Apple MacBook Air पर बंपर ऑफर, मिल रही 44,000 की छूट, फटाफट करें बुकिंग
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में ऐपल लैपटॉप पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, साथ ही जीएसटी रेट कट का भी फायदा मिल रहा है, जिससे सबसे कम कीमत में ऐपल लैपटॉप खरीदा जा सकता है..
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 सितंबर 2025 को देश को जीएसटी रेट में कटौती का फायदा दिया है। ऐसे में ऐपल प्रोडक्ट की कीमत में बड़ी कटौती हुई है। इसके अलावा अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 लाइव हो चुकी है, जहां Apple Macbook Air पर बैंक, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर का लुत्फ उठाया जा सकता है। इससे आप ऐपल मैकबुक एयर को सबसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है। कहने का मतलब अगर लैपटॉप की कीमत 2 लाख रुपये है, जो जीएसटी रेट कट की वजह से पहले ही 20 हजार रुपये कम हो गई है। वही अमेजन पर 10 फीसद डिस्काउंट ऑफर के साथ 5000 रुपये एक्सचेंज ऑफर और 4000 रुपये बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस तरह आप ऐपल लैपटॉप की खरीद पर कुल मिलाकर 44 हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठा पाएंगे।
1. Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue
Apple MacBook Air लैपटॉप के 15 इंच मॉडल की खरीद बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस लैपटॉप में दमदार M4 चिपसेट दिया गया है। यह लैपटॉप हल्का, स्टाइलिश और पावरफुल है, जिसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाया गया है, जो पोर्टेबिलिटी के साथ हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं। चाहे आप प्रोफेशनल काम कर रहे हों, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर हो या म्यूजिक और वीडियो का मजा लेना चाहते हो, तो MacBook Air हर काम को आसान बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और स्मूद परफॉर्मेंस
हाई-एंड वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए बेहतरीन
15.3 इंच की स्क्रीन
बेहतरीन ऑडियो और वीडियो कॉलिंग
फास्ट प्रोसेसिंग और हाई-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले
वजन और डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लगभग 18 घंटे
कीमत थोड़ी ज्यादा
2. Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Sky Blue
अगर आप एक हाई-परफॉर्मेंस, पोर्टेबल और भरोसेमंद लैपटॉप की तलाश में हैं, तो Apple का 2025 MacBook Air एक शानदार ऑप्शन हो सकताहै। यह लैपटॉप नए M4 चिप से लैस है, जो शानदार स्पीड और स्मूद मल्टीटास्किंग एक्सपीरिएंस देता है। साथ ही इसका 13.6 इंच का Liquid Retina डिस्प्ले शानदार कलर और क्लियरिटी के साथ वीडियो, फोटो और टेक्स्ट को जीवंत बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन परफॉर्मेंस
स्मूद मल्टीटास्किंग और भारी एप्लिकेशन सपोर्ट
फास्ट डेटा एक्सेस और पर्याप्त जगह
क्लियर वीडियो कॉल और इमर्सिव साउंड
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
केवल दो USB-C
अपग्रेड करने के लिए रैम
3. Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 256GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Starlight
यह लैपटॉप ऐपल M3 चिप से लैस है, जो 8-कोर सीपीयू और 10-कोर GPU के साथ शानदार परफॉर्मेंस देता है। इसका 15.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले 1 अरब रंगों के सपोर्ट के साथ बेहद क्लियर और रंगीन है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और एफिशिएंट परफॉर्मेंस
15.3 इंच Liquid Retina डिस्प्ले
16GB यूनिफाइड मेमोरी
256GB SSD स्टोरेज
यूजर-फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम
18 घंटे तक की बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
256GB स्टोरेज
ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड
कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
4. Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 24GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Space Grey
यह लैपटॉप 15 इंच रेटीना डिस्प्ले और M3 चिपसेट के साथ आता है। यह मॉडल 24GB यूनिफाइड मेमोरी और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है, जो मल्टीटास्किंग और भारी एप्लीकेशंस के लिए बेहतरीन है। साथ ही इसका 15.3 इंच रेटीना डिस्प्ले और शानदार विजुअल एक्सपीरिएंस के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल काम
बड़ी फाइल्स और एप्लीकेशंस के लिए कम रोशनी में भी आरामदायक टाइपिंगस्पेस
सिक्योरिटी और आसान एक्सेस
पोर्टेबिलिटी के लिए परफेक्ट
यूजर फ्रेंडली और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम
प्रीमियम लुक और फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
कीमत प्रीमियम सेगमेंट में आती है
इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स
स्टोरेज और रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं
5. Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Silver
यह एक पावरफुल, स्टाइलिश और पोर्टेबल लैपटॉप है। यह 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जो स्मूथ मल्टीटास्किंग और फास्ट डेटा एक्सेस के लिए परफेक्ट है। साथ ही 15.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले की वजह से शानदार कलर्स और विज़ुअल एक्सपीरियंस मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट बूट और ऐप लोडिंग
लिक्विड रेटीना डिस्प्ले
बेहतर वीडियो कॉल क्वालिटी
सिक्योर और आसान लॉगिन
यूजर-फ्रेंडली और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
रैम अपग्रेड का ऑप्शन नहीं
6. Apple 2023 MacBook Pro (16-inch, Apple M3 Max chip with 16‑core CPU and 40‑core GPU, 48GB Unified Memory, 1TB) - Space Black
इस लैपटॉप की खरीद पर 11 हजार रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। साथ ही 5000 रुपये एक्सचेंज ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा जीएसटी रेट कट से पहले ही कीमत में करीब 40 हजार रुपये की कटौती हो चुकी है। यह एक टॉप-लेवल प्रोफेशनल लैपटॉप है, जो कि 16 इंच डिस्प्ले में आता है। यह लैपटॉप खासकर हाई-एंड क्रिएटिव वर्क और भारी कंप्यूटेशनल टास्क के लिए बनाया गया है, जिसमें 16-कोर CPU और 40-कोर GPU के साथ 48GB यूनिफाइड मेमोरी और 1TB SSD दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट बूट, एप्लिकेशन लोडिंग
22 घंटे तक बैटरी लाइफ
1080p FaceTime HD कैमरा
3 माइक्रोफोन और 6 स्पीकर्स
फास्ट वायरलेस कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस काफी हाई है
लैपटॉप का वजन थोड़ा ज़्यादा
7. Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Silver
यह एक लाइटवेट और पावरफुल लैपटॉप है, जो कि 15 इंच M4 चिप के साथ आता है। यह लैपटॉप खासकर तेज मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें 10-कोर CPU और 10-कोर GPU के साथ 24GB यूनिफाइड मेमोरी और 512GB SSD स्टोरेज दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
वीडियो कॉलिंग में बेहतर फ्रेमिंग
क्लियर और स्पेशियल ऑडियो
MagSafe चार्जिंग
फास्ट और स्टेबल वायरलेस कनेक्शन
पर्सनल असिस्टेंट और बेहतर प्राइवेसी
क्यों खोजें विकल्प
कम एसएसडी स्टोरेज
भारी प्रोफेशनल वर्कलोड में इश्यू
पोर्ट्स की संख्या सीमित
