Amazon का ऑफर, इन डेस्कटॉप पर मिल रही बंपर छूट, हर चीज में है बेस्ट

अमेजन की तरफ से डेस्कटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इन डेस्कटॉप को अमेजन सेल में वास्तविक कीमत से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। ऐसे में हम आपके लिए अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में लेनोवो, डेल, सैमसंग और MSI ब्रांड के ऐसे मॉनिटर की लिस्ट लेकर आए हैं, जो न सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में आते हैं, बल्कि इन डेस्कटॉप में आपको लेटेस्ट फीचर्स दिये जा रहे हैं...

यह मॉनिटर 24.5 इंच फुल एचडी मॉनिटर है। यह एक प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार बजट डील है। इसमें IPS Full HD डिस्प्ले, 100Hz रिफ्रेश रेट, आई फ्रेंडली स्क्रीन और इन-बिल्ट स्पीकर्स मिलते हैं। अमेजन से मॉनिटर को 58% डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है।

Specifications स्क्रीन साइज 24.5 इंच FHD पैनल टाइप IPS रिफ्रेश रेट 100Hz ब्राइटनेस 300 nits वारंटी 3 साल क्यों खरीदें शार्प और क्लियर विज़ुअल्स स्मूथ और फास्ट डिस्प्ले परफॉर्मेंस इन-बिल्ट 2W स्पीकर्स फ्लेक्सिबल सेटअप क्यों खोजें विकल्प स्पीकर्स का आउटपुट बेसिक 300 nits ब्राइटनेस हाइट एडजेस्टेबल स्टैंड में नहीं है

यह एक 27 इंच QHD बिजनेस मॉनिटर है, जो कि प्रीमियम ऑफिस और प्रोफेशनल वर्क के लिए है। इसमें QHD डिस्प्ले, यूएसबी-सी डॉकिंग, पॉपअप वेबकैम, माइक जैसी हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं। मॉनिटर को अमेजन से 69,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे 61% छूट के साथ सिर्फ 27,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 27 इंच QHD IPS रिफ्रेश रेट 75Hz रेस्पॉन्स टाइम 4ms पोर्ट्स USB-C कैमरा इंटीग्रेटेड पॉपअप कैमरा क्यों खरीदें क्रिस्टल क्लियर और शार्प विजुअल्स एक केबल से लैपटॉप चार्ज और कनेक्टिविटी प्रोफेशनल वीडियो कॉल्स WFH के लिए परफेक्ट क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 75Hz रिफ्रेश रेट प्राइस अभी भी थोड़ा प्रीमियम HDR सपोर्ट का जिक्र नहीं

अगर आप अपने वर्क, स्टडी या गेमिंग सेटअप के लिए बड़ा और स्मूद डिस्प्ले चाहते हैं, तो यह एक 27 इंच आईपीएस मॉनिटर है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम और FreeSync सपोर्ट मिलता है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग दोनों को और भी स्मूद बना देता है। मॉनिटर को 31% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 10,798 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications स्क्रीन साइज 27 इंच रेजॉल्यूशन FHD रिफ्रेश रेट 48Hz – 100Hz ब्राइटनेस 300 nits स्पीकर्स 3W x2 क्यों खरीदें 178° वाइड व्यूइंग एंगल क्रिस्प और नैचुरल विजुअल्स आई कम्फर्ट और क्लियर विजिबिलिटी 3 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प 4K रेजॉल्यूशन नहीं स्पीकर्स की क्वालिटी एवरेज हाइट एडजस्टमेंट का सपोर्ट नहीं

अगर आप अपने वर्क, स्टडी या गेमिंग सेटअप के लिए बजट में कॉम्पैक्ट और स्मूद डिस्प्ले चाहते हैं, तो यह एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms VRB रिस्पॉन्स टाइम और FreeSync सपोर्ट मिलता है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग को और भी फ्लूइड बना देता है।

Specifications स्क्रीन साइज 21.5 इंच रेजॉल्यूशन Full HD पैनल VA, LED Backlit रिफ्रेश रेट 100Hz व्यूइंग एंगल 178° क्यों खरीदें स्मूद गेमिंग और फास्ट मूवमेंट विजुअल्स स्क्रीन टियरिंग और लैग कम क्लियर और कम्फर्टेबल विजिबिलिटी लंबे इस्तेमाल पर भी आई-फ्रेंडली स्मूद गेमिंग और वीडियो प्लेबैक आई प्रोटेक्शन और कम स्ट्रेन क्यों खोजें विकल्प स्क्रीन साइज छोटा इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं IPS जितना कलर एक्यूरेट नहीं

यह एक 21.5 इंच फुलएचडी मॉनिटर है। इसे अमेजन से सिर्फ 33% डिस्काउंट के बाद 9,690 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मॉनिटर 75Hz रिफ्रेश रेट, 4ms रिस्पॉन्स टाइम और AMD FreeSync सपोर्ट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस देता है।

Specifications डिस्प्ले 21.5-इंच FHD ब्राइटनेस 250 निट्स रिफ्रेश रेट 75Hz रिस्पॉन्स टाइम 4ms वजन हल्का और स्लिम डिजाइन क्यों खरीदें 21.5-इंच FHD VA डिस्प्ले 250 निट्स ब्राइटनेस गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए बेहतर ऑटोमैटिक डिस्प्ले एडजस्टमेंट क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 75Hz रिफ्रेश रेट प्राइस थोड़ा ज्यादा

यह एक बड़ा और प्रीमियम डिस्प्ले है। मॉनिटर 27 इंच फुलएचडी मॉनिटर है। मॉनिटर को 36 फीसद डिस्काउंट के बाद 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट, IPS पैनल और अल्ट्रा-थिन बेजल्स के साथ स्मूद और स्टाइलिश विजुअल एक्सपीरियंस देता है।

Specifications डिस्प्ले साइज 27 इंच FHD रिफ्रेश रेट 100Hz रिस्पॉन्स टाइम 5ms व्यूइंग एंगल 178° क्यों खरीदें अल्ट्रा-थिन बेजल्स के साथ स्मूद स्क्रॉलिंग और कम फ्लिकर 178° वाइड व्यूइंग एंगल लंबे समय तक आंखों पर कम असर क्यों खोजें विकल्प IPS पैनल इश्यू ज्यादा स्पेस की इश्यू

अगर आप बजट में स्टाइलिश और स्मूद मॉनिटर चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है, जो कि 22 इंच फ्लैट मॉनिटर में आते हैं। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, IPS पैनल और सुपर स्लिम बेजल डिजाइन मिलता है, जो वर्क, स्टडी और गेमिंग सबके लिए परफेक्ट है। इसे 54 फीसद डिस्काउंट के बाद 6,350 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications स्क्रीन साइज 22 इंच रेजॉल्यूशन FHD पैनल IPS रिफ्रेश रेट 100Hz ब्राइटनेस 250 nits व्यूइंग एंगल 178° क्यों खरीदें क्लियर और शार्प विजुअल्स स्मूद गेमिंग और स्क्रॉलिंग मॉडर्न और स्टाइलिश लुक फ्लेक्सिबल सेटअप ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं हैं ब्राइटनेस सिर्फ 250 nits हाइट एडजस्टमेंट नहीं

