लो आ गई सबसे सस्ती डील! 35,000 रुपये के बजट में बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं? Amazon Prime Day पर मची है लूट

Amazon Prime Day Sale में लैपटॉप्स पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपका बजट 35,000 रुपये से कम है, तो 8GB RAM, फास्ट SSD और दमदारप्रोसेसर वाले Lenovo, Acer और ASUS के लैपटॉप्स आधी कीमत पर खरीदने का यह आखिरी मौका है।

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अगर आप लंबे समय से एक नया, दमदार और बजट-फ्रेंडली लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है! Amazon Prime Day Sale की शुरुआत हो चुकी है और इस बार 35,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में लैपटॉप्स पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस कट देखा जा रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट्स और ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए यह सेल किसी लॉटरी से कम नहीं है।

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ASUS से लेकर Lenovo तक, टॉप ब्रांड्स पर भारी छूट इस बंपर सेल में Lenovo, ASUS और Acer जैसी दिग्गज कंपनियों के लैपटॉप्स कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि 35,000 रुपये से कम के बजट में भी आपको लेटेस्ट प्रोसेसर, 8GB RAM और सुपरफास्ट 512GB SSD वाले मॉडल्स मिल जाएंगे, जो आपके मल्टीटास्किंग, कोडिंग और ऑफिस वर्क को बेहद स्मूथ बना देंगे।

बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से डबल होगी बचत इस सेल का मजा तब और दोगुना हो जाता है जब आप चुनिंदा बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही, पुराने लैपटॉप को बदलने पर भारी एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। स्टॉक सीमित है, इसलिए ऑफर्स खत्म होने से पहले तुरंत अपनी मनपसंद डील लॉक करें।

अगर आप पढ़ाई, ऑफिस के सामान्य काम या कोडिंग सीखने के लिए 25,000 रुपये के बजट में एक शानदार लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Amazon Prime Day Sale आपके लिए एक बंपर ऑफर लेकर आई है। 49,990 रुपये की कीमत वाला Primebook 2 Pro (2026) इस सेल में 50% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 24,989 रुपये में मिल रहा है। यह एक मेड-इन-इंडिया Android लैपटॉप है जो PrimeOS 3.0 (Android 15 पर आधारित) के साथ आता है, जिससे आप लैपटॉप पर भी मोबाइल ऐप्स का मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसके फीचर्स, खूबियों और कमियों के बारे में।

Specifications अतिरिक्त फीचर्स इन-बिल्ट AI, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, डुअल माइक्रोफोन कीबोर्ड बैकलिट कीबोर्ड बैटरी बैकअप 14 घंटे तक ऑपरेटिंग सिस्टम PrimeOS 3.0 क्यों खरीदें दमदार बैटरी बैकअप शानदार डिस्प्ले मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस प्राइमओएस 3.0 क्यों खोजें विकल्प विंडोज ऐप्स का सपोर्ट नहीं सीमित इंटरनल स्टोरेज हैवी गेमिंग के लिए नहीं

अमेजन प्राइम डे सेल के दौरान किफायती बजट में एक बढ़िया ब्रांडेड लैपटॉप की तलाश कर रहे लोगों के लिए एसूस एक जबरदस्त डील लेकर आया है। ASUS Chromebook CM1405 (2026) मॉडल अपनी मूल कीमत 28,990 रुपये से 21% की छूट के बाद मात्र 22,990 रुपये में मिल रहा है। बेहद हल्का (1.37 किलोग्राम) और स्लिम होने के कारण यह लैपटॉप उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन 'Smartchoice' है, जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स बनाने और ब्राउज़िंग के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस की जरूरत है।

Specifications कैमरा व अन्य Privacy Shutter के साथ 720p HD कैमरा, वाई-फाई 6 वजन 1.37 किलोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम Chrome OS स्टोरेज 64GB eMMC SSD क्यों खरीदें लेटेस्ट और फास्ट रैम बेहतरीन फुल एचडी डिस्प्ले पोर्टेबिलिटी और वजन शानदार कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज विंडोज सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं

अगर आपका बजट बेहद कम है और आप ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चों की क्लास या बेसिक ब्राउज़िंग के लिए एक बहुत ही सस्ता और टिकाऊ लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी लूट डील आ चुकी है। 36,502 रुपये की मूल कीमत वाला Lenovo Chromebook इस सेल में 62% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 13,990 रुपये में मिल रहा है। Maca Blue रंग का यह लैपटॉप वजन में बेहद हल्का (1.21 Kg) है और छोटे बच्चों व छात्रों के लिए एक परफेक्ट और किफायती विकल्प है।

