लो आ गई सबसे सस्ती डील! 35,000 रुपये के बजट में बेस्ट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं? Amazon Prime Day पर मची है लूट
Amazon Prime Day Sale में लैपटॉप्स पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपका बजट 35,000 रुपये से कम है, तो 8GB RAM, फास्ट SSD और दमदारप्रोसेसर वाले Lenovo, Acer और ASUS के लैपटॉप्स आधी कीमत पर खरीदने का यह आखिरी मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप लंबे समय से एक नया, दमदार और बजट-फ्रेंडली लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है! Amazon Prime Day Sale की शुरुआत हो चुकी है और इस बार 35,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में लैपटॉप्स पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस कट देखा जा रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट्स और ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए यह सेल किसी लॉटरी से कम नहीं है।
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ASUS से लेकर Lenovo तक, टॉप ब्रांड्स पर भारी छूट
इस बंपर सेल में Lenovo, ASUS और Acer जैसी दिग्गज कंपनियों के लैपटॉप्स कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि 35,000 रुपये से कम के बजट में भी आपको लेटेस्ट प्रोसेसर, 8GB RAM और सुपरफास्ट 512GB SSD वाले मॉडल्स मिल जाएंगे, जो आपके मल्टीटास्किंग, कोडिंग और ऑफिस वर्क को बेहद स्मूथ बना देंगे।
बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से डबल होगी बचत
इस सेल का मजा तब और दोगुना हो जाता है जब आप चुनिंदा बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही, पुराने लैपटॉप को बदलने पर भारी एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। स्टॉक सीमित है, इसलिए ऑफर्स खत्म होने से पहले तुरंत अपनी मनपसंद डील लॉक करें।
1. Primebook 2 Pro (2026) | 8GB RAM, 128GB UFS Storage | 14.1-Inch FHD IPS Display | 14 Hours Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)
अगर आप पढ़ाई, ऑफिस के सामान्य काम या कोडिंग सीखने के लिए 25,000 रुपये के बजट में एक शानदार लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो Amazon Prime Day Sale आपके लिए एक बंपर ऑफर लेकर आई है। 49,990 रुपये की कीमत वाला Primebook 2 Pro (2026) इस सेल में 50% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 24,989 रुपये में मिल रहा है। यह एक मेड-इन-इंडिया Android लैपटॉप है जो PrimeOS 3.0 (Android 15 पर आधारित) के साथ आता है, जिससे आप लैपटॉप पर भी मोबाइल ऐप्स का मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसके फीचर्स, खूबियों और कमियों के बारे में।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार बैटरी बैकअप
शानदार डिस्प्ले
मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस
प्राइमओएस 3.0
क्यों खोजें विकल्प
विंडोज ऐप्स का सपोर्ट नहीं
सीमित इंटरनल स्टोरेज
हैवी गेमिंग के लिए नहीं
2. ASUS Chromebook CM1405 (2026), Smartchoice, MediaTek Kompanio 540 Processor, 4GB RAM, 64GB SSD, FHD, 14"(35.5 cm), 60Hz, Chrome OS, Pure Grey, 1.37 Kg, CM1405CM4A-S60034, Thin & Light Laptop
अमेजन प्राइम डे सेल के दौरान किफायती बजट में एक बढ़िया ब्रांडेड लैपटॉप की तलाश कर रहे लोगों के लिए एसूस एक जबरदस्त डील लेकर आया है। ASUS Chromebook CM1405 (2026) मॉडल अपनी मूल कीमत 28,990 रुपये से 21% की छूट के बाद मात्र 22,990 रुपये में मिल रहा है। बेहद हल्का (1.37 किलोग्राम) और स्लिम होने के कारण यह लैपटॉप उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन 'Smartchoice' है, जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स बनाने और ब्राउज़िंग के लिए एक भरोसेमंद डिवाइस की जरूरत है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट और फास्ट रैम
बेहतरीन फुल एचडी डिस्प्ले
पोर्टेबिलिटी और वजन
शानदार कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
विंडोज सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं
3. Lenovo Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA
अगर आपका बजट बेहद कम है और आप ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चों की क्लास या बेसिक ब्राउज़िंग के लिए एक बहुत ही सस्ता और टिकाऊ लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी लूट डील आ चुकी है। 36,502 रुपये की मूल कीमत वाला Lenovo Chromebook इस सेल में 62% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 13,990 रुपये में मिल रहा है। Maca Blue रंग का यह लैपटॉप वजन में बेहद हल्का (1.21 Kg) है और छोटे बच्चों व छात्रों के लिए एक परफेक्ट और किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल कीमत
शानदार बैटरी और रैपिड चार्ज
