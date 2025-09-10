Best 24 inch monitor: मक्खन जैसे चलेंगे गेम्स, एडिटिंग और मल्टीटास्किंग का फुल मजा
Best 24 inch monitor: गेमिंग हो या एडिटिंग या फिर आपको मल्टी टास्किंग करनी हो, 24 इंच मॉनिटर को सबसे बेहतर माना जाता है, जिस पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गेमिंग, एडिटिंग या फिर मल्टी टास्किंग हर एक काम में बड़ी स्क्रीन को बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर बड़ी स्क्रीन के साथ हायर रिफ्रेश रेट और एक्यूरेट कलर्स और ब्राइटनेस दी जाए, तो न सिर्फ स्मूथ गेमिंग कर पाएंगे, बल्कि एडिटिंग के दौरान कलर्स की वजह से शानदार एडिटिंग होगी और ब्राइटनेस की वजह से मल्टी टास्किंग में सुविधा रहेगी। इसीलिए हम आपके लिए गेमिंग, एडिटिंग और मल्टी टास्किंग समेत हर तरह के कामकाज के लिए बिल्कुल फिट मॉनिटर के कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आए हैं...
यह 100Hz रिफ्रेश रेट, 99% sRGB कलर कवरेज और IPS FHD डिस्प्ले के साथ आता है, जो स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस और शानदार कलर एक्युरेसी देता है। इसके साथ ही आपको USB-C सहित कुल 5 USB 3.2 पोर्ट्स, HDMI, DisplayPort और VGA जैसे मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलते हैं। यह Flicker-Free और Anti-Glare स्क्रीन से लैस है, जिससे आंखों पर कम थकान होती है। साथ ही, इसमें हाइट, टिल्ट, स्विवेल और पिवट जैसी एडजस्टेबिलिटी भी मिलती है, जो इसे प्रोफेशनल यूज़ और लंबे समय तक काम के लिए परफेक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर मोशन एक्सपीरियंस
शानदार कलर एक्युरेसी
आसान कनेक्टिविटी और चार्जिंग
मल्टीपल डिवाइसेज़ को कनेक्ट करने की सुविधा
पर्सनलाइज़्ड व्यूइंग एंगल
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर नहीं
4K या QHD रेजोल्यूशन नहीं
USB-C केवल डाउनस्ट्रीम
HDR सपोर्ट नहीं
यह मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट, IPS पैनल और सुपर स्लिम बॉर्डरलेस डिज़ाइन के साथ आता है, जो शानदार विजुअल एक्सपीरियंस और आधुनिक लुक देता है। Game Mode और Eye Saver Mode जैसे फीचर्स इसे गेमिंग और लंबे समय तक स्क्रीन यूज़ के लिए आरामदायक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद वीडियो और गेमिंग अनुभव
मॉडर्न और क्लीन लुक
बेहतर कलर रिप्रोडक्शन
आंखों की थकान कम करता है
ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइजेशन
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर नहीं हैं
HDR सपोर्ट नहीं
यह एक फ्लैट IPS पैनल पैनल वाला मॉनिटर है, जो 180Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms की अल्ट्रा-फास्ट रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है। इसमें ई-स्पोर्ट्स और हाई-एक्शन गेमिंग का शानदार एक्पसपीरिएंस मिलता है। HDR10 सपोर्ट, 126% sRGB कलर कवरेज और Adaptive Sync टेक्नोलॉजी इसे एक पावर-पैक्ड विज़ुअल एक्सपीरियंस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद और शार्प गेमिंग एक्सपीरियंस
अल्ट्रा-फास्ट इनपुट रिस्पॉन्स
वाइब्रेंट और ट्रू-टू-लाइफ कलर रिप्रोडक्शन
स्क्रीन टीयरिंग और स्टटरिंग से राहत
गेमिंग में बेहतर AIM सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर नहीं
स्क्रीन सरफेस ग्लॉसी है
USB पोर्ट्स नहीं
यह एक बेहतरीन स्पीड, शानदार कलर एक्युरेसी और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला मॉनिटर है। यह 180Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम और HDR10 सपोर्ट के साथ आता है। NVIDIA G-Sync और AMD FreeSync कम्पैटिबिलिटी इसे गेमर्स के लिए खास बनाती है, जिससे स्क्रीन टीयरिंग और लैग जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो जाती हैं। साथ ही इसका हाइट, पिवट और टिल्ट एडजस्टेबल स्टैंड इसे लंबे समय तक आरामदायक यूज़ के लिए आदर्श बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद और फास्ट गेमप्ले के लिए
फास्ट रिस्पॉन्स टाइम
एक्युरेट और वाइब्रेंट डिस्प्ले
गेमिंग में स्क्रीन टीयरिंग से पूरी छुट्टी
मल्टी-मॉनिटर सेटअप के लिए परफेक्ट
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन स्पीकर्स नहीं
USB पोर्ट्स नहीं हैं
कोई RGB लाइटिंग या गेमिंग डिज़ाइन एलिमेंट नहीं
कॉन्ट्रास्ट रेश्यो का ज़िक्र नहीं
इमसें बड़ी स्क्रीन पर हाई-रिफ्रेश रेट और इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले के साथ प्रीमियम गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। यह 1500R कर्व, 165Hz रिफ्रेश रेट और 1ms VRB के साथ आता है, जो स्मूद और इमर्सिव गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। HDR10 सपोर्ट और AMD FreeSync Premium इसे विज़ुअली और टेक्निकली दोनों रूप से एडवांस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस
स्मूद विजुअल्स और लो इनपुट लैग
फास्ट रिस्पॉन्स टाइम
डीपर ब्लैक्स और ब्राइटर हाइलाइट्स
क्यों खोजें विकल्प
Full HD रेजोलूशन
USB पोर्ट्स नहीं
हाइट और स्विवेल एडजस्टमेंट नहीं
VA पैनल
इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, 1ms रिस्पॉन्स टाइम, 99% sRGB कलर कवरेज और इनबिल्ट स्पीकर्स जैसे शानदार फीचर्स मौजूद हैं। इसके साथ आने वाला Lenovo Smart Artery सॉफ्टवेयर यूजर बिहेवियर के अनुसार डिस्प्ले को एडजस्ट करता है, जो इस रेंज में एक यूनिक फीचर है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद विजुअल्स और स्क्रॉलिंग
लो मोशन ब्लर और फास्ट रिएक्शन
वाइड और कलर-रिच डिस्प्ले
VESA माउंट कम्पैटिबल + टिल्ट एडजस्टमेंट
क्यों खोजें विकल्प
हाइट या पिवट एडजस्टमेंट नहीं है
USB-C या DP पोर्ट नहीं
Glossy स्क्रीन
सिर्फ FHD रेजोलूशन
इसमें USB-C, डेजी चेनिंग, बिल्ट-इन नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, कोडिंग मोड, और शानदार आई केयर फीचर्स मिलते हैं, जो इसे खासतौर पर वर्क फ्रॉम होम, प्रोग्रामिंग और हाइब्रिड यूज़र्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लैपटॉप चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर एक ही केबल से
मल्टी-मॉनिटर सेटअप के लिए आसान और प्रोफेशनल
स्मूद और कलर-एक्युरेट डिस्प्ले
एक्स्ट्रा पोर्ट्स के लिए डेस्क क्लटर फ्री
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए सीमित फीचर्स
1080p रेजोलूशन
Glossy वाइट कलर
