Apple, Dell और Lenovo पर 60 हजार की बंपर छूट, Amazon दे रहा शानदार ऑफर
अमेजन की तरफ से लैपटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से सस्ते में लैपटॉप को खरीद सकते हैं...
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की तरफ लैपटॉप खरीद पर बंपर ऑफर दे रहा है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में ऐपल, लेनोवो, माइक्रोसॉफ्ट और एचपी लैपटॉप पर 50 फीसद तक की छूट दी जा रही है। साथ ही बैंक ऑफर और अन्य डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाकर लैपटॉप को आधे से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। यूजर्स लैपटॉप पर 60 हजार रुपये तक की छूट का सीधे लुत्फ उठा सकते हैं...
1. Apple 2024 MacBook Air (13-inch, Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Space Gray
यह 13.6 इंच लैपटॉप है, जिसमें नया Apple M3 चिप, 8-core CPU और 10-core GPU दिया गया है। इसे 19% डिस्काउंट के बाद 1,24,990 में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप सुपर पोर्टेबल डिजाइन, 18 घंटे तक की बैटरी और 24GB यूनिफाइड मेमोरी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शार्प और ब्राइट विज़ुअल्स
13.6-इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले
मल्टीटास्किंग के लिए स्मूद परफॉर्मेंस
तेज और सुरक्षित स्टोरेज
सुपर पोर्टेबल डिजाइन
सुपर फास्ट परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
केवल USB-C पोर्ट
कीमत काफी ज्यादा
2. ASUS Vivobook 16, Snapdragon X, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD+ 16", Windows 11, Office Home 2024, Quiet Blue, 1.88kg, X1607QA-MB049WS, Qualcomm Adreno iGPU, 45TOPS, M365 Basic (1Year)* Laptop
इस लैपटॉप में नया स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर और क्वॉलकॉम एड्रीनो जीपीयू दिया गया है। इसे 38% डिस्काउंट के बाद 52,990 में खरीदा जा सकता है। इसमें 16GB रैम, 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें 16-इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है। यह Windows 11 Home और Office Home 2024 के साथ आता है, जिससे यह स्टडी, ऑफिस और क्रिएटिव काम के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Snapdragon X प्रोसेसर
परफॉर्मेंस और स्टोरेज बैलेंस्ड
डिस्प्ले, काम और स्टडी दोनों के लिए सही
S Office 2024 लाइफटाइम
हल्का और प्रीमियम लैपटॉप
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए हाई-एंड GPU नहीं
केवल 60Hz डिस्प्ले
3. Microsoft New Surface Laptop (7th Edition) - Windows 11 Home Copilot + PC - 13.8” LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (10 Core) - 16GB RAM - 512GB SSD - Graphite - ZGM-00059
यह एक सातवीं पीढ़ी का प्रोसेसर है। लैपटॉप में Snapdragon X Plus प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप 13.8 इंच पिक्सल सेंस टचस्क्रीन और विंडो 11 Home से लैस है। यह एक अल्ट्रा-स्लिम लैपटॉप है। इस प्रीमियम लैपटॉप को 19 फीसद डिस्काउंट के बाद 1,09,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI टास्क और परफॉर्मेंस में सुपरफास्ट
शानदार डिस्प्ले क्वॉलिटी
स्लिम लाइटवेट डिजाइन
आलडे बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड GPU नहीं
छोटी 13.8 इंच स्क्रीन
4. Lenovo Yoga Slim 7, Intel Core Ultra 5 125H, 16GB RAM, 512GB SSD, WUXGA-OLED 14"(35.5cm), Windows 11, Office Home 2024, Grey, 1.39Kg, 83CV0085IN, 400Nits, 2Wx4 Speakers, 1Yr ADP Free, AI PC
यह एक 14 इंच लैपटॉप है। इसमें एक नया एआई इनेबल्ड प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसे 36% डिस्काउंट के बाद 70,990 में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप हल्के और स्लिम डिजाइन में आता है। इसमें 20 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शार्प और ब्राइट विजुअल्स
स्मार्ट और पावरफुल परफॉर्मेंस
रिच ऑडियो एक्सपीरियंस
हल्का और प्रीमियम मेटल बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग लिमिटेड
ओएलईडी डिस्प्ले में इश्यू
5. HP Smartchoice Victus, AMD Ryzen 5 8645HS, 6GB RTX 3050, 31 Tops, 16GB DDR5(Upgradeable) 512GB SSD, 144Hz, 300nits, FHD, 15.6"/39.6cm, Win11, M365* Office24, Blue, 2.3kg, fb3009AX, AI Gaming Laptop
यह लैपटॉप गेमिंग और AI जैसे शानदार फीचर्स के साथ आता है। इसमें AMD Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 6GB रैम और ग्रॉफिक्स के साथ ही 16GB रैम दिया गया है। यह लैपटॉप आपको हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग और स्मूथ AI टास्क्स दोनों का मजा देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट बूट और गेम लोडिंग
से स्मूथ गेमिंग और 3D रेंडरिंग
144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले से फ्लूइड गेमप्ले
AI टास्क्स और मल्टीटास्किंग के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
हेवी यूज पर ज्यादा न्वॉइज
बैटरी बैकअप एवरेज
6. HP Victus, AMD Ryzen 7 7445HS, 6GB RTX 4050, 16GB DDR5(Upgradeable) 512GB SSD, 144Hz, IPS, 300nits, FHD, 15.6''/39.6cm, Win11, M365* Office24, Blue, 2.29kg, fb3118AX, Backlit, DTS Audio, Gaming Laptop
यह एक गेमिंग लैपटॉप है, जो कि 15.6 इंच स्क्रीन साइज में आता है। इसमें Ryzen 7 + RTX 4050 प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर, 6-core CPU और NVIDIA GeForce RTX 4050 सपोर्ट दिया गया है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 76,990 में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप 144Hz FHD IPS डिस्प्ले, 16GB DDR5 RAM और बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद गेमिंग और AI टास्क्स
IPS डिस्प्ले से फ्लूइड विज़ुअल्स
अपग्रेडेबल रैम
फास्ट SSD स्टोरेज
Wi-Fi 6 + USB-C
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप एवरेज
डिस्प्ले sRGB कवरेज
7. HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x, 512GB SSD) 2K, 14''/35.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.35kg, he0014QU, Light-Weight, Next-Gen AI Laptop
यह 14 इंच स्क्रीन साइज वाला लैपटॉप है। इसमें Snapdragon X Processor दिया गया है। इसमें Snapdragon X Plus प्रोसेसर, 16GB रैम और 512 स्टोरेज दिया गया है। इसे 28% डिस्काउंट के बाद 59,990 में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप 2K OLED डिस्प्ले, 34 घंटे तक की बैटरी और 1.35kg वजन के साथ आता है। इसके सिल्वर कलर में अल्ट्रा-लाइटवेट और प्रीमियम डिजाइन दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्राइट और कलर-एक्युरेट विजुअल्स
AI NPU से नेक्स्ट-जेन परफॉर्मेंस
बार-बार चार्ज की जरूरत नहीं
ट्रैवल और स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट
प्रीमियम सिल्वर डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग या हाई-एंड एडिटिंग के लिए नहीं
पोर्ट्स लिमिटेड
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
