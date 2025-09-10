Best 24 inch monitor: मक्खन जैसे चलेंगे गेम्स, एडिटिंग और मल्टीटास्किंग का फुल मजा

Best 24 inch monitor: गेमिंग हो या एडिटिंग या फिर आपको मल्टी टास्किंग करनी हो, 24 इंच मॉनिटर को सबसे बेहतर माना जाता है, जिस पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Wed, 10 Sep 2025 11:18 AM

गेमिंग, एडिटिंग या फिर मल्टी टास्किंग हर एक काम में बड़ी स्क्रीन को बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर बड़ी स्क्रीन के साथ हायर रिफ्रेश रेट और एक्यूरेट कलर्स और ब्राइटनेस दी जाए, तो न सिर्फ स्मूथ गेमिंग कर पाएंगे, बल्कि एडिटिंग के दौरान कलर्स की वजह से शानदार एडिटिंग होगी और ब्राइटनेस की वजह से मल्टी टास्किंग में सुविधा रहेगी। इसीलिए हम आपके लिए गेमिंग, एडिटिंग और मल्टी टास्किंग समेत हर तरह के कामकाज के लिए बिल्कुल फिट मॉनिटर के कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आए हैं...

यह 100Hz रिफ्रेश रेट, 99% sRGB कलर कवरेज और IPS FHD डिस्प्ले के साथ आता है, जो स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस और शानदार कलर एक्युरेसी देता है। इसके साथ ही आपको USB-C सहित कुल 5 USB 3.2 पोर्ट्स, HDMI, DisplayPort और VGA जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलते हैं। यह Flicker-Free और Anti-Glare स्क्रीन से लैस है, जिससे आंखों पर कम थकान होती है। साथ ही, इसमें हाइट, टिल्ट, स्विवेल और पिवट जैसी एडजस्टेबिलिटी भी मिलती है, जो इसे प्रोफेशनल यूज़ और लंबे समय तक काम के लिए परफेक्ट बनाती है।

यह मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट, IPS पैनल और सुपर स्लिम बॉर्डरलेस डिज़ाइन के साथ आता है, जो शानदार विजुअल एक्सपीरियंस और आधुनिक लुक देता है। Game Mode और Eye Saver Mode जैसे फीचर्स इसे गेमिंग और लंबे समय तक स्क्रीन यूज़ के लिए आरामदायक बनाते हैं।

यह एक फ्लैट IPS पैनल पैनल वाला मॉनिटर है, जो 180Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms की अल्ट्रा-फास्ट रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है। इसमें ई-स्पोर्ट्स और हाई-एक्शन गेमिंग का शानदार एक्पसपीरिएंस मिलता है। HDR10 सपोर्ट, 126% sRGB कलर कवरेज और Adaptive Sync टेक्नोलॉजी इसे एक पावर-पैक्ड विज़ुअल एक्सपीरियंस बनाते हैं।

यह एक बेहतरीन स्पीड, शानदार कलर एक्युरेसी और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला मॉनिटर है। यह 180Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम और HDR10 सपोर्ट के साथ आता है। NVIDIA G-Sync और AMD FreeSync कम्पैटिबिलिटी इसे गेमर्स के लिए खास बनाती है, जिससे स्क्रीन टीयरिंग और लैग जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो जाती हैं। साथ ही इसका हाइट, पिवट और टिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड इसे लंबे समय तक आरामदायक यूज़ के लिए आदर्श बनाता है।

इमसें बड़ी स्क्रीन पर हाई-रिफ्रेश रेट और इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले के साथ प्रीमियम गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। यह 1500R कर्व, 165Hz रिफ्रेश रेट और 1ms VRB के साथ आता है, जो स्मूद और इमर्सिव गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। HDR10 सपोर्ट और AMD FreeSync Premium इसे विज़ुअली और टेक्निकली दोनों रूप से एडवांस बनाते हैं।

इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम, 99% sRGB कलर कवरेज और इनबिल्ट स्पीकर्स जैसे शानदार फीचर्स मौजूद हैं। इसके साथ आने वाला Lenovo Smart Artery सॉफ्टवेयर यूजर बिहेवियर के अनुसार डिस्प्ले को एडजस्ट करता है, जो इस रेंज में एक यूनिक फीचर है।

इसमें USB-C, डेजी चेनिंग, बिल्ट-इन नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, कोडिंग मोड, और शानदार आई केयर फीचर्स मिलते हैं, जो इसे खासतौर पर वर्क फ्रॉम होम, प्रोग्रामिंग और हाइब्रिड यूज़र्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।