Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gaming Laptop Overheating, गेमिंग के दौरान गर्म हो जाता है लैपटॉप? ये सस्ते Cooling Pads हैं बेस्ट

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

गेमिंग लैपटॉप के जरूरत से ज्यादा गर्म होने की असली वजहों को जानिए और परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाइए। मात्र कुछ सौ रुपये में मिलने वाले ये 3 बजट-फ्रेंडली कूलिंग पैड्स आपके डिवाइस को तुरंत कूल रखेंगे और उसकी लाइफ भी बढ़ाएंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

गेमिंग के दौरान लैपटॉप का अत्यधिक गर्म होना एक आम लेकिन गंभीर समस्या है, जो न केवल डिवाइस की परफॉर्मेंस (FPS Drop और लैगिंग) को खराब करती है, बल्कि उसके कीमती इंटरनल पार्ट्स जैसे प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड को भी हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है। लैपटॉप के ओवरहीट होने के कई मुख्य कारण होते हैं, जिनमें भारी ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलना, वेंटिलेशन कट्स में धूल जमा होना, थर्मल पेस्ट का सूख जाना या फिर लैपटॉप को बिस्तर या सोफे जैसी नरम सतह पर रखकर इस्तेमाल करना शामिल है, जिससे हवा का सर्कुलेशन पूरी तरह रुक जाता है।

Gaming Laptop Overheating, गेमिंग के दौरान गर्म हो जाता है लैपटॉप? ये सस्ते Cooling Pads हैं बेस्ट

इस समस्या का सबसे आसान, त्वरित और जेब पर भारी न पड़ने वाला समाधान है एक अच्छा लैपटॉप कूलिंग पैड। बाजार में कई ऐसे किफायती विकल्प मौजूद हैं जो मात्र 700 रुपए से 1200 रुपए की बजट रेंज में आते हैं। ये कूलिंग पैड्स दमदार और शांत पंखों के साथ आते हैं, जो लैपटॉप के निचले हिस्से में लगातार ठंडी हवा फेंकते हैं और गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा, इनका एर्गोनोमिक डिजाइन आपको बेहतर टाइपिंग और व्यूइंग एंगल भी देता है। अगर आप अपने गेमिंग लैपटॉप की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं और बिना किसी रुकावट के स्मूथ गेमिंग का आनंद लेना चाहते हैं, तो इन 3 सस्ते और बेस्ट-इन-क्लास कूलिंग पैड्स में इन्वेस्ट करना एक बेहद समझदारी भरा फैसला है।

यदि आप एक हैवी गेमर या प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हैं, तो आप जानते होंगे कि लैपटॉप का गर्म होना परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। SpinBot Airflow X20 इसी समस्या का एक दमदार समाधान है। यह एक प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप कूलिंग पैड है, जिसे खास तौर पर भारी-भरकम गेमिंग लैपटॉप्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। 6 हाई-स्पीड पंखों और शानदार RGB लाइटिंग के साथ आने वाला यह कूलिंग पैड आपके लैपटॉप को न सिर्फ ठंडा रखता है, बल्कि उसकी लाइफ और स्पीड को भी बढ़ाता है।

Specifications

लैपटॉप साइज सपोर्ट
17.3 इंच तक के लैपटॉप के लिए
कनेक्टिविटी
डुअल (2) USB पोर्ट्स
मटीरियल
मेटल मेश + ABS प्लास्टिक
हाइट एडजस्टमेंट
8 लेवल एर्गोनोमिक डिजाइन

क्यों खरीदें

...

पावरफुल कूलिंग

...

अल्ट्रा-क्वाइट ऑपरेशन

...

गेमिंग वाइब

...

डुअल USB कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

साधारण कूलिंग पैड्स से थोड़ा महंगा

...

