Gaming Laptop Overheating, गेमिंग के दौरान गर्म हो जाता है लैपटॉप? ये सस्ते Cooling Pads हैं बेस्ट
गेमिंग लैपटॉप के जरूरत से ज्यादा गर्म होने की असली वजहों को जानिए और परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाइए। मात्र कुछ सौ रुपये में मिलने वाले ये 3 बजट-फ्रेंडली कूलिंग पैड्स आपके डिवाइस को तुरंत कूल रखेंगे और उसकी लाइफ भी बढ़ाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गेमिंग के दौरान लैपटॉप का अत्यधिक गर्म होना एक आम लेकिन गंभीर समस्या है, जो न केवल डिवाइस की परफॉर्मेंस (FPS Drop और लैगिंग) को खराब करती है, बल्कि उसके कीमती इंटरनल पार्ट्स जैसे प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड को भी हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है। लैपटॉप के ओवरहीट होने के कई मुख्य कारण होते हैं, जिनमें भारी ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलना, वेंटिलेशन कट्स में धूल जमा होना, थर्मल पेस्ट का सूख जाना या फिर लैपटॉप को बिस्तर या सोफे जैसी नरम सतह पर रखकर इस्तेमाल करना शामिल है, जिससे हवा का सर्कुलेशन पूरी तरह रुक जाता है।
इस समस्या का सबसे आसान, त्वरित और जेब पर भारी न पड़ने वाला समाधान है एक अच्छा लैपटॉप कूलिंग पैड। बाजार में कई ऐसे किफायती विकल्प मौजूद हैं जो मात्र 700 रुपए से 1200 रुपए की बजट रेंज में आते हैं। ये कूलिंग पैड्स दमदार और शांत पंखों के साथ आते हैं, जो लैपटॉप के निचले हिस्से में लगातार ठंडी हवा फेंकते हैं और गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा, इनका एर्गोनोमिक डिजाइन आपको बेहतर टाइपिंग और व्यूइंग एंगल भी देता है। अगर आप अपने गेमिंग लैपटॉप की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं और बिना किसी रुकावट के स्मूथ गेमिंग का आनंद लेना चाहते हैं, तो इन 3 सस्ते और बेस्ट-इन-क्लास कूलिंग पैड्स में इन्वेस्ट करना एक बेहद समझदारी भरा फैसला है।
1. SpinBot Airflow X20 Laptop Cooling Pad | 6 High-Speed Fans | 7 RGB Modes | Adjustable Height | Quiet 1800-2400 RPM Operation | Dual USB Ports | Fits Laptops up to 17.3 Inches
यदि आप एक हैवी गेमर या प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं, तो आप जानते होंगे कि लैपटॉप का गर्म होना परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। SpinBot Airflow X20 इसी समस्या का एक दमदार समाधान है। यह एक प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप कूलिंग पैड है, जिसे खास तौर पर भारी-भरकम गेमिंग लैपटॉप्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। 6 हाई-स्पीड पंखों और शानदार RGB लाइटिंग के साथ आने वाला यह कूलिंग पैड आपके लैपटॉप को न सिर्फ ठंडा रखता है, बल्कि उसकी लाइफ और स्पीड को भी बढ़ाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल कूलिंग
अल्ट्रा-क्वाइट ऑपरेशन
गेमिंग वाइब
डुअल USB कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
साधारण कूलिंग पैड्स से थोड़ा महंगा
ट्रैवलिंग के दौरान बैग में ले जाना थोड़ा भारी
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Sounce Snowstorm Pro Laptop Cooling Pad | 6 High-Speed Fans | 7 RGB Modes | Adjustable Height | Quiet 1800-2400 RPM Operation | Dual USB Ports | Fits Laptops up to 17.3 Inches
अगर आप अपने गेमिंग लैपटॉप के लिए 1000 रुपए के अंदर एक बजट-फ्रेंडली लेकिन बेहद पावरफुल कूलिंग पैड ढूंढ रहे हैं, तो Sounce Snowstorm Pro एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। मात्र 999 रुपए की कीमत में यह कूलिंग पैड 6 हाई-स्पीड पंखे, शानदार RGB लाइटिंग और एक डिटैचेबल (अलग होने वाला) मोबाइल होल्डर जैसी कमाल की खूबियाँ देता है। भारी-भरकम गेम्स खेलने या वीडियो एडिटिंग के दौरान यह लैपटॉप के तापमान को कंट्रोल में रखकर लैगिंग और हैंग होने की समस्या से बचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार 6-फैन कूलिंग
