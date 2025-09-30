वीडियो और ऑफिस का काम आसान कर देंगे ये 32 इंच मॉनिटर, आधी से कम कीमत में आज ही करें ऑर्डर
32 Inch Monitor: अगर आप अपने घर के लिए 32 इंच मॉनिटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां दिए गए ऑप्शन्स आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं।
32 Inch Monitor: 32 इंच का मॉनिटर घर या ऑफिस के लिए सही रहता है। इसमें बड़ी स्क्रीन मिलती है, जिससे फिल्में देखना, गेम खेलना या काम करना और भी आसान हो जाता है। इसकी स्क्रीन काफी वाइब्रेंट है और इस पर विजुअल्स काफी क्लियर दिखाई देते हैं। ऑनलाइन मीटिंग, पढ़ाई या डिजाइनिंग जैसे कामों में भी यह मददगार साबित होता है। अगर आप कंफर्टेबल और बड़ा व्यू चाहते हैं, तो यह मॉनिटर एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
1. Samsung 32" (80cm) M5 Smart Monitor
इस मॉनिटर की कीमत 16,899 रुपये है। यह मॉनिटर और स्मार्ट टीवी दोनों का एक्सपीरियंस देता है। इसमें फुल एचडी डिस्प्ले है, जो क्लियर और वाइब्रेंट फोटो एक्सपीरियंस देता है। यह यह ऑफिस वर्क, पढ़ाई, मूवी और गेमिंग सबके लिए अच्छा है। इसमें इनबिल्ट स्पीकर और एडेप्टिव साउंड मिलता है, जिससे आवाज साफ सुनाई देती है। वाई-फाई, ब्लूटूथ और HDMI जैसे कनेक्शन इसे और भी आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट टीवी और मॉनिटर दोनों का एक्सपीरियंस
डिस्प्ले और अच्छी साउंड क्वालिटी
स्टाइलिश डिजाइन और आसान कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
4K रेजोल्यूशन नहीं
बहुत हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
2. FRONTECH 22-inch, LED, HD 1680x1050, 60Hz, Black, Wall Mountable Slim & Stylish Design, 16.7M Colors, HDMI & VGA Ports, Built-in Power Supply Monitor (MON-0060)
यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। इसे 2,969 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका HD रेजोल्यूशन (1680x1050) और 16.7M कलर्स ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा है। 60Hz रिफ्रेश रेट बेसिक गेमिंग और वीडियो देखने में स्मूद एक्सपीरियंस देता है। इसका स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन वॉल माउंट के लिए सही रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और स्लिम डिजाइन
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन (HDMI + VGA)
वॉल माउंट करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
फुल HD (1920x1080) नहीं
हाई-एंड गेमिंग और एडवांस एडिटिंग के लिए सही नहीं
3. LG 32MR50C, 32 inch (81.28 cm), VA Panel, Full HD 1920 x 1080 Curved, 100Hz, Black, 5ms, AMD FreeSync, Reader Mode, Flicker Safe, 3Side Virtually Borderless, HDMIx2, VGA, Headphone Out, Tilt Monitor
इस मॉनिटर की कीमत 12,490 रुपये है। इसका वीए पैनल और 100Hz रिफ्रेश रेट इसे स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें AMD FreeSync, रीडर मोड और फ्लिकर सेफ जैसी तकनीकें मौजूद हैं, जो आपकी आंखों को सुरक्षित रखती हैं। इसमें HDMI, VGA इनपुट व हेडफोन आउट जैसे पोर्ट्स मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
100 Hz और FreeSync से गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूद
आंखों पर ज्यादा दबाव नहीं
मल्टी पोर्ट्स (दो HDMI + VGA) से कनेक्टिविटी आसान
मूवी, वेब, मल्टीटास्किंग में बेहतर
क्यों खोजें विकल्प
2K या 4K नहीं
5 ms रिस्पॉन्स टाइम
स्क्रीन पैनल VA
4. ZEBRONICS AC32FHD LED Curved 75Hz 80Cm (32") (81.28 Cm) 1920x1080 Pixels FHD Resolution Monitor with HDMI + VGA Dual Input, Built-in Speaker, Max 250 Nits Brightness, White
