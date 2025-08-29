12GB रैम intel core i7 प्रोसेसर लैपटॉप, नहीं मिलेगी इससे सस्ती डील 12 gm ram laptop intel core i7 under Rs 50k Lenovo dell HP asus, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़लैपटॉप - कंप्यूटर12 gm ram laptop intel core i7 under Rs 50k Lenovo dell HP asus

12GB रैम intel core i7 प्रोसेसर लैपटॉप, नहीं मिलेगी इससे सस्ती डील

12GB laptops: लैपटॉप को सस्ते में खरीदने का मौका है। ऐसे में हम आपके लिए 12 जीबी रैम और intel core i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप की बेस्ट डील लेकर आये हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:25 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

लैपटॉप खरीदने का सबसे शानदार मौका है, जहां आप सबसे पावरफुल लैपटॉप को बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ सबसे कम दाम में खरीद पाएंगे। जी हां, हम आपके लिए 12 जीबी रैम वाले और लेटेस्ट intel core i7 वाले लैपटॉप लेकर आये हैं, जो गेमिंग और मल्टीटॉस्किंग के दौरान स्मूथ एक्सपीरिएंस देते हैं। इन लैपटॉप की 12 जीबी हाई कैपेसिटी रैम इसे सुपर स्मूथ और लेटेस्ट कोर i7 प्रोसेसर लैपटॉप को हाई परफॉर्मेंस बेस डिवाइस बना देता है। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ लैपटॉप के बेस्ट ऑप्शन्स..

12GB रैम intel core i7 प्रोसेसर लैपटॉप, नहीं मिलेगी इससे सस्ती डील
Loading Suggestions...

यह एक पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है। इसकी कीमत 44,999 रुपये है। यह अपनी वास्तविक कीमत से 61 फीसद भारी छूट पर उपलब्ध होगा। इसमें AMD Ryzen 7 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसे हाई-परफॉर्मेंस फीचर्स मिलते मिलते हैं। इसके साथ Windows 11 और MS Office 2021 की लाइफटाइम वैलिडिटी भी शामिल है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 7 7730U
रैम और स्टोरेज
16GB DDR4, 512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
बैटरी
38Wh Li-Polymer
वजन
1.65 किग्रा
अन्य फीचर्स
180 डिग्री हिंग, ब्लूटूथ, Wi-Fi, वेबकैम, माइक्रोफोन

क्यों खरीदें

...

पावरफुल परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट

...

तेज बूट टाइम और फाइल एक्सेस

...

हल्का और पोर्टेबल

...

सिर्फ 1 घंटे में 80 फीसद बैटरी चार्ज

क्यों खोजें विकल्प

...

250 निट्स डिस्प्ले

...

डेडिकेटेड GPU नहीं

...

प्लास्टिक बॉडी

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जिसे 18 फीसद डिस्काउंट के साथ 64,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12th Gen Intel Core i7 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। इसके साथ Windows 11 और MS Office 2021 पहले से इंस्टॉल आता है।

Specifications

प्रोसेसर
12th Gen Intel Core i7-1255U
रैम और स्टोरेज
16GB DDR4 स्टोरेज 512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
ग्राफिक्स
Intel Iris Xe ग्राफिक्स
बैटरी
3-सेल 41Wh बैटरी
वजन
1.69 किग्रा

क्यों खरीदें

...

टॉप-टियर परफॉर्मेंस के लिए

...

स्मूद, फास्ट और फ्यचर रेडी

...

ब्राइट और क्लियर विजुअल्स

...

बैकलिट कीबोर्ड

क्यों खोजें विकल्प

...

250 निट्स ब्राइटनेस

...

हैवी गेमिंग या प्रोफेशनल ग्राफिक्स वर्क के लिए नहीं

...

wifi 5

Loading Suggestions...

यह एक बजट में मिलने वाला पावरफुल और पतला लैपटॉप है, जो फिलहाल 34 फीसद डिस्काउंट के साथ 36,390 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। लैपटॉप में AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ Windows 11, MS Office 2021 और 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 5500U
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
ग्राफिक्स
इंटीग्रेटेड AMD Radeon Graphics
बैटरी
42Wh
कैमरा & माइक
HD कैमरा

क्यों खरीदें

...

पावरफुल प्रोसेसर

...

