सस्ता लैपटॉप या दमदार आईपैड? Amazon से खरीदने से पहले जान लें कौन सा गैजेट है आपके लिए बेस्ट
अमेजन से नया गैजेट खरीदने से पहले अपनी जरूरतों को समझना बेहद जरूरी है। अगर पढ़ाई, नोट्स और पोर्टेबिलिटी प्राथमिकता है, तो आईपैड बेस्ट है, वहीं कोडिंग और भारी ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप अधिक फायदेमंद रहता है। सही चुनाव करके आप अपने पैसे और समय दोनों बचा सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर गैजेट्स की खरीदारी करते समय अक्सर यह बड़ा सवाल सामने आता है कि पढ़ाई और ऑफिस के काम के लिए आईपैड (iPad) खरीदा जाए या फिर एक पारंपरिक लैपटॉप। दोनों ही डिवाइसेज की अपनी खासियतें और उपयोगिता है, जो आपकी व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करती हैं।
iPad के फायदे: कब खरीदें आईपैड?
यदि आपका मुख्य उद्देश्य डिजिटल नोट्स तैयार करना, ई-बुक्स पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करना, वीडियो स्ट्रीमिंग करना और हल्का-फुल्का काम करना है, तो एक हल्का और कॉम्पैक्ट आईपैड आपके लिए एक बेहतरीन और पोर्टेबल विकल्प साबित हो सकता है। इसे बैग में कैरी करना बेहद आसान होता है और यह तुरंत काम के लिए तैयार हो जाता है।
Laptop के फायदे: कब चुनें लैपटॉप?
दूसरी ओर, यदि आपको लंबे असाइनमेंट्स टाइप करने हैं, कोडिंग करनी है, एक्सेल स्प्रेडशीट पर काम करना है या ऐसे भारी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर चलाने हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करते हैं, तो आपके लिए लैपटॉप ही सबसे समझदारी भरा और असरदार सौदा होगा। लैपटॉप में मिलने वाला फुल-साइज कीबोर्ड और मल्टीटास्किंग की क्षमता पेशेवर और शैक्षणिक कार्यों के लिए अनिवार्य मानी जाती है।
निष्कर्ष और सही चुनाव
अमेजन पर खरीदारी करने से पहले यह तय करना बेहद जरूरी है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। अपनी जरूरत के हिसाब से सही गैजेट चुनने से न सिर्फ आपके पैसों की सही बचत होती है, बल्कि आपका काम भी बिना किसी रुकावट के ज्यादा तेजी से पूरा होता है।
आईपैड एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय टैबलेट कंप्यूटर है। यह स्मार्टफोन से बड़ा और लैपटॉप से हल्का होता है। इसमें टचस्क्रीन डिस्प्ले होता है, और इसके साथ आप एप्पल पेंसिल का उपयोग करके आसानी से डिजिटल नोट्स लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं।
सरल शब्दों में कहें तो, यह मोबाइल और लैपटॉप के बीच का एक बेहतरीन और आधुनिक पोर्टेबल गैजेट है।अमेजन पर एप्पल आईपैड के शानदार मॉडल्स भारी डिस्काउंट और आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध रहते हैं। यदि आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि अमेजन से आईपैड खरीदना आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है और इसमें क्या कमियां आ सकती हैं।
अमेजन से iPad खरीदने के फायदे
भारी डिस्काउंट और ऑफर्स: एप्पल के आधिकारिक स्टोर के मुकाबले अमेज़न पर सेल के दौरान आईपैड काफी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, जिससे सीधे तौर पर पैसों की बचत होती है।
बैंक और नो-कॉस्ट ईएमआई: क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, एक्सचेंज डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा मिलने से बजट को मैनेज करना आसान हो जाता है।
फास्ट होम डिलीवरी: अमेजन प्राइम डिलीवरी की मदद से प्रोडक्ट सुरक्षित और तेजी से आपके घर तक पहुंच जाता है।
विविधता : एक ही जगह पर आपको अलग-अलग कलर्स, स्टोरेज वेरिएंट्स (जैसे 128GB, 256GB) और मॉडल्स (जैसे iPad, iPad Air) की पूरी रेंज मिल जाती है।
अमेजन से iPad खरीदने के नुकसान या जोखिम
