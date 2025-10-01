₹15000 से ज्यादा के डिस्काउंट पर आज ही घर ले आएं एप्पल लैपटॉप्स, परफॉर्मेंस में छोड़ रहे सभी को पीछे

Apple Laptops Discount: एप्पल का लैपटॉप उन लोगों को काफी पसंद आता है, जो हैवी ऐप्स का इस्तेमाल करना या फिर शानदारी परफॉर्मेंस चाहते हैं।

Wed, 1 Oct 2025 07:19 PM

Apple Laptops Discount: Apple लैपटॉप अपने स्टाइलिश डिजाइन के लिए तो जाना ही जाता है और साथ ही फास्ट परफॉर्मेंस के लिए भी ये तारीफ के काबिल माना जाता है। ये काफी लाइटवेट और पोर्टेबल होता है, जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इनकी बैटरी लाइफ भी काफी ड्यूरेबल होती है। इसकी स्क्रीन की क्वालिटी और साउंड बहुत बेहतरीन हैं, जो पढ़ाई, ऑफिस वर्क और क्रिएटिव कामों के लिए परफेक्ट है।

इस लैपटॉप की कीमत 83,990 रुपये है। इसे हर महीने 4,072 रुपये की EMI देकर खरीदा जा सकेगा। यह 13 इंच की स्क्रीन के साथ आता है। इसमें नया Apple M4 चिप दी गई है। यह लैपटॉप बेहद हल्का है। साथ ही फास्ट और पावरफुल भी है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव काम करने वालों के लिए यह बढ़िया विकल्प है।

Specifications डिस्प्ले 13 इंच प्रोसेसर Apple M4 चिप (10-core CPU, 8-core GPU) रैम 16GB स्टोरेज 256GB क्यों खरीदें फास्ट परफॉर्मेंस हल्का और स्लिम डिजाइन बैटरी बैकअप अच्छा क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज कम (256GB) कीमत ज्यादा केवल USB-C पोर्ट्स सीमित विकल्प

इस लैपटॉप की कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसे 2,39,990 रुपये में ऑर्डर किया जा सकता है। हालांकि, आप इसे हर महीने 11,636 रुपये की EMI देकर भी खरीद सकते हैं। यह M4 Pro चिप के साथ आता है। यह लैपटॉप खासकर प्रोफेशनल्स, क्रिएटिव्स और हाई-परफॉर्मेंस काम के लिए बनाया गया है। 14 को सीपीयू और 20 कोर जीपीयू के साथ यह मशीन ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग में सही रहेगी।

Specifications डिस्प्ले 16.2 इंच Liquid Retina XDR प्रोसेसर Apple M4 Pro चिप रैम 24GB स्टोरेज 512GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम MacOS क्यों खरीदें बेहद फास्ट और पावरफुल परफॉर्मेंस शानदार डिस्प्ले क्वालिटी मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव काम के लिए सही स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा वजन ज्यादा भारी पोर्ट विकल्प सीमित

इस लैपटॉप की कीमत 1,19,490 रुपये है। 5794 रुपये की EMI देकर इसे खरीदा जा सकेगा। पुराने लैपटॉप को एक्सचेंज करने पर 8,100 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। यह हल्का, पावरफुल और पोर्टेबल लैपटॉप है। यह लैपटॉप काम और एंटरटेनमेंट दोनों में परफेक्ट है। Apple Intelligence की मदद से आप आसानी से लिख सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं। इसकी बैटरी 18 घंटे तक चलती है। इसका डिस्प्ले लिक्विड रेटीना के साथ आता है।

Specifications प्रोसेसर M4 चिप डिस्प्ले 15.3 इंच लिक्विड रेटीना कैमरा 12MP पोर्ट्स दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक कनेक्टिविटी वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस शानदार डिस्प्ले और ऑडियो क्वालिटी लंबी बैटरी लाइफ Apple Intelligence फीचर क्यों खोजें विकल्प ज्यादा कीमत स्टोरेज का विकल्प सीमित पोर्ट्स की संख्या कम

इस लैपटॉप की कीमत 94,990 रुपये है। हर महीने 4606 रुपये की EMI देकर इसे खरीदा जा सकेगा। इसका 13.6 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले फोटो और वीडियो को कमाल का बना देता है। M2 चिप के साथ यह लैपटॉप मल्टीटास्किंग और हैवी एप्लिकेशन को भी आसानी से संभाल सकता है। इसमें 16GB रैम और 256GB SSD स्टोरेज दी गई है, जो इसे स्मूद परफॉर्मेंस देने में मदद करती है। 1080p फेसटाइम HD कैमरा इसे वीडियो कॉल करने में मदद करता है।

Specifications डिस्प्ले 13.6 इंच लिक्विड रेटीना प्रोसेसर Apple M2 चिप रैम 16GB स्टोरेज 256GB SSD कैमरा 1080p फेसटाइम एचडी कम्पेटिबल iPhone और iPad के साथ क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल शानदार डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी iPhone/iPad के साथ सिंक करने में आसान स्टाइलिश और प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज कम (256GB) ज्यादा कीमत पोर्ट्स सीमित

इस लैपटॉप की कीमत 1,59,990 रुपये है। इसका डिज़ाइन काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बनाया गया है। Apple M4 चिप के साथ यह मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स-भारी गेम्स को आसानी से संभाल सकता है। Apple Intelligence फीचर आपको लिखने, काम करने और अपने डाटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इसकी बैटरी 18 घंटे तक चलती है। इसमें 15.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है।

Specifications प्रोसेसर Apple M4 चिप डिस्प्ले 15.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले कैमरा 12MP सेंटर स्टेज कैमरा, तीन माइक, छह स्पीकर्स साउंड स्पेशियल ऑडियो सपोर्ट क्यों खरीदें बेहद हल्का और पोर्टेबल फास्ट और स्मूद मल्टीटास्किंग शानदार डिस्प्ले और ऑडियो क्वालिटी Apple Intelligence फीचर से काम आसान और सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज विकल्प सीमित पोर्ट्स की संख्या कम

इस लैपटॉप की कीमत 1,67,990 रुपये है। हर महीने 8145 रुपये की EMI पर इसे खरीदा जा सकेगा। इसका 15.3 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले फोटो और वीडियो को शानदार कलर और क्लैरिटी से दिखाता है। M3 चिप के साथ यह लैपटॉप मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग के लिए सही रहेगा। 24 जीबी की रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है। इसमें 1080p फेसटाइम एचडी कैमरा भी मौजूद है।

Specifications प्रोसेसर Apple M3 चिप डिस्प्ले 15.3 इंच लिक्विड रेटीना रैम 24GB स्टोरेज 512GB SSD कैमरा 1080p फेसटाइम एचडी क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल फास्ट और स्मूद मल्टीटास्किंग शानदार डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी बड़ी मेमोरी और SSD स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प कीमत ज्यादा पोर्ट्स सीमित

