₹15000 से ज्यादा के डिस्काउंट पर आज ही घर ले आएं एप्पल लैपटॉप्स, परफॉर्मेंस में छोड़ रहे सभी को पीछे
Apple Laptops Discount: एप्पल का लैपटॉप उन लोगों को काफी पसंद आता है, जो हैवी ऐप्स का इस्तेमाल करना या फिर शानदारी परफॉर्मेंस चाहते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Apple Laptops Discount: Apple लैपटॉप अपने स्टाइलिश डिजाइन के लिए तो जाना ही जाता है और साथ ही फास्ट परफॉर्मेंस के लिए भी ये तारीफ के काबिल माना जाता है। ये काफी लाइटवेट और पोर्टेबल होता है, जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इनकी बैटरी लाइफ भी काफी ड्यूरेबल होती है। इसकी स्क्रीन की क्वालिटी और साउंड बहुत बेहतरीन हैं, जो पढ़ाई, ऑफिस वर्क और क्रिएटिव कामों के लिए परफेक्ट है।
1. Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight
इस लैपटॉप की कीमत 83,990 रुपये है। इसे हर महीने 4,072 रुपये की EMI देकर खरीदा जा सकेगा। यह 13 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। इसमें नया Apple M4 चिप दी गई है। यह लैपटॉप बेहद हल्का है। साथ ही फास्ट और पावरफुल भी है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव काम करने वालों के लिए यह बढ़िया विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट परफॉर्मेंस
हल्का और स्लिम डिजाइन
बैटरी बैकअप अच्छा
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज कम (256GB)
कीमत ज्यादा
केवल USB-C पोर्ट्स सीमित विकल्प
2. Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (16.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space Black
इस लैपटॉप की कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसे 2,39,990 रुपये में ऑर्डर किया जा सकता है। हालांकि, आप इसे हर महीने 11,636 रुपये की EMI देकर भी खरीद सकते हैं। यह M4 Pro चिप के साथ आता है। यह लैपटॉप खासकर प्रोफेशनल्स, क्रिएटिव्स और हाई-परफॉर्मेंस काम के लिए बनाया गया है। 14 को सीपीयू और 20 कोर जीपीयू के साथ यह मशीन ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग में सही रहेगी।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद फास्ट और पावरफुल परफॉर्मेंस
शानदार डिस्प्ले क्वालिटी
मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव काम के लिए सही
स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
वजन ज्यादा भारी
पोर्ट विकल्प सीमित
3. Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Starlight
इस लैपटॉप की कीमत 1,19,490 रुपये है। 5794 रुपये की EMI देकर इसे खरीदा जा सकेगा। पुराने लैपटॉप को एक्सचेंज करने पर 8,100 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। यह हल्का, पावरफुल और पोर्टेबल लैपटॉप है। यह लैपटॉप काम और एंटरटेनमेंट दोनों में परफेक्ट है। Apple Intelligence की मदद से आप आसानी से लिख सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं। इसकी बैटरी 18 घंटे तक चलती है। इसका डिस्प्ले लिक्विड रेटीना के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस
शानदार डिस्प्ले और ऑडियो क्वालिटी
लंबी बैटरी लाइफ
Apple Intelligence फीचर
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा कीमत
स्टोरेज का विकल्प सीमित
पोर्ट्स की संख्या कम
4. 2022 Apple MacBook Air Laptop with M2 chip
इस लैपटॉप की कीमत 94,990 रुपये है। हर महीने 4606 रुपये की EMI देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसका 13.6 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले फोटो और वीडियो को कमाल का बना देता है। M2 चिप के साथ यह लैपटॉप मल्टीटास्किंग और हैवी एप्लिकेशन को भी आसानी से संभाल सकता है। इसमें 16GB रैम और 256GB SSD स्टोरेज दी गई है, जो इसे स्मूद परफॉर्मेंस देने में मदद करती है। 1080p फेसटाइम HD कैमरा इसे वीडियो कॉल करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
शानदार डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी
iPhone/iPad के साथ सिंक करने में आसान
स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज कम (256GB)
ज्यादा कीमत
पोर्ट्स सीमित
5. Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Midnight
इस लैपटॉप की कीमत 1,59,990 रुपये है। इसका डिज़ाइन काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बनाया गया है। Apple M4 चिप के साथ यह मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स-भारी गेम्स को आसानी से संभाल सकता है। Apple Intelligence फीचर आपको लिखने, काम करने और अपने डाटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसकी बैटरी 18 घंटे तक चलती है। इसमें 15.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद हल्का और पोर्टेबल
फास्ट और स्मूद मल्टीटास्किंग
शानदार डिस्प्ले और ऑडियो क्वालिटी
Apple Intelligence फीचर से काम आसान और सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज विकल्प सीमित
पोर्ट्स की संख्या कम
6. Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display
इस लैपटॉप की कीमत 1,67,990 रुपये है। हर महीने 8145 रुपये की EMI पर इसे खरीदा जा सकेगा। इसका 15.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले फोटो और वीडियो को शानदार कलर और क्लैरिटी से दिखाता है। M3 चिप के साथ यह लैपटॉप मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग के लिए सही रहेगा। 24 जीबी की रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है। इसमें 1080p फेसटाइम एचडी कैमरा भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
फास्ट और स्मूद मल्टीटास्किंग
शानदार डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी
बड़ी मेमोरी और SSD स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
कीमत ज्यादा
पोर्ट्स सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।