शानदार बजट डील
डिटैचेबल फोन होल्डर
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
हाइट लेवल्स कम
महंगे कूलिंग पैड्स की तुलना में थोड़ी कम मजबूत
3. Lapcare Chillmate Powerful Laptop Cooler Pad with Dual 125mm Fans, Silent Operation Noiseless Fan, Dual USB Ports, 5 Step Retractable Stand and Removable Mobile Holder
यदि आप बेहद कम बजट में एक भरोसेमंद, ब्रांडेड और शांत काम करने वाला कूलिंग पैड ढूंढ रहे हैं, तो Lapcare Chillmate भारत में सबसे लोकप्रिय और बेस्ट-सेलर ऑप्शंस में से एक है। अमेज़न पर 8,000 से ज्यादा रेटिंग्स और मात्र 679 रुपए की कीमत के साथ यह एक बेहतरीन एंट्री-लेवल कूलिंग पैड है। यह भारी-भरकम 6 पंखों वाले गेमिंग पैड्स जितना एडवांस तो नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के ऑफिस वर्क, कोडिंग, ऑनलाइन क्लासेस और हल्की-फुल्की गेमिंग के दौरान लैपटॉप को गर्म होने से बचाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें दो बड़े 125mm के साइलेंट पंखे और एक अलग होने वाला मोबाइल होल्डर भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर साइलेंट ऑपरेशन
2 बड़े 125mm पंखे
रिमूवेबल मोबाइल स्टैंड
सुपर लाइटवेट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
हैवी गेमिंग के लिए नहीं
कोई RGB लाइटिंग नहीं
4. CLAW Air Pro C39 Laptop Cooling Pad with Dual 125mm Fans (1000 RPM), Mobile Stand, Anti-Slip Baffle, 5 Height Levels, 2 USB 2.0 Ports, Supports Up to 17-Inch Laptops – Black
यदि आप बड़े साइज (17 इंच तक) के लैपटॉप के लिए सबसे सस्ता, मजबूत और वैल्यू-फॉर-मनी कूलिंग पैड ढूंढ रहे हैं, तो CLAW Air Pro C39 एक ब्लॉकबस्टर डील है। मात्र 589 रुपए की कीमत और अमेज़न पर बंपर 80% डिस्काउंट के साथ आने वाला यह कूलिंग पैड बजट यूजर्स के लिए बेस्ट है। इसमें दो बड़े 125mm के पंखे, एक इन-बिल्ट मोबाइल होल्डर और एंटी-स्लिप बैफल (लैपटॉप को फिसलने से रोकने वाला लॉक) मिलता है। यह रोजमर्रा के ऑफिस के काम, कोडिंग, पढ़ाई और नॉर्मल गेमिंग के लिए एक बेहतरीन पॉकेट-फ्रेंडली विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर बजट-फ्रेंडली कीमत
17-इंच तक के लैपटॉप का सपो
एंटी-स्लिप बैफल
बिल्ट-इन मोबाइल होल्डर
शानदार एर्गोनॉमिक्स
क्यों खोजें विकल्प
बहुत हैवी गेमिंग के लिए सीमित कूलिंग
वजन में थोड़ा भारी
5. EvoFox Typhoon 2 Laptop Cooling Pad | 6 High-Speed Fans, RGB Lights, Adjustable Stand & Dual USB Ports, Premium Metal Laptop Cooler Pad for Gaming Laptops, Quiet Operation & Ergonomic Design (Blue)
यदि आप गेमिंग या हैवी मल्टीटास्किंग के लिए 1,500 रुपए के बजट में एक प्रीमियम, मजबूत और स्टाइलिश कूलर ढूंढ रहे हैं, तो EvoFox Typhoon 2 एक बेहतरीन मिड-रेंज विकल्प है। 1,299 रुपए की कीमत में आने वाला यह कूलिंग पैड अपनी प्रीमियम मेटल टॉप प्लेट के लिए जाना जाता है, जो हीट को तेजी से बाहर निकालने में मदद करती है। 6 हाई-स्पीड पंखों, शानदार 10 RGB मोड्स और एडजस्टेबल फैन स्पीड कंट्रोल के साथ यह गेमर्स और प्रोफेशनल्स दोनों को एक बेहतरीन कूलिंग एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम मेटल बिल्ड
फैन स्पीड और RGB कंट्रोल
पावरफुल 6-फैन कूलिंग
शांत परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
बड़े लैपटॉप्स के लिए नहीं
कम एयरफ्लो
6. Cosmic Byte Meteoroid RGB Laptop Cooling Pad with 6 Fan Upto 17 inch laptops (Black/Blue)