Specifications कैमरा व ऑडियो Privacy Shutter के साथ 720p HD कैमरा | 2W x2 स्टीरियो स्पीकर्स वजन और डिज़ाइन 1.21 किलोग्राम (बेहद हल्का) | 1.99 सेमी पतला बैटरी लाइफ 42Wh बैटरी, 11.9 घंटे तक बैकअप ऑपरेटिंग सिस्टम Chrome OS क्यों खरीदें पैसा वसूल कीमत शानदार बैटरी और रैपिड चार्ज बेहद पोर्टेबल और लाइटवेट प्राइवेसी शटर के साथ HD कैमरा क्यों खोजें विकल्प स्क्रीन साइज काफी छोटा विंडोज सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं

अगर आप अपने रोजमर्रा के कामों, ऑफिस वर्क या पढ़ाई के लिए एक ऐसा विंडोज लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जिसमें ढेर सारी रैम और स्टोरेज मिले ताकि लैपटॉप कभी स्लो न हो, तो अमेजन प्राइम डे सेल में Acer Smartchoice Aspire One पर एक नजर जरूर डालें। 59,999 रुपये की एमआरपी वाला यह लैपटॉप 42% के बड़े डिस्काउंट के बाद सेल में 34,990 रुपये में मिल रहा है। Pure Silver कलर का यह लैपटॉप बेहद स्लिम और हल्का (1.3 किलोग्राम) है, जो ओरिजिनल Windows 11 और लेटेस्ट Microsoft Office 2024 के साथ आता है।

Specifications कनेक्टिविटी Dual-band Wi-Fi 5, USB 3.0, HDMI पोर्ट वजन 1.3 किलोग्राम सॉफ्टवेयर MS Office 2024 + M365 Basic ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें ज़बरदस्त 12GB RAM बड़ी और फास्ट SSD स्टोरेज लेटेस्ट Office 2024 शामिल शानदार पोर्टेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं

बड़ी स्क्रीन, जबरदस्त स्टोरेज और इन-बिल्ट AI फीचर्स वाले बजट लैपटॉप की तलाश अब खत्म हो गई है! अमेजन प्राइम डे सेल में मेड-इन-इंडिया ब्रांड प्राइमबुक का लेटेस्ट Primebook 2 Max (2026) भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। 49,990 रुपये की एमआरपी वाला यह लैपटॉप 45% की सीधी छूट के बाद मात्र 27,290 रुपये में आपका हो सकता है। यह लैपटॉप PrimeOS 3.0 पर चलता है, जो आपको बड़ी स्क्रीन पर बिना किसी लैग के आपके पसंदीदा एंड्रॉइड ऐप्स इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है।

Specifications स्पेशल फीचर इन-बिल्ट AI ग्लोबल सर्च, माली-G57 ग्राफिक्स कीबोर्ड बैकलाइट कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीपैड बैटरी बैकअप 12 घंटे तक ऑपरेटिंग सिस्टम PrimeOS 3.0 क्यों खरीदें बड़ी और क्रिस्प स्क्रीन डबल स्टोरेज स्मार्ट इन-बिल्ट AI फुल-साइज़ कीबोर्ड क्यों खोजें विकल्प विंडोज का सपोर्ट नहीं हैवी गेमिंग के लिए असमर्थ

अगर आप अपने दैनिक कार्यों, ऑनलाइन क्लासेज या बिजनेस मीटिंग्स के लिए एक बेहद मजबूत, स्टाइलिश और फास्ट लैपटॉप की तलाश में हैं, तो एसूस का यह क्रोमबुक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अमेजन पर ASUS Chromebook CX1 अपनी मूल कीमत 35,990 रुपये से 19% के डिस्काउंट के बाद 28,990 रुपये में मिल रहा है। Transparent Silver कलर का यह लैपटॉप न सिर्फ देखने में प्रीमियम है, बल्कि यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गूगल इकोसिस्टम पर अपना ज्यादातर काम करते हैं।

Specifications बैटरी और चार्जिंग 50 Wh Li-Po बैटरी (11 घंटे तक बैकअप) | 45W Type-C फास्ट चार्जिंग ऑपरेटिंग सिस्टम Chrome OS डिस्प्ले 14-इंच (35.56 cm) Full HD, V-IPS Wide-View, 180° ले-फ्लैट हिंज स्टोरेज 64GB eMMC / 128GB Variant क्यों खरीदें मिलिट्री-ग्रेड मजबूती शानदार डिस्प्ले और 180-डिग्री हिंज फैन-लेस और साइलेंट डिज़ाइन दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प विंडोज ऐप्स का सपोर्ट नहीं रैम और स्टोरेज चेक

यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करना पसंद है और आप एक ऐसा बजट लैपटॉप चाहते हैं जो मल्टीटास्किंग के दौरान अटके नहीं, तो एसर का यह मॉडल आपके लिए है। अमेज़न प्राइम डे सेल में Acer Smartchoice Aspire One (256GB SSD) मॉडल पर 41% की भारी छूट मिल रही है। 55,999 रुपये की एमआरपी वाला यह थिन एंड लाइट लैपटॉप इस सेल में मात्र 32,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह उन स्टूडेंट्स और होम-यूजर्स के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में बड़ी रैम की तलाश कर रहे हैं।

