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Laptop और Computer क्या है बेस्ट? ₹15,000 से कम में टैबलेट और ₹30,000 में धाकड़ लैपटॉप! देखें Amazon सेल डील्स

Apr 15, 2026 07:40 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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2026 की एडवांस टेक्नोलॉजी और AI फीचर्स के दौर में टैबलेट पोर्टेबिलिटी के लिए बेहतरीन हैं, लेकिन भारी वर्कलोड और मल्टीटास्किंग के लिए आज भी लैपटॉप ही सबसे भरोसेमंद विकल्प है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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आज के तकनीकी युग में यह बहस और भी तेज हो गई है कि क्या एक टैबलेट पूरी तरह से लैपटॉप की जगह ले सकता है। 2026 की एडवांस टेक्नोलॉजी को देखें, तो टैबलेट्स अब अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर और एआई (AI) क्षमताओं के साथ आ रहे हैं, जो उन्हें बहुत तेज़ और पोर्टेबल बनाते हैं। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल नोट-मेकिंग के लिए टैबलेट्स, विशेषकर जिनमें स्टाइलस सपोर्ट है, एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं। इनकी बैटरी लाइफ और हल्का वजन उन्हें यात्रा के दौरान काम करने के लिए आदर्श बनाता है।

Laptop और Computer क्या है बेस्ट? ₹15,000 से कम में टैबलेट और ₹30,000 में धाकड़ लैपटॉप! देखें Amazon सेल डील्स

हालांकि, लैपटॉप अभी भी कार्यकुशलता और जटिल कार्यों के मामले में आगे हैं। यदि आपका काम कोडिंग, बड़े डेटाबेस को मैनेज करना, या एडवांस मल्टीटास्किंग से जुड़ा है, तो लैपटॉप का फिजिकल कीबोर्ड, बड़ा ट्रैकपैड और डेस्कटॉप-ग्रेड सॉफ्टवेयर (जैसे विंडोज या मैकओएस) एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाते हैं। टैबलेट के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी फाइल मैनेजमेंट और भारी सॉफ्टवेयर चलाने के मामले में लैपटॉप जैसे लचीले नहीं हैं।

निष्कर्षतः, 2026 में असली जवाब आपकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। यदि आप एक छात्र या क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं जिसका काम पोर्टेबिलिटी और टच इंटरफेस पर निर्भर है, तो टैबलेट एक बेहतरीन निवेश है। लेकिन यदि आपका उद्देश्य गहन उत्पादकता और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का उपयोग है, तो लैपटॉप को पूरी तरह से रिप्लेस करना फिलहाल संभव नहीं है।

Xiaomi Pad 8 एक शक्तिशाली फ्लैगशिप टैबलेट है जिसे उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी समझौते के बेहतरीन परफॉरमेंस चाहते हैं। इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और Nano Texture Anti-Reflective डिस्प्ले दी गई है, जो इसे पढ़ाई, ऑफिस वर्क और हाई-एंड गेमिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। इसका टाइटेनियम ब्लू कलर और अल्ट्रा-स्लिम मेटल डिज़ाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications

प्रोसेसर
Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
रैम और स्टोरेज
12 GB RAM
ऑपरेटिंग सिस्टम
HyperOS 3.0 (HyperAI सपोर्ट के साथ)
बैटरी
9200mAh
ब्राइटनेस
800 nits Peak Brightness, 345 pp
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC
कैमरा/साउंड
मीटिंग 4.0, लाइव ट्रांसक्रिप्शन सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

पावरफुल प्रोसेसर

...

शानदार डिस्प्ले

...

HyperAI फीचर्स

...

दमदार बैटरी

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्सेसरीज के लिए अलग से खर्च

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सॉफ्टवेयर अडॉप्शन

Lenovo Idea Tab एक वर्सेटाइल टैबलेट है जो विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें चलते-फिरते हाई-स्पीड इंटरनेट और क्रिएटिव काम के लिए एक सटीक टूल चाहिए। बॉक्स में Pen के साथ आने वाला यह टैबलेट 5G सपोर्ट और 2.5K डिस्प्ले के साथ इस बजट में एक शानदार पैकेज पेश करता है। इसका स्लीक ग्रे डिज़ाइन इसे ऑफिस मीटिंग्स और कॉलेज वर्क के लिए काफी प्रोफेशनल लुक देता है।

Specifications

मेमोरी
8 GB LPDDR4x RAM
स्टोरेज
256 GB ROM
कैमरा
फ्रंट: 5.0MP, रियर: 8.0MP
अतिरिक्त
बॉक्स में Pen शामिल, TÜV Low Blue Light सर्टिफिकेशन

क्यों खरीदें

...

