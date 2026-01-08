ऑफिस का काम हो जाएगा चुटकियों में, 11000 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा 24 इंच मॉनिटर
अगर आप अपने लिए एक नया 24 इंच का मॉनिटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अमेजन पर कई ऑप्शन्स उपलब्ध हैं।
24 इंच मॉनिटर एक परफेक्ट डिस्प्ले विकल्प है, जो काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। इसका बड़ा स्क्रीन साइज डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। वहीं, वीडियो और गेम्स का विजुअल एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव लगता है। ज्यादा 24 इंच मॉनिटर्स में हाई रेजोल्यूशन, क्लियर पिक्चर क्वालिटी और वाइड व्यूइंग एंगल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो आपकी आंखों पर कम तनाव डालता है। इसके कई विकल्प अमेजन पर उपलब्ध हैं।
1. Acer EK240Y P6 P6 23.8 Inch IPS Full HD Backlit LED Monitor I 144Hz Refresh Rate, 1MS VRB Response Time, AMD FreeSync I 1 x VGA 1 x HDMI with Inbox HDMI Cable I Zero Frame Design I Eye Care I Black
इसकी कीमत 8,999 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 6,749 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1ms VRB रिस्पॉन्स टाइम गेम्स को स्मूद और बिना लैग के चलाने में मदद करता है। IPS पैनल की वजह से कलर और व्यूइंग एंगल शानदार मिलते हैं। AMD फ्रीसिंक स्क्रीन टीयरिंग को कम करता है। जीरो फ्रेम डिजाइन मॉनिटर को मॉडर्न लुक देता है, जबकि Eye Care टेक्नोलॉजी आंखों की सुरक्षा करती है।
क्यों खरीदें
144 हर्ट्ज से स्मूद गेमिंग अनुभव
IPS पैनल से अच्छे कलर और एंगल
Eye Care से आंखों पर कम असर
मॉडर्न जीरो फ्रेम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर्स नहीं दिए गए
हाइट एडजस्टमेंट नहीं
4K सपोर्ट नहीं
2. Samsung 24" (60.5 cm) S3 Flat Monitor|Super Slim Borderless Design|IPS Panel|FHD 1920 x 1080|100 Hz|5 ms|Ports-HDMI,VGA|Game Mode|Eye Saver Mode||Wall Mountable|LS24D300GAWXXL|Black
इसकी कीमत 15,200 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 7,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें IPS पैनल और फुल एचडी रेजोल्यूशन मिलता है, जिससे कलर नैचुरल और व्यूइंग एंगल बेहतर रहते हैं। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सामान्य मॉनिटर्स से ज्यादा स्मूद विजुअल देता है, जो वीडियो और कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छा है। सुपर स्लिम बॉर्डरलेस डिजाइन इसे मॉडर्न लुक देता है।
क्यों खरीदें
IPS पैनल से बेहतर कलर और एंगल
100 हर्ट्ज से स्मूद डिस्प्ले
आंखों के लिए आई सेवर मोड
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर्स नहीं
हाइट एडजस्टमेंट नहीं
हार्डकोर गेमिंग के लिए सीमित
3. ZEBRONICS EA124 LED Monitor, 24 inch (60.4cm), 250 nits, 100Hz, FHD, 1920x1080, HDMI, VGA, Ultra Slim Bezel, Built-in Speakers, Metal Stand, Wall Mountable
इसकी कीमत 45% डिस्काउंट के साथ 6,599 रुपये हो जाती है। इसमें फुल एचडी रेजोल्यूशन और 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रीन स्मूद और क्लियर दिखती है। 250 निट्स ब्राइटनेस से इनडोर यूज में अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। अल्ट्रा स्लिम बेजल डिजाइन मॉनिटर को मॉडर्न लुक देता है। बिल्ट-इन स्पीकर्स होने से अलग स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती।
क्यों खरीदें
100 हर्ट्ज से स्मूद डिस्प्ले
बिल्ट-इन स्पीकर्स की सुविधा
पतला और स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
IPS पैनल नहीं
हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं
HDR सपोर्ट नहीं
