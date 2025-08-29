12GB रैम intel core i7 प्रोसेसर लैपटॉप, नहीं मिलेगी इससे सस्ती डील
12GB laptops: लैपटॉप को सस्ते में खरीदने का मौका है। ऐसे में हम आपके लिए 12 जीबी रैम और intel core i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप की बेस्ट डील लेकर आये हैं..
लैपटॉप खरीदने का सबसे शानदार मौका है, जहां आप सबसे पावरफुल लैपटॉप को बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ सबसे कम दाम में खरीद पाएंगे। जी हां, हम आपके लिए 12 जीबी रैम वाले और लेटेस्ट intel core i7 वाले लैपटॉप लेकर आये हैं, जो गेमिंग और मल्टीटॉस्किंग के दौरान स्मूथ एक्सपीरिएंस देते हैं। इन लैपटॉप की 12 जीबी हाई कैपेसिटी रैम इसे सुपर स्मूथ और लेटेस्ट कोर i7 प्रोसेसर लैपटॉप को हाई परफॉर्मेंस बेस डिवाइस बना देता है। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ लैपटॉप के बेस्ट ऑप्शन्स..
यह एक पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है। इसकी कीमत 44,999 रुपये है। यह अपनी वास्तविक कीमत से 61 फीसद भारी छूट पर उपलब्ध होगा। इसमें AMD Ryzen 7 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसे हाई-परफॉर्मेंस फीचर्स मिलते मिलते हैं। इसके साथ Windows 11 और MS Office 2021 की लाइफटाइम वैलिडिटी भी शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट
तेज बूट टाइम और फाइल एक्सेस
हल्का और पोर्टेबल
सिर्फ 1 घंटे में 80 फीसद बैटरी चार्ज
क्यों खोजें विकल्प
250 निट्स डिस्प्ले
डेडिकेटेड GPU नहीं
प्लास्टिक बॉडी
यह एक प्रीमियम परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जिसे 18 फीसद डिस्काउंट के साथ 64,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12th Gen Intel Core i7 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। इसके साथ Windows 11 और MS Office 2021 पहले से इंस्टॉल आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टॉप-टियर परफॉर्मेंस के लिए
स्मूद, फास्ट और फ्यचर रेडी
ब्राइट और क्लियर विजुअल्स
बैकलिट कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
250 निट्स ब्राइटनेस
हैवी गेमिंग या प्रोफेशनल ग्राफिक्स वर्क के लिए नहीं
wifi 5
यह एक बजट में मिलने वाला पावरफुल और पतला लैपटॉप है, जो फिलहाल 34 फीसद डिस्काउंट के साथ 36,390 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। लैपटॉप में AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ Windows 11, MS Office 2021 और 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल प्रोसेसर
स्मूद मल्टीटास्किंग और फास्ट स्टोरेज
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
बेहतर मीडिया और प्राइवेसी
क्यों खोजें विकल्प
अच्छे कलर और व्यूइंग एंगल
गेमिंग या हेवी ग्राफिक्स टास्क के लिए नहीं
कम रौशनी में टाइपिंग थोड़ी मुश्किल
यह एक प्रीमियम बिजनेस और परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जो 42 फीसद डिस्काउंट के साथ 51,849 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसका पतला और हल्काब्ध डिजाइन इसे ट्रैवल-फ्रेंडली बनाता है। इस लैपटॉप को खासतौर पर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें पावर और पोर्टेबिलिटी दोनों चाहिए।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया चॉइस
तेज और पर्याप्त स्टोरेज
बेहतर व्यूइंग एंगल
लो लाइट में भी काम आसान
ट्रैवल फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
ग्राफिक डिजाइनिंग या कलर-सेंसिटिव वर्क के लिए नहीं
हैवी गेमिंग या 3D रेंडरिंग के लिए उपयुक्त नहीं
परफॉर्मेस इश्यू
यह एक कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली प्रोफेशनल लैपटॉप है, जिसकी 40,990 रुपये है। Lenovo V14 लैपटॉप में 12th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD मिलता है। इसमें 14 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। इसका वजन हल्का वजन है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल यूज
तेज बूट टाइम और डेटा एक्सेस
केवल 1.43 किग्रा
बेहतर सिक्योरिटी
क्यों खोजें विकल्प
कोई बैकलिट कीबोर्ड नहीं
केवल 8GB रैम
स्क्रीन IPS नहीं
यह एक लेटेस्ट लॉन्च प्रीमियम प्रोफेशनल लैपटॉप है, जिसे 75,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। लैपटॉप को खास तौर पर बिजनेस, क्रिएटिव और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें लेटेस्ट Intel Core i7-1355U प्रोसेसर मिलता है। लैपटॉप में 32GB रैम, और 1TB SSD दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट और पॉवरफुल परफॉर्मेंस
हेवी मल्टीटास्किंग और प्रोफेशनल
तेज बूट और बड़ा स्टोरेज
ट्रैवल और मीटिंग्स के लिए परफेक्ट
फिंगरप्रिंट और बैकलिट कीबोर्ड
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग या ग्राफिक्स-हैवी टास्क के लिए नहीं
कीमत थोड़ी अधिक
यह Dell का बिजनेस-क्लास प्रीमियम लैपटॉप है, जिसे 14 फीसद डिस्काउंट के साथ 59,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Dell Latitude 7430 खासतौर पर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स और सिक्योरिटी-कंसस यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मिलता है 12th Gen Intel Core i7 vPro प्रोसेसर, 32GB LPDDR5 RAM, Windows 11 Pro, और 3 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजनेस सिक्योरिटी और रिमोट मैनेजमेंट
हाई-स्पीड मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन
लंबे समय तक काम के लिए आरामदायक
फास्ट डेटा ट्रांसफर और मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी
बिजनेस ट्रैवल के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्राइस रेंज में स्टोरेज थोड़ा कम
ग्राफिक्स-इंटेंसिव टास्क या गेमिंग के लिए नहीं
ज्यादा कीमत
