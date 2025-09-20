Amazon Sale 2025: टॉप रेटिंग मॉनिटर, बजट में करें खरीदारी
गेमिंग हो, एडिटिंग हो या फिर मल्टी टास्किंग हो, तो हर टास्क के लिए एक बेस्ट मॉनिटर होना चाहिए। ऐसे में हम आपके लिए टॉप रेटिंग मॉनिटर लेकर आए हैं, जिसमें शानदार ब्राइटनेस दिया गया है। साथ ही इन मॉनिटर में शार्प कलर्स मिलते हैं। इसके साथ ही 120 से लेकर 200 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है। ऐसे में इन मॉनिटर में गेमिंग, एडिटिंग और मल्टी टास्किंग का स्मूथ एक्सपीरिएंस मिलता है।
यह एक 22 इंच का HD+ एलईडी मॉनिटर है, जो ड्यूल एचडीएमआई और वीजीए इनपुट दिया गया है। यह मॉनिटर 220nits ब्राइटनेस के साथ आता है। इसका 16:10 आस्पेक्ट रेश्यो और हाई कॉन्ट्रास्ट रेश्यो इसे वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस यूज और बेसिक मल्टीमीडिया के लिए उपयुक्त बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर वर्टिकल स्पेस के साथ क्लियर व्यू
नॉर्मल रूम लाइटिंग में अच्छी विजिबिलिटी
बेहतर डार्क और ब्राइट डिटेल्स
नैचुरल और वाइब्रेंट कलर आउटपुट
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट का जिक्र नहीं
स्पीकर नहीं हैं
रिस्पॉन्स टाइम 5ms
HDR सपोर्ट नहीं
यह एक 24 इंच का फास्ट आईपीएस गेमिंग मॉनिटर है, जो 180Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम और G-Sync/FreeSync सपोर्ट के साथ आता है। यह मॉनिटर हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और विज़ुअल क्वालिटी दोनों के लिए शानदार ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर, शार्प और कलरफुल विज़ुअल्स
अल्ट्रा स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस
ब्राइट और डार्क सीन में बेहतर डिटेल
इमर्सिव और मल्टी-मॉनिटर सेटअप के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
2K या 4K रेजोलूशन नहीं
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
USB-C या अतिरिक्त पोर्ट्स नहीं
यह एक 24.5 इंच का आईपीएस ऑफिस मॉनिटर है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 4-साइड फ्रेमलेस डिजाइन और आई कंफर्ट फीचर्स के साथ आता है। यह मॉनिटर ऑफिस, स्टडी, कोडिंग और लाइट मल्टीमीडिया के लिए एक परफेक्ट और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर टेक्स्ट और ब्राइट विजुअल
स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर मूवी/गेमिंग एक्सपीरियंस
वाइब्रेंट कलर और अच्छे डिटेल्स
रिफ्लेक्शन फ्री विजुअल एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
HDR सपोर्ट नहीं
पिवट एडजस्टमेंट नहीं
यह एक 27 इंच का आईपीएस फुल एचडी मॉनिटर है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 1ms VRB, AMD FreeSync और इनबॉक्स एचडीएमआई के साथ आता है। इसका जीरो-फ्रेम डिजाइन और आई केयर टेक्नोलॉजी इसे मल्टीमीडिया, गेमिंग और ऑफिस यूज के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर इमेज और वाइड व्यूइंग एंगल्स
स्मूद और लैग-फ्री गेमिंग
मोशन ब्लर से राहत
कलरफुल और नैचुरल आउटपुट
कंफर्टेबल व्यूइंग पोजिशन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ FHD रेजोलूशन
USB-C पोर्ट नहीं
डिजाइन थोड़ा सिंपल
यह एक 23.8 इंच का फुल एचडी ऑफिस मॉनिटर है, जो 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms MPRT रिस्पॉन्स टाइम, 113% sRGB कलर कवरेज और आई फ्रेंडली फीचर्स के साथ आता है। यह वर्क, स्टडी, कोडिंग और कंटेंट कंजम्पशन के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
साथ क्लियर और कंसिस्टेंट कलर
स्मूद विजुअल्स और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस
फास्ट रिस्पॉन्स टाइम
वाइब्रेंट और कलर-एक्युरेट डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
कोई बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
स्विवेल, पिवट एडजस्टमेंट नहीं
HDR सपोर्ट नहीं
यह एक 19 इंच एचडी मॉनिटर है। साथ ही यह बजट-फ्रेंडली और कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 1440x900 रेजोलूशन, HDMI + VGA कनेक्टिविटी और वॉल माउंटिंग सपोर्ट के साथ आता है। यह CCTV, बेसिक ऑफिस वर्क और ड्यूल-स्क्रीन सेटअप्स के लिए है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर टेक्स्ट और वाइड स्क्रीन
स्मूद कर्सर मूवमेंट और वीडियो प्लेबैक
डार्क सीन में बेहतर डिटेल्स
मल्टी-स्क्रीन या CCTV यूज
स्पेस सेविंग इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 19 इंच स्क्रीन साइज
FHD नहीं
स्पीकर्स नहीं दिए गए
यह एक 23.8 इंच का हाई-परफॉर्मेंस आईपीएस गेमिंग मॉनिटर है, जो 200Hz रिफ्रेश रेट, 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम, HDR10 सपोर्ट जैसी शानदार गेमिंग फीचर्स के साथ आता है। गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया के लिए यह एक ऑलराउंडर डिस्प्ले है।
Specifications
क्यों खरीदें
शार्प और क्लियर विजुअल्स
सुपर स्मूद गेमप्ले
ब्लर-फ्री और अल्ट्रा-फास्ट रिस्पॉन्स
स्क्रीन टियरिंग और लैग से छुटकारा
क्यों खोजें विकल्प
हाइट, स्विवेल या पिवट एडजस्टमेंट नहीं
स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी एवरेज
बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक बेस्ड
यह एक 20 इंच का बजट एलईडी मॉनिटर है, जो HD प्लस रेजोलूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 2ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है। इसका स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन, बेसिक ऑफिस, CCTV, और होम यूज के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डेली यूज के लिए क्लियर और ब्राइट इमेज
स्मूद कर्सर मूवमेंट और फास्ट वीडियो प्लेबैक
टेबल और वॉल सेटअप दोनों के लिए उपयुक्त
एक्सटर्नल एडॉप्टर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
रेजोलूशन सिर्फ HD+
स्पीकर्स नहीं हैं
बेजल्स थोड़े मोटे
