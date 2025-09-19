Amazon का ऑफर, इन डेस्कटॉप पर मिल रही बंपर छूट, हर चीज में है बेस्ट Amazon Great Indian Festival Sale 2025 is live Best desktop discount offer Dell Lenovo, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
Amazon का ऑफर, इन डेस्कटॉप पर मिल रही बंपर छूट, हर चीज में है बेस्ट

डेस्कटॉप पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में डेस्कटॉप खरीद सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:23 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

अमेजन की तरफ से डेस्कटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इन डेस्कटॉप को अमेजन सेल में वास्तविक कीमत से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। ऐसे में हम आपके लिए अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में लेनोवो, डेल, सैमसंग और MSI ब्रांड के ऐसे मॉनिटर की लिस्ट लेकर आए हैं, जो न सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में आते हैं, बल्कि इन डेस्कटॉप में आपको लेटेस्ट फीचर्स दिये जा रहे हैं...

यह मॉनिटर 24.5 इंच फुल एचडी मॉनिटर है। यह एक प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार बजट डील है। इसमें IPS Full HD डिस्प्ले, 100Hz रिफ्रेश रेट, आई फ्रेंडली स्क्रीन और इन-बिल्ट स्पीकर्स मिलते हैं। अमेजन से मॉनिटर को 58% डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
24.5 इंच FHD
पैनल टाइप
IPS
रिफ्रेश रेट
100Hz
ब्राइटनेस
300 nits
वारंटी
3 साल

क्यों खरीदें

...

शार्प और क्लियर विज़ुअल्स

...

स्मूथ और फास्ट डिस्प्ले परफॉर्मेंस

...

इन-बिल्ट 2W स्पीकर्स

...

फ्लेक्सिबल सेटअप

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पीकर्स का आउटपुट बेसिक

...

300 nits ब्राइटनेस

...

हाइट एडजेस्टेबल स्टैंड में नहीं है

यह एक 27 इंच QHD बिजनेस मॉनिटर है, जो कि प्रीमियम ऑफिस और प्रोफेशनल वर्क के लिए है। इसमें QHD डिस्प्ले, यूएसबी-सी डॉकिंग, पॉपअप वेबकैम, माइक जैसी हाई-एंड फीचर्स मिलते हैं। मॉनिटर को अमेजन से 69,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसे 61% छूट के साथ सिर्फ 27,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
27 इंच QHD IPS
रिफ्रेश रेट
75Hz
रेस्पॉन्स टाइम
4ms
पोर्ट्स
USB-C
कैमरा
इंटीग्रेटेड पॉपअप कैमरा

क्यों खरीदें

...

क्रिस्टल क्लियर और शार्प विजुअल्स

...

एक केबल से लैपटॉप चार्ज और कनेक्टिविटी

...

प्रोफेशनल वीडियो कॉल्स

...

WFH के लिए परफेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 75Hz रिफ्रेश रेट

...

प्राइस अभी भी थोड़ा प्रीमियम

...

HDR सपोर्ट का जिक्र नहीं

अगर आप अपने वर्क, स्टडी या गेमिंग सेटअप के लिए बड़ा और स्मूद डिस्प्ले चाहते हैं, तो यह एक 27 इंच आईपीएस मॉनिटर है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम और FreeSync सपोर्ट मिलता है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग दोनों को और भी स्मूद बना देता है। मॉनिटर को 31% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 10,798 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

स्क्रीन साइज
27 इंच
रेजॉल्यूशन
FHD
रिफ्रेश रेट
48Hz – 100Hz
ब्राइटनेस
300 nits
स्पीकर्स
3W x2

क्यों खरीदें

...

178° वाइड व्यूइंग एंगल

...

क्रिस्प और नैचुरल विजुअल्स

...

आई कम्फर्ट और क्लियर विजिबिलिटी

...

3 साल की लंबी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

4K रेजॉल्यूशन नहीं

...

स्पीकर्स की क्वालिटी एवरेज

...

