1080p FaceTime HD ऑडियो 3 माइक, 6 स्पीकर्स वायरलेस Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ऑपरेटिंग सिस्टम macOS बैटरी लाइफ 22 घंटे क्यों खरीदें फास्ट बूट, एप्लिकेशन लोडिंग 22 घंटे तक बैटरी लाइफ 1080p FaceTime HD कैमरा 3 माइक्रोफोन और 6 स्पीकर्स फास्ट वायरलेस कनेक्शन क्यों खोजें विकल्प प्राइस काफी हाई है लैपटॉप का वजन थोड़ा ज़्यादा

यह एक लाइटवेट और पावरफुल लैपटॉप है, जो कि 15 इंच M4 चिप के साथ आता है। यह लैपटॉप खासकर तेज मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें 10-कोर CPU और 10-कोर GPU के साथ 24GB यूनिफाइड मेमोरी और 512GB SSD स्टोरेज दिया गया है।

Specifications डिस्प्ले 15.3 इंच Liquid Retina प्रोसेसर Apple M4 RAM: 24GB कैमरा 12MP वायरलेस Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ऑपरेटिंग सिस्टम macOS क्यों खरीदें वीडियो कॉलिंग में बेहतर फ्रेमिंग क्लियर और स्पेशियल ऑडियो MagSafe चार्जिंग फास्ट और स्टेबल वायरलेस कनेक्शन पर्सनल असिस्टेंट और बेहतर प्राइवेसी क्यों खोजें विकल्प कम एसएसडी स्टोरेज भारी प्रोफेशनल वर्कलोड में इश्यू पोर्ट्स की संख्या सीमित

