डिस्काउंट में मिलने वाले टॉप 10 लैपटॉप की लिस्ट हुई लाइव, परफॉर्मेंस से डिस्प्ले तक सभी कुछ ए-वन

10 Best Laptop Under 35000: अगर आपका बजट 35,000 रुपये तक का है और आप एक नया लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहां हम आपके लिए टॉप 10 ऑप्शन्स की लिस्ट लाए हैं, जो ऑफिस के काम के लिए सही रहेंगे।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 10:28 PM
10 Best Laptop Under 35000: बात पढ़ाई की हो या फिर ऑफिस वर्क की, एक अच्छा लैपटॉप आपका काम आसान कर सकता है। अगर आपका बजट 35,000 रुपये तक का है, तो आपके लिए हम कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट लाए हैं। ये लैपटॉप न केवल रोजमर्रा के कामों को आसान बनाते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी मददगार साबित होते हैं। मार्केट में कई ब्रांड्स और मॉडल्स मौजूद हैं, जो फीचर्स, परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के मामले में एक अच्छा कॉम्बिनेशन साबित होते हैं। यहां दिए गए सभी ऑप्शन्स आपकी जरूरतों और बजट दोनों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं।

डिस्काउंट में मिलने वाले टॉप 10 लैपटॉप की लिस्ट हुई लाइव, परफॉर्मेंस से डिस्प्ले तक सभी कुछ ए-वन
इसकी कीमत 62% डिस्काउंट के साथ 32,790 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 1,582 रुपये की ईएमआई देकर खरीदा जा सकेगा। यह लैपटॉप केवल 1.7 किलोग्राम वजन का है, जिससे यह पोर्टेबल और कहीं भी ले जाने में आसान बन जाता है। इसका स्लीक डिजाइन इसे एक परफेक्ट ऑफिस लैपटॉप बनाता है। इसमें 12 जनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, 16GB DDR4 रैम औरर 512GB स्टोरेज भी दी गई है। इसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, जिससे विजुअल एक्सपीरियंस कमाल का मिलेगा। इसकी बैटरी 6 घंटे तक चलती है। Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ v5.1 कनेक्टिविटी दी गई है।

Specifications

प्रोसेसर
12th Gen Intel Core i3
रैम
16GB
ग्राफिक्स
Intel UHD
डिस्प्ले
39.62 सेमी, 1920x1080 पिक्सल
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11 प्रो
बैटरी
लगभग 6 घंटे
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 6, Bluetooth v5.1
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल, मजबूत परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग के लिए, फास्ट SSD स्टोरेज, शानदार फुल HD डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ, बेहतरीन कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी गेमिंग या हाई-एंड ग्राफिक्स के लिए सही नहीं, ग्राफिक्स कार्ड बेसिक

यह लैपटॉप केवल 1.7 किलोग्राम वजन का है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाना आसान है। इसका पतला और हल्का डिजाइन इसे ऑफिस और कॉलेज दोनों के लिए सही बनाता है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 16GB DDR5 रैम दिया गया है। 512GB SSD स्टोरेज के साथ 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, जो बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देता है। डॉल्बी ऑडियो और Wi-Fi कनेक्टिविटी भी दी गई है। इसकी बैटरी लंबी चलती है और 1 साल की ऑनसाइट वारंटी भी शामिल है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7520U
रैम
16GB DDR5 5500MHz
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
ऑडियो
डॉल्बी
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

फास्ट परफॉर्मेंस, हल्का और पोर्टेबल, बेहतरीन ऑडियो और वीडियो क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स कार्ड बेसिक

HP 15s लैपटॉप में 12 जनरेशन Intel Core i3-1215U प्रोसेसर है।इसमें 8GB DDR4 रैम और 512GB SSD स्टोरेज है, जिससे काम जल्दी और स्मूथ होता है। इसमें 15.6 इंच का एंटी-ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले है। साथ ही विंडोज 11 और एमएस ऑफिस 21 प्रीइंस्टॉल्ड मिलता है। लैपटॉप का वजन 1.69 किलोग्राम है, जो इसे पोर्टेबल बनाता है। इसमें यूएचडी ग्राफिक्स, एचडी कैमरा और ड्यूल स्पीकर्स हैं, जो वीडियो कॉल और मल्टीमीडिया के लिए सही रहेंगे।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i3-1215U
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD एंटी-ग्लेयर
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11
फीचर्स
UHD ग्राफिक्स, HD कैमरा, ड्यूल स्पीकर्स

क्यों खरीदें

...

तेज प्रोसेसर और स्मूथ परफॉर्मेंस, पोर्टेबल, प्रीइंस्टॉल्ड Windows 11 और MS Office

क्यों खोजें विकल्प

...

ज्यादा हैवी काम के लिए नहीं, गेमिंग या ग्राफिक्स-इंटेंसिव काम के लिए सही नहीं

इसमें 13 जनरेशन का Intel Core i3-1315U प्रोसेसर दिया गया है, जो फास्ट काम करात है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज है, जिससे मल्टीटास्किंग और फास्ट डाटा एक्सेस होता है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। यह लैपटॉप हल्का और पतला है, जिसका वजन 1.7 किलोग्राम है। इसे कहीं भी कैरी किया जा सकता है। इसमें विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से इंस्टॉल्ड हैं। इसमें बैकलिट कीबोर्ड भी है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i3
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
15.6" FHD
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11
फीचर्स
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बैकलिट कीबोर्ड

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल डिजाइन, प्रीइंस्टॉल्ड विंडोज 11 और एमएस ऑफिस

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्राफिक्स के लिए डेडिकेटेड कार्ड नहीं, हाई-एंड गेमिंग या भारी ग्राफिक्स काम के लिए सीमित

यह एक थिन और लाइट लैपटॉप है, जो AMD Ryzen 3-7330U प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज है। साथ ही 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, जो बेहतरीन विज़ुअल एक्सपीरियंस देता है। यह लैपटॉप UHD ग्राफिक्स सपोर्ट करता है और प्रीमियम मेटल बॉडी से बना है। इसकी मदद से यह काफी मजबूत है। इसमें विंडोज 11 प्रो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 मौजूद है। 1.34 किलोग्राम वजन के साथ यह काफी पोर्टेबल है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 3-7330U
रैम
16GB
स्टोरेज
14 इंच फुल एचडी
ग्राफिक्स
यूएचडी
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11 प्रो

क्यों खरीदें

...

