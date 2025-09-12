गेमिंग हो या ऑफिस का काम ये 8GB RAM Laptop हवा की स्पीड से करेंगे काम, कीमत एकदम बजट में

8GB RAM Laptop: अगर आपको लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और वो भी 8 जीबी रैम वाला, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

8GB RAM Laptop: 8GB रैम वाला लैपटॉप आजकल स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और गेमिंग पसंद करने वालों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इसमें मल्टीटास्किंग करना आसान हो जाता है, जिससे एक साथ कई ऐप्स, ब्राइज टैब और सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। इन लैपटॉप्स में फास्ट प्रोसेसिंग, स्मूथ परफॉर्मेंस और बेहतर स्पीड मिलती है। चाहें आपको ऑनलाइन क्लास लेनी हो या फिर ऑफिस वर्क करना हो, ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। ये आपके बजट और जरूर दोनों में फिट बैठता है।

इस लैपटॉप की कीमत 26% डिस्काउंट के साथ 22,405 रुपये हो गई है। इसमें 15.6 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसमें एएमडी एथलॉन सिल्वर प्रोसेसर र 8 जीबी रैम दी गई है, जो स्मूद परफॉर्मेंस देती है। इसमें 256GB SSD स्टोरेज से लैपटॉप जल्दी ऑन होता है। इसमें एएमडी रेडिऑन ग्राफिक्स, वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट दिया गया है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल्ड है।

इसकी कीमत 21% डिस्काउंट के साथ 21,990 रुपये हो गई है। यह एक लाइटवेट और स्टाइलिश लैपटॉप है, जो खासकर छात्रों, ऑनलाइन क्लास और बेसिक कामों के लिए बनाया गया है। इसमें इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 128GB SSD दी गई है, जिससे रोजमर्रा के काम आसानी से हो जाते हैं। इसका 14 इंच एफएचडी डिस्प्ले क्लियर विजुअल्स देता है। यह क्रोम ओएस पर चलता है। यह 42WHr बैटरी के साथ आता है। इसमें वेब ब्राउजिंग, स्टडी और वीडियो कॉलिंग की सुविधा मौजूद है।

इस लैपटॉप की कीमत 35% डिस्काउंट के साथ 33,990 रुपये हो गई है। यह एक स्टाइलिश लैपटॉप है। यह पढ़ाई, ऑफिस वर्क और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सही रहेगा। इसमें नया इंटेल कोर आई3 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और फास्ट 512 जीबी एसएसडी स्टोरीज दी गई है। इसमें 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लियर विजुल्स की सुविधा देता है। यह विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 के साथ आता है।

इस लैपटॉप की कीमत 30% डिस्काउंट के साथ 25,600 रुपये हो जाती है। यह स्टूडेंट्स और बेसिक ऑफिस वर्क के लिए सही रहेगा। इसमें इंटेल N4500 प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB एसएसडी स्टोरेज दी गई है, जिससे रोजमर्रा के काम स्मूद हो जाते हैं। इसमें 15.6 इंच HD डिस्प्ले बेसिक विजुअल्स के साथ आता है। इसमें विंडोज 11 और 3 महीने का एक्सबॉक्स गेम पास मौजूद है। यह 1.55 किलो वजन के साथ आता है, जिससे इसे कैरी करना आसान हो जाता है।

इस लैपटॉप की कीमत 44,990 रुपये है, जिस पर 33% डिस्काउंट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम, हल्का और मजबूत लैपटॉप है, जो रोजमर्रा के काम और स्टडी के साथ-साथ ऑफिस वर्क के लिए भी परफेक्ट रहेगा। इसमें एएमडी राइजन 3 7330U प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB एसएसडी दी गई है, जिससे परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है। इसमें 15.6 इंच फुल एची डिस्प्ले दिया गया है। यह विंडोज 11 होम पर काम करता है।

इसकी कीमत 34,990 रुपये है। इस पर 46% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 18,990 रुपये हो जाती है। यह एक अल्ट्रा-स्लिम और बजट-फ्रेंडली लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स और बेसिक ऑफिस यूज के लिए अच्छा रहेगा। इसमें इंटेल सेलेरॉन N4020 प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB एसएसडी दिया गया है। इसका 14.1 इंच एफएचडी आईपीएस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 1TB तक स्टोरेज एक्सपेंशन ऑप्शन है। यह विंडोज 11 के साथ आता है। यह विंडोज 11 से लैस है। इसमें यूएसबी 3.0, मिनी-एचडीएमआई जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मौजूद हैं।

वैसे तो इसकी कीमत 88.414 रुपये है, लेकिन इस पर 51% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 42,999 रुपये हो जाती है। यह एक पावरफुल और स्लिम लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें 12th जनरेशन इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8 जीबी रैम और 512 जीबी एसएसडी दी गई है। इसमें 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले शार्प र क्लियर विजुअल्स देता है यह विंडोज 11 होम और एमएस ऑफिस होम के साथ आता है। यह लैपटॉप काम, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट सभी के लिए एक परफेक्ट विकल्प रहेगा।

