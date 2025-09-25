Apple, Dell और Lenovo पर 60 हजार की बंपर छूट, Amazon दे रहा शानदार ऑफर Amazon discount offer on Apple dell lenovo laptop check discount offer, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
Apple, Dell और Lenovo पर 60 हजार की बंपर छूट, Amazon दे रहा शानदार ऑफर

अमेजन की तरफ से लैपटॉप की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से सस्ते में लैपटॉप को खरीद सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 02:34 PM
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन की तरफ लैपटॉप खरीद पर बंपर ऑफर दे रहा है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में ऐपल, लेनोवो, माइक्रोसॉफ्ट और एचपी लैपटॉप पर 50 फीसद तक की छूट दी जा रही है। साथ ही बैंक ऑफर और अन्य डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाकर लैपटॉप को आधे से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। यूजर्स लैपटॉप पर 60 हजार रुपये तक की छूट का सीधे लुत्फ उठा सकते हैं...

Apple, Dell और Lenovo पर 60 हजार की बंपर छूट, Amazon दे रहा शानदार ऑफर

यह 13.6 इंच लैपटॉप है, जिसमें नया Apple M3 चिप, 8-core CPU और 10-core GPU दिया गया है। इसे 19% डिस्काउंट के बाद 1,24,990 में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप सुपर पोर्टेबल डिजाइन, 18 घंटे तक की बैटरी और 24GB यूनिफाइड मेमोरी के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
13.6-इंच
प्रोसेसर
Apple M3 Chip
रैम
24GB
स्टोरेज
512GB
बैटरी
18 घंटे
कैमरा
1080p FaceTime HD कैमरा

क्यों खरीदें

...

शार्प और ब्राइट विज़ुअल्स

...

13.6-इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले

...

मल्टीटास्किंग के लिए स्मूद परफॉर्मेंस

...

तेज और सुरक्षित स्टोरेज

...

सुपर पोर्टेबल डिजाइन

...

सुपर फास्ट परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल USB-C पोर्ट

...

कीमत काफी ज्यादा

इस लैपटॉप में नया स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर और क्वॉलकॉम एड्रीनो जीपीयू दिया गया है। इसे 38% डिस्काउंट के बाद 52,990 में खरीदा जा सकता है। इसमें 16GB रैम, 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें 16-इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है। यह Windows 11 Home और Office Home 2024 के साथ आता है, जिससे यह स्टडी, ऑफिस और क्रिएटिव काम के लिए परफेक्ट है।

Specifications

डिस्प्ले
16-इंच FHD+
प्रोसेसर
Snapdragon X X1
रैम
16 जीबी
स्टोरेज
512GB
वजन
1.88kg

क्यों खरीदें

...

लेटेस्ट Snapdragon X प्रोसेसर

...

परफॉर्मेंस और स्टोरेज बैलेंस्ड

...

डिस्प्ले, काम और स्टडी दोनों के लिए सही

...

S Office 2024 लाइफटाइम

...

हल्का और प्रीमियम लैपटॉप

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए हाई-एंड GPU नहीं

...

केवल 60Hz डिस्प्ले

यह एक सातवीं पीढ़ी का प्रोसेसर है। लैपटॉप में Snapdragon X Plus प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप 13.8 इंच पिक्सल सेंस टचस्क्रीन और विंडो 11 Home से लैस है। यह एक अल्ट्रा-स्लिम लैपटॉप है। इस प्रीमियम लैपटॉप को 19 फीसद डिस्काउंट के बाद 1,09,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
13.8 इंच
प्रोसेसर
Qualcomm Snapdragon X Plus
मेमोरी
16GB रैम
OS
Windows 11 Home
बैटरी लाइफ
ऑल-डे बैकअप

क्यों खरीदें

...

AI टास्क और परफॉर्मेंस में सुपरफास्ट

...

शानदार डिस्प्ले क्वॉलिटी

...

स्लिम लाइटवेट डिजाइन

...

