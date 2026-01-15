Amazon Sale 2026: लैपटॉप पर 75% तक की छूट, SBI दे रहा 10% एक्स्ट्रा छूट, फिर नहीं मिलेगी ये सेल

संक्षेप: अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 का आगाज होने जा रहा है। इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की खऱीद पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसी में लैपटॉप की खरीद पर 75 फीसद तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Jan 15, 2026 07:13 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन हर साल 26 जनवरी के मौके पर एक सेल आयोजित करता है। इस साल भी अमेजन सेल की शुरुआत 16 जनवरी 2026 से शुरुआत हो रही है। अमेजन की इलेक्ट्रॉनिक सेल में लैपटॉप पर सबसे ज्यादा 75 फीसद की छूट दी जा रही है। साथ ही एबीआई कार्ड पर 10 फीसद की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। साथ ही 5 फीसद की अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक नया विंडो लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जहां से सबसे कम कीमत में लैपटॉप खरीदा जा सकता है। हालांकि यह एक लिमिटेड पीरियड सेल है। ऐसे में आपको इस सेल का लुत्फ उठाने के लिए समय रहते निर्णय लेना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्यों होते हैं विंडोज लैपटॉप विंडोज़ वे लैपटॉप होते हैं, जिनमें Microsoft का Windows ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल होता है या उस पर चलाया जाता है। ऐसे लैपटॉप आमतौर पर लेटेस्ट Windows 10 और Windows 11 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित यह सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।

विंडोज लैपटॉप की खासियत यूज़र-फ्रेंडली इंटरफेस

ऑफिस, पढ़ाई और काम के लिए उपयुक्त

गेमिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट कौन-कौन से लैपटॉप विंडोज होते हैं? HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, MSI आदि।

इन सभी में Windows OS चलता है। कब से शुरू हो रही अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 16 जनवरी 2026 से अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल शुरू हो रही है। इसी के साथ ही फ्लिपकार्ट सेल शुरू रही है। हालांकि यह दोनों सेल कब तक चलेगी। इसकी कोई सूचना नहीं है।

अमेजन पर ULTIMUS APEX लैपटॉप को 51 फीसद की भारी छूट के साथ 39,990 रुपये की जगह पर मात्र 19,500 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक अल्ट्रा-थिन और लाइटवेट लैपटॉप है, जो विशेष रूप से स्टूडेंट्स और ऑफिस के सामान्य कामकाज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 14.1 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले और 512GB की तेज़ SSD स्टोरेज दी गई है।

इसमें 4mm का अल्ट्रा-नैरो बेजल और 180° हिंज दिया गया है, जो इसे स्टाइलिश लुक के साथ-साथ किसी भी सतह पर पूरी तरह फैलाकर इस्तेमाल करने की आजादी देता है। साथ ही, एंटी-ग्लेयर कोटिंग वाली IPS डिस्प्ले और ब्लू लाइट फिल्टर तकनीक लंबी अवधि तक काम करने पर भी आंखों पर दबाव कम करती है।

Specifications डिस्प्ले 14.1 इंच FHD IPS प्रोसेसर Intel Celeron Dual Core मेमोरी 8GB LPDDR4 RAM स्टोरेज 512GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home कनेक्टिविटी HDMI, 3 x USB 3.0, SD कार्ड स्लॉट वजन 1.25 kg

अमेजन पर HP 15 लैपटॉप को 22 फीसद की छूट के साथ 52,721 रुपये की जगह पर 40,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 13वीं जनरेशन के पावरफुल इंटेल कोर i3 प्रोसेसर और 12GB की बड़ी रैम के साथ आता है, जो इसे ऑफिस वर्क, कोडिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है। इसमें प्राइवेसी के लिए शटर वाला फुल HD कैमरा और शानदार विजुअल्स के लिए माइक्रो-एज एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है।

इसमें 'Privacy Shutter' वाला FHD कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉल्स के बाद आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। साथ ही, यह वाई-फाई 6 (Wi-Fi 6) तकनीक से लैस है, जो तेज़ इंटरनेट स्पीड और बिना किसी लैग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अनुभव प्रदान करती है।

