40 हजार में ढूंढ रहे हैं लैपटॉप, तो नहीं मिलेगी इससे बढ़िया डील, Amazon लाया ऑफर

अमेज़न ने एक शानदार ऑफर पेश किया है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है, जो 40 हजार रुपये से कम कीमत में लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं। बजट सेगमेंट में लैपटॉप तलाश रहे ग्राहकों के लिए यह डील काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस ऑफर के तहत मिलने वाले लैपटॉप प्रीमियम फीचर्स के साथ आते हैं। इनमें न सिर्फ दमदार डिजाइन देखने को मिलता है, बल्कि अच्छी बैटरी लाइफ भी दी गई है, जिससे लंबे समय तक बिना चार्ज किए काम किया जा सकता है। इसके अलावा इनमें पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जो लैपटॉप को गेमिंग हो या वीडियो एडिटिंग—हर तरह के काम के लिए स्मूथ और फास्ट बनाता है। इतना ही नहीं, इन लैपटॉप पर आकर्षक बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज ऑफर और आसान EMI की सुविधा भी दी जा रही है। ऐसे में कम बजट में फीचर-पैक्ड लैपटॉप खरीदने का अमेज़न शानदार मौका बन सकता हैं।
1. HP 15, Ryzen 5 7530U Laptop (8GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare,15.6''/39.6cm, FHD, Win11, M365 Basic(1yr),Office Home24, Silver,1.59kg, Radeon Graphics, Camera w/Privacy Shutter, fc0388AU
यह HP 15 Ryzen 5 लैपटॉप स्टूडेंट्स, वर्क-फ्रॉम-होम और डेली मल्टीटास्किंग के लिए एक पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। इसमें AMD Ryzen 5 7530U प्रोसेसर, 8GB RAM, 512GB SSD, और 15.6-इंच FHD डिस्प्ले मिलता है। फिलहाल यह लैपटॉप 22% छूट के साथ 37,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ परफॉर्मेंस और स्मूथ मल्टीटास्किंग
आंखों के लिए आरामदायक
फास्ट बूट और ऐप लोडिंग
45 मिनट में लगभग 50% चार्ज
पोर्टेबल और ट्रैवल-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड नहीं है
USB-C पोर्ट से चार्जिंग या डिस्प्ले आउट सपोर्ट नहीं
2. Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 inch FHD Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD NVMe, Windows 11, Dolby Audio, Arctic Grey, 1 Year Onsite Brand Warranty
यह Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 लैपटॉप ऑफिस वर्क, स्टूडेंट्स और डेली मल्टीटास्किंग के लिए एक पावरफुल और प्रोफेशनल विकल्प है। इसमें Ryzen 5 7520U प्रोसेसर, 16GB DDR5 RAM, और 512GB NVMe SSD मिलती है। फिलहाल यह लैपटॉप 36% छूट के साथ 38,490 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
रोज़मर्रा के काम और ऑफिस टास्क के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस
इस प्राइस रेंज में बड़ी ताकत, बेहतर मल्टीटास्किंग
तेज़ बूट और ऐप लोडिंग
आंखों के लिए आरामदायक
1 साल ऑनसाइट ब्रांड वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले ब्राइटनेस 250 निट्स (आउटडोर में औसत)
डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं (गेमिंग के लिए लिमिटेड)
3. Dell Inspiron 3530 13th Gen Laptop, Intel Core i3-1305U, 8GB RAM,512GB SSD, 14.9"(38cm) FHD AG 120Hz 250nits Display, Windows11 + MSO'21 & McAfee 15M Subscription, Platinum Silver, Thin & Light–1.62kg
यह Dell Inspiron 3530 एक थिन और लाइट, भरोसेमंद परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्क और डेली यूज़ के लिए बनाया गया है। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर, 120Hz FHD डिस्प्ले, और MS Office 2021 लाइफटाइम मिलता है। फिलहाल यह लैपटॉप 23% छूट के साथ 37,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
डेली टास्क, ऑफिस वर्क और स्टडी के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस
इस प्राइस रेंज में बड़ा प्लस, ज्यादा स्मूथ विज़ुअल्स
फास्ट बूट और ऐप लोडिंग
आंखों पर कम ब्लू लाइट स्ट्रेस
पोर्टेबल और ट्रैवल-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
8GB RAM (हेवी मल्टीटास्किंग में लिमिट महसूस हो सकती है)