ज्यादा रैम, मजबूत डिजाइन, अच्छी बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी ग्राफिक्स या गेमिंग के लिए सीमित, सीमित पोर्ट्स

यह बेहद ही लाइटवेट है और इसे बिजनेस लैपटॉप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें AMD Ryzen 3 7320U क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज है, जो स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का एचडी डिस्प्ले दिया गया है, जो क्लियर विजुअल देता है। इसमें AMD Radeon ग्राफिक्स भी है, जो बेसिक ग्राफिक्स कामों को संभाल सकता है। यह बेहद ही पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 3 7320U
रैम
16GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच एचडी
ग्राफिक्स
AMD Radeon

क्यों खरीदें

...

फास्ट परफॉर्मेंस, हल्का और पोर्टेबल डिजाइन, ज्याजा स्टोरेज और रैम

क्यों खोजें विकल्प

...

HD डिस्प्ले, हैवी गेमिंग या हाई-एंड ग्राफिक्स के लिए सही नहीं

यह काफी फास्ट काम करता है, जिसमें 13 जनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD दी गई है, जो फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल्ड है। इसकी स्टील ग्रे मेटल बॉडी इसे स्टाइलिश और मजबूत बनाता है। इसे 1.59 किलोग्राम वजन के साथ बनाया गया है, जिसकी मदद से इसे कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। 36WHR बैटरी की मदद से बेहतर बैटरी लाइफ मिलती है।

Specifications

प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i3
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच फुल एचडी
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11 होम
बॉडी
मेटल बॉडी
बैटरी
36WHR

क्यों खरीदें

...

तेज प्रोसेसर और अच्छी रैम, हल्का और मजबूत मेटल बॉडी, बेहतर बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं, 8GB रैम भारी एप्लिकेशन के लिए कम

यह एक शानदार लैपटॉप है, जिसमें 12 जनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर और 8GB रैम दी गई है। इसमें 512GB SSD स्टोरेज है, जो फाइलों को जल्दी एक्सेस करने में मदद करती है। इसमें 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है, जिससे अच्छी विजुअल क्लैरिटी मिलती है। यह विंडोज 11 और ऑफिस होम 2024 के साथ आता है। इसका वजन 1.63 किलोग्राम है, जो इसे पोर्टेबल बनाता है। इसमें Intel UHD ग्राफिक्स के चलते बेसिक ग्राफिक्स टास्क भी आसानी से किए जा सकते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i3
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11
ग्राफिक्स
इंटेल यूएचडी
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

फास्ट SSD स्टोरेज, हल्का और पोर्टेबल डिजाइन, प्री-इंस्टॉल्ड विंडोज 11 और ऑफिस

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग या ग्राफिक्स टास्क के लिए सीमित, 8GB रैम कम

HP 15 एक पॉवरफुल और स्टाइलिश लैपटॉप है, जिसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर और 8GB LPDDR5 RAM दिया गया है, जो तेजी से काम करने में मदद करता है। 512GB SSD स्टोरेज से फाइलें और ऐप्स बहुत तेजी से लोड होते हैं। इसका 15.6 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर माइक्रो-एज डिस्प्ले आंखों को आराम देता है और बेहतर विजुअल अनुभव प्रदान करता है। Windows 11 और Office 21 पहले से इंस्टॉल हैं। AMD Radeon ग्राफिक्स और 1080p FHD कैमरा इसे वीडियो कॉल और मल्टीमीडिया के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसका वजन सिर्फ 1.59 किलो है, जिससे यह पोर्टेबल भी है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 3 7320U
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD एंटी-ग्येलर माइक्रो एज
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11
ग्राफिक्स
एएमडी रेडिऑन ग्राफिक्स
कैमरा
1080p FHD

क्यों खरीदें

...

दमदार परफॉर्मेंस, क्लियर डिस्प्ले, पहले से इंस्टॉल ऑफिस 21

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए लिमिटेड ग्राफिक्स, बैटरी लाइफ कुछ बेहतर हो सकती है

इसमें 13 जनरेशन इंटेल कोर आई3 प्रोसेसर दिया गया है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8GB DDR4 रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है, जिससे मल्टीटास्किंग और फास्ट डाटा एक्सेस आसान हो जाता है। इसके साथ ही 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और 250 निट्स ब्राइटनेस दी गई है। इसमें विंडोज 11 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 पहले से इंस्टॉल हैं। इसमें 12 महीने के लिए McAfee सिक्योरिटी भी शामिल है।

Specifications

प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i3
रैम
8GB
स्टोरेज
512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD, 120Hz, 250 निट्स
ऑपरेटिंग सिस्टम
विंडोज 11
सॉफ्टवेयर
एमएस ऑफिस 2021

क्यों खरीदें

...

हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, प्री-इंस्टॉल ऑफिस और सिक्योरिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी ग्राफिक्स के लिए सीमित ऑप्शन, बैटरी लाइफ कम