स्मूद मल्टीटास्किंग और फास्ट स्टोरेज

...

हल्का और पोर्टेबल डिजाइन

...

बेहतर मीडिया और प्राइवेसी

क्यों खोजें विकल्प

...

अच्छे कलर और व्यूइंग एंगल

...

गेमिंग या हेवी ग्राफिक्स टास्क के लिए नहीं

...

कम रौशनी में टाइपिंग थोड़ी मुश्किल

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम बिजनेस और परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जो 42 फीसद डिस्काउंट के साथ 51,849 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसका पतला और हल्काब्ध डिजाइन इसे ट्रैवल-फ्रेंडली बनाता है। इस लैपटॉप को खासतौर पर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें पावर और पोर्टेबिलिटी दोनों चाहिए।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i7-1255U
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD,
ग्राफिक्स
Intel Iris Xe Graphics
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

हाई परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया चॉइस

...

तेज और पर्याप्त स्टोरेज

...

बेहतर व्यूइंग एंगल

...

लो लाइट में भी काम आसान

...

ट्रैवल फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्राफिक डिजाइनिंग या कलर-सेंसिटिव वर्क के लिए नहीं

...

हैवी गेमिंग या 3D रेंडरिंग के लिए उपयुक्त नहीं

...

परफॉर्मेस इश्यू

Loading Suggestions...

यह एक कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली प्रोफेशनल लैपटॉप है, जिसकी 40,990 रुपये है। Lenovo V14 लैपटॉप में 12th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD मिलता है। इसमें 14 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। इसका वजन हल्का वजन है।

Specifications

प्रोसेसर
12th Gen Intel Core i5-1235U
डिस्प्ले
14 इंच FHD
ग्राफिक्स
इंटीग्रेटेड Intel Iris Xe Graphics
वजन
1.43 किग्रा
कैमरा
720p HD कैमरा

क्यों खरीदें

...

मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल यूज

...

तेज बूट टाइम और डेटा एक्सेस

...

केवल 1.43 किग्रा

...

बेहतर सिक्योरिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई बैकलिट कीबोर्ड नहीं

...

केवल 8GB रैम

...

स्क्रीन IPS नहीं

Loading Suggestions...

यह एक लेटेस्ट लॉन्च प्रीमियम प्रोफेशनल लैपटॉप है, जिसे 75,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। लैपटॉप को खास तौर पर बिजनेस, क्रिएटिव और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें लेटेस्ट Intel Core i7-1355U प्रोसेसर मिलता है। लैपटॉप में 32GB रैम, और 1TB SSD दिया गया है।

Specifications

प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i7-1355U
डिस्प्ले
14 इंच FHD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Pro
वजन
मात्र 1.34 किग्रा
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Pro

क्यों खरीदें

...

लेटेस्ट और पॉवरफुल परफॉर्मेंस

...

हेवी मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल

...

तेज बूट और बड़ा स्टोरेज

...

ट्रैवल और मीटिंग्स के लिए परफेक्ट

...

फिंगरप्रिंट और बैकलिट कीबोर्ड

...

3 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग या ग्राफिक्स-हैवी टास्क के लिए नहीं

...

कीमत थोड़ी अधिक

Loading Suggestions...

यह Dell का बिजनेस-क्लास प्रीमियम लैपटॉप है, जिसे 14 फीसद डिस्काउंट के साथ 59,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Dell Latitude 7430 खासतौर पर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स और सिक्योरिटी-कंसस यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मिलता है 12th Gen Intel Core i7 vPro प्रोसेसर, 32GB LPDDR5 RAM, Windows 11 Pro, और 3 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i7-1265U
डिस्प्ले
14 इंच Full HD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Pro
बैटरी
58Wh
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6E, Bluetooth, Thunderbolt 4

क्यों खरीदें

...

बिजनेस सिक्योरिटी और रिमोट मैनेजमेंट

...

हाई-स्पीड मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन

...

लंबे समय तक काम के लिए आरामदायक

...

फास्ट डेटा ट्रांसफर और मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी

...

बिजनेस ट्रैवल के लिए परफेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्राइस रेंज में स्टोरेज थोड़ा कम

...

ग्राफिक्स-इंटेंसिव टास्क या गेमिंग के लिए नहीं

...

ज्यादा कीमत

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।