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Laptop Upgrade Offers Amazon का बड़ा धमाका, कम कीमत में मिल रहे हैं लेटेस्ट लैपटॉप, जल्दी उठाएं फायदा

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान
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अमेजन पर कम कीमत पर बेहतरीन फीचर्स वाले बजट लैपटॉप खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है। कम दाम में दमदार परफॉर्मेंस और शानदार स्पेसिफिकेशन्स वाले ये लैपटॉप्स आपके काम और पढ़ाई को बनाएंगे बेहद आसान।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अमेजन पर कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाले बजट लैपटॉप खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है। यदि आप अपने पुराने डिवाइस से परेशान हो चुके हैं और बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक नया लैपटॉप घर लाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए एकदम सही है।

Laptop Upgrade Offers Amazon का बड़ा धमाका, कम कीमत में मिल रहे हैं लेटेस्ट लैपटॉप, जल्दी उठाएं फायदा

फीचर्स

आज के समय में छात्र हों या कामकाजी पेशेवर, हर किसी के लिए एक अच्छा लैपटॉप होना बेहद जरूरी हो गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नए मॉडल्स में दमदार प्रोसेसर, बेहतरीन बैटरी लाइफ और शानदार डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो आपके रोजमर्रा के काम को बेहद आसान बना देते हैं।

कम दाम में मिलने वाले इन लैपटॉप्स से न सिर्फ आपकी मल्टीटास्किंग आसान होगी, बल्कि पढ़ाई और ऑफिस का काम भी बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकेगा। आकर्षक ऑफर्स और शानदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ मिलने वाले इन डिवाइसेज पर टेक्नोलॉजी प्रेमियों की भी खास नजर है। अगर आप भी नया लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन बेहतरीन विकल्पों को तुरंत देख सकते हैं।

एचपी ओम्नीबुक 5 (पहले पवेलियन सीरीज) उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पढ़ाई, ऑफिस के काम और मल्टीटास्किंग के लिए एक स्लिम और स्टाइलिश लैपटॉप की तलाश में हैं। इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और एआई फीचर्स दिए गए हैं जो आपके रोजमर्रा के काम को आसान बनाते हैं।

Specifications

रैम और स्टोरेज
16GB LPDDR5x RAM और 512GB SSD
डिस्प्ले
14-इंच (35.6 सेमी) 2K OLED डिस्प्ले (1920 x 1200 पिक्सल
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home और MS Office 2024 प्री-इंस्टॉल
वजन
1.29 किलोग्राम

क्यों खरीदें

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शानदार बैटरी लाइफ

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विविड OLED डिस्प्ले

...

हल्का और पोर्टेबल

...

एआई फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

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सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी

...

यूएसबी पोर्ट्स और कनेक्टिविटी विकल्प थोड़े सीमित

एचपी का यह लैपटॉप उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो शानदार परफॉर्मेंस, एआई फीचर्स और बड़ी स्टोरेज की तलाश में हैं। इसमें आधुनिक प्रोसेसर के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी और लाइटवेट डिजाइन मिलता है।

Specifications

ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home + MS Office Home 2024
ग्राफिक्स
Integrated Intel Arc Graphics
डिस्प्ले
35.6 सेमी (14 इंच) FHD (1920 x 1080) एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
रैम और स्टोरेज
24GB DDR5 RAM और 1TB PCIe NVMe M.2 SSD

क्यों खरीदें

...

दमदार परफॉर्मेंस

...

फास्ट और बड़ी मेमोरी

...

प्राइवेसी शटर के साथ FHD कैमरा

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पोर्टेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

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तेज धूप या आउटडोर उपयोग के लिए थोड़ी कम

...

डिस्प्ले का sRGB कलर गमट (62.5%) प्रोफेशनल्स कलर-ग्रेडिंग के लिए सीमित

एसर का यह बजट लैपटॉप उन छात्रों और आम यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जिन्हें पढ़ाई, वेब ब्राउज़िंग और ऑफिस के सामान्य कार्यों के लिए एक बड़े स्क्रीन साइज और भरोसेमंद डिवाइस की आवश्यकता होती है।

Specifications

रैम और स्टोरेज
8GB LPDDR5 RAM और 256GB NVMe SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच Full HD Display
ग्राफिक्स
AMD Radeon 610M Integrated Graphics
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

बड़ी और स्पष्ट स्क्रीन

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फास्ट मेमोरी टेक्नोलॉजी

...

किफायती दाम

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हल्का और स्लिम डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

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सीमित स्टोरेज

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गेमिंग के लिए अनुपयुक्त

डेल का यह लैपटॉप ऑफिस के काम, पढ़ाई और मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD का बेहतरीन कॉम्बो मिलता है, जो रोजमर्रा के कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करता है।

Specifications

रैम और स्टोरेज
16GB DDR4 RAM (3200 MT/s) और 512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD (1920 x 1080) 120Hz IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
ग्राफिक्स
Integrated AMD Radeon Graphics
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 Home + MS Office Home & Student 2024

क्यों खरीदें

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दमदार प्रोसेसर

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स्मूथ डिस्प्ले

...