2.5K हाई-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले

...

इन-बॉक्स स्टाइलस

...

5G कनेक्टिविटी

...

दमदार साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

औसत चार्जिंग स्पीड

...

मिड-रेंज प्रोसेसर

Motorola Pad 60 Neo एक मिड-रेंज टैबलेट है जो अपने यूनीक और प्रीमियम Pantone Bronze Green फिनिश के लिए जाना जाता है। यह उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो मनोरंजन और दैनिक उत्पादकता के लिए एक स्लीक और हल्का डिवाइस चाहते हैं। 11-इंच की शानदार डिस्प्ले और क्लीन सॉफ्टवेयर अनुभव इसे इस बजट सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।

Specifications

डिवाइस टाइप
टैबलेट कंप्यूटर
वारंटी
1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी
स्टोरेज
128 GB
रैम
8 GB

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम और स्टाइलिश लुक

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शानदार डिस्प्ले क्वालिटी

...

पर्याप्त मेमोरी

...

विस्तार योग्य स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्सेसरीज की उपलब्धता

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सॉफ्टवेयर अपडेट्स

Samsung Galaxy Tab S10 Lite एक प्रीमियम मिड-रेंज टैबलेट है जो Galaxy AI की ताकत के साथ आता है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का सही संतुलन चाहिए। बॉक्स में S Pen के साथ आने वाला यह टैबलेट न केवल पढ़ाई और ऑफिस के काम को आसान बनाता है, बल्कि इसका पतला और हल्का डिज़ाइन इसे कहीं भी ले जाने के लिए आदर्श बनाता है।

Specifications

मेमोरी और स्टोरेज
6 GB RAM
कनेक्टिविटी
Wi-Fi + 5G
मोटाई
6.6 mm Ultra-Thin Design
ड्यूरेबिलिटी
IP42 Rating (Dust & Water Resistant)

क्यों खरीदें

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Galaxy AI और ऑब्जेक्ट इरेज़र

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S Pen इन-बॉक्स

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90Hz रिफ्रेश रेट

...

90Hz रिफ्रेश रेट

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अल्ट्रा-स्लिम और लाइट

...

IP42 रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

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औसत रैम

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चार्ज होने में थोड़ा अधिक समय

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स्क्रीन के चारों ओर के बेज़ल्स थोड़े मोटे

OnePlus Pad Go एक शानदार मिड-रेंज टैबलेट है जिसे खास तौर पर रीडिंग और कंटेंट देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका अनोखा 7:5 ReadFit रेशियो इसे ई-बुक्स पढ़ने और वेब ब्राउजिंग के लिए सबसे सुविधाजनक बनाता है। अपने Twin Mint कलर और प्रीमियम डिज़ाइन के साथ यह न केवल दिखने में स्टाइलिश है, बल्कि इसमें 4G LTE का भी सपोर्ट मिलता है, जो इसे कनेक्टिविटी के मामले में बहुत मजबूत बनाता है।

Specifications

मेमोरी
8 GB RAM
स्टोरेज
256 GB ROM (1 TB तक विस्तार योग्य)
नेटवर्क
4G LTE (Calling) + Wi-Fi
ऑपरेटिंग सिस्टम
Oxygen OS 13.2 (Android आधारित)

क्यों खरीदें

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शानदार 2.4K डिस्प्ले

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क्वाड स्पीकर्स और Dolby Atmos

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LTE (Calling) सपोर्ट

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आई केयर फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

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हाई-ग्राफिक्स वाली गेमिंग के लिए थोड़ा औसत

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90Hz का रिफ्रेश रेट

OnePlus Pad Go 2 एक प्रीमियम एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी टैबलेट है जो अपनी पिछली पीढ़ी के मुकाबले काफी बड़े और बेहतर डिस्प्ले के साथ आता है। 12.1 इंच की विशाल स्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट इसे मूवी देखने और गेमिंग के लिए शानदार बनाते हैं। Lavender Drift कलर में उपलब्ध यह टैबलेट न केवल स्टाइलिश है, बल्कि OnePlus AI फीचर्स के साथ आपके काम को भी स्मार्ट बनाता है।

Specifications

मेमोरी
8 GB RAM
स्टोरेज
128 GB ROM
एआई फीचर्स
AI Summary, AI Writer, AI Translation, AI Editor
बैटरी
10050 mAh
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
OnePlus AI
ऑडियो
Quad Speakers

क्यों खरीदें

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विशाल 2.8K डिस्प्ले

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स्मूथ रिफ्रेश रेट

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OnePlus AI फीचर्स

...

