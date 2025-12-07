शुरुआती गेमर्स के लिए बेस्ट रहेंगे ये लैपटॉप, अमेजन पर मिल रहा भर-भरकर डिस्काउंट और डील्स

संक्षेप: अगर आप अपने लिए गेमिंग लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी बजट में, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जो अमेजन पर उपलब्ध हैं।

Dec 07, 2025

शुरुआती गेमर्स के लिए लैपटॉप ऐसा होना चाहिए जो अच्छा परफॉर्मेंस, स्मूथ ग्राफिक्स और फास्ट स्पीड दे, वह भी बिना ज्यादा पैसे दिए। ये लैपटॉप आमतौर पर मिड-रेंज प्रोसेसर, ज्यादा रैम और एक बेसिक से मिड-लेवल GPU के साथ आते हैं, जो लोकप्रिय गेम्स को आसानी से चला सकते हैं। बड़ी स्क्रीन और अच्छी कूलिंग सिस्टम गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं। ऐसे लैपटॉप पढ़ाई, मल्टीटास्किंग और रोजमर्रा के कामों में भी बेहतरीन रहेंगे। अगर आप गेमिंग की शुरुआत कर रहे हैं और एक भरोसेमंद, बजट-फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं, तो ये शुरुआती गेमर लैपटॉप बिल्कुल सही चुनाव हैं।

इसकी कीमत 34,990 रुपये है, जो 38% डिस्काउंट के साथ 21,590 रुपये हो जाती है। यह एक किफायती और स्टाइलिश लैपटॉप है जो स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और रोजमर्रा के कामों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें 8GB रैम और 256GB UFS स्टोरेज मिलता है, जिससे यह फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले वीडियो, स्टडी और ब्राउज़िंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है। यह मीडियाटेक हेलियो जी99 प्रोसेसर से लैस है। 12 घंटे की बैटरी इसे पूरे दिन इस्तेमाल करने में मदद करती है।

Specifications डिस्प्ले 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले प्रोसेसर MediaTek Helio G99 रैम 8GB स्टोरेज 256GB UFS स्टोरेज बैटरी लाइफ लगभग 12 घंटे ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 क्यों खरीदें बजट में बड़ा 15.6-इंच डिस्प्ले फास्ट UFS स्टोरेज 12 घंटे की बैटरी लाइफ बैकलिट कीबोर्ड और इन-बिल्ट AI क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग और भारी सॉफ्टवेयर के लिए नहीं Android OS होने से कुछ ऐप्स लैपटॉप-ऑप्टिमाइज्ड नहीं प्लास्टिक बिल्ड प्रीमियम जैसा नहीं लगता

इसकी कीमत 47,999 रुपये के बजाय 23,499 रुपये हो गई है। यह एक मजबूत और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड लैपटॉप है, जिसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग जैसे भारी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें Intel Core i7 7th Gen प्रोसेसर, 8GB DDR4 रैम और 256GB SSD दिया गया है। 2GB ग्राफिक्स के साथ यह बेसिक-से-मीडियम लेवल की गेमिंग और एडिटिंग संभाल सकता है। 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले साफ और शार्प विजुअल उपलब्ध कराता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Core i7 7th Gen रैम 8GB DDR4 स्टोरेज 256GB SSD ग्राफिक्स 2GB Dedicated Graphics डिस्प्ले 14 इंच Full HD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 10 क्यों खरीदें i7 प्रोसेसर के साथ फास्ट परफॉर्मेंस 2GB ग्राफिक्स बेसिक गेमिंग और एडिटिंग के लिए अच्छा SSD स्टोरेज के कारण तेजी से बूट और लोडिंग मजबूत बिल्ड क्वालिटी फुल HD डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प 7th Gen प्रोसेसर होने से थोड़ा पुराना बैटरी लाइफ नई मशीनों जितनी नहीं रिफैब मॉडल होने से हल्के स्क्रैच/यूज मार्क्स

इसकी कीमत 45,990 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 24,800 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है, जो स्टडी, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लास और बेसिक ऑफिस वर्क जैसे नॉर्मल काम आसानी से संभालता है। इसमें 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले अच्छी विज़ुअल क्वालिटी देता है। इसके साथ ही 8GB रैम और 512GB SSD के साथ यह फास्ट बूट और स्मूथ परफॉर्मेंस उपलब्ध कराता है।

Specifications प्रोसेसर Intel Celeron N4500 रैम 8GB स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" FHD (39.62cm), 60Hz ग्राफिक्स Intel HD Graphics ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 + Office 2021 क्यों खरीदें हल्का और कैरी करने में आसान 512GB SSD के साथ फास्ट परफॉर्मेंस फुल HD डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से बेहतर सुरक्षा Windows 11 और Office 2021 प्री-इंस्टॉल्ड क्यों खोजें विकल्प Celeron प्रोसेसर भारी कामों के लिए नहीं हाई-एंड गेमिंग और एडिटिंग संभव नहीं प्लास्टिक बॉडी प्रीमियम फील नहीं देती