इसकी कीमत 9,990 रुपये है। यह 32 इंच का कर्वड मॉनिटर है, जो कमाल का वीडियो एक्सपीरियंस देता है। इसका फुल एचडी रेजोल्यूशन (1920×1080) और 75 Hz रिफ्रेश रेट, लाइट गेमिंग को बढ़िया बनाता है। HDMI और VGA इनपुट होने से इसे अलग-अलग डिवाइसों से कनेक्ट करना आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विजुएल एक्सपीरियंस अच्छा
HDMI + VGA पोर्ट्स से कनेक्शन करना आसान
Full HD रेजोल्यूशन रोजमर्रा के कामों और मिड-लेवल कंटेंट के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 75Hz, हाई-एंड गेमिंग में सीमित
एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत
2K / 4K कंटेंट पर उतनी डिटेलिंग नहीं
5. LG Ultragear™ 32GS60QC, 32 inch (81.28 cm), QHD 2560 x 1440 1000R Curved, 180Hz, Black, 1ms, AMD FreeSync™, HDR10, VESA Certified, HDMIx2 DisplayPort, 3-Side virtually Borderless Gaming Monitor
इस मॉनिटर की कीमत 18,499 रुपये है। क हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग मॉनिटर है जो 32 इंच की बड़ी कर्वड स्क्रीन के साथ आता है। इसका QHD रेजोल्यूशन और 1000R कर्व इमर्सिव विजुअल एक्सपीरियंस देता है। 180Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम फास्ट और स्मूद गेमिंग सुनिश्चित करता है। इसका बॉर्डरलेस डिजाइन और कनेक्टिविटी ऑप्शन्स इसे परफेक्ट च्वाइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QHD रेजोल्यूशन और 1000R कर्व से शानदार विजुअल एक्सपीरियंस
180Hz + 1ms के कारण स्मूद और फास्ट गेमिंग
FreeSync और HDR10 से बेहतर ग्राफिक्स क्वालिटी
बॉर्डरलेस डिजाइन और मल्टीपल पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
4K रेजोल्यूशन नहीं
प्राइस ज्यादा
6. FRONTECH 32 Inch Ultima Series LED Monitor | Refresh Rate 75Hz,IPS Panel | Full HD 1080p,Wall Mountable Slim & Stylish Design | HDMI & VGA Ports, Built-in Speaker (MON-0069,White)
इसकी कीमत 9,849 रुपये है। यह एक बढ़िया मिड-रेंज ऑप्शन है, जो बड़ी स्क्रीन में काम, स्ट्रीमिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल को बैलेंस करता है। यह स्लिम डिजाइन और स्टाइलिश लुक के साथ आता है। यह दीवार पर माउंट भी किया जा सकता है। इसमें फुल एचडी रेजोल्यूशन और आईपीएस पैनल दिया गया है। HDMI और VGA पोर्ट्स इसे डिवाइसों से कनेक्ट करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
32 स्क्रीन पर बेहतर विज़ुअल एक्सपीरियंस
IPS पैनल से बेहतर व्यूइंग एंगल
स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन
अलग-अलग डिवाइसों से कनेक्शन के लिए HDMI और VGA
बिल्ट-इन स्पीकर
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 75Hz
2K / 4K कंटेंट की डिटेलिंग कम
बिल्ट-इन स्पीकर की आवाज सीमित
7. ViewSonic 81.28Cm (32") FHD Monitor with Speakers IPS FreeSync |75Hz Refresh Rate, 4ms Response time|3-Side Borderless | HDMI | Wall Mount | Eye-Care | Flicker Free | 104% sRGB |-VA3209-MH
इस मॉनिटर की कीमत 12,798 रुपये है। यह एक शानदार विकल्प है, जो काम, पढ़ाई, मूवी और हल्की गेमिंग के लिए सही रहेगा। इसमें IPS पैनल और फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ 104% sRGB कलर कवरेज मिलता है। इसमें आई-केयर और फ्लिकर-केयर तकनीक दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
IPS पैनल और 104% sRGB से बेहतरीन कलर और व्यूइंग एंगल
स्टाइलिश बॉर्डरलेस डिजाइन और वॉल माउंट सपोर्ट
बिल्ट-इन स्पीकर्स और मल्टीपल कनेक्टिविटी विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
2K/4K रेजोल्यूशन नहीं
75Hz रिफ्रेश रेट हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित
स्पीकर आउटपुट नॉर्मल
