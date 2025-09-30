वीडियो और ऑफिस का काम आसान कर देंगे ये 32 इंच मॉनिटर, आधी से कम कीमत में आज ही करें ऑर्डर

32 Inch Monitor: अगर आप अपने घर के लिए 32 इंच मॉनिटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां दिए गए ऑप्शन्स आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं।

30 Sep 2025

32 Inch Monitor: 32 इंच का मॉनिटर घर या ऑफिस के लिए सही रहता है। इसमें बड़ी स्क्रीन मिलती है, जिससे फिल्में देखना, गेम खेलना या काम करना और भी आसान हो जाता है। इसकी स्क्रीन काफी वाइब्रेंट है और इस पर विजुअल्स काफी क्लियर दिखाई देते हैं। ऑनलाइन मीटिंग, पढ़ाई या डिजाइनिंग जैसे कामों में भी यह मददगार साबित होता है। अगर आप कंफर्टेबल और बड़ा व्यू चाहते हैं, तो यह मॉनिटर एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

इस मॉनिटर की कीमत 16,899 रुपये है। यह मॉनिटर और स्मार्ट टीवी दोनों का एक्सपीरियंस देता है। इसमें फुल एचडी डिस्प्ले है, जो क्लियर और वाइब्रेंट फोटो एक्सपीरियंस देता है। यह यह ऑफिस वर्क, पढ़ाई, मूवी और गेमिंग सबके लिए अच्छा है। इसमें इनबिल्ट स्पीकर और एडेप्टिव साउंड मिलता है, जिससे आवाज साफ सुनाई देती है। वाई-फाई, ब्लूटूथ और HDMI जैसे कनेक्शन इसे और भी आसान बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले 32 इंच FHD डिस्प्ले स्मार्ट फीचर स्क्रीन मिररिंग, इनबिल्ट स्पीकर और एडेप्टिव साउंड कनेक्टिविटी वाई-फाई, HDMI, ब्लूटूथ सपोर्ट क्यों खरीदें स्मार्ट टीवी और मॉनिटर दोनों का एक्सपीरियंस डिस्प्ले और अच्छी साउंड क्वालिटी स्टाइलिश डिजाइन और आसान कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 4K रेजोल्यूशन नहीं बहुत हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं

यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। इसे 2,969 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका HD रेजोल्यूशन (1680x1050) और 16.7M कलर्स ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा है। 60Hz रिफ्रेश रेट बेसिक गेमिंग और वीडियो देखने में स्मूद एक्सपीरियंस देता है। इसका स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन वॉल माउंट के लिए सही रहेगा।

Specifications डिस्प्ले 22 इंच LED डिस्प्ले (1680x1050 HD) रिफ्रेश रेट 60Hz कलर्स 16.7 मिलियन पोर्ट्स HDMI और VGA क्यों खरीदें किफायती और स्लिम डिजाइन मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन (HDMI + VGA) वॉल माउंट करने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प फुल HD (1920x1080) नहीं हाई-एंड गेमिंग और एडवांस एडिटिंग के लिए सही नहीं

इस मॉनिटर की कीमत 12,490 रुपये है। इसका वीए पैनल और 100Hz रिफ्रेश रेट इसे स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें AMD FreeSync, रीडर मोड और फ्लिकर सेफ जैसी तकनीकें मौजूद हैं, जो आपकी आंखों को सुरक्षित रखती हैं। इसमें HDMI, VGA इनपुट व हेडफोन आउट जैसे पोर्ट्स मौजूद हैं।

Specifications साइज 32 इंच (81.28 सेमी) रेजोल्यूशन फुल एचडी (1920 × 1080) रिफ्रेश रेट 100 Hz रिएक्शन टाइम 5 ms क्यों खरीदें 100 Hz और FreeSync से गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूद आंखों पर ज्‍यादा दबाव नहीं मल्टी पोर्ट्स (दो HDMI + VGA) से कनेक्टिविटी आसान मूवी, वेब, मल्टीटास्किंग में बेहतर क्यों खोजें विकल्प 2K या 4K नहीं 5 ms रिस्पॉन्स टाइम स्क्रीन पैनल VA

