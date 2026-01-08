ऑफिस का काम हो जाएगा चुटकियों में, 11000 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा 24 इंच मॉनिटर

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया 24 इंच का मॉनिटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अमेजन पर कई ऑप्शन्स उपलब्ध हैं।

Jan 08, 2026 05:17 pm IST

24 इंच मॉनिटर एक परफेक्ट डिस्प्ले विकल्प है, जो काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। इसका बड़ा स्क्रीन साइज डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। वहीं, वीडियो और गेम्स का विजुअल एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव लगता है। ज्यादा 24 इंच मॉनिटर्स में हाई रेजोल्यूशन, क्लियर पिक्चर क्वालिटी और वाइड व्यूइंग एंगल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो आपकी आंखों पर कम तनाव डालता है। इसके कई विकल्प अमेजन पर उपलब्ध हैं।

इसकी कीमत 8,999 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 6,749 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1ms VRB रिस्पॉन्स टाइम गेम्स को स्मूद और बिना लैग के चलाने में मदद करता है। IPS पैनल की वजह से कलर और व्यूइंग एंगल शानदार मिलते हैं। AMD फ्रीसिंक स्क्रीन टीयरिंग को कम करता है। जीरो फ्रेम डिजाइन मॉनिटर को मॉडर्न लुक देता है, जबकि Eye Care टेक्नोलॉजी आंखों की सुरक्षा करती है।

Specifications स्क्रीन साइज 23.8 इंच, IPS रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज रिस्पॉन्स टाइम 1ms VRB टेक्नोलॉजी AMD FreeSync क्यों खरीदें 144 हर्ट्ज से स्मूद गेमिंग अनुभव IPS पैनल से अच्छे कलर और एंगल Eye Care से आंखों पर कम असर मॉडर्न जीरो फ्रेम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प स्पीकर्स नहीं दिए गए हाइट एडजस्टमेंट नहीं 4K सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 15,200 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 7,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें IPS पैनल और फुल एचडी रेजोल्यूशन मिलता है, जिससे कलर नैचुरल और व्यूइंग एंगल बेहतर रहते हैं। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सामान्य मॉनिटर्स से ज्यादा स्मूद विजुअल देता है, जो वीडियो और कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छा है। सुपर स्लिम बॉर्डरलेस डिजाइन इसे मॉडर्न लुक देता है।

Specifications स्क्रीन साइज 24 इंच, IPS रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज रिस्पॉन्स टाइम 5ms डिजाइन सुपर स्लिम बॉर्डरलेस क्यों खरीदें IPS पैनल से बेहतर कलर और एंगल 100 हर्ट्ज से स्मूद डिस्प्ले आंखों के लिए आई सेवर मोड क्यों खोजें विकल्प स्पीकर्स नहीं हाइट एडजस्टमेंट नहीं हार्डकोर गेमिंग के लिए सीमित

इसकी कीमत 45% डिस्काउंट के साथ 6,599 रुपये हो जाती है। इसमें फुल एचडी रेजोल्यूशन और 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रीन स्मूद और क्लियर दिखती है। 250 निट्स ब्राइटनेस से इनडोर यूज में अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। अल्ट्रा स्लिम बेजल डिजाइन मॉनिटर को मॉडर्न लुक देता है। बिल्ट-इन स्पीकर्स होने से अलग स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications स्क्रीन साइज 24 इंच (60.4 सेमी), फुल एचडी रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज ब्राइटनेस 250 निट्स डिजाइन अल्ट्रा स्लिम बेजल क्यों खरीदें 100 हर्ट्ज से स्मूद डिस्प्ले बिल्ट-इन स्पीकर्स की सुविधा पतला और स्टाइलिश डिजाइन क्यों खोजें विकल्प IPS पैनल नहीं हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं HDR सपोर्ट नहीं