बैकलिट कीबोर्ड नहीं है
4. HP 15, AMD Ryzen 5 7520U (8GB LPDDR5, 512GB SSD) Anti-Glare, FHD,15.6''/39.6 cm, Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg, fc0155AU, FHD Camera with Privacy Shutter, Backlit KB Laptop
यह HP 15 Laptop एक संतुलित प्रदर्शन और पोर्टेबिलिटी वाला लैपटॉप है, जो ऑफिस, ऑनलाइन क्लासेस और हल्के गेमिंग/मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त है। इसमें AMD Ryzen 5 प्रोसेसर, FHD डिस्प्ले और बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है। फिलहाल यह 38,200 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ और स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए 4 कोर, 8 थ्रेड्स के साथ
हल्की गेमिंग और ग्राफिकल कार्यों के लिए बेहतर प्रदर्शन
तेज़ स्टोरेज और स्मूद मल्टीटास्किंग अनुभव
विस्तृत व्यूइंग एंगल और क्लियर विज़ुअल्स
1.59kg वजन, पोर्टेबल और आसानी से ले जाने योग्य
क्यों खोजें विकल्प
Integrated ग्राफिक्स, हाई-एंड गेमिंग या भारी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए सीमित
8GB RAM अपग्रेडेबल नहीं
5. Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U DOS 15.6 inch FHD Thin & Lite Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD,Dolby Audio,Premium Grey, 1 Year Onsite Brand Warranty
यह Lenovo V15 G4 एक हल्का और प्रीमियम डिजाइन वाला लैपटॉप है, जो ऑफिस, ऑनलाइन क्लास और हल्के मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त है। इसमें 16GB LPDDR5 RAM, FHD डिस्प्ले और विस्तृत कनेक्टिविटी विकल्प दिए गए हैं। फिलहाल यह 39,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 कोर, 4 थ्रेड्स, स्मूद और तेज़ मल्टीटास्किंग के लिए
भारी एप्लिकेशन और मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त
विस्तृत व्यूइंग एंगल और क्लियर विज़ुअल्स
Thin & Lite, आसानी से ले जाने योग्य
क्यों खोजें विकल्प
DOS ऑपरेटिंग सिस्टम – Windows प्री-इंस्टॉल नहीं, अलग से खरीदना पड़ेगा
डिस्प्ले ब्राइटनेस 250 निट्स है, बहुत तेज़ धूप में उपयोग थोड़ा मुश्किल
6. Acer Aspire Lite, Intel Core i3 13th Gen - 1305U, 16GB RAM, 512GB SSD, Full HD 15.6"/39.62 cm, Windows 11 Home, Steel Gray, 1.59 KG, AL15-53, Metal Body, 36 WHR, Thin and Light Premium Laptop
यह Acer Aspire Lite एक हल्का और प्रीमियम डिज़ाइन वाला लैपटॉप है, जो ऑफिस, पढ़ाई और हल्की मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त है। इसमें 16GB RAM, FHD डिस्प्ले और व्यापक अपग्रेड विकल्प दिए गए हैं। फिलहाल यह 35,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 कोर, 4 थ्रेड्स, बेस 1.6GHz, मैक्स बूस्ट 4.5GHz, हल्की मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त
तेज़ स्टोरेज और पर्याप्त स्पेस
क्लियर व्यूइंग, 16:9 आस्पेक्ट रेशियो
आसानी से पोर्टेबल, 1.59kg
हल्की ग्राफिक्स और वीडियो काम के लिए
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ Windows 11 Home, MS Office नहीं
हाई-एंड गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए सीमित
7. Certified Latitude 7420 14" Touchscreen Laptop – Core i5 11th Gen, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
यह Latitude 7420 एक बिज़नेस-क्लास, हल्का और टचस्क्रीन लैपटॉप है। इसमें Intel Core i5 11th Gen, 16GB RAM और 512GB SSD है, जो मल्टीटास्किंग और ऑफिस/बिज़नेस वर्क के लिए बहुत उपयुक्त है। फिलहाल यह 34,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ प्रोसेसिंग और स्मूथ मल्टीटास्किंग
कई एप्लिकेशन और टैब्स को बिना लैग के चलाने के लिए फास्ट बूट और तेज़ फाइल ट्रांसफर
कई एप्लिकेशन और टैब्स को बिना लैग के चलाने के लिए
Fingerprint reader और IR camera
लैपटॉप, चार्जर और पावर केबल के साथ
क्यों खोजें विकल्प
Touchscreen लैपटॉप होने के कारण थोड़ा महंगा हो सकता है
Warranty – केवल 6 महीने की, नए लैपटॉप की तुलना में कम