हाइट एडजस्टमेंट का सपोर्ट नहीं

अगर आप अपने वर्क, स्टडी या गेमिंग सेटअप के लिए बजट में कॉम्पैक्ट और स्मूद डिस्प्ले चाहते हैं, तो यह एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms VRB रिस्पॉन्स टाइम और FreeSync सपोर्ट मिलता है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग को और भी फ्लूइड बना देता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
21.5 इंच
रेजॉल्यूशन
Full HD
पैनल
VA, LED Backlit
रिफ्रेश रेट
100Hz
व्यूइंग एंगल
178°

क्यों खरीदें

...

स्मूद गेमिंग और फास्ट मूवमेंट विजुअल्स

...

स्क्रीन टियरिंग और लैग कम

...

क्लियर और कम्फर्टेबल विजिबिलिटी

...

लंबे इस्तेमाल पर भी आई-फ्रेंडली

...

स्मूद गेमिंग और वीडियो प्लेबैक

...

आई प्रोटेक्शन और कम स्ट्रेन

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन साइज छोटा

...

इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं

...

IPS जितना कलर एक्यूरेट नहीं

यह एक 21.5 इंच फुलएचडी मॉनिटर है। इसे अमेजन से सिर्फ 33% डिस्काउंट के बाद 9,690 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मॉनिटर 75Hz रिफ्रेश रेट, 4ms रिस्पॉन्स टाइम और AMD FreeSync सपोर्ट के साथ स्मूद परफॉर्मेंस देता है।

Specifications

डिस्प्ले
21.5-इंच FHD
ब्राइटनेस
250 निट्स
रिफ्रेश रेट
75Hz
रिस्पॉन्स टाइम
4ms
वजन
हल्का और स्लिम डिजाइन

क्यों खरीदें

...

21.5-इंच FHD VA डिस्प्ले

...

250 निट्स ब्राइटनेस

...

गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए बेहतर

...

ऑटोमैटिक डिस्प्ले एडजस्टमेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 75Hz रिफ्रेश रेट

...

प्राइस थोड़ा ज्यादा

यह एक बड़ा और प्रीमियम डिस्प्ले है। मॉनिटर 27 इंच फुलएचडी मॉनिटर है। मॉनिटर को 36 फीसद डिस्काउंट के बाद 9,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट, IPS पैनल और अल्ट्रा-थिन बेजल्स के साथ स्मूद और स्टाइलिश विजुअल एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

डिस्प्ले साइज
27 इंच FHD
रिफ्रेश रेट
100Hz
रिस्पॉन्स टाइम
5ms
व्यूइंग एंगल
178°

क्यों खरीदें

...

अल्ट्रा-थिन बेजल्स के साथ

...

स्मूद स्क्रॉलिंग और कम फ्लिकर

...

178° वाइड व्यूइंग एंगल

...

लंबे समय तक आंखों पर कम असर

क्यों खोजें विकल्प

...

IPS पैनल इश्यू

...

ज्यादा स्पेस की इश्यू

अगर आप बजट में स्टाइलिश और स्मूद मॉनिटर चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है, जो कि 22 इंच फ्लैट मॉनिटर में आते हैं। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, IPS पैनल और सुपर स्लिम बेजल डिजाइन मिलता है, जो वर्क, स्टडी और गेमिंग सबके लिए परफेक्ट है। इसे 54 फीसद डिस्काउंट के बाद 6,350 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications

स्क्रीन साइज
22 इंच
रेजॉल्यूशन
FHD
पैनल
IPS
रिफ्रेश रेट
100Hz
ब्राइटनेस
250 nits
व्यूइंग एंगल
178°

क्यों खरीदें

...

क्लियर और शार्प विजुअल्स

...

स्मूद गेमिंग और स्क्रॉलिंग

...

मॉडर्न और स्टाइलिश लुक

...

फ्लेक्सिबल सेटअप ऑप्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

इनबिल्ट स्पीकर्स नहीं हैं

...

ब्राइटनेस सिर्फ 250 nits

...

हाइट एडजस्टमेंट नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