इसकी एमआरपी 17,500 रुपये है। इसे 63% डिस्काउंट के साथ 6,439 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका 1800R कर्व व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा बना देता है, खासकर मूवी और गेमिंग के दौरान। VA पैनल की वजह से कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिलता है और ब्लैक कलर गहरे दिखाई देते हैं। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से स्क्रीन स्मूद चलती है। Full HD रेजोल्यूशन रोजमर्रा के काम, स्टडी और एंटरटेनमेंट के लिए सही रहेगा।

Specifications स्क्रीन साइज 24 इंच, फुल एचडी रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज डिजाइन बेजल लेस, व्हाइट कलर क्यों खरीदें कर्व्ड डिस्प्ले से इमर्सिव एक्सपीरियंस 100 हर्ट्ज से स्मूद विजुअल VA पैनल से बेहतर कॉन्ट्रास्ट स्टाइलिश बेजल लेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प IPS पैनल नहीं स्पीकर्स नहीं दिए गए प्रोफेशनल कलर वर्क के लिए सीमित

इसकी कीमत 10,999 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 4,349 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें फुल एचडी 1920×1080 रेजोल्यूशन दिया गया है, जिससे टेक्स्ट और वीडियो साफ दिखाई देते हैं। टीएफटी पैनल और एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी स्क्रीन को ब्राइट और एनर्जी एफिशिएंट बनाती है। एचडीएमआई और वीजीए दोनों पोर्ट होने से पुराने और नए डिवाइस आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 24 इंच, TFT रेजोल्यूशन फुल एचडी (1920×1080) बैकलाइट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें किफायती कीमत में बड़ी स्क्रीन फुल एचडी रेजोल्यूशन से क्लियर डिस्प्ले एचडीएमआई और वीजीए दोनों पोर्ट LED बैकलाइट से कम बिजली खपत क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट सीमित गेमिंग के लिए सही नहीं कलर एंगल औसत

इसे 16,500 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 7,399 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। आईपीएस पैनल की वजह से कलर नैचुरल दिखते हैं और व्यूइंग एंगल बेहतरीन रहते हैं। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और AMD फ्रीसिंक से स्क्रीन स्मूद चलती है। sRGB 99% कवरेज से कलर एक्यूरेसी बेहतर मिलती है। वर्चुअल बॉर्डरलेस डिजाइन मॉडर्न लुक देता है।

Specifications स्क्रीन साइज 24 इंच (60.4 सेमी), IPS रेजोल्यूशन फुल एचडी (1920×1080) रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज डिजाइन वर्चुअल बॉर्डरलेस क्यों खरीदें IPS पैनल से शानदार कलर और एंगल 100 हर्ट्ज से स्मूद डिस्प्ले sRGB 99% से बेहतर कलर एक्यूरेसी आईकेयर फीचर्स से आंखों पर कम असर क्यों खोजें विकल्प स्पीकर्स नहीं हाइट एडजस्टमेंट नहीं हार्डकोर गेमिंग के लिए सीमित

इसे 11,000 रुपये में लिस्ट किया गया है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 8,250 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इसमें 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे स्क्रीन स्मूद और फ्लिकर-फ्री लगती है। 99% sRGB कलर कवरेज से फोटो और वीडियो नेचुरल दिखते हैं। BenQ की आई-केयर और आईसेफ टेक्नोलॉजी आंखों की सुरक्षा करती है। बेजल-लेस डिजाइन मॉनिटर को प्रीमियम लुक देता है।

Specifications स्क्रीन साइज 24 इंच, IPS रेजोल्यूशन फुल एचडी (1920×1080) रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज डिजाइन बेजल-लेस क्यों खरीदें 100 हर्ट्ज से स्मूद डिस्प्ले 99% sRGB से बेहतर कलर आंखों की सुरक्षा के लिए एडवांस फीचर्स बिल्ट-इन स्पीकर्स की सुविधा अच्छी कनेक्टिविटी ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए नहीं हाइट एडजस्टमेंट नहीं HDR सपोर्ट नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।