वारंटी और रिटर्न से जुड़ी दिक्कतें: कई बार थर्ड-पार्टी सेलर्स के जरिए मिलने वाले प्रोडक्ट्स में वारंटी पहले ही एक्टिवेट हो सकती है या रिटर्न/रिप्लेसमेंट प्रोसेस में समय लग सकता है।
पैकेजिंग फ्रॉड का जोखिम: ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार गलत या टैंपर्ड (छेड़छाड़ किए हुए) बॉक्स मिलने का छोटा जोखिम रहता है, हालांकि अमेज़न का कस्टमर सपोर्ट इसमें मदद करता है।
एक्सेसरीज का अलग खर्च: आईपैड के साथ एप्पल पेंसिल या मैजिक कीबोर्ड बॉक्स में नहीं मिलते, इन्हें अलग से खरीदने पर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है।
स्टोरेज अपग्रेड न होना: आईपैड खरीदने के बाद इसकी इंटरनल स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए जरूरत के हिसाब से सही स्टोरेज वेरिएंट चुनना जरूरी है।
लैपटॉप एक ऐसा छोटा और पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसे आप आसानी से अपनी गोद में रखकर या बैग में डालकर कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं।
इसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, टचपैड और बैटरी एक ही डिवाइस में जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसे चलाने के लिए अलग से बिजली के प्लग या सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ाई, ऑफिस के काम, कोडिंग, टाइपिंग और इंटरनेट चलाने के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
अमेजन से लैपटॉप खरीदना छात्रों और ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए बेहद आसान और सुविधाजनक माध्यम माना जाता है। यहाँ आपको कई ब्रांड्स, शानदार डिस्काउंट और बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर्स मिल जाते हैं। आइए जानते हैं कि अमेज़न से लैपटॉप खरीदने के क्या मुख्य फायदे और नुकसान हैं:
अमेजन से लैपटॉप खरीदने के फायदे
- बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स: अमेज़न सेल के दौरान लैपटॉप्स पर भारी छूट, बैंक कैशबैक और कूपन डिस्काउंट मिलते हैं, जिससे ऑफलाइन मार्केट से सस्ता सौदा मिल जाता है।
- नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज: पुराना लैपटॉप बदलकर नया खरीदने पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस और बिना ब्याज (No Cost EMI) के भुगतान का विकल्प मिल जाता है।
- घर बैठे होम डिलीवरी: भारी-भरकम लैपटॉप आपको बिना किसी झंझट के सीधे आपके घर सुरक्षित डिलीवर हो जाता है।
- विस्तृत विकल्प: एक ही जगह पर एचपी, आसुस, डेल, लेनोवो जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के मॉडल्स की तुलना करना आसान होता है।
अमेजन से लैपटॉप खरीदने के नुकसान
- फिजिकल टच का अभाव: ऑनलाइन खरीदने से पहले आप लैपटॉप के कीबोर्ड, वजन और स्क्रीन क्वालिटी को खुद छूकर या देखकर महसूस नहीं कर सकते।
- रिटर्न और रिप्लेसमेंट प्रक्रिया: यदि इलेक्ट्रॉनिक सामान में कोई तकनीकी खराबी (Defect) निकल आए, तो रिटर्न या रिप्लेसमेंट अप्रूव होने में कुछ दिनों का समय लग सकता है।
- थर्ड-पार्टी सेलर्स का जोखिम: कई बार अनधिकृत सेलर्स से खरीदने पर वारंटी या ओरिजिनल बिल से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं।
- शिपिंग के दौरान डैमेज का डर: गलत हैंडलिंग की वजह से ट्रांजिट (आने-जाने) के दौरान बॉक्स या डिवाइस को नुकसान पहुँचने का छोटा जोखिम रहता है।
स्मार्ट खरीदार के लिए सलाह
- अमेजन से लैपटॉप खरीदते समय हमेशा 'Amazon Fulfilled' या ब्रांड के आधिकारिक स्टोर (जैसे ASUS Eshop / HP Store) से ही आर्डर करें और बॉक्स मिलने पर पार्सल की अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर बनाएं।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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