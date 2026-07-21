Laptop Upgrade Offers Amazon का बड़ा धमाका, कम कीमत में मिल रहे हैं लेटेस्ट लैपटॉप, जल्दी उठाएं फायदा
अमेजन पर कम कीमत पर बेहतरीन फीचर्स वाले बजट लैपटॉप खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है। कम दाम में दमदार परफॉर्मेंस और शानदार स्पेसिफिकेशन्स वाले ये लैपटॉप्स आपके काम और पढ़ाई को बनाएंगे बेहद आसान।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाले बजट लैपटॉप खरीदने का शानदार मौका मिल रहा है। यदि आप अपने पुराने डिवाइस से परेशान हो चुके हैं और बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक नया लैपटॉप घर लाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए एकदम सही है।
फीचर्स
आज के समय में छात्र हों या कामकाजी पेशेवर, हर किसी के लिए एक अच्छा लैपटॉप होना बेहद जरूरी हो गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नए मॉडल्स में दमदार प्रोसेसर, बेहतरीन बैटरी लाइफ और शानदार डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो आपके रोजमर्रा के काम को बेहद आसान बना देते हैं।
कम दाम में मिलने वाले इन लैपटॉप्स से न सिर्फ आपकी मल्टीटास्किंग आसान होगी, बल्कि पढ़ाई और ऑफिस का काम भी बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकेगा। आकर्षक ऑफर्स और शानदार स्पेसिफिकेशन्स के साथ मिलने वाले इन डिवाइसेज पर टेक्नोलॉजी प्रेमियों की भी खास नजर है। अगर आप भी नया लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन बेहतरीन विकल्पों को तुरंत देख सकते हैं।
1. HP OmniBook 5 OLED (Previously Pavilion), Snapdragon X Processor 45 Tops (16GB LPDDR5x, 512GB SSD), 2K 14''/35.6cm, Win11, Office24, Silver, 1.29kg, he0014QU, Multi-Day Battery, AI Laptop
एचपी ओम्नीबुक 5 (पहले पवेलियन सीरीज) उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पढ़ाई, ऑफिस के काम और मल्टीटास्किंग के लिए एक स्लिम और स्टाइलिश लैपटॉप की तलाश में हैं। इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और एआई फीचर्स दिए गए हैं जो आपके रोजमर्रा के काम को आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बैटरी लाइफ
विविड OLED डिस्प्ले
हल्का और पोर्टेबल
एआई फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी
यूएसबी पोर्ट्स और कनेक्टिविटी विकल्प थोड़े सीमित
2. HP 14 Smartchoice, Intel Core Ultra 5 125H 12 TOPS, 24GB DDR5 (Upgradeable) 1TB SSD, Anti-Glare, FHD, 14''/35.6cm,Win11, M365*Office24, Silver, 1.4kg, ep1180tu, FHD Camera w/Shutter, Backlit AI Laptop
एचपी का यह लैपटॉप उन छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो शानदार परफॉर्मेंस, एआई फीचर्स और बड़ी स्टोरेज की तलाश में हैं। इसमें आधुनिक प्रोसेसर के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी और लाइटवेट डिजाइन मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार परफॉर्मेंस
फास्ट और बड़ी मेमोरी
प्राइवेसी शटर के साथ FHD कैमरा
पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
तेज धूप या आउटडोर उपयोग के लिए थोड़ी कम
डिस्प्ले का sRGB कलर गमट (62.5%) प्रोफेशनल्स कलर-ग्रेडिंग के लिए सीमित
3. Acer One 15 Smart Laptop AO15-41M-G2 | AMD Ryzen 3 7320U | AMD Radeon 610M Graphics | 8GB LPDDR5 RAM | 256GB NVMe SSD | 15.6" FHD Display | Windows 11 Home | Silver
एसर का यह बजट लैपटॉप उन छात्रों और आम यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जिन्हें पढ़ाई, वेब ब्राउज़िंग और ऑफिस के सामान्य कार्यों के लिए एक बड़े स्क्रीन साइज और भरोसेमंद डिवाइस की आवश्यकता होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और स्पष्ट स्क्रीन
फास्ट मेमोरी टेक्नोलॉजी
किफायती दाम
हल्का और स्लिम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
गेमिंग के लिए अनुपयुक्त
4. Dell 15 (Previously Inspiron), AMD Ryzen 5-7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD IPS, 15.6"/39.62cm, Win 11, MSO 2024, Platinum Silver, 1.67kg,Standard Keyboard, 12 Month McAfee, Thin & Light, Laptop
डेल का यह लैपटॉप ऑफिस के काम, पढ़ाई और मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD का बेहतरीन कॉम्बो मिलता है, जो रोजमर्रा के कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार प्रोसेसर
स्मूथ डिस्प्ले
पर्याप्त मेमोरी