आलडे बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

डेडिकेटेड GPU नहीं

...

छोटी 13.8 इंच स्क्रीन

यह एक 14 इंच लैपटॉप है। इसमें एक नया एआई इनेबल्ड प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसे 36% डिस्काउंट के बाद 70,990 में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप हल्के और स्लिम डिजाइन में आता है। इसमें 20 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है।

Specifications

डिस्प्ले
14-इंच WUXGA OLED
प्रोसेसर
Intel Core Ultra 5 125H
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB
स्पीकर
डॉल्बी एटमास 4 स्पीकर
चार्जिंग टाइम
15 मिनट

क्यों खरीदें

...

शार्प और ब्राइट विजुअल्स

...

स्मार्ट और पावरफुल परफॉर्मेंस

...

रिच ऑडियो एक्सपीरियंस

...

हल्का और प्रीमियम मेटल बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग लिमिटेड

...

ओएलईडी डिस्प्ले में इश्यू

यह लैपटॉप गेमिंग और AI जैसे शानदार फीचर्स के साथ आता है। इसमें AMD Ryzen 5 8645HS प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 6GB रैम और ग्रॉफिक्स के साथ ही 16GB रैम दिया गया है। यह लैपटॉप आपको हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग और स्मूथ AI टास्क्स दोनों का मजा देती है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 8645HS
ग्राफिक्स
6GB
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
रिफ्रेश रेट
144Hz

क्यों खरीदें

...

फास्ट बूट और गेम लोडिंग

...

से स्मूथ गेमिंग और 3D रेंडरिंग

...

144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले से फ्लूइड गेमप्ले

...

AI टास्क्स और मल्टीटास्किंग के लिए पावरफुल परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

हेवी यूज पर ज्यादा न्वॉइज

...

बैटरी बैकअप एवरेज

यह एक गेमिंग लैपटॉप है, जो कि 15.6 इंच स्क्रीन साइज में आता है। इसमें Ryzen 7 + RTX 4050 प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर, 6-core CPU और NVIDIA GeForce RTX 4050 सपोर्ट दिया गया है। इसे 19% डिस्काउंट के साथ 76,990 में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप 144Hz FHD IPS डिस्प्ले, 16GB DDR5 RAM और बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6-इंच FHD IPS
रैम
16GB DDR5
स्टोरेज
512GB
रिफ्रेश रेट
144Hz
ब्राइटनेस
300 nits

क्यों खरीदें

...

स्मूद गेमिंग और AI टास्क्स

...

IPS डिस्प्ले से फ्लूइड विज़ुअल्स

...

अपग्रेडेबल रैम

...

फास्ट SSD स्टोरेज

...

Wi-Fi 6 + USB-C

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप एवरेज

...

डिस्प्ले sRGB कवरेज

यह 14 इंच स्क्रीन साइज वाला लैपटॉप है। इसमें Snapdragon X Processor दिया गया है। इसमें Snapdragon X Plus प्रोसेसर, 16GB रैम और 512 स्टोरेज दिया गया है। इसे 28% डिस्काउंट के बाद 59,990 में खरीदा जा सकता है। यह लैपटॉप 2K OLED डिस्प्ले, 34 घंटे तक की बैटरी और 1.35kg वजन के साथ आता है। इसके सिल्वर कलर में अल्ट्रा-लाइटवेट और प्रीमियम डिजाइन दी गई है।

Specifications

डिस्प्ले
14-इंच 2K OLED
प्रोसेसर
Snapdragon X Plus
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB
जीपीयू
Qualcomm Adreno GPU

क्यों खरीदें

...

ब्राइट और कलर-एक्युरेट विजुअल्स

...

AI NPU से नेक्स्ट-जेन परफॉर्मेंस

...

बार-बार चार्ज की जरूरत नहीं

...

ट्रैवल और स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट

...

प्रीमियम सिल्वर डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

हैवी गेमिंग या हाई-एंड एडिटिंग के लिए नहीं

...

पोर्ट्स लिमिटेड

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

