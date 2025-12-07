शुरुआती गेमर्स के लिए बेस्ट रहेंगे ये लैपटॉप, अमेजन पर मिल रहा भर-भरकर डिस्काउंट और डील्स
अगर आप अपने लिए गेमिंग लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी बजट में, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जो अमेजन पर उपलब्ध हैं।
शुरुआती गेमर्स के लिए लैपटॉप ऐसा होना चाहिए जो अच्छा परफॉर्मेंस, स्मूथ ग्राफिक्स और फास्ट स्पीड दे, वह भी बिना ज्यादा पैसे दिए। ये लैपटॉप आमतौर पर मिड-रेंज प्रोसेसर, ज्यादा रैम और एक बेसिक से मिड-लेवल GPU के साथ आते हैं, जो लोकप्रिय गेम्स को आसानी से चला सकते हैं। बड़ी स्क्रीन और अच्छी कूलिंग सिस्टम गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। ऐसे लैपटॉप पढ़ाई, मल्टीटास्किंग और रोजमर्रा के कामों में भी बेहतरीन रहेंगे। अगर आप गेमिंग की शुरुआत कर रहे हैं और एक भरोसेमंद, बजट-फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं, तो ये शुरुआती गेमर लैपटॉप बिल्कुल सही चुनाव हैं।
1. Primebook 2 Max 2025 (New Launch) | 8GB RAM, 256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI | Aqua
इसकी कीमत 34,990 रुपये है, जो 38% डिस्काउंट के साथ 21,590 रुपये हो जाती है। यह एक किफायती और स्टाइलिश लैपटॉप है जो स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें 8GB रैम और 256GB UFS स्टोरेज मिलता है, जिससे यह फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले वीडियो, स्टडी और ब्राउज़िंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है। यह मीडियाटेक हेलियो जी99 प्रोसेसर से लैस है। 12 घंटे की बैटरी इसे पूरे दिन इस्तेमाल करने में मदद करती है।
क्यों खरीदें
बजट में बड़ा 15.6-इंच डिस्प्ले
फास्ट UFS स्टोरेज
12 घंटे की बैटरी लाइफ
बैकलिट कीबोर्ड और इन-बिल्ट AI
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग और भारी सॉफ्टवेयर के लिए नहीं
Android OS होने से कुछ ऐप्स लैपटॉप-ऑप्टिमाइज्ड नहीं
प्लास्टिक बिल्ड प्रीमियम जैसा नहीं लगता
2. DeII Latitude 5580 | InteI Core i7-7th Gen | 8GB DDR4 RAM | 256GB SSD |2GB Graphics|14”FHD Display| Win10 | Ideal for Gaming & Video Editing | (Refab) Laptop
इसकी कीमत 47,999 रुपये के बजाय 23,499 रुपये हो गई है। यह एक मजबूत और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड लैपटॉप है, जिसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग जैसे भारी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें Intel Core i7 7th Gen प्रोसेसर, 8GB DDR4 रैम और 256GB SSD दिया गया है। 2GB ग्राफिक्स के साथ यह बेसिक-से-मीडियम लेवल की गेमिंग और एडिटिंग संभाल सकता है। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले साफ और शार्प विजुअल उपलब्ध कराता है।
क्यों खरीदें
i7 प्रोसेसर के साथ फास्ट परफॉर्मेंस
2GB ग्राफिक्स बेसिक गेमिंग और एडिटिंग के लिए अच्छा
SSD स्टोरेज के कारण तेजी से बूट और लोडिंग
मजबूत बिल्ड क्वालिटी
फुल HD डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
7th Gen प्रोसेसर होने से थोड़ा पुराना
बैटरी लाइफ नई मशीनों जितनी नहीं
रिफैब मॉडल होने से हल्के स्क्रैच/यूज मार्क्स
3. ASUS Vivobook Go 15, Intel Celeron N4500, 15.6"(39.62cm) FHD 16:9 60 Hz, Thin & Light Laptop (8GB RAM/512 SSD/Intel HD Graphics/Win 11/Office 2021/Fingerprint Sensor/Star Black/1.57 Kg),E510KA-EJ011WS
इसकी कीमत 45,990 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 24,800 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है, जो स्टडी, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लास और बेसिक ऑफिस वर्क जैसे नॉर्मल काम आसानी से संभालता है। इसमें 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले अच्छी विज़ुअल क्वालिटी देता है। इसके साथ ही 8GB रैम और 512GB SSD के साथ यह फास्ट बूट और स्मूथ परफॉर्मेंस उपलब्ध कराता है।
क्यों खरीदें
हल्का और कैरी करने में आसान
512GB SSD के साथ फास्ट परफॉर्मेंस
