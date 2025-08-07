अमेजन सेल में ₹40,000 से कम में मिल रहे लैपटॉप, फटाफट लपक लें ऑफर कहीं मौका छूट न जाए

Laptop Under 40,000: अगर आप अपने लिए 40,000 रुपये से कम में आने वाला लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन्हें अमेजन से फ्लैट डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीद सकते हैं।

Thu, 7 Aug 2025 08:51 AM

Laptop Under 40,000: क्या आप 40,000 रुपये से कम कीमत में लैपटॉप ढूंढ रहे हैं? अगर हां, तो अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल 2025 शानदार डील्स ले आया है। यहां पर स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं। ये सभी शानदार फीचर्स से भरपूर हैं। बजट फ्रेंडली होने के साथ-साथ ये हर तरह के टास्क पूरे करने में मदद करते हैं। एचपी से लेकर आसुस तक कई ब्रांड ऐसे लैपटॉप उपलब्ध कराते हैं, जो स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में आपकी पूरी मदद करे। अमेजन इन सभी पर कमाल के डिस्काउंट उपलब्ध करा रहा है।

इस फोन की कीमत 48,441 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 34,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह लैपटॉप कमाल की परफॉर्मेंस देता है। साथ ही यह बेहद ही पोर्टेबल है। यह स्टूडेंट्स, ऑफिस प्रोफेशनल्स और डेली यूजर्स के लिए सही रहेगा। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर है, जो मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। इसमें 8GB रैम और 512GB एसएसडी दिया गया है, जिसके साथ यह लैपटॉप फास्ट बूट टाइम और स्मूद एक्सपीरियंस देता है। 15.6 इंच की एफएचडी डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगी।

इसकी कीमत 52,990 रुपये है, जिसे 25% डिस्काउंट के साथ 39,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक लाइटवेट लैपटॉप है। यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए शानदार विकल्प है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और AMD Radeon ग्राफिक्स हैं, जो फास्ट स्पीड और स्मूद मल्टीटास्किंग के साथ आते हैं। इसमें 16GB रैम और 512GB एसएसडी के साथ यह लैपटॉप भारी सॉफ्टवेयर और स्टोरेज की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें 14 इंच की FHD डिस्प्ले है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें विंडोज 11, ऑफिस होम 2024 और 1 साल का M365 सब्सक्रिप्शन दिया गया है।

इसकी कीमत 39% डिस्काउंट के साथ 33,590 रुपये हो जाती है। यह स्टाइलिश और पावरफुल लैपटॉप है। यह ऑफिस वर्क, स्टूडेंट और डे-टू-डे यूज के लिए सही है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और AMD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, जो स्मूद परफॉर्मेंस देते हैं। इसमें 16GB रैम और 512GB एसएसडी से फास्ट बूट टाइम मिलता है। इसमें 15.6 इंच की एफएचडी स्क्रीन और डॉल्बी ऑडियो की सुविधा दी गई है। यह लैपटॉप प्रीमियम ग्रे कलर में आता है और इसमें 1 साल की ऑनसाइट ब्रांड वारंटी भी दी जाती है।

इसकी कीमत 58,999 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 33,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पावरफुल लैपटॉप है, जो छात्रों, प्रोफेशनल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही रहेगा। इसमें AMD Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 16 जीबी की रैम और 512 जीबी की एसएसडी दी गई है। यह स्मूद मल्टीटास्किंग देता है। इसमें 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन और मेटल बॉडी इसे प्रीमियम लुक देती है। इसमें विंडोज 11 दिया गया है।