सॉफ्टवेयर बंडल
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं
5. Primebook 2 Max (2026) | 8GB RAM, 256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)
प्राइमबुक का यह लेटेस्ट मॉडल छात्रों और लाइट यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो एंड्रॉइड आधारित PrimeOS 3.0 पर चलता है। यह बजट कीमत में बेहतरीन बैटरी बैकअप और एआई असिस्टेंट जैसी सुविधाएं देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बैटरी बैकअप
बड़ी स्क्रीन
एआई और क्लाउड सपोर्ट
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम
भारी गेमिंग या प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए उपयुक्त नहीं
6. Lenovo V15 G4 AMD Ryzen 5 7520U 15.6 inch FHD Laptop, AMD Graphics, 16GB DDR5 5500Mhz Ram, 512GB SSD NVMe, Windows 11, Dolby Audio, Arctic Grey, 1 Year Onsite Brand Warranty
लेनोवो का यह मॉडल उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें ऑफिस के काम, ऑनलाइन क्लास और मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद और तेज डिवाइस की जरूरत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट DDR5 रैम
बढ़िया साउंड क्वालिटी
बड़ी एंटी-ग्लेयर स्क्रीन
प्रोडक्टिविटी रेडी
क्यों खोजें विकल्प
भारी गेमिंग या हाई-एंड वीडियो एडिटिंग के लिए उपयुक्त नहीं
अत्यंत भारी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के लिए सीमित
7. ASUS Vivobook 15 (2026),AMD Ryzen 7 170,Fingerprint Sensor,16GB RAM,512GB SSD,FHD, 15.6",(39.6 cm), Windows 11, M365 Basic(1 Year)* Office 2024,Quiet Blue,1.70 kg, M1502NAQ-BQ120WS,Thin & Light Laptop
आसस का यह लेटेस्ट मॉडल अपनी शानदार स्पीड, फिंगरप्रिंट सेंसर सुरक्षा और स्लीक 'क्वाइट ब्लू' डिजाइन के कारण काफी पसंद किया जा रहा है। यह भारी मल्टीटास्किंग और ऑफिस के प्रोजेक्ट्स को आसानी से संभाल सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार परफॉर्मेंस
फास्ट मेमोरी
बेहतर सुरक्षा
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
बेसिक डिस्प्ले ब्राइटनेस
एंट्री-लेवल ग्राफिक्स
1. लैपटॉप लेने से पहले क्या-क्या चेक करना चाहिए?
नया लैपटॉप खरीदने से पहले आपको निम्नलिखित मुख्य बातों की जाँच करनी चाहिए:
प्रोसेसर : यह लैपटॉप का दिमाग होता है। अपने काम के अनुसार Intel (Core i3/i5/i7 या Ultra) या AMD (Ryzen) का लेटेस्ट प्रोसेसर चुनें।
रैम : स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए कम से कम 8GB RAM (और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 16GB) होना जरूरी है।
स्टोरेज : हमेशा पुरानी हार्ड डिस्क (HDD) की बजाय तेज स्पीड वाली SSD चुनें (कम से कम 256GB या 512GB)।
डिस्प्ले और बैटरी : स्क्रीन का साइज (14 इंच या 15.6 इंच), एंटी-ग्लेयर कोटिंग और बैटरी बैकअप (कम से कम 6 से 8 घंटे) जरूर चेक करें।
ऑपरेटिंग सिस्टम : देखें कि लैपटॉप में विंडोज या एमएस ऑफिस पहले से installed है या नहीं।
2. लैपटॉप सीखने के लिए क्या करना पड़ता है?
लैपटॉप चलाना सीखने के लिए आपको किसी विशेष कोर्स की शुरुआत में जरूरत नहीं है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:
बेसिक ऑपरेशन्स: माउस और कीबोर्ड का सही इस्तेमाल, टाइपिंग प्रैक्टिस और शार्टकट की सीखें।
फाइल मैनेजमेंट: फोल्डर बनाना, फाइलों को सेव करना, कॉपी-पेस्ट करना और डेटा ऑर्गेनाइज करना सीखें।
इंटरनेट का उपयोग: ब्राउजर चलाना, ईमेल भेजना-प्राप्त करना और गूगल सर्च करना सीखें।
ऑफिस टूल्स: एमएस वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट के बेसिक फंक्शन सीखें, जो पढ़ाई और नौकरी दोनों में काम आते हैं।
3. लैपटॉप के बारे में क्या जानकारी चाहिए?
लैपटॉप के बारे में बुनियादी तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है:
हार्डवेयर की जानकारी: लैपटॉप के अंदर कौन-सा प्रोसेसर, कितनी रैम और कितनी स्टोरेज लगी है।
पोर्ट्स और कनेक्टिविटी: यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, वाई-फाई और ब्लूटूथ के बारे में जानकारी।
ऑपरेटिंग सिस्टम: यह समझना कि लैपटॉप विंडोज, मैकओएस या लिनक्स पर काम करता है।
4. लैपटॉप के जनक कौन थे?
लैपटॉप के जनक एबिल मोश आदम पोर्टेबल कंप्यूटर को माना जाता है। उन्होंने 1981 में दुनिया का पहला कमर्शियल पोर्टेबल कंप्यूटर Osborne 1 बनाया था, जिसे लैपटॉप का शुरुआती रूप कहा जाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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