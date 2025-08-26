गेमिंग हो या एडिटिंग, मक्खन जैसे चलते हैं ये लैपटॉप, देखते ही खरीदने का करेगा मन laptops for everyday use 2025 Apple 2025 MacBook Air HP Omen ASUS ROG Strix Scar 16, Gadgets Hindi News - Hindustan
laptops for everyday use 2025 Apple 2025 MacBook Air HP Omen ASUS ROG Strix Scar 16

गेमिंग हो या एडिटिंग, मक्खन जैसे चलते हैं ये लैपटॉप, देखते ही खरीदने का करेगा मन

Best laptops deals: अगर आपके घर में अलग-अलग आयुवर्ग और कामकाज के लोग हैं, तो आपके लिए हम कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आये हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 07:14 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

भारतीय घर में बच्चों से लेकर बूढ़े और युवा हर वर्ग के लोग मौजूद होते हैं। ऐसे में हर किसी का लैपटॉप यूज अलग-अलग होता है। इसके लिए अलग-अलग लैपटॉप खरीदना होता है। लेकिन आज हम ऐसे लैपटॉप के बारे में बताएंगे, जिसे हर वर्ग के लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे न सिर्फ अलग-अलग लैपटॉप पर खर्च होने वाला पैसा बचेगा, बल्कि एक ऐसा लैपटॉप खरीद पाएंगे, जिसे गेमिंग से लेकर एडिटिंग तक हर तरह का कामकाज किया जा सकेगा। हालांकि इन लैपटॉप की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसे आप डील और डिस्काउंट के साथ सस्ती कीमत में खरीद पाएंगे।

यह एक हाई-एंड गेमिंग लैपटॉप है जो हैवी गेमिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, 4K वीडियो एडिटिंग, और AI मॉडल रनिंग जैसे टास्क्स के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें AMD का लेटेस्ट Ryzen 9 प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप 24GB रैम दी गई है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 9 8940HX
डिस्प्ले
16 इंच WUXGA 2K
रिफ्रेश रेट
165Hz
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
कैमरा
HP TrueVision 1080p

क्यों खरीदें

...

टॉप-टियर परफॉर्मेंस

...

शानदार 2K डिस्प्ले

...

Hi-Res गेमिंग और प्रोडक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ज्यादा कीमत

...

2.44kg वजन

...

ड्यूल चैनल परफॉर्मेंस नहीं

...

सिर्फ 1TB स्टोरेज

यह एक प्रीमियम 2-in-1 टचस्क्रीन लैपटॉप है, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Intel का लेटेस्ट 13th Gen Core i5 प्रोसेसर, 16GB रैम और टच और पेन सपोर्ट मिलता है। यह लैपटॉप फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5-1335U
डिस्प्ले
14 इंच FHD IPS टचस्क्रीन
कैमरा
HP TrueVision 5MP
बैटरी
3-Cell, 43Wh,
ग्राफिक्स
Intel Iris Xe (इंटीग्रेटेड)

क्यों खरीदें

...

टचस्क्रीन + HP Pen सपोर्ट

...

अल्ट्रा पोर्टेबल

...

हाई-क्वालिटी वीडियो कॉल्स

...

मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

250 nits ब्राइटनेस

...

RAM अपग्रेड नहीं

...

ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड नहीं

ASUS Vivobook S16 एक स्लीक और प्रीमियम डिज़ाइन वाला परफॉर्मेंस लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खासतौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसमें Intel का 13th Gen Core i5 प्रोसेसर, 16GB DDR5 RAM और हाई-रिफ्रेश रेट वाला 16 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो इसे मल्टीटास्किंग, वेब डेवलपमेंट, ऑफिस वर्क और कंटेंट कंजंप्शन के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
16 इंच FHD+
ग्राफिक्स
Intel UHD Integrated Graphics
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home
सॉफ्टवेयर
Microsoft Office Home 2024

क्यों खरीदें

...

फास्ट मल्टीटास्किंग और डेवलपमेंट टूल्स

...

स्मूद विजुअल्स

...

प्रीमियम मेटल डिज़ाइन

...

हल्का और पोर्टेबल

...

USB-C चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई डेडिकेटेड GPU नहीं

...

कलर-क्रीटिकल वर्क

...

4K 60Hz आउटपुट

यह एक मिड-रेंज गेमिंग लैपटॉप है जिसे हैवी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स-इंटेंसिव वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AMD का पावरफुल Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर मिलता है। साथ ही NVIDIA RTX 3050 GPU सपोर्ट दिया गया है। यह एक बेहतरीन गेमिंग और मल्टीटास्किंग लैपटॉप है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 7 7435HS
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
ऑपरेटिंग सिस्टम:
Windows 11 Home
बैटरी
48Wh
वजन
2.30 Kg

क्यों खरीदें

...

हाई-एंड गेमिंग

...

अच्छी 3D रेंडरिंग और एडिटिंग

...

144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले

...

स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ी लिमिटेड परफॉर्मेंस

...

बैटरी बैकअप एवरेज

...

Office लाइसेंस नहीं

यह IOS बेस्ड नया MacBook Air 2025 लैपटॉप हैं, जो कि M4 चिप के साथ आता है। यह लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के साथ आता है। यह लैपटॉप प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और क्रिएटिव यूजर्स के लिए है। MacOS होने की वजह से इसमें स्मूद और पावरफुल एक्सपीरियंस मिलता है।

Specifications

प्रोसेसर
Apple M4 चिप
डिस्प्ले
13.6 इंच Liquid Retina Display
ऑपरेटिंग सिस्टम
macOS
कैमरा
12MP Ultra Wide कैमरा

क्यों खरीदें

...

मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग

...

macOS में इंटेलिजेंट प्रोडक्टिविटी फीचर्स

...

18 घंटे तक बैटरी बैकअप

...

बेहद हल्का और स्लीक बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

256GB स्टोरेज

...

गेमिंग के लिए नहीं बना

...

कीमत में ज्यादा

यह एक बजट-फ्रेंडली गेमिंग लैपटॉप है, जो नए 13th Gen Intel i5 प्रोसेसर दिया गया है, जो RTX 3050 (6GB) GPU के साथ आता है। यह लैपटॉप मिड-रेंज गेमिंग हैं, जो कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। यह एक परफॉर्मेंस-फोक्सड मशीन है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i5-13420H
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

स्मूद गेमप्ले और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस

...

पावरफुल मल्टीटास्किंग

...

फ्यूचर स्टोरेज अपग्रेड आसान

...

मर्स के लिए अट्रैक्टिव और फंक्शनल

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्प्ले कलर क्वालिटी एवरेज

...

प्लास्टिक बिल्ड

...

प्रीमियम फील की कमी

यह लैपटॉप हार्डकोर गेमर्स और प्रोफेशनल क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया। यह एक फ्लैगशिप गेमिंग बीस्ट है। इसमें Intel का लेटेस्ट Core i9 14900HX प्रोसेसर दिया गया है। लैपटॉप 32GB रैम और 2TB स्टोरेज दिया गया है। इसमें एचडीआर मिनी एलईडी डिस्प्ले है, जो कि 240Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। लैपटॉप में 1100 निट्स ब्राइटनेस दिया गया है।

क्यों खरीदें

...

टॉप-टियर परफॉर्मेंस

...

एक्सट्रीम लेवल गेमिंग

...

हाई-स्पीड स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत महंगा

...

बैटरी बैकअप मीडियम

...

पोर्टेबिलिटी लिमिटेड

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

