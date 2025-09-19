Amazon का ऑफर, इन डेस्कटॉप पर मिल रही बंपर छूट, हर चीज में है बेस्ट
डेस्कटॉप पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में डेस्कटॉप खरीद सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन की तरफ से डेस्कटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इन डेस्कटॉप को अमेजन सेल में वास्तविक कीमत से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। ऐसे में हम आपके लिए अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में लेनोवो, डेल, सैमसंग और MSI ब्रांड के ऐसे मॉनिटर की लिस्ट लेकर आए हैं, जो न सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में आते हैं, बल्कि इन डेस्कटॉप में आपको लेटेस्ट फीचर्स दिये जा रहे हैं...
यह मॉनिटर 24.5 इंच फुल एचडी मॉनिटर है। यह एक प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार बजट डील है। इसमें IPS Full HD डिस्प्ले, 100Hz रिफ्रेश रेट, आई फ्रेंडली स्क्रीन और इन-बिल्ट स्पीकर्स मिलते हैं। अमेजन से मॉनिटर को 58% डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शार्प और क्लियर विज़ुअल्स
स्मूथ और फास्ट डिस्प्ले परफॉर्मेंस
इन-बिल्ट 2W स्पीकर्स
फ्लेक्सिबल सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर्स का आउटपुट बेसिक
300 nits ब्राइटनेस
हाइट एडजेस्टेबल स्टैंड में नहीं है
यह एक 27 इंच QHD बिजनेस मॉनिटर है, जो कि प्रीमियम ऑफिस और प्रोफेशनल वर्क के लिए है। इसमें QHD डिस्प्ले, यूएसबी-सी डॉकिंग, पॉपअप वेबकैम, माइक जैसी हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं। मॉनिटर को अमेजन से 69,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे 61% छूट के साथ सिर्फ 27,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रिस्टल क्लियर और शार्प विजुअल्स
एक केबल से लैपटॉप चार्ज और कनेक्टिविटी
प्रोफेशनल वीडियो कॉल्स
WFH के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 75Hz रिफ्रेश रेट
प्राइस अभी भी थोड़ा प्रीमियम
HDR सपोर्ट का जिक्र नहीं
अगर आप अपने वर्क, स्टडी या गेमिंग सेटअप के लिए बड़ा और स्मूद डिस्प्ले चाहते हैं, तो यह एक 27 इंच आईपीएस मॉनिटर है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम और FreeSync सपोर्ट मिलता है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग दोनों को और भी स्मूद बना देता है। मॉनिटर को 31% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 10,798 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
178° वाइड व्यूइंग एंगल
क्रिस्प और नैचुरल विजुअल्स
आई कम्फर्ट और क्लियर विजिबिलिटी
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
4K रेजॉल्यूशन नहीं
स्पीकर्स की क्वालिटी एवरेज
हाइट एडजस्टमेंट का सपोर्ट नहीं
अगर आप अपने वर्क, स्टडी या गेमिंग सेटअप के लिए बजट में कॉम्पैक्ट और स्मूद डिस्प्ले चाहते हैं, तो यह एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms VRB रिस्पॉन्स टाइम और FreeSync सपोर्ट मिलता है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग को और भी फ्लूइड बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद गेमिंग और फास्ट मूवमेंट विजुअल्स
स्क्रीन टियरिंग और लैग कम
क्लियर और कम्फर्टेबल विजिबिलिटी
लंबे इस्तेमाल पर भी आई-फ्रेंडली
स्मूद गेमिंग और वीडियो प्लेबैक
आई प्रोटेक्शन और कम स्ट्रेन
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन साइज छोटा
इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं
IPS जितना कलर एक्यूरेट नहीं
यह एक 21.5 इंच फुलएचडी मॉनिटर है। इसे अमेजन से सिर्फ 33% डिस्काउंट के बाद 9,690 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मॉनिटर 75Hz रिफ्रेश रेट, 4ms रिस्पॉन्स टाइम और AMD FreeSync सपोर्ट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
21.5-इंच FHD VA डिस्प्ले
250 निट्स ब्राइटनेस
गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए बेहतर
ऑटोमैटिक डिस्प्ले एडजस्टमेंट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 75Hz रिफ्रेश रेट
प्राइस थोड़ा ज्यादा
यह एक बड़ा और प्रीमियम डिस्प्ले है। मॉनिटर 27 इंच फुलएचडी मॉनिटर है। मॉनिटर को 36 फीसद डिस्काउंट के बाद 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट, IPS पैनल और अल्ट्रा-थिन बेजल्स के साथ स्मूद और स्टाइलिश विजुअल एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-थिन बेजल्स के साथ
स्मूद स्क्रॉलिंग और कम फ्लिकर
178° वाइड व्यूइंग एंगल
लंबे समय तक आंखों पर कम असर
क्यों खोजें विकल्प
IPS पैनल इश्यू
ज्यादा स्पेस की इश्यू
अगर आप बजट में स्टाइलिश और स्मूद मॉनिटर चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है, जो कि 22 इंच फ्लैट मॉनिटर में आते हैं। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, IPS पैनल और सुपर स्लिम बेजल डिजाइन मिलता है, जो वर्क, स्टडी और गेमिंग सबके लिए परफेक्ट है। इसे 54 फीसद डिस्काउंट के बाद 6,350 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर और शार्प विजुअल्स
स्मूद गेमिंग और स्क्रॉलिंग
मॉडर्न और स्टाइलिश लुक
फ्लेक्सिबल सेटअप ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं हैं
ब्राइटनेस सिर्फ 250 nits
हाइट एडजस्टमेंट नहीं
