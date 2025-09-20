Amazon Sale 2025: टॉप रेटिंग मॉनिटर, बजट में करें खरीदारी Amazon Great Indian Festival Sale 2025 live top rating monitor in budget, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
Amazon Sale 2025: टॉप रेटिंग मॉनिटर, बजट में करें खरीदारी

घर या ऑफिस के लिए एक मॉनिटर खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए टॉप रेटिंग मॉनिटर लेकर आए हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 05:32 PM
गेमिंग हो, एडिटिंग हो या फिर मल्टी टास्किंग हो, तो हर टास्क के लिए एक बेस्ट मॉनिटर होना चाहिए। ऐसे में हम आपके लिए टॉप रेटिंग मॉनिटर लेकर आए हैं, जिसमें शानदार ब्राइटनेस दिया गया है। साथ ही इन मॉनिटर में शार्प कलर्स मिलते हैं। इसके साथ ही 120 से लेकर 200 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है। ऐसे में इन मॉनिटर में गेमिंग, एडिटिंग और मल्टी टास्किंग का स्मूथ एक्सपीरिएंस मिलता है।

यह एक 22 इंच का HD+ एलईडी मॉनिटर है, जो ड्यूल एचडीएमआई और वीजीए इनपुट दिया गया है। यह मॉनिटर 220nits ब्राइटनेस के साथ आता है। इसका 16:10 आस्पेक्ट रेश्यो और हाई कॉन्ट्रास्ट रेश्यो इसे वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस यूज और बेसिक मल्टीमीडिया के लिए उपयुक्त बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
22 इंच HD+
ब्राइटनेस
220nits
रिस्पॉन्स टाइम
5ms
कनेक्टिविटी
Dual HDMI, VGA

क्यों खरीदें

...

बेहतर वर्टिकल स्पेस के साथ क्लियर व्यू

...

नॉर्मल रूम लाइटिंग में अच्छी विजिबिलिटी

...

बेहतर डार्क और ब्राइट डिटेल्स

...

नैचुरल और वाइब्रेंट कलर आउटपुट

क्यों खोजें विकल्प

...

रिफ्रेश रेट का जिक्र नहीं

...

स्पीकर नहीं हैं

...

रिस्पॉन्स टाइम 5ms

...

HDR सपोर्ट नहीं

यह एक 24 इंच का फास्ट आईपीएस गेमिंग मॉनिटर है, जो 180Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम और G-Sync/FreeSync सपोर्ट के साथ आता है। यह मॉनिटर हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और विज़ुअल क्वालिटी दोनों के लिए शानदार ऑप्शन है।

Specifications

डिस्प्ले
23.8 इंच
रिफ्रेश रेट
180Hz
रिस्पॉन्स टाइम
1ms
एडजस्टेबिलिटी
Height, Pivot, Tilt

क्यों खरीदें

...

क्लियर, शार्प और कलरफुल विज़ुअल्स

...

अल्ट्रा स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस

...

ब्राइट और डार्क सीन में बेहतर डिटेल

...

इमर्सिव और मल्टी-मॉनिटर सेटअप के लिए बेस्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

2K या 4K रेजोलूशन नहीं

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं

...

USB-C या अतिरिक्त पोर्ट्स नहीं

यह एक 24.5 इंच का आईपीएस ऑफिस मॉनिटर है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 4-साइड फ्रेमलेस डिजाइन और आई कंफर्ट फीचर्स के साथ आता है। यह मॉनिटर ऑफिस, स्टडी, कोडिंग और लाइट मल्टीमीडिया के लिए एक परफेक्ट और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है।

Specifications

डिस्प्ले
24.5 इंच FHD
रिफ्रेश रेट
120Hz
ब्राइटनेस
250nits
स्क्रीन फिनिश
मैट, Anti-Glare

क्यों खरीदें

...

क्लियर टेक्स्ट और ब्राइट विजुअल

...

स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर मूवी/गेमिंग एक्सपीरियंस

...

वाइब्रेंट कलर और अच्छे डिटेल्स

...

रिफ्लेक्शन फ्री विजुअल एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं

...

HDR सपोर्ट नहीं

...

पिवट एडजस्टमेंट नहीं

यह एक 27 इंच का आईपीएस फुल एचडी मॉनिटर है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 1ms VRB, AMD FreeSync और इनबॉक्स एचडीएमआई के साथ आता है। इसका जीरो-फ्रेम डिजाइन और आई केयर टेक्नोलॉजी इसे मल्टीमीडिया, गेमिंग और ऑफिस यूज के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
27 इंच FHD
रिफ्रेश रेट
144Hz
ब्राइटनेस
250nits
स्पीकर्स
2W x 2 इनबिल्ट

क्यों खरीदें

...

