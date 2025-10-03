अमेजन से सस्ते में खरीदें डेस्कटॉप, मिल रही 50% तक की बंपर छूट Amazon affordable desktop deal 50 percent off at Amazon apple dell Lenovo HP models, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़लैपटॉप - कंप्यूटरAmazon affordable desktop deal 50 percent off at Amazon apple dell Lenovo HP models

अमेजन से सस्ते में खरीदें डेस्कटॉप, मिल रही 50% तक की बंपर छूट

टॉप ब्रांड के डेस्कटॉप को अमेजन से सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से 50 फीसद डिस्काउंट के साथ डेस्कटॉप को खरीद पाएंगे। 

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 03:13 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

डेस्कटॉप किसी भी कंप्यूटर का जरूरी हिस्सा होता है। डेस्कटॉप पर वो सभी दिखता है, जिसे आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं। अगर डेस्कटॉप अच्छा है, तो आपको न सिर्फ अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं, बल्कि आपको बेहतर क्वॉलिटी में पिक्चर भी दिखते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ शानदार डेस्कटॉप ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जो हर तरह के यूज एडिटिंग, प्रोफेशनल वर्क और गेमिंग के लिए शानदार होते हैं। साथ ही इन पर करीब 50 फीसद तक की छूट मिल रही है। आइए देखते हैं कुछ शानदार डेस्कटॉप ऑप्शन्स...

अमेजन से सस्ते में खरीदें डेस्कटॉप, मिल रही 50% तक की बंपर छूट

यह कंप्यूटिंग, ऑफिस वर्क या स्टडी के लिए एक बेस्ट डेस्कटॉप है। इसमें 13th जेन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है, जो तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। Windows 11 Home और प्री-इंस्टॉल्ड MS Office के साथ यह पैकेज तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार है।

Specifications

चिपसेट
Intel H610 Express
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर

...

तेज़ बूट और डेटा एक्सेस

...

हाई-स्पीड कनेक्टिविटी

...

1 साल का वॉरंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा महंगा

यह एक स्टाइलिश, पॉवरफुल और मल्टीमीडिया वाला डेस्कटॉप है। इसमें 21.45 इंच फुलएचडी माइक्रो-एज डिस्प्ले, Intel N200 4-core प्रोसेसर और 8GB DDR5 रैम दी गई है। यह डेस्कटॉप ऑफिस, स्टडी और एंटरटेनमेंट के लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
21.45 इंच FHD
स्टोरेज
512GB
रैम
RAM: 8GB
कैमरा
HP True Vision 720p HD
साउंड
ड्यूल स्पीकर

क्यों खरीदें

...

स्मूथ मल्टीटास्किंग और तेज़ स्टोरेज

...

क्रिस्टल-क्लियर विज़ुअल्स

...

ऑफिस और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए

...

वीडियो कॉल और मीटिंग्स के लिए

...

1 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा ज्यादा महंगा

...

केवल 1 साल की वारंटी

यह घर या ऑफिस के लिए स्टाइलिश और पावरफुल डेस्कटॉप है। इस ऑल इन वन पीसी में 23.8 इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है, जो कि 8GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें प्री-इंस्टॉल्ड MS Office 2024 दिया गया है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel N100
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB
डिस्प्ले
23.8 इंच FHD

क्यों खरीदें

...

स्मूथ मल्टीटास्किंग और पर्याप्त स्टोरेज

...

250 nits ब्राइटनेस

...

क्रिस्टल-क्लियर विज़ुअल्स

...

ऑफिस, स्टडी और हल्की गेमिंग के लिए परफेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा महंगा

...

बड़ा डिस्प्ले साइज

यह एक प्रीमियम परफॉर्मेंस वाला ऑल इन वन पीसी है। इसमें 23.8 इंच फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही AMD Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा 8GB रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें प्री-इंस्टॉल्ड Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 भी मिलता है। ऐसे में यह ऑफिस और स्टडी दोनों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7535HS
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB
ग्राफिक्स
AMD Radeon 660M Integrated
डिस्प्ले
23.8 इंच FHD IPS
कैमरा
5 MP + IR

क्यों खरीदें

...

तेज मल्टीटास्किंग और स्टोरेज

...

हाई क्वालिटी विज़ुअल्स और हल्का गेमिंग

...

वायरलेस कीबोर्ड और माउस फ्री

...

5MP कैमरा

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं

यह प्रीमियम ऑल इन पीसी हैं,जो हर तरह के प्रोफेशनल, क्रिएटिव और डेली यूज़ के लिए है।इसमें 24 इंच 4.5K रेटीना डिस्प्ले, ऐपल M4 चिप, 16GB यूनिफ़ाइड मेमोरी और 512GB स्टोरेज दिया गया है। डेस्कटॉप ऐपल इंटेलिजेंस जैसे एआई फीचर्स के साथ आता है। जो इसे बेहद स्मूद और सिक्योर एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

प्रोसेसर
Apple M4
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB
डिस्प्ले
24 इंच 4k रेटीना डिस्प्ले
रिफ्रेश रेट
500 nits
ऑपरेटिंग सिस्टम
MacOS

क्यों खरीदें

...

सुपरफास्ट परफॉर्मेंस

...

स्मूथ मल्टीटास्किंग और स्टोरेज

...

क्रिस्टल-क्लियर और इमर्सिव विज़ुअल्स

...

स्मार्ट फीचर्स, प्राइवेसी और फास्ट वर्कफ्लो

क्यों खोजें विकल्प

...

महंगा

...

ऐप के लिए एक्स्ट्रा पैसे

इसमें 24 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसमें अल्ट्रा स्लिम बेजेल्स, आई केयर टेक्नोलॉजी दी गई है।

Specifications

स्क्रीन साइज
23.8 इंच
रिज़ॉल्यूशन
FHD 1920x1080
रिफ्रेश रेट
100Hz
वारंटी
3 साल

क्यों खरीदें

...

100Hz रिफ्रेश रेट

...

स्मूद और फ्लुइड विज़ुअल्स

...

सटीक और जीवंत कलर रिप्रोडक्शन

...

ऑटो-ब्राइटनेस एडजस्ट

...

मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्राइटनेस का इश्यू

...

ब्रांड वैल्यू

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।