Specifications डिस्प्ले 15.6 इंच FHD (1920x1080) माइक्रो-एज प्रोसेसर Intel Core i3-1315U मेमोरी 12GB DDR4 RAM ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home + MS Office 2024 कैमरा FHD कैमरा विथ फिजिकल प्राइवेसी शटर वजन 1.59 kg वारंटी 1 साल की वारंटी

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में ASUS TUF A15 (2025) गेमिंग लैपटॉप को 20 फीसद की भारी छूट के साथ 83,990 रुपये की जगह पर 66,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक हाई-परफॉरमेंस गेमिंग मशीन है जो AMD Ryzen 7 प्रोसेसर और NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ आती है, जो गेमिंग और भारी मल्टीटास्किंग के लिए शानदार है।

इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट और 1-ज़ोन RGB बैकलीट कीबोर्ड दिया गया है, जो प्रोफेशनल गेमर्स को एक स्मूथ और स्टाइलिश अनुभव प्रदान करता है। साथ ही, इसकी 16GB DDR5 रैम को भविष्य की जरूरतों के लिए 64GB तक अपग्रेड किया जा सकता है, जो इसे लॉन्ग-टर्म इस्तेमाल के लिए बेस्ट बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 15.6 इंच FHD (1920 x 1080) प्रोसेसर AMD Ryzen 7 7445HS ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 3050 मेमोरी 16GB DDR5 RAM स्टोरेज 512GB PCIe Gen4 NVMe SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home वजन 2.3 kg

अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में Lenovo Yoga Slim 7 को 32 फीसद की भारी छूट के साथ 1,13,290 रुपये की जगह पर 76,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम 'AI PC' है जो लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर और शानदार OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका स्लिम और लाइटवेट डिज़ाइन इसे प्रोफेशनल और क्रिएटिव यूज़र्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

इसमें 14 इंच की WUXGA OLED डिस्प्ले दी गई है, जो 100% DCI-P3 कलर और Dolby Vision के साथ बेमिसाल विजुअल क्वालिटी प्रदान करती है। साथ ही, यह Intel AI Boost तकनीक और Intel Arc ग्राफिक्स से लैस है, जो क्रिएटिव टास्क और AI आधारित ऐप्स की परफॉरमेंस को काफी तेज़ बना देता है।

Specifications डिस्प्ले 14 इंच WUXGA OLED (1920x1200) प्रोसेसर Intel Core Ultra 5 125H मेमोरी 16GB LPDDR5x-6400 RAM स्टोरेज 512GB PCIe 4.0x4 NVMe SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home + MS Office 2024 बैटरी 65Wh वजन 1.39 kg

अमेजन सेल में acer Aspire Go 14 लैपटॉप को 20 फीसद की छूट के साथ 72,999 रुपये की जगह पर 58,417 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 14वीं जनरेशन के लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर और 16GB तेज़ DDR5 रैम से लैस एक AI पावर्ड प्रीमियम लैपटॉप है। इसमें 14 इंच की WUXGA IPS डिस्प्ले दी गई है जो 16:10 आस्पेक्ट रेशियो के साथ काम करने और कंटेंट देखने के लिए बेहतरीन अनुभव प्रदान करती है।

इसमें 14-कोर वाला AI पावर्ड इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है, जो भारी टास्क और आधुनिक AI ऐप्स को चलाने के लिए जबरदस्त परफॉरमेंस और बैटरी एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह 16GB DDR5 रैम के साथ आता है जिसे आप भविष्य में अपनी जरूरत के हिसाब से 32GB तक बढ़ा सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 14.0 इंच WUXGA IPS (1920 x 1200) प्रोसेसर Intel Core Ultra 5 125H मेमोरी 16GB DDR5 RAM स्टोरेज 512GB PCIe NVMe SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home + MS Office वजन 1.5 kg कीबोर्ड बैकलिट कीबोर्ड वारंटी 1 साल की वारंटी स्पेशल फीचर AI नॉइज़ कैंसलेशन और कंफ्यूव्यू डिस्प्ले