क्लियर इमेज और वाइड व्यूइंग एंगल्स

...

स्मूद और लैग-फ्री गेमिंग

...

मोशन ब्लर से राहत

...

कलरफुल और नैचुरल आउटपुट

...

कंफर्टेबल व्यूइंग पोजिशन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ FHD रेजोलूशन

...

USB-C पोर्ट नहीं

...

डिजाइन थोड़ा सिंपल

यह एक 23.8 इंच का फुल एचडी ऑफिस मॉनिटर है, जो 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms MPRT रिस्पॉन्स टाइम, 113% sRGB कलर कवरेज और आई फ्रेंडली फीचर्स के साथ आता है। यह वर्क, स्टडी, कोडिंग और कंटेंट कंजम्पशन के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी चॉइस है।

Specifications

डिस्प्ले
23.8 इंच FHD
रिफ्रेश रेट
100Hz
ब्राइटनेस
300nits

क्यों खरीदें

...

साथ क्लियर और कंसिस्टेंट कलर

...

स्मूद विजुअल्स और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस

...

फास्ट रिस्पॉन्स टाइम

...

वाइब्रेंट और कलर-एक्युरेट डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं

...

स्विवेल, पिवट एडजस्टमेंट नहीं

...

HDR सपोर्ट नहीं

यह एक 19 इंच एचडी मॉनिटर है। साथ ही यह बजट-फ्रेंडली और कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 1440x900 रेजोलूशन, HDMI + VGA कनेक्टिविटी और वॉल माउंटिंग सपोर्ट के साथ आता है। यह CCTV, बेसिक ऑफिस वर्क और ड्यूल-स्क्रीन सेटअप्स के लिए है।

Specifications

डिस्प्ले
19 इंच HD
रिफ्रेश रेट
60Hz
व्यूइंग एंगल्स
170°

क्यों खरीदें

...

क्लियर टेक्स्ट और वाइड स्क्रीन

...

स्मूद कर्सर मूवमेंट और वीडियो प्लेबैक

...

डार्क सीन में बेहतर डिटेल्स

...

मल्टी-स्क्रीन या CCTV यूज

...

स्पेस सेविंग इंस्टॉलेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 19 इंच स्क्रीन साइज

...

FHD नहीं

...

स्पीकर्स नहीं दिए गए

यह एक 23.8 इंच का हाई-परफॉर्मेंस आईपीएस गेमिंग मॉनिटर है, जो 200Hz रिफ्रेश रेट, 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम, HDR10 सपोर्ट जैसी शानदार गेमिंग फीचर्स के साथ आता है। गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया के लिए यह एक ऑलराउंडर डिस्प्ले है।

Specifications

डिस्प्ले
23.8 इंच IPS
रिफ्रेश रेट
200Hz
ब्राइटनेस
250nits
स्पीकर्स
2W x 2 इनबिल्ट

क्यों खरीदें

...

शार्प और क्लियर विजुअल्स

...

सुपर स्मूद गेमप्ले

...

ब्लर-फ्री और अल्ट्रा-फास्ट रिस्पॉन्स

...

स्क्रीन टियरिंग और लैग से छुटकारा

क्यों खोजें विकल्प

...

हाइट, स्विवेल या पिवट एडजस्टमेंट नहीं

...

स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी एवरेज

...

बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक बेस्ड

यह एक 20 इंच का बजट एलईडी मॉनिटर है, जो HD प्लस रेजोलूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 2ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है। इसका स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन, बेसिक ऑफिस, CCTV, और होम यूज के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
20 इंच LED
रिफ्रेश रेट
60Hz
रिस्पॉन्स टाइम
2ms
कनेक्टिविटी
HDMI, VGA
स्क्रीन सरफेस
ग्लॉसी

क्यों खरीदें

...

डेली यूज के लिए क्लियर और ब्राइट इमेज

...

स्मूद कर्सर मूवमेंट और फास्ट वीडियो प्लेबैक

...

टेबल और वॉल सेटअप दोनों के लिए उपयुक्त

...

एक्सटर्नल एडॉप्टर की जरूरत नहीं

क्यों खोजें विकल्प

...

रेजोलूशन सिर्फ HD+

...

स्पीकर्स नहीं हैं

...

बेजल्स थोड़े मोटे