फुल HD डिस्प्ले
फिंगरप्रिंट सेंसर से बेहतर सुरक्षा
Windows 11 और Office 2021 प्री-इंस्टॉल्ड
क्यों खोजें विकल्प
Celeron प्रोसेसर भारी कामों के लिए नहीं
हाई-एंड गेमिंग और एडिटिंग संभव नहीं
प्लास्टिक बॉडी प्रीमियम फील नहीं देती
4. Lenovo V15 G4 AMD Athlon Silver 7120U Laptop 8GB LPDDR5 Ram, 512 GB SSD PCIe, Windows 11/MS Office,15.6" FHD Screen, AMD Radeon 610M, Silver, 1 Year Brand Warranty
इसकी कीमत 27,999 रुपये है। इसमें AMD Athlon Silver 7120U प्रोसेसर, 8GB LPDDR5 रैम और 512GB SSD दिया गया है, जो फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले पढ़ाई, मूवीज और ऑनलाइन वर्क को आरामदायक बनाता है। यह AMD Radeon 610M ग्राफिक्स बेसिक फोटो/वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स टास्क संभाल लेते हैं।
क्यों खरीदें
फास्ट LPDDR5 रैम और SSD
फुल HD बड़ा डिस्प्ले
Windows 11 + MS Office शामिल
हल्का और प्रोफेशनल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
भारी गेमिंग या एडवांस एडिटिंग के लिए नहीं
Athlon प्रोसेसर सीमित परफॉर्मेंस
बैकलिट कीबोर्ड की कमी
5. HP 15, AMD Ryzen 3 7320U (8GB LPDDR5, 512GB SSD) FHD, Anti-Glare, Micro-Edge, 15.6"/39.6cm, Win 11, Office 21, Silver, 1.59kg, fc0154AU, AMD Radeon Graphics, 1080p FHD Camera Laptop
इस लैपटॉप की कीमत 48,419 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 30,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 8GB LPDDR5 रैम और 512GB SSD है, जिससे सिस्टम जल्दी बूट होता है और मल्टीटास्किंग भी स्मूथ रहती है। 15.6 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले लंबे समय तक पढ़ाई, ऑफिस वर्क और मूवी देखने में आंखों पर कम दबाव डालता है। इसका 1080p FHD कैमरा वीडियो कॉल को और क्लियर बनाता है।
क्यों खरीदें
फास्ट LPDDR5 रैम और SSD
1080p कैमरा ऑनलाइन मीटिंग के लिए बेहतर
फुल HD एंटी-ग्लेयर बड़ा डिस्प्ले
हल्का और प्रोफेशनल डिजाइन
Windows 11 + Office 2021 शामिल
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग और भारी एडिटिंग के लिए सही नहीं
बैकलिट कीबोर्ड नहीं
प्लास्टिक बॉडी प्रीमियम फील नहीं देती
6. Acer Aspire Lite 12th Gen Intel Core i3-1215U Premium Metal Laptop (8GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home) AL15-52,15.6" Full HD IPS Display, Grey, 1.69 Kg
इसकी कीमत 52,990 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD मिलता है, जिससे लैपटॉप तेजी से बूट होता है और मल्टीटास्किंग भी स्मूथ रहती है। यह 12th Gen i3 प्रोसेसर से लैस है, जो वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन स्टडी और हल्के एडिटिंग जैसे काम आसानी से संभालता है। 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले अच्छा व्यूइंग एंगल देता है।
क्यों खरीदें
प्रीमियम मेटल बॉडी
12th Gen i3 के साथ फास्ट परफॉर्मेंस
512GB SSD से फास्ट बूट और लोडिंग
फुल HD IPS डिस्प्ले
हल्का और कैरी करने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
RAM अपग्रेड ऑप्शन सीमित
बिल्ट-इन ग्राफिक्स भारी एडिटिंग नहीं संभाल पाता
7. HP 255 G9 Ryzen 5 Hexa Core AMD -5625U - (8 GB/512 GB SSD/Windows 11 Home) 255 G9 Business Laptop (15.6 inch, Silver, 1.75 kg)
इस लैपटॉप को 30% डिस्काउंट के साथ 34,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें AMD Ryzen 5 Hexa Core 5625U प्रोसेसर दिया गया है, जो फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD के साथ यह हैवी फाइलें, ब्राउजिंग और ऑफिस टास्क आसानी से संभाल लेता है। 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए शानदार है।
क्यों खरीदें
पावरफुल Ryzen 5 Hexa Core प्रोसेसर
512GB SSD से फास्ट बूट और लोडिंग
15.6" FHD बड़ा और क्लियर डिस्प्ले
मल्टीटास्किंग और ऑफिस वर्क के लिए शानदार
बिजनेस-ग्रेड बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
बैकलिट कीबोर्ड नहीं
भारी ग्राफिक्स और हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं
डिजाइन बेसिक और सिंपल
