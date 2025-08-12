डिस्काउंट में मिलने वाले टॉप 10 लैपटॉप की लिस्ट हुई लाइव, परफॉर्मेंस से डिस्प्ले तक सभी कुछ ए-वन

10 Best Laptop Under 35000: अगर आपका बजट 35,000 रुपये तक का है और आप एक नया लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां हम आपके लिए टॉप 10 ऑप्शन्स की लिस्ट लाए हैं, जो ऑफिस के काम के लिए सही रहेंगे।

10 Best Laptop Under 35000: बात पढ़ाई की हो या फिर ऑफिस वर्क की, एक अच्छा लैपटॉप आपका काम आसान कर सकता है। अगर आपका बजट 35,000 रुपये तक का है, तो आपके लिए हम कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट लाए हैं। ये लैपटॉप न केवल रोजमर्रा के कामों को आसान बनाते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी मददगार साबित होते हैं। मार्केट में कई ब्रांड्स और मॉडल्स मौजूद हैं, जो फीचर्स, परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के मामले में एक अच्छा कॉम्बिनेशन साबित होते हैं। यहां दिए गए सभी ऑप्शन्स आपकी जरूरतों और बजट दोनों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं।

इसकी कीमत 62% डिस्काउंट के साथ 32,790 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 1,582 रुपये की ईएमआई देकर खरीदा जा सकेगा। यह लैपटॉप केवल 1.7 किलोग्राम वजन का है, जिससे यह पोर्टेबल और कहीं भी ले जाने में आसान बन जाता है। इसका स्लीक डिजाइन इसे एक परफेक्ट ऑफिस लैपटॉप बनाता है। इसमें 12 जनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, 16GB DDR4 रैम औरर 512GB स्टोरेज भी दी गई है। इसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, जिससे विजुअल एक्सपीरियंस कमाल का मिलेगा। इसकी बैटरी 6 घंटे तक चलती है। Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ v5.1 कनेक्टिविटी दी गई है।

यह लैपटॉप केवल 1.7 किलोग्राम वजन का है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाना आसान है। इसका पतला और हल्का डिजाइन इसे ऑफिस और कॉलेज दोनों के लिए सही बनाता है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम दिया गया है। 512GB SSD स्टोरेज के साथ 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, जो बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देता है। डॉल्बी ऑडियो और Wi-Fi कनेक्टिविटी भी दी गई है। इसकी बैटरी लंबी चलती है और 1 साल की ऑनसाइट वारंटी भी शामिल है।

HP 15s लैपटॉप में 12 जनरेशन Intel Core i3-1215U प्रोसेसर है।इसमें 8GB DDR4 रैम और 512GB SSD स्टोरेज है, जिससे काम जल्दी और स्मूथ होता है। इसमें 15.6 इंच का एंटी-ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले है। साथ ही विंडोज 11 और एमएस ऑफिस 21 प्रीइंस्टॉल्ड मिलता है। लैपटॉप का वजन 1.69 किलोग्राम है, जो इसे पोर्टेबल बनाता है। इसमें यूएचडी ग्राफिक्स, एचडी कैमरा और ड्यूल स्पीकर्स हैं, जो वीडियो कॉल और मल्टीमीडिया के लिए सही रहेंगे।

इसमें 13 जनरेशन का Intel Core i3-1315U प्रोसेसर दिया गया है, जो फास्ट काम करात है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज है, जिससे मल्टीटास्किंग और फास्ट डाटा एक्सेस होता है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। यह लैपटॉप हल्का और पतला है, जिसका वजन 1.7 किलोग्राम है। इसे कहीं भी कैरी किया जा सकता है। इसमें विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से इंस्टॉल्ड हैं। इसमें बैकलिट कीबोर्ड भी है।

यह एक थिन और लाइट लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 3-7330U प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज है। साथ ही 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहतरीन विज़ुअल एक्सपीरियंस देता है। यह लैपटॉप UHD ग्राफिक्स सपोर्ट करता है और प्रीमियम मेटल बॉडी से बना है। इसकी मदद से यह काफी मजबूत है। इसमें विंडोज 11 प्रो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 मौजूद है। 1.34 किलोग्राम वजन के साथ यह काफी पोर्टेबल है।

यह बेहद ही लाइटवेट है और इसे बिजनेस लैपटॉप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें AMD Ryzen 3 7320U क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज है, जो स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लियर विजुअल देता है। इसमें AMD Radeon ग्राफिक्स भी है, जो बेसिक ग्राफिक्स कामों को संभाल सकता है। यह बेहद ही पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है।

यह काफी फास्ट काम करता है, जिसमें 13 जनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD दी गई है, जो फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल्ड है। इसकी स्टील ग्रे मेटल बॉडी इसे स्टाइलिश और मजबूत बनाता है। इसे 1.59 किलोग्राम वजन के साथ बनाया गया है, जिसकी मदद से इसे कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। 36WHR बैटरी की मदद से बेहतर बैटरी लाइफ मिलती है।

यह एक शानदार लैपटॉप है, जिसमें 12 जनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर और 8GB रैम दी गई है। इसमें 512GB SSD स्टोरेज है, जो फाइलों को जल्दी एक्सेस करने में मदद करती है। इसमें 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है, जिससे अच्छी विजुअल क्लैरिटी मिलती है। यह विंडोज 11 और ऑफिस होम 2024 के साथ आता है। इसका वजन 1.63 किलोग्राम है, जो इसे पोर्टेबल बनाता है। इसमें Intel UHD ग्राफिक्स के चलते बेसिक ग्राफिक्स टास्क भी आसानी से किए जा सकते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है।

HP 15 एक पॉवरफुल और स्टाइलिश लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर और 8GB LPDDR5 RAM दिया गया है, जो तेजी से काम करने में मदद करता है। 512GB SSD स्टोरेज से फाइलें और ऐप्स बहुत तेजी से लोड होते हैं। इसका 15.6 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर माइक्रो-एज डिस्प्ले आंखों को आराम देता है और बेहतर विजुअल अनुभव प्रदान करता है। Windows 11 और Office 21 पहले से इंस्टॉल हैं। AMD Radeon ग्राफिक्स और 1080p FHD कैमरा इसे वीडियो कॉल और मल्टीमीडिया के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसका वजन सिर्फ 1.59 किलो है, जिससे यह पोर्टेबल भी है।

इसमें 13 जनरेशन इंटेल कोर आई3 प्रोसेसर दिया गया है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8GB DDR4 रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग और फास्ट डाटा एक्सेस आसान हो जाता है। इसके साथ ही 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 250 निट्स ब्राइटनेस दी गई है। इसमें विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 पहले से इंस्टॉल हैं। इसमें 12 महीने के लिए McAfee सिक्योरिटी भी शामिल है।