दमदार बैटरी बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

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चार्जिंग थोड़ी धीमी

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सीमित स्टोरेज

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एक्सेसरीज के लिए अलग खर्च

Redmi Pad 2 एक बेहतरीन बजट टैबलेट है जो 20,000 रूपये से कम की कीमत में प्रीमियम फीचर्स जैसे 2.5K डिस्प्ले और AI क्षमताएं प्रदान करता है। यह उन छात्रों और यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पढ़ाई, मनोरंजन और नोट-मेकिंग के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस चाहते हैं। इसका ग्रेफाइट ग्रे कलर इसे एक क्लासी और प्रोफेशनल लुक देता है।

Specifications

मेमोरी
12GB RAM | 256GB Storage
बैटरी
9200mAh
सॉफ्टवेयर
HyperOS 3.0
कनेक्टिविटी
Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC

क्यों खरीदें

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शानदार 2.5K डिस्प्ले

...

Active Stylus सपोर्ट

...

सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी

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AI-इनेबल्ड फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

सीमित रैम

...

औसत चार्जिंग स्पीड

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1. क्या कोई टैबलेट आपके लैपटॉप की जगह ले सकता है?

इसका सीधा जवाब आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है,

हाँ, अगर: आपका काम मुख्य रूप से ईमेल, वेब ब्राउजिंग, वीडियो मीटिंग, नोट्स लेना, या डिजिटल आर्ट (जैसे Xiaomi Pad 8 या Samsung S10 Lite पर) से जुड़ा है। आधुनिक टैबलेट्स अब डेस्कटॉप-ग्रेड ब्राउज़र और मल्टीटास्किंग फीचर्स के साथ आते हैं।

नहीं, अगर: आप हैवी कोडिंग, जटिल वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, या भारी एक्सेल शीट्स पर काम करते हैं। लैपटॉप में मिलने वाला फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टैबलेट्स के मुकाबले आज भी बहुत शक्तिशाली हैं।

2. कौन सा ज्यादा सुरक्षित है, लैपटॉप या टैबलेट?

सुरक्षा के मामले में टैबलेट्स (विशेषकर iPad और आधुनिक Android Tablets) को अक्सर लैपटॉप से थोड़ा बेहतर माना जाता है। इसके कारण हैं:

सैंडबॉक्सिंग : टैबलेट्स में ऐप्स एक-दूसरे से अलग 'सैंडबॉक्स' में चलते हैं, जिससे वायरस का पूरे सिस्टम में फैलना मुश्किल होता है।

ऐप स्टोर कंट्रोल: टैबलेट्स पर ऐप्स केवल आधिकारिक स्टोर से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं, जहाँ उनकी सुरक्षा की कड़ी जाँच होती है।

फाइल सिस्टम: लैपटॉप का फाइल सिस्टम ज्यादा खुला होता है, जिससे मैलवेयर और रैंसमवेयर के हमले का खतरा टैबलेट के मुकाबले अधिक रहता है।

नोट: हालांकि, सही एंटी-वायरस और सुरक्षित ब्राउजिंग के साथ लैपटॉप भी पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है।

3. क्या लैपटॉप को बदला किया जा सकता है?

तकनीकी रूप से, 2026 में लैपटॉप के कई विकल्प मौजूद हैं,

टैबलेट्स: कीबोर्ड कवर और माउस के साथ टैबलेट एक 2-इन-1 डिवाइस बन जाता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग: अब आप टैबलेट या फोन पर भी क्लाउड के जरिए भारी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, जिससे लैपटॉप की जरूरत कम हो रही है।

स्मार्टफोन डेस्कटॉप मोड: कुछ प्रीमियम फोन (जैसे सैमसंग का DeX मोड) मॉनिटर से जुड़कर डेस्कटॉप जैसा अनुभव देते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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