इसकी कीमत 27,999 रुपये है। इसमें AMD Athlon Silver 7120U प्रोसेसर, 8GB LPDDR5 रैम और 512GB SSD दिया गया है, जो फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले पढ़ाई, मूवीज और ऑनलाइन वर्क को आरामदायक बनाता है। यह AMD Radeon 610M ग्राफिक्स बेसिक फोटो/वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स टास्क संभाल लेते हैं।

Specifications प्रोसेसर AMD Athlon Silver 7120U रैम 8GB LPDDR5 स्टोरेज 512GB SSD (PCIe) डिस्प्ले 15.6" Full HD ग्राफिक्स AMD Radeon 610M क्यों खरीदें फास्ट LPDDR5 रैम और SSD फुल HD बड़ा डिस्प्ले Windows 11 + MS Office शामिल हल्का और प्रोफेशनल डिजाइन हल्का और प्रोफेशनल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प भारी गेमिंग या एडवांस एडिटिंग के लिए नहीं Athlon प्रोसेसर सीमित परफॉर्मेंस बैकलिट कीबोर्ड की कमी

इस लैपटॉप की कीमत 48,419 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 30,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 8GB LPDDR5 रैम और 512GB SSD है, जिससे सिस्टम जल्दी बूट होता है और मल्टीटास्किंग भी स्मूथ रहती है। 15.6 इंच का फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले लंबे समय तक पढ़ाई, ऑफिस वर्क और मूवी देखने में आंखों पर कम दबाव डालता है। इसका 1080p FHD कैमरा वीडियो कॉल को और क्लियर बनाता है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 3 7320U रैम 8GB LPDDR5 स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" FHD, एंटी-ग्लेयर, माइक्रो-एज ग्राफिक्स AMD Radeon Graphics कैमरा 1080p Full HD Webcam क्यों खरीदें फास्ट LPDDR5 रैम और SSD 1080p कैमरा ऑनलाइन मीटिंग के लिए बेहतर फुल HD एंटी-ग्लेयर बड़ा डिस्प्ले हल्का और प्रोफेशनल डिजाइन Windows 11 + Office 2021 शामिल क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग और भारी एडिटिंग के लिए सही नहीं बैकलिट कीबोर्ड नहीं प्लास्टिक बॉडी प्रीमियम फील नहीं देती

इसकी कीमत 52,990 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD मिलता है, जिससे लैपटॉप तेजी से बूट होता है और मल्टीटास्किंग भी स्मूथ रहती है। यह 12th Gen i3 प्रोसेसर से लैस है, जो वेब ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन स्टडी और हल्के एडिटिंग जैसे काम आसानी से संभालता है। 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले अच्छा व्यूइंग एंगल देता है।

Specifications प्रोसेसर 12th Gen Intel Core i3-1215U रैम 8GB स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" Full HD IPS ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें प्रीमियम मेटल बॉडी 12th Gen i3 के साथ फास्ट परफॉर्मेंस 512GB SSD से फास्ट बूट और लोडिंग फुल HD IPS डिस्प्ले हल्का और कैरी करने में आसान क्यों खोजें विकल्प हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं RAM अपग्रेड ऑप्शन सीमित बिल्ट-इन ग्राफिक्स भारी एडिटिंग नहीं संभाल पाता

इस लैपटॉप को 30% डिस्काउंट के साथ 34,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें AMD Ryzen 5 Hexa Core 5625U प्रोसेसर दिया गया है, जो फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। इसमें 8GB रैम और 512GB SSD के साथ यह हैवी फाइलें, ब्राउजिंग और ऑफिस टास्क आसानी से संभाल लेता है। 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए शानदार है।

Specifications प्रोसेसर AMD Ryzen 5 5625U (Hexa Core) रैम 8GB स्टोरेज 512GB SSD डिस्प्ले 15.6" Full HD ग्राफिक्स AMD Radeon Graphics क्यों खरीदें पावरफुल Ryzen 5 Hexa Core प्रोसेसर 512GB SSD से फास्ट बूट और लोडिंग 15.6" FHD बड़ा और क्लियर डिस्प्ले मल्टीटास्किंग और ऑफिस वर्क के लिए शानदार बिजनेस-ग्रेड बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प बैकलिट कीबोर्ड नहीं भारी ग्राफिक्स और हाई-एंड गेमिंग के लिए सही नहीं डिजाइन बेसिक और सिंपल

