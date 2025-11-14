मोबाइल के दाम में HP, Lenovo लैपटॉप, शुरुआती कीमत रु 20 हजार
संक्षेप: अगर आप नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एचपी और लेनोवो लैपटॉप की डील लेकर आए हैं, जो अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में आते हैं...
अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट कम है, तो हम आपके लिए 20 हजार रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाले लैपटॉप की डील लेकर आए हैं। यह लैपटॉप न सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस प्वाइंट में आते हैं, बल्कि इनमें 14 इंच से 15 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है। साथ ही प्रीमियम फीचर्स ऑफर किये जाते हैं। अगर आप कोई हेवी गेमिंग या हाई परफॉर्मेंस टास्क नहीं करते हैं, तो आपके लिए यह लैपटॉप बेस्ट साबित हो सकते हैं।
1. Acer Aspire 3, Intel Core Celeron N4500, 12GB LPDDR4 RAM, 512GB SSD, HD, 14"/35.56cm, Windows 11 Home, Silver, 1.3KG, A324-45, Thin and Light Laptop
यह एक बजट-फ्रेंडली, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, जो बेसिक काम जैसे ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो देखने, ऑफिस वर्क और ब्राउज़िंग के लिए बनाया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 12GB RAM और 512GB SSD दी गई है। लैपटॉप को 30 फीसद की छूट के साथ 22,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसका वजन सिर्फ 1.3 किलोग्राम है, जिससे इसे आसानी से कैरी किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीटास्किंग में स्मूद परफॉर्मेंस
फास्ट बूट टाइम और तेज एप्लिकेशन लोडिंग
हल्का और पतला डिजाइन
डुअल-बैंड Wi-Fi 5 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
वी काम (गेमिंग, एडिटिंग) के लिए उपयुक्त नहीं
डिस्प्ले केवल HD
बैकलिट कीबोर्ड का ज़िक्र नहीं
2. ASUS Chromebook CX1405, Intel Celeron N4500, 8GB RAM, 128GB, FHD 14"(35.56cm), Chrome OS, Quiet Blue, 1.4Kg, CX1405CKA-S60394, Intel UHD Graphics, 42WHrs, Thin & Light Laptop
यह Chrome OS पर चलने वाला एक हल्का, तेज और स्टूडेंट-फ्रेंडली लैपटॉप है। यह उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें वेब-ब्राउज़िंग, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल, डॉक्यूमेंट वर्क और Google Workspace पर काम करना होता है। इसे 11 फीसद छूट के साथ 24,990 में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
14" FHD (1920×1080) एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
Chrome OS में बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस
128GB eMMC स्टोरेज
1080p FHD वेबकैम
क्यों खोजें विकल्प
Windows सॉफ्टवेयर नहीं चलते
SSD जितना फास्ट नहीं
Celeron N4500 हेवी टास्क के लिए सीमित
3. ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron N4500, 15.6"(39.62cm) FHD 16:9 60 Hz, Thin & Light Laptop (8GB RAM/512 SSD/Intel HD Graphics/Win 11/Office 2021/Fingerprint Sensor/Star Black/1.57 Kg),E510KA-EJ011WS
यह एक फुल-HD डिस्प्ले वाला थिन एंड लाइट लैपटॉप है, जिसे रोज़मर्रा के उपयोग—ऑनलाइन क्लासेस, ब्राउज़िंग, ऑफिस वर्क, और मीडिया स्ट्रीमिंग—के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM, और 512GB SSD दी गई है। लैपटॉप की कीमत 24,990 रुपये है।
Specifications
क्यों खरीदें
15.6" FHD (1920×1080) एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
512GB NVMe SSD
बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त
फिंगरप्रिंट सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
Celeron N4500 हल्का प्रोसेसर
बैकलिट कीबोर्ड का ज़िक्र नहीं
4. HP 14s, Intel Celeron N4500 Laptop (8GB DDR4,512GB SSD) Anti-Glare, Micro-Edge, 14/35.6cm, HD, Win11, M365 Basic(1yr),Office Home24, Black,1.46kg, HD Camera, UHD Graphics, dq3141TU
यह एक बजट-फ्रेंडली Windows लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफिस यूज़र्स और घर से काम करने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है, और इसे 27,490 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट बूट और स्मूथ परफॉर्मेंस
बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त
वीडियो कॉल के लिए अच्छा
1.46 किग्रा वजन
क्यों खोजें विकल्प
हेवी टास्क के लिए कमजोर
Full HD नहीं
external monitor सपोर्ट नहीं
5. Lenovo 15 (2025), AMD Ryzen 3 7320U Quad Core - (8 GB/512 GB SSD/AMD Radeon Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/15.6" FHD Display/Arctic Grey/1.6 kg/MS Office 2021
यह एक बिजनेस-क्लास, थिन और लाइट लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 7000-सीरीज का पावरफुल प्रोसेसर और Windows 11 Pro मिलता है। इसे 72 फीसद की भारी छूट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस रेंज में यह लैपटॉप Celeron या Pentium वाले लैपटॉप से कई गुना तेज और ज्यादा पावरफुल है।
Specifications
क्यों खरीदें
काफी पावरफुल क्वाड-कोर चिप
तेज़ और बैटरी-इफिशिएंट
512GB NVMe SSD
15.6” FHD Display
720p कैमरा
क्यों खोजें विकल्प
बैकअप लगभग 5–7 घंटे
ब्राइटनेस 250 nits
6. Lenovo V15 G2 IJL 15.6" FHD Intel Celeron N4500 Laptop 8GB RAM 256GB PCIe SSD Intel UHD Graphics HD Camera HD Audio Wi-Fi, Bluetooth, DOS, Black, 1.7Kg 82QYA01LIN (1 Year Brand Warranty)
यह एक बजट-फ्रेंडली, बेसिक-यूज़ के लिए बना हुआ 15.6-इंच फुल-HD लैपटॉप है, जो ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो देखने, ऑफिस वर्क, ब्राउज़िंग और हल्के मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त है। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB SSD दी गई है। इसे 24,999 रुपये में अमेजन से खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
15.6-इंच Full HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए ठीक
Numeric keypad वाला पूरा कीबोर्ड
स्पिल-रेसिस्टेंट कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा स्लो प्रोसेसर, हेवी टास्क के लिए नहीं
आज के समय में कम स्टोरेज
Windows अलग से इंस्टॉल करना होगा
7. Lenovo IdeaPad 1 Intel Core Celeron N4020 15" HD Thin and Light Laptop (8GB/512GB SDD/Windows 11 Home/Office 2021/1 Year ADP Free/Cloud Grey/1.3Kg), 82V700ECIN
यह एक बजट, थिन-एंड-लाइट लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफिस यूज़र्स और ऑनलाइन क्लासेस लेने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें Intel Celeron N4020 प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD दी गई है। इसे 36 फीसद की छूट के साथ 25,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज बूट टाइम और ऐप ओपनिंग
बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए ठीक
हल्का और पोर्टेबल
Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.0 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
पुराना और लो-परफॉर्मेंस CPU
डिस्प्ले सिर्फ HD
बैकलिट कीबोर्ड नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
