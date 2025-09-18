अमेजन सेल पर मिलेगी अर्ली डील्स, लैपटॉप को इससे कम कीमत में खरीदने का शानदार मौका

Amazon Great Indian Festival Laptop Deal: अगर आप अपने लिए नया लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे लैपटॉप के ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं।

Thu, 18 Sep 2025 05:55 PM

Amazon Great Indian Festival Laptop Deal: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की शुरुआती डील्स में लैपटॉप पर बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं। अगर आप नया लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। यहां आपको टॉप ब्रांड्स जैसे एचपी, डेल, लेनोवो, आसुस और एसर के मॉडल्स पर भारी छूट दी जा रही है। इनमें 8 जीबी रैम, एसएसडी स्टोरेज, लेटेस्ट प्रोसेसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये पढ़ाई, ऑफिस वर्क या गेमिंग के लिए सही रहेंगे।

इसकी कीमत 73,163 रुपये है, जिसे 21% डिस्काउंट के साथ 57,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह लैपटॉप पढ़ाई, ऑफिस और रोजमर्रा के कामों के लिए सही रहेगा। इसमें तेज परफॉर्मेंस वाला i5 प्रोसेसर, बड़ा 15.6 इंच डिस्प्ले और बैकलिट कीबोर्ड जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह हल्का और पतला है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर Snapdragon X रैम 16GB LPDDR5x स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 14'' OLED, 2K क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल OLED डिस्प्ले में क्लियर कलर तेज परफॉर्मेंस और फास्ट SSD लंबी बैटरी बैकअप क्यों खोजें विकल्प धूप में डिस्प्ले थोड़ी कम ब्राइट हैवी गेमिंग और एडिटिंग के लिए सही नहीं कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 67,990 रुपये है। इसे हर महीने 3,297 रुपये देकर भी खरीदा जा सकेगा। यह एक हल्का और स्मार्ट AI लैपटॉप है, जो पढ़ाई, ऑफिस और रोजमर्रा के कामों के लिए सही रहेगा। इसमें दमदार स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर, OLED डिस्प्ले और लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। यह हल्का है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए यह अच्छा विकल्प है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i5 13th Gen (1334U) रैम 16GB DDR4 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" FHD, 120Hz, 250 nits क्यों खरीदें बड़ा FHD डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट बैकलिट कीबोर्ड MS Office और McAfee प्री-इंस्टॉल क्यों खोजें विकल्प OLED डिस्प्ले नहीं, ब्राइटनेस औसत बैटरी बैकअप मीडियम गेमिंग और हाई-एंड एडिटिंग के लिए सीमित

यह एक किफायती लैपटॉप है। इसे 22,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 1,090 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह लैपटॉप स्टूडेंट्स और बेसिक यूजर्स के लिए स्मार्ट चॉइस है। इसमें इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर दिया गया है, जो इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लास, डॉक्यूमेंट और हल्के कामों के लिए सही रहेगा। इसमें 15.6 इंच का HD डिस्प्ले है। 512GB SSD और 8GB RAM इसकी स्पीड को स्मूद रखते हैं।

Specifications प्रोसेसर Intel Celeron N4500 रैम 8GB LPDDR4X स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" HD (39.63cm) बैटरी 38 WHr क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल डिजाइन 512GB SSD बजट फ्रेंडली प्राइस क्यों खोजें विकल्प Celeron प्रोसेसर हाई-एंड टास्क के लिए स्लो केवल HD डिस्प्ले, FHD नहीं गेमिंग और एडिटिंग के लिए सही नहीं

इस लैपटॉप की कीमत 30,336 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 22,390 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह HP लैपटॉप रोजमर्रा के कामों जैसे ऑनलाइन क्लास, डॉक्यूमेंट्स, ब्राउजिंग और हल्के ऑफिस वर्क के लिए बढ़िया है। इसमें AMD Athlon Silver 7120U प्रोसेसर दिया गया है जो बेसिक मल्टीटास्किंग संभाल सकता है। 8GB RAM और 256GB SSD स्टोरेज तेज परफॉर्मेंस देते हैं। 15.6 इंच HD डिस्प्ले और Radeon 610M ग्राफिक्स बेसिक विजुअल्स के लिए ठीक-ठाक हैं।

