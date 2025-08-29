12GB रैम intel core i7 प्रोसेसर लैपटॉप, नहीं मिलेगी इससे सस्ती डील

12GB laptops: लैपटॉप को सस्ते में खरीदने का मौका है। ऐसे में हम आपके लिए 12 जीबी रैम और intel core i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप की बेस्ट डील लेकर आये हैं..

Fri, 29 Aug 2025 10:25 AM

लैपटॉप खरीदने का सबसे शानदार मौका है, जहां आप सबसे पावरफुल लैपटॉप को बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ सबसे कम दाम में खरीद पाएंगे। जी हां, हम आपके लिए 12 जीबी रैम वाले और लेटेस्ट intel core i7 वाले लैपटॉप लेकर आये हैं, जो गेमिंग और मल्टीटॉस्किंग के दौरान स्मूथ एक्सपीरिएंस देते हैं। इन लैपटॉप की 12 जीबी हाई कैपेसिटी रैम इसे सुपर स्मूथ और लेटेस्ट कोर i7 प्रोसेसर लैपटॉप को हाई परफॉर्मेंस बेस डिवाइस बना देता है। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ लैपटॉप के बेस्ट ऑप्शन्स..

यह एक पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है। इसकी कीमत 44,999 रुपये है। यह अपनी वास्तविक कीमत से 61 फीसद भारी छूट पर उपलब्ध होगा। इसमें AMD Ryzen 7 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसे हाई-परफॉर्मेंस फीचर्स मिलते मिलते हैं। इसके साथ Windows 11 और MS Office 2021 की लाइफटाइम वैलिडिटी भी शामिल है।

यह एक प्रीमियम परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जिसे 18 फीसद डिस्काउंट के साथ 64,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12th Gen Intel Core i7 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसे पावरफुल स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। इसके साथ Windows 11 और MS Office 2021 पहले से इंस्टॉल आता है।

यह एक बजट में मिलने वाला पावरफुल और पतला लैपटॉप है, जो फिलहाल 34 फीसद डिस्काउंट के साथ 36,390 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। लैपटॉप में AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ Windows 11, MS Office 2021 और 1 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है।

यह एक प्रीमियम बिजनेस और परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जो 42 फीसद डिस्काउंट के साथ 51,849 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसका पतला और हल्काब्ध डिजाइन इसे ट्रैवल-फ्रेंडली बनाता है। इस लैपटॉप को खासतौर पर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें पावर और पोर्टेबिलिटी दोनों चाहिए।

यह एक कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली प्रोफेशनल लैपटॉप है, जिसकी 40,990 रुपये है। Lenovo V14 लैपटॉप में 12th Gen Intel Core i5 प्रोसेसर है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD मिलता है। इसमें 14 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। इसका वजन हल्का वजन है।

यह एक लेटेस्ट लॉन्च प्रीमियम प्रोफेशनल लैपटॉप है, जिसे 75,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। लैपटॉप को खास तौर पर बिजनेस, क्रिएटिव और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें लेटेस्ट Intel Core i7-1355U प्रोसेसर मिलता है। लैपटॉप में 32GB रैम, और 1TB SSD दिया गया है।

यह Dell का बिजनेस-क्लास प्रीमियम लैपटॉप है, जिसे 14 फीसद डिस्काउंट के साथ 59,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। Dell Latitude 7430 खासतौर पर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स और सिक्योरिटी-कंसस यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मिलता है 12th Gen Intel Core i7 vPro प्रोसेसर, 32GB LPDDR5 RAM, Windows 11 Pro, और 3 साल की वारंटी दी गई है।