ट्रैवलिंग के दौरान बैग में ले जाना थोड़ा भारी

अपना अपग्रेड न टालें

अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं

अपना अपग्रेड न टालें

अगर आप अपने गेमिंग लैपटॉप के लिए 1000 रुपए के अंदर एक बजट-फ्रेंडली लेकिन बेहद पावरफुल कूलिंग पैड ढूंढ रहे हैं, तो Sounce Snowstorm Pro एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। मात्र 999 रुपए की कीमत में यह कूलिंग पैड 6 हाई-स्पीड पंखे, शानदार RGB लाइटिंग और एक डिटैचेबल (अलग होने वाला) मोबाइल होल्डर जैसी कमाल की खूबियाँ देता है। भारी-भरकम गेम्स खेलने या वीडियो एडिटिंग के दौरान यह लैपटॉप के तापमान को कंट्रोल में रखकर लैगिंग और हैंग होने की समस्या से बचाता है।

Specifications

वजन
620 ग्राम
लैपटॉप साइज सपोर्ट
12 इंच से लेकर 17.3 इंच तक के लैपटॉप
मटीरियल
मेटल मेश + मजबूत फ्रेम
एक्स्ट्रा फीचर
डिटैचेबल फोन होल्डर

क्यों खरीदें

...

दमदार 6-फैन कूलिंग

...

शानदार बजट डील

...

डिटैचेबल फोन होल्डर

...

हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

हाइट लेवल्स कम

...

महंगे कूलिंग पैड्स की तुलना में थोड़ी कम मजबूत

यदि आप बेहद कम बजट में एक भरोसेमंद, ब्रांडेड और शांत काम करने वाला कूलिंग पैड ढूंढ रहे हैं, तो Lapcare Chillmate भारत में सबसे लोकप्रिय और बेस्ट-सेलर ऑप्शंस में से एक है। अमेज़न पर 8,000 से ज्यादा रेटिंग्स और मात्र 679 रुपए की कीमत के साथ यह एक बेहतरीन एंट्री-लेवल कूलिंग पैड है। यह भारी-भरकम 6 पंखों वाले गेमिंग पैड्स जितना एडवांस तो नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के ऑफिस वर्क, कोडिंग, ऑनलाइन क्लासेस और हल्की-फुल्की गेमिंग के दौरान लैपटॉप को गर्म होने से बचाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें दो बड़े 125mm के साइलेंट पंखे और एक अलग होने वाला मोबाइल होल्डर भी मिलता है।

Specifications

वजन
300 ग्राम
लैपटॉप साइज सपोर्ट
15.6 इंच तक के लैपटॉप के लिए
मटीरियल
मेटल मेश टॉप सरफेस + ABS प्लास्टिक बॉडी
एक्स्ट्रा फीचर
रिमूवेबल मोबाइल होल्डर
कनेक्टिविटी
डुअल (2) USB पोर्ट्स

क्यों खरीदें

...

सुपर साइलेंट ऑपरेशन

...

2 बड़े 125mm पंखे

...

रिमूवेबल मोबाइल स्टैंड

...

सुपर लाइटवेट और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

हैवी गेमिंग के लिए नहीं

...

कोई RGB लाइटिंग नहीं

यदि आप बड़े साइज (17 इंच तक) के लैपटॉप के लिए सबसे सस्ता, मजबूत और वैल्यू-फॉर-मनी कूलिंग पैड ढूंढ रहे हैं, तो CLAW Air Pro C39 एक ब्लॉकबस्टर डील है। मात्र 589 रुपए की कीमत और अमेज़न पर बंपर 80% डिस्काउंट के साथ आने वाला यह कूलिंग पैड बजट यूजर्स के लिए बेस्ट है। इसमें दो बड़े 125mm के पंखे, एक इन-बिल्ट मोबाइल होल्डर और एंटी-स्लिप बैफल (लैपटॉप को फिसलने से रोकने वाला लॉक) मिलता है। यह रोजमर्रा के ऑफिस के काम, कोडिंग, पढ़ाई और नॉर्मल गेमिंग के लिए एक बेहतरीन पॉकेट-फ्रेंडली विकल्प है।

Specifications

वजन
1 किलोग्राम
लैपटॉप साइज सपोर्ट
17 इंच तक के सभी बड़े लैपटॉप के लिए
मटीरियल
मजबूत ABS प्लास्टिक + मेटल मेश सरफेस
एक्स्ट्रा फीचर
इंटीग्रेटेड मोबाइल स्टैंड

क्यों खरीदें

...