इसकी कीमत 9,990 रुपये है। यह 32 इंच का कर्वड मॉनिटर है, जो कमाल का वीडियो एक्सपीरियंस देता है। इसका फुल एचडी रेजोल्यूशन (1920×1080) और 75 Hz रिफ्रेश रेट, लाइट गेमिंग को बढ़िया बनाता है। HDMI और VGA इनपुट होने से इसे अलग-अलग डिवाइसों से कनेक्ट करना आसान हो जाता है।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच (80 cm कर्व्ड) रेजोल्यूशन फुल एचडी (1920 × 1080) रिफ्रेश रेट 75 Hz रिस्पॉन्स टाइम लगभग 8ms क्यों खरीदें विजुएल एक्सपीरियंस अच्छा HDMI + VGA पोर्ट्स से कनेक्शन करना आसान Full HD रेजोल्यूशन रोजमर्रा के कामों और मिड-लेवल कंटेंट के लिए सही क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 75Hz, हाई-एंड गेमिंग में सीमित एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत 2K / 4K कंटेंट पर उतनी डिटेलिंग नहीं

इस मॉनिटर की कीमत 18,499 रुपये है। क हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग मॉनिटर है जो 32 इंच की बड़ी कर्वड स्क्रीन के साथ आता है। इसका QHD रेजोल्यूशन और 1000R कर्व इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस देता है। 180Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम फास्ट और स्मूद गेमिंग सुनिश्चित करता है। इसका बॉर्डरलेस डिजाइन और कनेक्टिविटी ऑप्शन्स इसे परफेक्ट च्वाइस बनाते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच (81.28 सेमी) रेजोल्यूशन QHD (2560 × 1440) रिफ्रेश रेट 180Hz रिस्पॉन्स टाइम 1ms टेक्नोलॉजी AMD FreeSync™, HDR10, वेसा सर्टिफाइड क्यों खरीदें QHD रेजोल्यूशन और 1000R कर्व से शानदार विजुअल एक्सपीरियंस 180Hz + 1ms के कारण स्मूद और फास्ट गेमिंग FreeSync और HDR10 से बेहतर ग्राफिक्स क्वालिटी बॉर्डरलेस डिजाइन और मल्टीपल पोर्ट्स क्यों खोजें विकल्प 4K रेजोल्यूशन नहीं प्राइस ज्यादा

इसकी कीमत 9,849 रुपये है। यह एक बढ़िया मिड-रेंज ऑप्शन है, जो बड़ी स्क्रीन में काम, स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल को बैलेंस करता है। यह स्लिम डिजाइन और स्टाइलिश लुक के साथ आता है। यह दीवार पर माउंट भी किया जा सकता है। इसमें फुल एचडी रेजोल्यूशन और आईपीएस पैनल दिया गया है। HDMI और VGA पोर्ट्स इसे डिवाइसों से कनेक्ट करने में मदद करता है।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच पैनल टाइप IPS रेजोल्यूशन फुल एचडी (1920 × 1080) रिफ्रेश रेट 75 Hz कनेक्टिविटी HDMI + VGA पोर्ट्स क्यों खरीदें 32 स्क्रीन पर बेहतर विज़ुअल एक्सपीरियंस IPS पैनल से बेहतर व्यूइंग एंगल स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन अलग-अलग डिवाइसों से कनेक्शन के लिए HDMI और VGA बिल्ट-इन स्पीकर क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 75Hz 2K / 4K कंटेंट की डिटेलिंग कम बिल्ट-इन स्पीकर की आवाज सीमित

इस मॉनिटर की कीमत 12,798 रुपये है। यह एक शानदार विकल्प है, जो काम, पढ़ाई, मूवी और हल्की गेमिंग के लिए सही रहेगा। इसमें IPS पैनल और फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ 104% sRGB कलर कवरेज मिलता है। इसमें आई-केयर और फ्लिकर-केयर तकनीक दी गई है।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच (81.28 सेमी) पैनल IPS, फुल एचडी (1920×1080) रिफ्रेश रेट 75Hz रिस्पॉन्स टाइम 4ms कनेक्टिविटी HDMI, VGA, बिल्ट-इन स्पीकर्स क्यों खरीदें IPS पैनल और 104% sRGB से बेहतरीन कलर और व्यूइंग एंगल स्टाइलिश बॉर्डरलेस डिजाइन और वॉल माउंट सपोर्ट बिल्ट-इन स्पीकर्स और मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प क्यों खोजें विकल्प 2K/4K रेजोल्यूशन नहीं 75Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित स्पीकर आउटपुट नॉर्मल

