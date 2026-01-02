कोडिंग के धांसू लैपटॉप, कीमत और फीचर्स दमदार
अगर आप नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन एक शानदार ऑफर साबित हो सकता है, जहां से सस्ते में लैपटॉप खरीद सकते हैं..
आज के समय में लैपटॉप अलग-अलग जरूरतों और कामों के लिए उपलब्ध होते हैं। ऐसे में अगर आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो अमेज़न एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जहां से आप किफायती दामों में कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त लैपटॉप खरीद सकते हैं। इन लैपटॉप्स पर बैंकिंग डिस्काउंट के साथ-साथ कई अन्य तरह की छूट भी दी जा रही है। ये लैपटॉप कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसे हार्ड-इंटेंसिव कामों के दौरान बिना रुके बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
1. Lenovo Smartchoice IdeaPad Slim 3 13th Gen Core i7-13620H 15.3" (38.8cm) WUXGA IPS Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Win 11/Office 2024/Backlit/Top Metal Cover & IR Camera/Grey/1.6Kg),83K100CJIN/S1IN
यह 13th जनरेशन इंटेल कोर i7 लैपटॉप है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस, बड़ा डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। इसमें 15.3-इंच WUXGA IPS डिस्प्ले, 16GB DDR5 RAM और 512GB NVMe SSD दी गई है। यह लैपटॉप 21% की छूट के साथ 70,390 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रोसेसर से दमदार परफॉर्मेंस
15.3-इंच WUXGA IPS डिस्प्ले, 300 nits ब्राइटनेस
16GB DDR5 RAM
बैकलिट कीबोर्ड और IR कैमरा + प्राइवेसी शटर
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है
हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं
पूरी तरह फ्यूचर-प्रूफ नहीं
2. HP 15, 13th Gen Intel Core i7-1355U (16GB DDR4, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, 15.6’’/39.6cm, Win11, M365(1yr)* Office 24, Silver, 1.59kg, Iris Xe, FHD Camera w/Shutter, Backlit Laptop fd0468tu/fd0515tu
यह पावरफुल परफॉर्मेंस, बड़ा डिस्प्ले और हल्के डिजाइन के साथ आता है। इसमें 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 16GB RAM और 512GB NVMe SSD दी गई है, जो ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस, मल्टीटास्किंग और कंटेंट कंजम्पशन के लिए बेहतरीन है। यह लैपटॉप 23% की छूट के साथ 63,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
13th Gen Intel Core i7-1355U प्रोसेसर
Intel Iris Xe Graphics से बेहतर विजुअल्स
15.6-इंच FHD माइक्रो-एज, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
बैकलिट कीबोर्ड और FHD कैमरा + प्राइवेसी शटर
क्यों खोजें विकल्प
DDR5 RAM सपोर्ट नहीं
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है
हैवी गेमिंग और प्रो-लेवल एडिटिंग के लिए उपयुक्त नहीं
3. HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor (16GB LPDDR5x, 512GB SSD) 2K, 14''/35.6cm, Win11, M365 Basic(1yr)* Office24, Silver, 1.35kg, he0014QU, Light-Weight, Next-Gen AI Laptop
यह Next-Gen AI लैपटॉप है, जो Snapdragon X प्रोसेसर, 2K OLED डिस्प्ले और बेहद हल्के डिजाइन के साथ आता है। इसमें 16GB LPDDR5x RAM, 512GB PCIe Gen4 SSD और ऑन-डिवाइस दिया गया है, जो इसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और ट्रैवल यूज़र्स के लिए एक फ्यूचर-रेडी लैपटॉप बनाता है। यह लैपटॉप 22% की छूट के साथ 64,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
HP OmniBook 5 OLED
शानदार 14-इंच 2K OLED डिस्प्ले
34 घंटे तक वीडियो प्लेबैक
अल्ट्रा-लाइट वेट
क्यों खोजें विकल्प
अल्ट्रा-लाइट वेट
डेडिकेटेड GPU नहीं है
हेवी गेमिंग और प्रो-लेवल वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं
