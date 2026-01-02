Hindustan Hindi News
कोडिंग के धांसू लैपटॉप, कीमत और फीचर्स दमदार

संक्षेप:

अगर आप नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन एक शानदार ऑफर साबित हो सकता है, जहां से सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं..

Jan 02, 2026 10:44 am IST
आज के समय में लैपटॉप अलग-अलग जरूरतों और कामों के लिए उपलब्ध होते हैं। ऐसे में अगर आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो अमेज़न एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जहां से आप किफायती दामों में कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त लैपटॉप खरीद सकते हैं। इन लैपटॉप्स पर बैंकिंग डिस्काउंट के साथ-साथ कई अन्य तरह की छूट भी दी जा रही है। ये लैपटॉप कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसे हार्ड-इंटेंसिव कामों के दौरान बिना रुके बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

कोडिंग के धांसू लैपटॉप, कीमत और फीचर्स दमदार

यह 13th जनरेशन इंटेल कोर i7 लैपटॉप है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस, बड़ा डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। इसमें 15.3-इंच WUXGA IPS डिस्प्ले, 16GB DDR5 RAM और 512GB NVMe SSD दी गई है। यह लैपटॉप 21% की छूट के साथ 70,390 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i7-13620H
डिस्प्ले
15.3 इंच WUXGA IPS
RAM
16GB DDR5
ग्राफिक्स
Intel UHD Graphics
OS
Windows 11 Home + Office Home 2024
बैटरी
50Wh

क्यों खरीदें

...

प्रोसेसर से दमदार परफॉर्मेंस

...

15.3-इंच WUXGA IPS डिस्प्ले, 300 nits ब्राइटनेस

...

16GB DDR5 RAM

...

बैकलिट कीबोर्ड और IR कैमरा + प्राइवेसी शटर

क्यों खोजें विकल्प

...

डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं

...

पूरी तरह फ्यूचर-प्रूफ नहीं

यह पावरफुल परफॉर्मेंस, बड़ा डिस्प्ले और हल्के डिजाइन के साथ आता है। इसमें 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 16GB RAM और 512GB NVMe SSD दी गई है, जो ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस, मल्टीटास्किंग और कंटेंट कंजम्पशन के लिए बेहतरीन है। यह लैपटॉप 23% की छूट के साथ 63,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i7-1355U
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
RAM
16GB DDR4
OS
Windows 11 Home
कैमरा
FHD कैमरा, प्राइवेसी शटर
बैटरी
3-Cell 41Wh

क्यों खरीदें

...

13th Gen Intel Core i7-1355U प्रोसेसर

...

Intel Iris Xe Graphics से बेहतर विजुअल्स

...

15.6-इंच FHD माइक्रो-एज, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले

...

बैकलिट कीबोर्ड और FHD कैमरा + प्राइवेसी शटर

क्यों खोजें विकल्प

...

DDR5 RAM सपोर्ट नहीं

...

डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है

...

हैवी गेमिंग और प्रो-लेवल एडिटिंग के लिए उपयुक्त नहीं

यह Next-Gen AI लैपटॉप है, जो Snapdragon X प्रोसेसर, 2K OLED डिस्प्ले और बेहद हल्के डिजाइन के साथ आता है। इसमें 16GB LPDDR5x RAM, 512GB PCIe Gen4 SSD और ऑन-डिवाइस दिया गया है, जो इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और ट्रैवल यूज़र्स के लिए एक फ्यूचर-रेडी लैपटॉप बनाता है। यह लैपटॉप 22% की छूट के साथ 64,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

प्रोसेसर:
Snapdragon X
डिस्प्ले
14" 2K OLED
ब्राइटनेस:
300 nits
OS:
Windows 11 Home
वारंटी:
1 साल

क्यों खरीदें

...

HP OmniBook 5 OLED

...

शानदार 14-इंच 2K OLED डिस्प्ले

...

34 घंटे तक वीडियो प्लेबैक

...