पर्याप्त मेमोरी

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सॉफ्टवेयर बंडल

क्यों खोजें विकल्प

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थोड़ा भारी

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हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं

प्राइमबुक का यह लेटेस्ट मॉडल छात्रों और लाइट यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो एंड्रॉइड आधारित PrimeOS 3.0 पर चलता है। यह बजट कीमत में बेहतरीन बैटरी बैकअप और एआई असिस्टेंट जैसी सुविधाएं देता है।

Specifications

प्रोसेसर
MediaTek Helio G99 Octa-Core
रैम और स्टोरेज
8GB LPDDR4X RAM और 256GB UFS Storage
डिस्प्ले
15.6-inch Full HD IPS Display
ऑपरेटिंग सिस्टम
Android 15 आधारित PrimeOS 3.0

क्यों खरीदें

...

शानदार बैटरी बैकअप

...

बड़ी स्क्रीन

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एआई और क्लाउड सपोर्ट

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किफायती कीमत

क्यों खोजें विकल्प

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एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम

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भारी गेमिंग या प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए उपयुक्त नहीं

लेनोवो का यह मॉडल उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें ऑफिस के काम, ऑनलाइन क्लास और मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद और तेज डिवाइस की जरूरत होती है।

Specifications

रैम और स्टोरेज
16GB DDR5 5500MHz RAM और 512GB NVMe SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच Full HD (1920 × 1080) Anti-Glare Display
प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7520U
ऑपरेटिंग सिस्टम
Windows 11 + MS Office 2024

क्यों खरीदें

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लेटेस्ट DDR5 रैम

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बढ़िया साउंड क्वालिटी

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बड़ी एंटी-ग्लेयर स्क्रीन

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प्रोडक्टिविटी रेडी

क्यों खोजें विकल्प

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भारी गेमिंग या हाई-एंड वीडियो एडिटिंग के लिए उपयुक्त नहीं

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अत्यंत भारी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के लिए सीमित

आसस का यह लेटेस्ट मॉडल अपनी शानदार स्पीड, फिंगरप्रिंट सेंसर सुरक्षा और स्लीक 'क्वाइट ब्लू' डिजाइन के कारण काफी पसंद किया जा रहा है। यह भारी मल्टीटास्किंग और ऑफिस के प्रोजेक्ट्स को आसानी से संभाल सकता है।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 7 170 (Up to 4.75 GHz, 8 Cores, 16 Threads)
रैम और स्टोरेज
16GB DDR5 RAM और 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD (1920 x 1080) एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
ग्राफिक्स
Integrated AMD Radeon Graphics
वजन
1.70 किलोग्राम

क्यों खरीदें

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दमदार परफॉर्मेंस

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फास्ट मेमोरी

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बेहतर सुरक्षा

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लेटेस्ट सॉफ्टवेयर

क्यों खोजें विकल्प

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बेसिक डिस्प्ले ब्राइटनेस

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एंट्री-लेवल ग्राफिक्स

1. लैपटॉप लेने से पहले क्या-क्या चेक करना चाहिए?

नया लैपटॉप खरीदने से पहले आपको निम्नलिखित मुख्य बातों की जाँच करनी चाहिए:

प्रोसेसर : यह लैपटॉप का दिमाग होता है। अपने काम के अनुसार Intel (Core i3/i5/i7 या Ultra) या AMD (Ryzen) का लेटेस्ट प्रोसेसर चुनें।

रैम : स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए कम से कम 8GB RAM (और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 16GB) होना जरूरी है।

स्टोरेज : हमेशा पुरानी हार्ड डिस्क (HDD) की बजाय तेज स्पीड वाली SSD चुनें (कम से कम 256GB या 512GB)।

डिस्प्ले और बैटरी : स्क्रीन का साइज (14 इंच या 15.6 इंच), एंटी-ग्लेयर कोटिंग और बैटरी बैकअप (कम से कम 6 से 8 घंटे) जरूर चेक करें।

ऑपरेटिंग सिस्टम : देखें कि लैपटॉप में विंडोज या एमएस ऑफिस पहले से installed है या नहीं।

2. लैपटॉप सीखने के लिए क्या करना पड़ता है?

लैपटॉप चलाना सीखने के लिए आपको किसी विशेष कोर्स की शुरुआत में जरूरत नहीं है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:

बेसिक ऑपरेशन्स: माउस और कीबोर्ड का सही इस्तेमाल, टाइपिंग प्रैक्टिस और शार्टकट की सीखें।

फाइल मैनेजमेंट: फोल्डर बनाना, फाइलों को सेव करना, कॉपी-पेस्ट करना और डेटा ऑर्गेनाइज करना सीखें।

इंटरनेट का उपयोग: ब्राउजर चलाना, ईमेल भेजना-प्राप्त करना और गूगल सर्च करना सीखें।

ऑफिस टूल्स: एमएस वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट के बेसिक फंक्शन सीखें, जो पढ़ाई और नौकरी दोनों में काम आते हैं।

3. लैपटॉप के बारे में क्या जानकारी चाहिए?

लैपटॉप के बारे में बुनियादी तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है:

हार्डवेयर की जानकारी: लैपटॉप के अंदर कौन-सा प्रोसेसर, कितनी रैम और कितनी स्टोरेज लगी है।

पोर्ट्स और कनेक्टिविटी: यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, वाई-फाई और ब्लूटूथ के बारे में जानकारी।

ऑपरेटिंग सिस्टम: यह समझना कि लैपटॉप विंडोज, मैकओएस या लिनक्स पर काम करता है।

4. लैपटॉप के जनक कौन थे?

लैपटॉप के जनक एबिल मोश आदम पोर्टेबल कंप्यूटर को माना जाता है। उन्होंने 1981 में दुनिया का पहला कमर्शियल पोर्टेबल कंप्यूटर Osborne 1 बनाया था, जिसे लैपटॉप का शुरुआती रूप कहा जाता है।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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