सुपर बजट-फ्रेंडली कीमत

...

17-इंच तक के लैपटॉप का सपो

...

एंटी-स्लिप बैफल

...

बिल्ट-इन मोबाइल होल्डर

...

शानदार एर्गोनॉमिक्स

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत हैवी गेमिंग के लिए सीमित कूलिंग

...

वजन में थोड़ा भारी

यदि आप गेमिंग या हैवी मल्टीटास्किंग के लिए 1,500 रुपए के बजट में एक प्रीमियम, मजबूत और स्टाइलिश कूलर ढूंढ रहे हैं, तो EvoFox Typhoon 2 एक बेहतरीन मिड-रेंज विकल्प है। 1,299 रुपए की कीमत में आने वाला यह कूलिंग पैड अपनी प्रीमियम मेटल टॉप प्लेट के लिए जाना जाता है, जो हीट को तेजी से बाहर निकालने में मदद करती है। 6 हाई-स्पीड पंखों, शानदार 10 RGB मोड्स और एडजस्टेबल फैन स्पीड कंट्रोल के साथ यह गेमर्स और प्रोफेशनल्स दोनों को एक बेहतरीन कूलिंग एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

लैपटॉप साइज सपोर्ट
9 इंच से लेकर 15.6 इंच तक के लैपटॉप
मटीरियल
प्रीमियम सॉलिड मेटल टॉप प्लेट + ABS फ्रेम
एक्स्ट्रा फीचर
इन-बिल्ट फोन होल्डर
कनेक्टिविटी
डुअल (2) USB 2.0 पोर्ट्स

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम मेटल बिल्ड

...

फैन स्पीड और RGB कंट्रोल

...

पावरफुल 6-फैन कूलिंग

...

शांत परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े लैपटॉप्स के लिए नहीं

...

कम एयरफ्लो

गेमिंग एक्सेसरीज की दुनिया में Cosmic Byte एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद नाम है। यदि आप अपने 17 इंच तक के बड़े गेमिंग लैपटॉप के लिए एक स्टाइलिश, टिकाऊ और दमदार परफॉर्मेंस वाला कूलर ढूंढ रहे हैं, तो Cosmic Byte Meteoroid एक परफेक्ट मिड-रेंज चॉइस है। 1,499 रुपए की कीमत में आने वाला यह कूलिंग पैड 6 हाई-स्पीड साइलेंट पंखों और कमाल के 12 RGB लाइटिंग मोड्स के साथ आता है, जो आपके गेमिंग सेटअप को एक प्रीमियम लुक देने के साथ-साथ लैपटॉप को कूल और लैग-फ्री रखता है।

Specifications

वजन
840 ग्राम
लैपटॉप साइज सपोर्ट
17 इंच तक के सभी बड़े और भारी लैपटॉप के लिए
मटीरियल
मजबूत ABS प्लास्टिक + मेटल मेश फ्रंट
हाइट एडजस्टमेंट
मल्टी-लेवल एडजस्टेबल एर्गोनोमिक डिजाइन

क्यों खरीदें

...

12 कमाल के RGB मोड्स

...

मैनुअल फैन स्पीड कंट्रोल

...

17-इंच तक के लैपटॉप के लिए बेस्ट

...

गर्दन और कंधे के दर्द से राहत

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन में थोड़ा भारी

...