4. ASUS Vivobook 15,13th Gen,Intel Core i7-13620H(Intel UHD iGPU/16GB RAM/1TB SSD/FHD/15.6"/60Hz/Backlit Keyboard/42Whr/Windows 11/M365 Basic (1Year)*/Office Home 2024/Quiet Blue/1.7 Kg)X1502VA-BQ1298WS
यह एक पावरफुल और वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है, जिसे स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज़र्स और मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 10-कोर i7-H सीरीज़ प्रोसेसर, 16GB RAM और बड़ी 1TB SSD स्टोरेज मिलती है, जो इसे फास्ट और फ्यूचर-रेडी बनाती है। यह लैपटॉप 23 फीसद की छूट के साथ 67,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
13th Gen Intel Core i7-13620H
ज्यादा स्टोरेज और फास्ट स्पीड
16GB DDR4 RAM स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए
15.6-इंच FHD Anti-Glare डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
डेडिकेटेड GPU नहीं है
बैटरी एवरेज (42Wh)
5. Samsung Galaxy Book4 (Gray, 16GB RAM, 512GB SSD) | 15.6" Full HD Screen | Intel Core i5 1335U Processor | Windows 11 Home | MS Office 2021 | Fingerprint Reader | Intel Iris XE Graphics | RJ45 LAN Port
यह स्टाइलिश और ऑल-राउंडर लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, ऑफिस यूज़र्स और डेली मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया ऑप्शन बनता है। इसमें 16GB RAM, 512GB SSD, दमदार बैटरी और फिंगरप्रिंट रीडर जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह लैपटॉप 33% की भारी छूट के साथ 52,780 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
13th Gen Intel Core i5-1335U प्रोसेसर
15.6-इंच Full HD डिस्प्ले (300 nits)
डेली ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग के लिए ठीक
Dolby Atmos Audio बेहतर साउंड के लिए
54Wh बैटरी – अच्छा बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
डिस्प्ले 60Hz ही है
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
कैमरा सिर्फ 720p है
हेवी गेमिंग या 3D रेंडरिंग के लिए नहीं
6. ASUS TUF Gaming A15, AMD Ryzen 7 7435HS Gaming Laptop(NVIDIA RTX 3050-4GB/60W TGP/16GB RAM/512GB SSD/FHD/15.6"/144Hz/RGB KB/48WHr/Windows 11//Graphite Black/2.30 Kg) FA506NCR-HN054W
यह एक गेमिंग लैपटॉप है। यह एक परफॉर्मेंस-फोकस्ड गेमिंग लैपटॉप है, जो गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D वर्क और हेवी मल्टीटास्किंग के लिए बना है। यह लैपटॉप 64,990 में आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई परफॉर्मेंस CPU
144Hz FHD डिस्प्ले – स्मूद गेमप्ले
16GB DDR5 RAM – फास्ट और फ्यूचर-रेडी
TUF मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड – मजबूत और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी सिर्फ 48Wh
डिस्प्ले ब्राइटनेस 250 nits
7. Lenovo Yoga Slim 7 (Smartchoice) Intel Core Ultra 9 185H 14"(35.5cm) WUXGA-OLED Laptop (32GB RAM/1TB SSD/AI PC/Windows 11/Microsoft 365 Basic + Office Home 2024/1Yr ADP Free/Grey/1.39Kg), 83CV00B3IN
यह एक प्रीमियम और अल्ट्रा-पावरफुल AI लैपटॉप है, जिसे प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स और हैवी मल्टीटास्किंग यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Intel Core Ultra 9 प्रोसेसर, 32GB RAM और 1TB SSD स्टोरेज मिलती है, जो इसे बेहद फास्ट और फ्यूचर-रेडी बनाती है। यह लैपटॉप 27 फीसद की छूट के साथ 1,14,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Intel Core Ultra 9 185H AI प्रोसेसर
32GB LPDDR5x RAM, हेवी मल्टीटास्किंग के लिए
1TB SSD के साथ फास्ट परफॉर्मेंस
14-इंच OLED डिस्प्ले, Dolby Vision सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है
60Hz रिफ्रेश रेट
RAM अपग्रेड का ऑप्शन नहीं