अमेजन सेल में acer Aspire 3 लैपटॉप को 24 फीसद की छूट के साथ 33,999 रुपये की जगह पर 25,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक बजट-फ्रेंडली लैपटॉप है जो विशेष रूप से स्टूडेंट्स, स्कूल के काम और घर से बेसिक ऑफिस वर्क करने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले और 512GB की तेज़ SSD स्टोरेज दी गई है, जो इस बजट में एक अच्छा विकल्प है।

इसमें 'Acer BlueLightShield' तकनीक दी गई है, जो स्क्रीन से निकलने वाली हानिकारक नीली रोशनी को कम करके लंबे समय तक काम करने के दौरान आपकी आंखों की सुरक्षा करती है। साथ ही, इसका 1.5 किलोग्राम का हल्का और स्लिम डिज़ाइन इसे कॉलेज या ऑफिस ले जाने के लिए बेहद सुविधाजनक और पोर्टेबल बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 15.6 इंच HD (1366 x 768) प्रोसेसर Intel Celeron N4500 मेमोरी 8GB LPDDR4X RAM स्टोरेज 512GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home वजन 1.5 kg कनेक्टिविटी HDMI, USB 3.0, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ वारंटी 1 साल की वारंटी स्पेशल फीचर BlueLightShield और HD वेबकैम

अमेजन सेल में ASUS Vivobook 16 को 20 फीसद की शानदार छूट के साथ 84,990 रुपये की जगह पर 67,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 13वीं जनरेशन के पावरफुल इंटेल कोर i5 प्रोसेसर और 16GB रैम से लैस एक हाई-परफॉरमेंस लैपटॉप है, जो ऑफिस के भारी काम, कंटेंट क्रिएशन और स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसमें 16 इंच की बड़ी FHD OLED डिस्प्ले दी गई है, जो 16:10 आस्पेक्ट रेशियो के साथ बेमिसाल विजुअल क्वालिटी और काम करने के लिए ज़्यादा स्क्रीन एरिया प्रदान करती है। साथ ही, यह बैकलीट कीबोर्ड और ऑफिस होम 2024 के साथ आता है, जो इसे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट वर्क स्टेशन बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 16.0 इंच FHD OLED (1920 x 1200) प्रोसेसर Intel Core i5-13420H मेमोरी 16GB DDR4 RAM स्टोरेज 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home + Office Home 2024 सॉफ्टवेयर Microsoft 365 Basic कीबोर्ड बैकलीट चिकलेट कीबोर्ड वजन 1.88 kg वारंटी 1 साल की वारंटी

अमेजन पर Thomson NEO 14.1 लैपटॉप को 40 फीसद की भारी छूट के साथ 24,990 रुपये की जगह पर मात्र 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक बजट-फ्रेंडली और हल्का नोटबुक है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें पढ़ाई या बेसिक ऑफिस वर्क के लिए एक किफायती डिवाइस की तलाश है। इसमें 8GB DDR4 रैम और 256GB SSD के साथ स्मूथ ब्राउज़िंग और मल्टीटास्किंग का अनुभव मिलता है।

इसमें एक यूनिक 'न्यूमेरिक टच पैड' दिया गया है, जो टचपैड पर ही नंबर पैड की सुविधा प्रदान करता है जिससे डेटा एंट्री का काम काफी आसान हो जाता है। साथ ही, इसमें स्टोरेज को बढ़ाने के लिए एक समर्पित M.2 SSD स्लॉट मिलता है, जिससे आप अपनी मेमोरी को 512GB तक आसानी से बढ़ा सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 14.1 इंच कॉम्पैक्ट स्क्रीन प्रोसेसर Intel Celeron Dual Core 4020 मेमोरी 8GB DDR4 RAM स्टोरेज 256GB SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 ग्राफिक्स Integrated Intel UHD Graphics वेबकैम 1MP वेबकैम वजन लाइटवेट और पोर्टेबल डिज़ाइन (सिल्वर फिनिश) वारंटी 1 साल की वारंटी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।