अल्ट्रा-लाइट वेट

क्यों खोजें विकल्प

...

अल्ट्रा-लाइट वेट

...

डेडिकेटेड GPU नहीं है

...

हेवी गेमिंग और प्रो-लेवल वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं

यह एक पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है, जिसे स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज़र्स और मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 10-कोर i7-H सीरीज़ प्रोसेसर, 16GB RAM और बड़ी 1TB SSD स्टोरेज मिलती है, जो इसे फास्ट और फ्यूचर-रेडी बनाती है। यह लैपटॉप 23 फीसद की छूट के साथ 67,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core i7-13620H
डिस्प्ले
15.6" FHD
ग्राफिक्स
Intel UHD (Integrated)
OS
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

13th Gen Intel Core i7-13620H

...

ज्यादा स्टोरेज और फास्ट स्पीड

...

16GB DDR4 RAM स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए16GB DDR4 RAM स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए

...

15.6-इंच FHD Anti-Glare डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

60Hz रिफ्रेश रेट

...

डेडिकेटेड GPU नहीं है

...

बैटरी एवरेज (42Wh)

यह स्टाइलिश और ऑल-राउंडर लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज़र्स और डेली मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया ऑप्शन बनता है। इसमें 16GB RAM, 512GB SSD, दमदार बैटरी और फिंगरप्रिंट रीडर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह लैपटॉप 33% की भारी छूट के साथ 52,780 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications

डिस्प्ले
15.6" Full HD
ब्राइटनेस
300 nits
रिफ्रेश रेट
60Hz
ग्राफिक्स
Intel Iris Xe
OS
Windows 11 Home
बैटरी
54Wh

क्यों खरीदें

...

13th Gen Intel Core i5-1335U प्रोसेसर

...

15.6-इंच Full HD डिस्प्ले (300 nits)

...

डेली ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग के लिए ठीक

...

Dolby Atmos Audio बेहतर साउंड के लिए

...

54Wh बैटरी – अच्छा बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्प्ले 60Hz ही है

...

डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं

...

कैमरा सिर्फ 720p है

...

हेवी गेमिंग या 3D रेंडरिंग के लिए नहीं

यह एक गेमिंग लैपटॉप है। यह एक परफॉर्मेंस-फोकस्ड गेमिंग लैपटॉप है, जो गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D वर्क और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बना है। यह लैपटॉप 64,990 में आता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 7 7435HS
डिस्प्ले
15.6" FHD
रिफ्रेश रेट
144Hz
OS
Windows 11 Home
बैटरी
48Wh

क्यों खरीदें

...

हाई परफॉर्मेंस CPU

...

144Hz FHD डिस्प्ले – स्मूद गेमप्ले

...

16GB DDR5 RAM – फास्ट और फ्यूचर-रेडी

...

TUF मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड – मजबूत और टिकाऊ

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी सिर्फ 48Wh

...

डिस्प्ले ब्राइटनेस 250 nits

यह एक प्रीमियम और अल्ट्रा-पावरफुल AI लैपटॉप है, जिसे प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स और हैवी मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Core Ultra 9 प्रोसेसर, 32GB RAM और 1TB SSD स्टोरेज मिलती है, जो इसे बेहद फास्ट और फ्यूचर-रेडी बनाती है। यह लैपटॉप 27 फीसद की छूट के साथ 1,14,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core Ultra 9 185H
डिस्प्ले
14" WUXGA OLED
ग्राफिक्स
Intel Arc
OS
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

Intel Core Ultra 9 185H AI प्रोसेसर

...

32GB LPDDR5x RAM, हेवी मल्टीटास्किंग के लिए

...

1TB SSD के साथ फास्ट परफॉर्मेंस

...

14-इंच OLED डिस्प्ले, Dolby Vision सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है

...

60Hz रिफ्रेश रेट

...

RAM अपग्रेड का ऑप्शन नहीं

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