Specifications कनेक्टिविटी Dual-band Wi-Fi 5, USB 3.0, HDMI पोर्ट वजन 1.3 किलोग्राम सॉफ्टवेयर Microsoft Office 2024 + M365 Basic ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home क्यों खरीदें कीमत के हिसाब से 12GB RAM लेटेस्ट Office 2024 फ्री आंखों के लिए सुरक्षित स्क्रीन लाइटवेट और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प सीमित स्टोरेज वीडियो एडिटिंग या भारी गेम्स खेलने की उम्मीद नहीं

1. ₹25,000 के बजट में सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है? ₹25,000 के बजट में नया Windows लैपटॉप लेते समय आपको सीमित स्पेसिफिकेशन्स (जैसे Intel Celeron या AMD Athlon प्रोसेसर) मिलते हैं। इस बजट में दो सबसे बेहतरीन विकल्प हैं?



ASUS Vivobook Go 15 (Celeron): इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD मिल जाती है। विंडोज 11 के साथ यह रोज़मर्रा के काम जैसे ऑनलाइन क्लास, ब्राउज़िंग और कोडिंग बेसिक्स के लिए अच्छा है।

Acer Aspire 3: इस रेंज में 8GB RAM और 256GB SSD के साथ आने वाला यह एक और भरोसेमंद विंडोज लैपटॉप है। दूसरा बढ़िया विकल्प (Refurbished Business Laptops): अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो अमेज़न या रीबूट स्टोर्स से Lenovo ThinkPad E490 या Dell Latitude 5490 जैसे सर्टिफाइड रीफर्बिश्ड (सेकंड-हैंड लेकिन वारंटी वाले) लैपटॉप ले सकते हैं। इनमें आपको ₹25,000 के अंदर ही Intel Core i5 (8th/10th Gen) प्रोसेसर और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है।

2. मैं कैसे तय करूँ कि मेरे लिए कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा है? अपने लिए सही लैपटॉप चुनने के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखें:अपना काम (Usage) पहचानें:अगर सिर्फ पढ़ाई, एमएस ऑफिस (Excel/Word) और फिल्में देखनी हैं, तो i3 प्रोसेसर या Celeron काफी है।अगर कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या गेमिंग करनी है, तो कम से कम Intel Core i5 या AMD Ryzen 5 प्रोसेसर चुनें। RAM और Storage: कभी भी 8GB RAM से कम वाला लैपटॉप न लें। स्टोरेज के लिए हमेशा SSD (Solid State Drive) वाला लैपटॉप ही चुनें (HDD वाला लैपटॉप बहुत स्लो होता है)।



बैटरी और पोर्टेबिलिटी: अगर आपको लैपटॉप लेकर कॉलेज या ऑफिस जाना है, तो लाइटवेट (हल्का) लैपटॉप लें जिसकी बैटरी कम से कम 5–6 घंटे चले।



ऑपरेटिंग सिस्टम (OS): अगर बजट बेहद कम है और सारा काम इंटरनेट पर होता है, तो आप Chromebook (ChromeOS) ले सकते हैं। सामान्य काम के लिए Windows सबसे बेस्ट है।



3. ₹25,000 वाली लैपटॉप योजना क्या है?

यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों (जैसे मध्य प्रदेश सरकार की मेधावी छात्र लैपटॉप योजना) द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कीम है।इस योजना के तहत जो छात्र बोर्ड परीक्षा (विशेषकर कक्षा 12वीं) में 75% या उससे अधिक अंक लाते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते (DBT के माध्यम से) में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी बोर्ड टॉपर्स या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए इसी प्रकार की 'फ्री लैपटॉप' या प्रोत्साहन राशि योजनाएं चलाई जाती हैं।



4. ₹30,000 के अंदर ऑफिस के काम के लिए सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है?



₹30,000 के बजट में आपको ऑफिस वर्क (Excel, Word, Data Entry, Zoom Calls) के लिए अच्छे न्यू-कंडीशन लैपटॉप मिल जाते हैं। इस रेंज के बेस्ट ऑप्शन्स निम्नलिखित हैं:



Lenovo V15 G4 / Acer Aspire 3: इस बजट में यह सबसे लोकप्रिय सीरीज हैं। इनमें आपको Intel Core i3 (11th या 12th Gen) या AMD Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ 8GB RAM और 512GB SSD मिल जाती है। ऑफिस मल्टीटास्किंग के लिए यह कॉन्फ़िगरेशन एकदम परफेक्ट है।



ASUS Vivobook 15: यह एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले और बेहतरीन कीबोर्ड के साथ आता है, जिससे ऑफिस में लंबी टाइपिंग या एक्सेल पर काम करना काफी आरामदायक हो जाता है। इसमें भी आपको विंडोज 11 और MS Office का लाइफटाइम सपोर्ट मिल जाता है।

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