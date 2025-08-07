अमेजन सेल में ₹40,000 से कम में मिल रहे लैपटॉप, फटाफट लपक लें ऑफर कहीं मौका छूट न जाए
Laptop Under 40,000: अगर आप अपने लिए 40,000 रुपये से कम में आने वाला लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। इन्हें अमेजन से फ्लैट डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Laptop Under 40,000: क्या आप 40,000 रुपये से कम कीमत में लैपटॉप ढूंढ रहे हैं? अगर हां, तो अमेजन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल 2025 शानदार डील्स ले आया है। यहां पर स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स तक के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं। ये सभी शानदार फीचर्स से भरपूर हैं। बजट फ्रेंडली होने के साथ-साथ ये हर तरह के टास्क पूरे करने में मदद करते हैं। एचपी से लेकर आसुस तक कई ब्रांड ऐसे लैपटॉप उपलब्ध कराते हैं, जो स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में आपकी पूरी मदद करे। अमेजन इन सभी पर कमाल के डिस्काउंट उपलब्ध करा रहा है।
इस फोन की कीमत 48,441 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 34,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह लैपटॉप कमाल की परफॉर्मेंस देता है। साथ ही यह बेहद ही पोर्टेबल है। यह स्टूडेंट्स, ऑफिस प्रोफेशनल्स और डेली यूजर्स के लिए सही रहेगा। इसमें 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर है, जो मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। इसमें 8GB रैम और 512GB एसएसडी दिया गया है, जिसके साथ यह लैपटॉप फास्ट बूट टाइम और स्मूद एक्सपीरियंस देता है। 15.6 इंच की एफएचडी डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगी।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट 13th Gen प्रोसेसर से तेज परफॉर्मेंस
हल्का और पोर्टेबल
512GB एसएसडी
FHD डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट
क्यों खोजें विकल्प
ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क के लिए नहीं
रैम अपग्रेड की सीमा सीमित हो सकती है
इसकी कीमत 52,990 रुपये है, जिसे 25% डिस्काउंट के साथ 39,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक लाइटवेट लैपटॉप है। यह स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए शानदार विकल्प है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और AMD Radeon ग्राफिक्स हैं, जो फास्ट स्पीड और स्मूद मल्टीटास्किंग के साथ आते हैं। इसमें 16GB रैम और 512GB एसएसडी के साथ यह लैपटॉप भारी सॉफ्टवेयर और स्टोरेज की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें 14 इंच की FHD डिस्प्ले है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें विंडोज 11, ऑफिस होम 2024 और 1 साल का M365 सब्सक्रिप्शन दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ बेहतर परफॉर्मेंस
16GB रैम से फास्ट मल्टीटास्किंग
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
एसएसडी से तेज बूट और डाटा एक्सेस
प्री-इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पैकेज
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग या हेवी ग्राफिक्स टास्क के लिए नहीं
डिस्प्ले ब्राइटनेस औसत हो सकती है
इसकी कीमत 39% डिस्काउंट के साथ 33,590 रुपये हो जाती है। यह स्टाइलिश और पावरफुल लैपटॉप है। यह ऑफिस वर्क, स्टूडेंट और डे-टू-डे यूज के लिए सही है। इसमें AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और AMD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, जो स्मूद परफॉर्मेंस देते हैं। इसमें 16GB रैम और 512GB एसएसडी से फास्ट बूट टाइम मिलता है। इसमें 15.6 इंच की एफएचडी स्क्रीन और डॉल्बी ऑडियो की सुविधा दी गई है। यह लैपटॉप प्रीमियम ग्रे कलर में आता है और इसमें 1 साल की ऑनसाइट ब्रांड वारंटी भी दी जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई स्पीड DDR5 रैम के साथ बेहतरीन मल्टीटास्किंग
SSD स्टोरेज से फास्ट बूट और डाटा एक्सेस
बड़ी स्क्रीन और Dolby Audio
क्यों खोजें विकल्प
हेवी गेमिंग या ग्राफिक्स वर्क के लिए सीमित
इसकी कीमत 58,999 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 33,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पावरफुल लैपटॉप है, जो छात्रों, प्रोफेशनल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही रहेगा। इसमें AMD Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही 16 जीबी की रैम और 512 जीबी की एसएसडी दी गई है। यह स्मूद मल्टीटास्किंग देता है। इसमें 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन और मेटल बॉडी इसे प्रीमियम लुक देती है। इसमें विंडोज 11 दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट प्रोसेसर और ज्यादा रैम से स्मूद परफॉर्मेंस
मेटल बॉडी और स्लिम डिजाइन
एसएसडी स्टोरेज से फास्ट बूट और लोडिंग
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड GPU की कमी
बैकलिट कीबोर्ड की जानकारी नहीं है
इसकी कीमत 56,990 रुपये है। इस पर सेल में 37% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 35,989 रुपये रह जाती है। इसमें लेटेस्ट 13th Gen Intel Core i3 प्रोसेसर है। इसमें 16 जीबी रैम और 512 जीबी एसएसडी दी गई है, जो परफॉर्मेंस और फास्ट बनाती है। 15.6 इंच की एफएचडी डिस्प्ले और बैकलिट कीबोर्ड के साथ यह काम और पढ़ाई दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें विंडोज 11 दिया गया है। साथ ही ऑफिस होम 2024 प्री-इंस्टॉल्ड है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर
16GB रैम के साथ तेज मल्टीटास्किंग
बैकलिट कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं
हाई एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