गेमिंग एक्सेसरीज की दुनिया में Cosmic Byte एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद नाम है। यदि आप अपने 17 इंच तक के बड़े गेमिंग लैपटॉप के लिए एक स्टाइलिश, टिकाऊ और दमदार परफॉर्मेंस वाला कूलर ढूंढ रहे हैं, तो Cosmic Byte Meteoroid एक परफेक्ट मिड-रेंज चॉइस है। 1,499 रुपए की कीमत में आने वाला यह कूलिंग पैड 6 हाई-स्पीड साइलेंट पंखों और कमाल के 12 RGB लाइटिंग मोड्स के साथ आता है, जो आपके गेमिंग सेटअप को एक प्रीमियम लुक देने के साथ-साथ लैपटॉप को कूल और लैग-फ्री रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
12 कमाल के RGB मोड्स
मैनुअल फैन स्पीड कंट्रोल
17-इंच तक के लैपटॉप के लिए बेस्ट
गर्दन और कंधे के दर्द से राहत
क्यों खोजें विकल्प
वजन में थोड़ा भारी
कोई मोबाइल होल्डर नहीं
7. Techie AeroTwin Pro Laptop Cooling Pad with Dual 110 mm High Airflow Turbo Fans | Touch LCD RGB Control with 10 Lighting Modes | Adjustable Laptop Stand with Phone Holder for Laptop and Tablet
यदि आप अपने भारी-भरकम गेमिंग लैपटॉप के लिए एक बेहद एडवांस और हाई-टेक कूलर की तलाश में हैं, तो Techie AeroTwin Pro एक प्रीमियम और यूनीक विकल्प है। 1,999 रुपएकी कीमत में आने वाले इस कूलिंग पैड की सबसे बड़ी खासियत इसका Touch LCD RGB Control है, जो इस बजट रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है। 6 छोटे पंखों की बजाय, इसमें दो बड़े 110mm के हाई-एयरफ्लो टर्बो पंखे दिए गए हैं, जो जबरदस्त हवा का प्रेशर (120 CFM) बनाते हैं। इसके अलावा, इसका अनोखा मैग्नेटिक स्पंज पैड लैपटॉप के निचले हिस्से को पूरी तरह सील कर देता है ताकि कूलिंग और भी ज्यादा असरदार हो सके।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर पावरफुल एयरफ्लो
Touch LCD कंट्रोल और 10 RGB मोड्स
मैग्नेटिक स्पंज पैड डिजाइन
7-लेवल शानदार एर्गोनोमिक्स
क्यों खोजें विकल्प
वजन में काफी भारी
कम रेटिंग और नया ब्रांड
8. Cosmic Byte Cyclone RGB Laptop Cooling Pad with 5 Fan, Adjustable Speed, USB Hub (Black/Blue)
गेमिंग गियर्स के मामले में भरोसेमंद ब्रांड Cosmic Byte की ओर से Cosmic Byte Cyclone एक प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप कूलिंग पैड है। ₹1,999 की कीमत में आने वाला यह कूलर उन गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी लैग या ओवरहीटिंग के लंबे समय तक गेमिंग करना चाहते हैं। 5 पावरफुल पंखों और आकर्षक 12 RGB लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ आने वाला यह कूलिंग पैड न सिर्फ लैपटॉप के तापमान को तेजी से कम करता है, बल्कि आपके पूरे डेस्क को एक धांसू गेमिंग वाइब भी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कस्टमाइज़ेबल कूलिं
12 शानदार RGB इफेक्ट्स
7-लेवल एर्गोनोमिक स्टैंड
हल्का और मजबूत डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
कोई मोबाइल होल्डर नहीं
9. Geonix CoolZ 5Fan Laptop Cooling Pad with Mobile Stand |Powerful & Silent Cooling |Supports up to 17”|6 Adjustable Heights up to 200mm |Supports up to 5KG |Ergonomic Cooling Stand (Black & Red)
यदि आपका बजट 1000 रुपए के अंदर है और आप अपने बड़े गेमिंग या वर्क लैपटॉप के लिए एक मजबूत और पावरफुल कूलर तलाश रहे हैं, तो Geonix CoolZ एक बेहतरीन विकल्प है। मात्र 889 रुपए की कीमत में आने वाला यह कूलिंग पैड आकर्षक ब्लैक और रेड गेमिंग थीम के साथ आता है। 5 हाई-स्पीड पंखों और बेहतरीन वजन संभालने की क्षमता के कारण यह भारी लोड के दौरान भी लैपटॉप को ओवरहीट और लैग होने से पूरी तरह बचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार 5-फैन कूलिंग सिस्टम
6 शानदार हाइट लेवल्स
17-इंच तक का बड़ा सपोर्ट
इन-बिल्ट मोबाइल होल्डर
क्यों खोजें विकल्प
कम रेटिंग और कम रिव्यूज
कोई फैंसी RGB लाइट्स नहीं
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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