कोई मोबाइल होल्डर नहीं

यदि आप अपने भारी-भरकम गेमिंग लैपटॉप के लिए एक बेहद एडवांस और हाई-टेक कूलर की तलाश में हैं, तो Techie AeroTwin Pro एक प्रीमियम और यूनीक विकल्प है। 1,999 रुपएकी कीमत में आने वाले इस कूलिंग पैड की सबसे बड़ी खासियत इसका Touch LCD RGB Control है, जो इस बजट रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है। 6 छोटे पंखों की बजाय, इसमें दो बड़े 110mm के हाई-एयरफ्लो टर्बो पंखे दिए गए हैं, जो जबरदस्त हवा का प्रेशर (120 CFM) बनाते हैं। इसके अलावा, इसका अनोखा मैग्नेटिक स्पंज पैड लैपटॉप के निचले हिस्से को पूरी तरह सील कर देता है ताकि कूलिंग और भी ज्यादा असरदार हो सके।

Specifications

वजन
1.7 किलोग्राम
मटीरियल
मजबूत ABS प्लास्टिक + मेटल मेश
एक्स्ट्रा फीचर
इन-बिल्ट फोन होल्डर
सुरक्षा और सीलिंग
मैग्नेटिक स्पंज पैड और एंटी-स्लिप बैफल

क्यों खरीदें

...

सुपर पावरफुल एयरफ्लो

...

Touch LCD कंट्रोल और 10 RGB मोड्स

...

मैग्नेटिक स्पंज पैड डिजाइन

...

7-लेवल शानदार एर्गोनोमिक्स

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन में काफी भारी

...

कम रेटिंग और नया ब्रांड

गेमिंग गियर्स के मामले में भरोसेमंद ब्रांड Cosmic Byte की ओर से Cosmic Byte Cyclone एक प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप कूलिंग पैड है। ₹1,999 की कीमत में आने वाला यह कूलर उन गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी लैग या ओवरहीटिंग के लंबे समय तक गेमिंग करना चाहते हैं। 5 पावरफुल पंखों और आकर्षक 12 RGB लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ आने वाला यह कूलिंग पैड न सिर्फ लैपटॉप के तापमान को तेजी से कम करता है, बल्कि आपके पूरे डेस्क को एक धांसू गेमिंग वाइब भी देता है।

Specifications

वजन सिर्फ
600 ग्राम
मटीरियल
प्रीमियम मेटल मेश + मजबूत फ्रेम
कनेक्टिविटी
2 x USB पोर्ट्स

क्यों खरीदें

...

कस्टमाइज़ेबल कूलिं

...

12 शानदार RGB इफेक्ट्स

...

7-लेवल एर्गोनोमिक स्टैंड

...

हल्का और मजबूत डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

कोई मोबाइल होल्डर नहीं

यदि आपका बजट 1000 रुपए के अंदर है और आप अपने बड़े गेमिंग या वर्क लैपटॉप के लिए एक मजबूत और पावरफुल कूलर तलाश रहे हैं, तो Geonix CoolZ एक बेहतरीन विकल्प है। मात्र 889 रुपए की कीमत में आने वाला यह कूलिंग पैड आकर्षक ब्लैक और रेड गेमिंग थीम के साथ आता है। 5 हाई-स्पीड पंखों और बेहतरीन वजन संभालने की क्षमता के कारण यह भारी लोड के दौरान भी लैपटॉप को ओवरहीट और लैग होने से पूरी तरह बचाता है।

Specifications

वजन
833 ग्राम
लैपटॉप साइज सपोर्ट
17 इंच तक के सभी बड़े लैपटॉप के लिए
थीम कलर
ब्लैक और रेड
एक्स्ट्रा फीचर
इन-बिल्ट डिटैचेबल मोबाइल स्टैंड

क्यों खरीदें

...

दमदार 5-फैन कूलिंग सिस्टम

...

6 शानदार हाइट लेवल्स

...

17-इंच तक का बड़ा सपोर्ट

...

इन-बिल्ट मोबाइल होल्डर

क्यों खोजें विकल्प

...

कम रेटिंग और कम रिव्यूज

...

कोई फैंसी RGB लाइट्स नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।