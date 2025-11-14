मोबाइल के दाम में HP, Lenovo लैपटॉप, शुरुआती कीमत रु 20 हजार

संक्षेप: अगर आप नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एचपी और लेनोवो लैपटॉप की डील लेकर आए हैं, जो अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में आते हैं...

अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट कम है, तो हम आपके लिए 20 हजार रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाले लैपटॉप की डील लेकर आए हैं। यह लैपटॉप न सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में आते हैं, बल्कि इनमें 14 इंच से 15 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है। साथ ही प्रीमियम फीचर्स ऑफर किये जाते हैं। अगर आप कोई हेवी गेमिंग या हाई परफॉर्मेंस टास्क नहीं करते हैं, तो आपके लिए यह लैपटॉप बेस्ट साबित हो सकते हैं।

यह एक बजट-फ्रेंडली, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, जो बेसिक काम जैसे ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो देखने, ऑफिस वर्क और ब्राउज़िंग के लिए बनाया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 12GB RAM और 512GB SSD दी गई है। लैपटॉप को 30 फीसद की छूट के साथ 22,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसका वजन सिर्फ 1.3 किलोग्राम है, जिससे इसे आसानी से कैरी किया जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Celeron N4500 RAM 12GB LPDDR4X स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 14" HD वजन 1.3 किलोग्राम क्यों खरीदें मल्टीटास्किंग में स्मूद परफॉर्मेंस फास्ट बूट टाइम और तेज एप्लिकेशन लोडिंग हल्का और पतला डिजाइन डुअल-बैंड Wi-Fi 5 सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प वी काम (गेमिंग, एडिटिंग) के लिए उपयुक्त नहीं डिस्प्ले केवल HD बैकलिट कीबोर्ड का ज़िक्र नहीं

यह Chrome OS पर चलने वाला एक हल्का, तेज और स्टूडेंट-फ्रेंडली लैपटॉप है। यह उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें वेब-ब्राउज़िंग, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल, डॉक्यूमेंट वर्क और Google Workspace पर काम करना होता है। इसे 11 फीसद छूट के साथ 24,990 में खरीद सकते हैं।

Specifications RAM 8GB LPDDR4X स्टोरेज 128GB eMMC डिस्प्ले 14" FHD ग्राफिक्स Intel UHD (Integrated) वजन 1.4 किग्रा बैटरी 42Wh Li-ion क्यों खरीदें 14" FHD (1920×1080) एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले Chrome OS में बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस 128GB eMMC स्टोरेज 1080p FHD वेबकैम क्यों खोजें विकल्प Windows सॉफ्टवेयर नहीं चलते SSD जितना फास्ट नहीं Celeron N4500 हेवी टास्क के लिए सीमित

यह एक फुल-HD डिस्प्ले वाला थिन एंड लाइट लैपटॉप है, जिसे रोज़मर्रा के उपयोग—ऑनलाइन क्लासेस, ब्राउज़िंग, ऑफिस वर्क, और मीडिया स्ट्रीमिंग—के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM, और 512GB SSD दी गई है। लैपटॉप की कीमत 24,990 रुपये है।

Specifications प्रोसेसर Intel Celeron N4500 डिस्प्ले 15.6" FHD ग्राफिक्स Intel HD Graphics वजन 1.57 किग्रा बैटरी 42Wh क्यों खरीदें 15.6" FHD (1920×1080) एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले 512GB NVMe SSD बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त फिंगरप्रिंट सेंसर क्यों खोजें विकल्प Celeron N4500 हल्का प्रोसेसर बैकलिट कीबोर्ड का ज़िक्र नहीं

यह एक बजट-फ्रेंडली Windows लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफिस यूज़र्स और घर से काम करने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है, और इसे 27,490 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Celeron N4500 RAM 8GB DDR4 डिस्प्ले 14" HD ग्राफिक्स Intel UHD वजन 1.46 किग्रा बैटरी 41Wh क्यों खरीदें फास्ट बूट और स्मूथ परफॉर्मेंस बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त वीडियो कॉल के लिए अच्छा 1.46 किग्रा वजन क्यों खोजें विकल्प हेवी टास्क के लिए कमजोर Full HD नहीं external monitor सपोर्ट नहीं

यह एक बिजनेस-क्लास, थिन और लाइट लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 7000-सीरीज का पावरफुल प्रोसेसर और Windows 11 Pro मिलता है। इसे 72 फीसद की भारी छूट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस रेंज में यह लैपटॉप Celeron या Pentium वाले लैपटॉप से कई गुना तेज और ज्यादा पावरफुल है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 3 7320U स्टोरेज 512GB NVMe SSD डिस्प्ले 15.6" FHD सॉफ्टवेयर MS Office 2021 Lifetime वजन 1.6 किग्रा बैटरी 38Wh क्यों खरीदें काफी पावरफुल क्वाड-कोर चिप तेज़ और बैटरी-इफिशिएंट 512GB NVMe SSD 15.6” FHD Display 720p कैमरा क्यों खोजें विकल्प बैकअप लगभग 5–7 घंटे ब्राइटनेस 250 nits

यह एक बजट-फ्रेंडली, बेसिक-यूज़ के लिए बना हुआ 15.6-इंच फुल-HD लैपटॉप है, जो ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो देखने, ऑफिस वर्क, ब्राउज़िंग और हल्के मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB SSD दी गई है। इसे 24,999 रुपये में अमेजन से खरीदा जा सकता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Celeron N4500 स्टोरेज 256GB PCIe SSD डिस्प्ले 15.6" Full HD वजन 1.7 किलोग्राम क्यों खरीदें 15.6-इंच Full HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए ठीक Numeric keypad वाला पूरा कीबोर्ड स्पिल-रेसिस्टेंट कीबोर्ड क्यों खोजें विकल्प थोड़ा स्लो प्रोसेसर, हेवी टास्क के लिए नहीं आज के समय में कम स्टोरेज Windows अलग से इंस्टॉल करना होगा

यह एक बजट, थिन-एंड-लाइट लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफिस यूज़र्स और ऑनलाइन क्लासेस लेने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें Intel Celeron N4020 प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD दी गई है। इसे 36 फीसद की छूट के साथ 25,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications प्रोसेसर Intel Celeron N4020 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" HD वजन 1.61 किलोग्राम बैटरी 42Wh क्यों खरीदें तेज बूट टाइम और ऐप ओपनिंग बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए ठीक हल्का और पोर्टेबल Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.0 सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प पुराना और लो-परफॉर्मेंस CPU डिस्प्ले सिर्फ HD बैकलिट कीबोर्ड नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।