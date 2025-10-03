अमेजन से सस्ते में खरीदें डेस्कटॉप, मिल रही 50% तक की बंपर छूट
टॉप ब्रांड के डेस्कटॉप को अमेजन से सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से 50 फीसद डिस्काउंट के साथ डेस्कटॉप को खरीद पाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
डेस्कटॉप किसी भी कंप्यूटर का जरूरी हिस्सा होता है। डेस्कटॉप पर वो सभी दिखता है, जिसे आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं। अगर डेस्कटॉप अच्छा है, तो आपको न सिर्फ अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं, बल्कि आपको बेहतर क्वॉलिटी में पिक्चर भी दिखते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ शानदार डेस्कटॉप ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जो हर तरह के यूज एडिटिंग, प्रोफेशनल वर्क और गेमिंग के लिए शानदार होते हैं। साथ ही इन पर करीब 50 फीसद तक की छूट मिल रही है। आइए देखते हैं कुछ शानदार डेस्कटॉप ऑप्शन्स...
1. Acer Aspire 13th Gen Intel Core i3-13100 Processor Desktop (Windows 11 Home/8 GB RAM/512 GB SATA SSD/MS Office) with Standard Wired Keyboard and Wired Mouse, 1 Year Warranty
यह कंप्यूटिंग, ऑफिस वर्क या स्टडी के लिए एक बेस्ट डेस्कटॉप है। इसमें 13th जेन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है, जो तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। Windows 11 Home और प्री-इंस्टॉल्ड MS Office के साथ यह पैकेज तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार है।
Specifications
क्यों खरीदें
13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर
तेज़ बूट और डेटा एक्सेस
हाई-स्पीड कनेक्टिविटी
1 साल का वॉरंटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
2. HP All-in-One, Intel N200,21.45'' (54.5 cm), FHD, 8GB DDR5, 512GB SSD, Intel UHD Graphics, 720P HD Camera W/Privacy Shutter, Dual Speakers (Win11, White, 4.17 Kg) Dg0154in
यह एक स्टाइलिश, पॉवरफुल और मल्टीमीडिया वाला डेस्कटॉप है। इसमें 21.45 इंच फुलएचडी माइक्रो-एज डिस्प्ले, Intel N200 4-core प्रोसेसर और 8GB DDR5 रैम दी गई है। यह डेस्कटॉप ऑफिस, स्टडी और एंटरटेनमेंट के लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूथ मल्टीटास्किंग और तेज़ स्टोरेज
क्रिस्टल-क्लियर विज़ुअल्स
ऑफिस और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए
वीडियो कॉल और मीटिंग्स के लिए
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा ज्यादा महंगा
केवल 1 साल की वारंटी
3. Lenovo A100 All in one Intel® N100 23.8" FHD (1920x1080) 3-Side Edgeless All-in-One Desktop (8GB/512GB SSD/Win11/MS Office 2024/5MP Camera/USB Calliope Keyboard & Mouse) F0J6005FIN
यह घर या ऑफिस के लिए स्टाइलिश और पावरफुल डेस्कटॉप है। इस ऑल इन वन पीसी में 23.8 इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है, जो कि 8GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें प्री-इंस्टॉल्ड MS Office 2024 दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूथ मल्टीटास्किंग और पर्याप्त स्टोरेज
250 nits ब्राइटनेस
क्रिस्टल-क्लियर विज़ुअल्स
ऑफिस, स्टडी और हल्की गेमिंग के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
बड़ा डिस्प्ले साइज
4. Lenovo Ideacentre AIO AMD Ryzen 5 7535HS 23.8" FHD IPS All-in-One Desktop(8GB RAM/512GB SSD/Win11/Microsoft 365 Basic + Office Home 2024/3Wx2 Speakers/5MP Camera/Wireless Keyboard & Mouse),F0HR009BIN
यह एक प्रीमियम परफॉर्मेंस वाला ऑल इन वन पीसी है। इसमें 23.8 इंच फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही AMD Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा 8GB रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें प्री-इंस्टॉल्ड Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 भी मिलता है। ऐसे में यह ऑफिस और स्टडी दोनों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज मल्टीटास्किंग और स्टोरेज
हाई क्वालिटी विज़ुअल्स और हल्का गेमिंग
वायरलेस कीबोर्ड और माउस फ्री
5MP कैमरा
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं
5. Apple 2024 iMac All-in-One Desktop Computer with M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU: Built for Apple Intelligence, 60.96 cm (24″) Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Silver
यह प्रीमियम ऑल इन पीसी हैं,जो हर तरह के प्रोफेशनल, क्रिएटिव और डेली यूज़ के लिए है।इसमें 24 इंच 4.5K रेटीना डिस्प्ले, ऐपल M4 चिप, 16GB यूनिफ़ाइड मेमोरी और 512GB स्टोरेज दिया गया है। डेस्कटॉप ऐपल इंटेलिजेंस जैसे एआई फीचर्स के साथ आता है। जो इसे बेहद स्मूद और सिक्योर एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरफास्ट परफॉर्मेंस
स्मूथ मल्टीटास्किंग और स्टोरेज
क्रिस्टल-क्लियर और इमर्सिव विज़ुअल्स
स्मार्ट फीचर्स, प्राइवेसी और फास्ट वर्कफ्लो
क्यों खोजें विकल्प
महंगा
ऐप के लिए एक्स्ट्रा पैसे
6. BenQ GW2490 24 Inches 1920X1080P FHD IPS Monitor| 100Hz|99% Srgb|Eye-Careu|Dual HDMI|Display Port|Bezel-Less|Eyesafe|VESA Mediasync|B.I.|Low Blue Light+| Speakers|VESA Wall Mountable(Black)
इसमें 24 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसमें अल्ट्रा स्लिम बेजेल्स, आई केयर टेक्नोलॉजी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
100Hz रिफ्रेश रेट
स्मूद और फ्लुइड विज़ुअल्स
सटीक और जीवंत कलर रिप्रोडक्शन
ऑटो-ब्राइटनेस एडजस्ट
मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ब्राइटनेस का इश्यू
ब्रांड वैल्यू
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