Specifications प्रोसेसर AMD Athlon Silver 7120U रैम 8GB DDR4-3200 MHz स्टोरेज 256GB NVMe SSD डिस्प्ले 15.6" HD (1366x768), एंटी-ग्लेयर ग्राफिक्स AMD Radeon 610M क्यों खरीदें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 सपोर्ट हल्के-फुल्के कामों और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा क्यों खोजें विकल्प केवल HD डिस्प्ले (FHD नहीं) प्रोसेसर हाई-एंड टास्क के लिए सीमित

इस लैपटॉप की कीमत 64,990 रुपये है। यह एक पावरफुल और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और मल्टीटास्किंग करने वालों के लिए एकदम सही है। इसमें 14th जेन इंटेल कोर 5 प्रोसेसर, 24GB रैम और 1TB SSD दिया गया है, जो सुपर-फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग की सुविधा देता है। इसमें 15.3 इंच WUXGA IPS डिस्प्ले दिया गया है। इसमें विंडोज 11 और ऑफिस होम 2024 प्री-इंस्टॉल्ड आते हैं।

Specifications प्रोसेसर Intel Core 5 210H (14th Gen) रैम 24GB DDR4 स्टोरेज 1TB SSD डिस्प्ले 15.3" WUXGA IPS (38.8cm) ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें 24GB RAM और 1TB SSD के साथ हाई-परफॉर्मेंस बड़ी WUXGA IPS डिस्प्ले बैकलिट कीबोर्ड और हल्का डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप एवरेज हो सकता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं

इसकी कीमत 52,990 रुपये है, जिसे डिस्काउंट के साथ 37,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें एएमडी राइजन 5 7520U प्रोसेसर और रेडिऑनiGPU दिया गया है, जो स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर ग्राफिक्स देता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD की वजह से लैपटॉप तेजी से चलता है। इसमें 14 इंच का FHD डिस्प्ले है, जो क्लियर विजुअल देता है। इसमें विंडोज 11 और ऑफिस होम 2024 प्री-इंस्टॉल्ड आते हैं।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 7520U ग्राफिक्स AMD Radeon iGPU रैम 16GB स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 14" FHD, 60Hz बैटरी 42WHrs क्यों खरीदें हल्का और पोर्टेबल (1.38Kg) 16GB RAM और SSD प्री-इंस्टॉल्ड Windows 11 और Office 2024 क्यों खोजें विकल्प डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं डिस्प्ले सिर्फ 60Hz, गेमिंग के लिए लिमिटेड

यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। यह बेहद बही किफायती लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स और बेसिक यूजर्स के लिए बनाया गया है। इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसे 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह मीडियाटेक हेलियो जी99 प्रोसेसर और एंड्रॉइड 15 आधारित PrimeOS 3.0 पर चलता है। इसमें AI फीचर्स भी शामिल हैं, जो काम और पढ़ाई को आसान बनाते हैं। इसमें 11.6 इंच का डिस्प्ले है, जो इसे कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल बनाता है।

Specifications प्रोसेसर मीडियाटेक हेलियो जी99 रैम 6GB स्टोरेज 128GB (512GB तक एक्सपैंडेबल) डिस्प्ले 11.6 इंच OS Android 15 (PrimeOS 3.0) क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और हल्का, ट्रैवल के लिए आसान अपग्रेडेबल स्टोरेज (512GB तक) लेटेस्ट Android 15 (PrimeOS 3.0) क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड प्रोसेसिंग और गेमिंग के लिए नहीं डिस्प्ले छोटा (11.6”) – बड़े कामों में लिमिटेड

