गेमिंग हो या एडिटिंग, मक्खन जैसे चलते हैं ये लैपटॉप, देखते ही खरीदने का करेगा मन

भारतीय घर में बच्चों से लेकर बूढ़े और युवा हर वर्ग के लोग मौजूद होते हैं। ऐसे में हर किसी का लैपटॉप यूज अलग-अलग होता है। इसके लिए अलग-अलग लैपटॉप खरीदना होता है। लेकिन आज हम ऐसे लैपटॉप के बारे में बताएंगे, जिसे हर वर्ग के लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे न सिर्फ अलग-अलग लैपटॉप पर खर्च होने वाला पैसा बचेगा, बल्कि एक ऐसा लैपटॉप खरीद पाएंगे, जिसे गेमिंग से लेकर एडिटिंग तक हर तरह का कामकाज किया जा सकेगा। हालांकि इन लैपटॉप की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसे आप डील और डिस्काउंट के साथ सस्ती कीमत में खरीद पाएंगे।

यह एक हाई-एंड गेमिंग लैपटॉप है जो हैवी गेमिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, 4K वीडियो एडिटिंग, और AI मॉडल रनिंग जैसे टास्क्स के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें AMD का लेटेस्ट Ryzen 9 प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप 24GB रैम दी गई है।

यह एक प्रीमियम 2-in-1 टचस्क्रीन लैपटॉप है, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Intel का लेटेस्ट 13th Gen Core i5 प्रोसेसर, 16GB रैम और टच और पेन सपोर्ट मिलता है। यह लैपटॉप फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है।

ASUS Vivobook S16 एक स्लीक और प्रीमियम डिज़ाइन वाला परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खासतौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें Intel का 13th Gen Core i5 प्रोसेसर, 16GB DDR5 RAM और हाई-रिफ्रेश रेट वाला 16 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो इसे मल्टीटास्किंग, वेब डेवलपमेंट, ऑफिस वर्क और कंटेंट कंजंप्शन के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है।

यह एक मिड-रेंज गेमिंग लैपटॉप है जिसे हैवी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स-इंटेंसिव वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AMD का पावरफुल Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर मिलता है। साथ ही NVIDIA RTX 3050 GPU सपोर्ट दिया गया है। यह एक बेहतरीन गेमिंग और मल्टीटास्किंग लैपटॉप है।

यह IOS बेस्ड नया MacBook Air 2025 लैपटॉप हैं, जो कि M4 चिप के साथ आता है। यह लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के साथ आता है। यह लैपटॉप प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और क्रिएटिव यूजर्स के लिए है। MacOS होने की वजह से इसमें स्मूद और पावरफुल एक्सपीरियंस मिलता है।

यह एक बजट-फ्रेंडली गेमिंग लैपटॉप है, जो नए 13th Gen Intel i5 प्रोसेसर दिया गया है, जो RTX 3050 (6GB) GPU के साथ आता है। यह लैपटॉप मिड-रेंज गेमिंग हैं, जो कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। यह एक परफॉर्मेंस-फोक्सड मशीन है।

यह लैपटॉप हार्डकोर गेमर्स और प्रोफेशनल क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया। यह एक फ्लैगशिप गेमिंग बीस्ट है। इसमें Intel का लेटेस्ट Core i9 14900HX प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप 32GB रैम और 2TB स्टोरेज दिया गया है। इसमें एचडीआर मिनी एलईडी डिस्प्ले है, जो कि 240Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। लैपटॉप में 1100 निट्स ब्राइटनेस दिया गया है।

