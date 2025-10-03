अमेजन से सस्ते में खरीदें डेस्कटॉप, मिल रही 50% तक की बंपर छूट

टॉप ब्रांड के डेस्कटॉप को अमेजन से सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से 50 फीसद डिस्काउंट के साथ डेस्कटॉप को खरीद पाएंगे।

Fri, 3 Oct 2025 03:13 PM

डेस्कटॉप किसी भी कंप्यूटर का जरूरी हिस्सा होता है। डेस्कटॉप पर वो सभी दिखता है, जिसे आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं। अगर डेस्कटॉप अच्छा है, तो आपको न सिर्फ अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं, बल्कि आपको बेहतर क्वॉलिटी में पिक्चर भी दिखते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ शानदार डेस्कटॉप ऑप्शन्स लेकर आए हैं, जो हर तरह के यूज एडिटिंग, प्रोफेशनल वर्क और गेमिंग के लिए शानदार होते हैं। साथ ही इन पर करीब 50 फीसद तक की छूट मिल रही है। आइए देखते हैं कुछ शानदार डेस्कटॉप ऑप्शन्स...

यह कंप्यूटिंग, ऑफिस वर्क या स्टडी के लिए एक बेस्ट डेस्कटॉप है। इसमें 13th जेन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB स्टोरेज मिलता है, जो तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। Windows 11 Home और प्री-इंस्टॉल्ड MS Office के साथ यह पैकेज तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार है।

Specifications चिपसेट Intel H610 Express रैम 8GB स्टोरेज 512GB ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर तेज़ बूट और डेटा एक्सेस हाई-स्पीड कनेक्टिविटी 1 साल का वॉरंटी क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा

यह एक स्टाइलिश, पॉवरफुल और मल्टीमीडिया वाला डेस्कटॉप है। इसमें 21.45 इंच फुलएचडी माइक्रो-एज डिस्प्ले, Intel N200 4-core प्रोसेसर और 8GB DDR5 रैम दी गई है। यह डेस्कटॉप ऑफिस, स्टडी और एंटरटेनमेंट के लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है।

Specifications डिस्प्ले 21.45 इंच FHD स्टोरेज 512GB रैम RAM: 8GB कैमरा HP True Vision 720p HD साउंड ड्यूल स्पीकर क्यों खरीदें स्मूथ मल्टीटास्किंग और तेज़ स्टोरेज क्रिस्टल-क्लियर विज़ुअल्स ऑफिस और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए वीडियो कॉल और मीटिंग्स के लिए 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प थोड़ा ज्यादा महंगा केवल 1 साल की वारंटी

यह घर या ऑफिस के लिए स्टाइलिश और पावरफुल डेस्कटॉप है। इस ऑल इन वन पीसी में 23.8 इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है, जो कि 8GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें प्री-इंस्टॉल्ड MS Office 2024 दिया गया है।

Specifications प्रोसेसर Intel N100 रैम 8GB स्टोरेज 512GB डिस्प्ले 23.8 इंच FHD क्यों खरीदें स्मूथ मल्टीटास्किंग और पर्याप्त स्टोरेज 250 nits ब्राइटनेस क्रिस्टल-क्लियर विज़ुअल्स ऑफिस, स्टडी और हल्की गेमिंग के लिए परफेक्ट क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा बड़ा डिस्प्ले साइज

यह एक प्रीमियम परफॉर्मेंस वाला ऑल इन वन पीसी है। इसमें 23.8 इंच फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही AMD Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा 8GB रैम और 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें प्री-इंस्टॉल्ड Windows 11 Home + Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 भी मिलता है। ऐसे में यह ऑफिस और स्टडी दोनों के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 7535HS रैम 8GB स्टोरेज 512GB ग्राफिक्स AMD Radeon 660M Integrated डिस्प्ले 23.8 इंच FHD IPS कैमरा 5 MP + IR क्यों खरीदें तेज मल्टीटास्किंग और स्टोरेज हाई क्वालिटी विज़ुअल्स और हल्का गेमिंग वायरलेस कीबोर्ड और माउस फ्री 5MP कैमरा क्यों खोजें विकल्प गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं

यह प्रीमियम ऑल इन पीसी हैं,जो हर तरह के प्रोफेशनल, क्रिएटिव और डेली यूज़ के लिए है।इसमें 24 इंच 4.5K रेटीना डिस्प्ले, ऐपल M4 चिप, 16GB यूनिफ़ाइड मेमोरी और 512GB स्टोरेज दिया गया है। डेस्कटॉप ऐपल इंटेलिजेंस जैसे एआई फीचर्स के साथ आता है। जो इसे बेहद स्मूद और सिक्योर एक्सपीरियंस देता है।

Specifications प्रोसेसर Apple M4 रैम 16GB स्टोरेज 512GB डिस्प्ले 24 इंच 4k रेटीना डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 500 nits ऑपरेटिंग सिस्टम MacOS क्यों खरीदें सुपरफास्ट परफॉर्मेंस स्मूथ मल्टीटास्किंग और स्टोरेज क्रिस्टल-क्लियर और इमर्सिव विज़ुअल्स स्मार्ट फीचर्स, प्राइवेसी और फास्ट वर्कफ्लो क्यों खोजें विकल्प महंगा ऐप के लिए एक्स्ट्रा पैसे

इसमें 24 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। इसमें अल्ट्रा स्लिम बेजेल्स, आई केयर टेक्नोलॉजी दी गई है।

Specifications स्क्रीन साइज 23.8 इंच रिज़ॉल्यूशन FHD 1920x1080 रिफ्रेश रेट 100Hz वारंटी 3 साल क्यों खरीदें 100Hz रिफ्रेश रेट स्मूद और फ्लुइड विज़ुअल्स सटीक और जीवंत कलर रिप्रोडक्शन ऑटो-ब्राइटनेस एडजस्ट मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प ब्राइटनेस का इश्यू ब्रांड वैल्यू