4. FRONTECH Ultima Series 24 Inch Curved LED Monitor| Refresh Rate 100Hz, VA Panel, 1800R Curve | Full HD 1080p, Bezel Less Design | HDMI & VGA Ports (MON-0080, White)
इसकी एमआरपी 17,500 रुपये है। इसे 63% डिस्काउंट के साथ 6,439 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 1800R कर्व व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा बना देता है, खासकर मूवी और गेमिंग के दौरान। VA पैनल की वजह से कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिलता है और ब्लैक कलर गहरे दिखाई देते हैं। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से स्क्रीन स्मूद चलती है। Full HD रेजोल्यूशन रोजमर्रा के काम, स्टडी और एंटरटेनमेंट के लिए सही रहेगा।
क्यों खरीदें
कर्व्ड डिस्प्ले से इमर्सिव एक्सपीरियंस
100 हर्ट्ज से स्मूद विजुअल
VA पैनल से बेहतर कॉन्ट्रास्ट
स्टाइलिश बेजल लेस डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
IPS पैनल नहीं
स्पीकर्स नहीं दिए गए
प्रोफेशनल कलर वर्क के लिए सीमित
5. GEONIX 24 Inch PC Monitor | TFT | Full HD 1920 x 1080 Pixels | Display Output VGA & HDMI | with LED Back Light Technology |3 Years Warranty
इसकी कीमत 10,999 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 4,349 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें फुल एचडी 1920×1080 रेजोल्यूशन दिया गया है, जिससे टेक्स्ट और वीडियो साफ दिखाई देते हैं। टीएफटी पैनल और एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी स्क्रीन को ब्राइट और एनर्जी एफिशिएंट बनाती है। एचडीएमआई और वीजीए दोनों पोर्ट होने से पुराने और नए डिवाइस आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं।
क्यों खरीदें
किफायती कीमत में बड़ी स्क्रीन
फुल एचडी रेजोल्यूशन से क्लियर डिस्प्ले
एचडीएमआई और वीजीए दोनों पोर्ट
LED बैकलाइट से कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट सीमित
गेमिंग के लिए सही नहीं
कलर एंगल औसत
6. LG 24 Inch (60.4cm) IPS FHD Monitor 1920 x 1080,AMD FreeSync, 100Hz, sRGB 99% Typ(CIE1931), Black Stabilizer, Virtual Borderless, Flicker Safe, Reader Mode,OnScreen Control, HDMI,VGA, 24MR400(Black)
इसे 16,500 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 7,399 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। आईपीएस पैनल की वजह से कलर नैचुरल दिखते हैं और व्यूइंग एंगल बेहतरीन रहते हैं। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और AMD फ्रीसिंक से स्क्रीन स्मूद चलती है। sRGB 99% कवरेज से कलर एक्यूरेसी बेहतर मिलती है। वर्चुअल बॉर्डरलेस डिजाइन मॉडर्न लुक देता है।
क्यों खरीदें
IPS पैनल से शानदार कलर और एंगल
100 हर्ट्ज से स्मूद डिस्प्ले
sRGB 99% से बेहतर कलर एक्यूरेसी
आईकेयर फीचर्स से आंखों पर कम असर
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर्स नहीं
हाइट एडजस्टमेंट नहीं
हार्डकोर गेमिंग के लिए सीमित
7. BenQ GW2490 24" 1920x1080p FHD IPS Monitor| 100Hz|99% sRGB|Eye-careU|Dual HDMI|Display Port|Bezel-Less|Eyesafe|VESA MediaSync|B.I.|Low Blue Light+| Speakers|VESA Wall mountable(Black)
इसे 11,000 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 8,250 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इसमें 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रीन स्मूद और फ्लिकर-फ्री लगती है। 99% sRGB कलर कवरेज से फोटो और वीडियो नेचुरल दिखते हैं। BenQ की आई-केयर और आईसेफ टेक्नोलॉजी आंखों की सुरक्षा करती है। बेजल-लेस डिजाइन मॉनिटर को प्रीमियम लुक देता है।
क्यों खरीदें
100 हर्ट्ज से स्मूद डिस्प्ले
99% sRGB से बेहतर कलर
आंखों की सुरक्षा के लिए एडवांस फीचर्स
बिल्ट-इन स्पीकर्स की सुविधा
अच्छी कनेक्टिविटी ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं
हाइट एडजस्टमेंट नहीं
HDR सपोर्ट नहीं