बेहद पोर्टेबल और लाइटवेट
प्राइवेसी शटर के साथ HD कैमरा
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन साइज काफी छोटा
विंडोज सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं
4. Acer Smartchoice Aspire One, Intel Core Celeron N4500, Office 2024 + M365 Basic, 12GB LPDDR4X / 512GB SSD, 14.0"/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.3KG, A114-45, Thin and Light Laptop
अगर आप अपने रोजमर्रा के कामों, ऑफिस वर्क या पढ़ाई के लिए एक ऐसा विंडोज लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जिसमें ढेर सारी रैम और स्टोरेज मिले ताकि लैपटॉप कभी स्लो न हो, तो अमेजन प्राइम डे सेल में Acer Smartchoice Aspire One पर एक नजर जरूर डालें। 59,999 रुपये की एमआरपी वाला यह लैपटॉप 42% के बड़े डिस्काउंट के बाद सेल में 34,990 रुपये में मिल रहा है। Pure Silver कलर का यह लैपटॉप बेहद स्लिम और हल्का (1.3 किलोग्राम) है, जो ओरिजिनल Windows 11 और लेटेस्ट Microsoft Office 2024 के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ज़बरदस्त 12GB RAM
बड़ी और फास्ट SSD स्टोरेज
लेटेस्ट Office 2024 शामिल
शानदार पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं
5. Primebook 2 Max (2026) | 8GB RAM, 256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)
बड़ी स्क्रीन, जबरदस्त स्टोरेज और इन-बिल्ट AI फीचर्स वाले बजट लैपटॉप की तलाश अब खत्म हो गई है! अमेजन प्राइम डे सेल में मेड-इन-इंडिया ब्रांड प्राइमबुक का लेटेस्ट Primebook 2 Max (2026) भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। 49,990 रुपये की एमआरपी वाला यह लैपटॉप 45% की सीधी छूट के बाद मात्र 27,290 रुपये में आपका हो सकता है। यह लैपटॉप PrimeOS 3.0 पर चलता है, जो आपको बड़ी स्क्रीन पर बिना किसी लैग के आपके पसंदीदा एंड्रॉइड ऐप्स इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और क्रिस्प स्क्रीन
डबल स्टोरेज
स्मार्ट इन-बिल्ट AI
फुल-साइज़ कीबोर्ड
क्यों खोजें विकल्प
विंडोज का सपोर्ट नहीं
हैवी गेमिंग के लिए असमर्थ
6. ASUS Chromebook Intel Celeron Dual Core N4500 - (4 GB/64 GB EMMC Storage/Chrome OS) CX1400CKA-NK0453 Chromebook (14 Inch, Transparent Silver, 1.47 Kg)
अगर आप अपने दैनिक कार्यों, ऑनलाइन क्लासेज या बिजनेस मीटिंग्स के लिए एक बेहद मजबूत, स्टाइलिश और फास्ट लैपटॉप की तलाश में हैं, तो एसूस का यह क्रोमबुक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अमेजन पर ASUS Chromebook CX1 अपनी मूल कीमत 35,990 रुपये से 19% के डिस्काउंट के बाद 28,990 रुपये में मिल रहा है। Transparent Silver कलर का यह लैपटॉप न सिर्फ देखने में प्रीमियम है, बल्कि यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो गूगल इकोसिस्टम पर अपना ज्यादातर काम करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मिलिट्री-ग्रेड मजबूती
शानदार डिस्प्ले और 180-डिग्री हिंज
फैन-लेस और साइलेंट डिज़ाइन
दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
विंडोज ऐप्स का सपोर्ट नहीं
रैम और स्टोरेज चेक
7. Acer Smartchoice Aspire One, Intel Core Celeron N4500, Office 2024 + M365 Basic, 12GB LPDDR4X / 256GB SSD, 14.0"/35.56cm TN HD Display, Win 11 Home, Pure Silver, 1.3KG, A114-45, Thin and Light Laptop
यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करना पसंद है और आप एक ऐसा बजट लैपटॉप चाहते हैं जो मल्टीटास्किंग के दौरान अटके नहीं, तो एसर का यह मॉडल आपके लिए है। अमेज़न प्राइम डे सेल में Acer Smartchoice Aspire One (256GB SSD) मॉडल पर 41% की भारी छूट मिल रही है। 55,999 रुपये की एमआरपी वाला यह थिन एंड लाइट लैपटॉप इस सेल में मात्र 32,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह उन स्टूडेंट्स और होम-यूजर्स के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में बड़ी रैम की तलाश कर रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कीमत के हिसाब से 12GB RAM
लेटेस्ट Office 2024 फ्री
आंखों के लिए सुरक्षित स्क्रीन
लाइटवेट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
सीमित स्टोरेज
वीडियो एडिटिंग या भारी गेम्स खेलने की उम्मीद नहीं
1. ₹25,000 के बजट में सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है?
₹25,000 के बजट में नया Windows लैपटॉप लेते समय आपको सीमित स्पेसिफिकेशन्स (जैसे Intel Celeron या AMD Athlon प्रोसेसर) मिलते हैं। इस बजट में दो सबसे बेहतरीन विकल्प हैं?
ASUS Vivobook Go 15 (Celeron): इसमें Intel Celeron N4500 प्रोसेसर, 8GB RAM और 512GB SSD मिल जाती है। विंडोज 11 के साथ यह रोज़मर्रा के काम जैसे ऑनलाइन क्लास, ब्राउज़िंग और कोडिंग बेसिक्स के लिए अच्छा है।
Acer Aspire 3: इस रेंज में 8GB RAM और 256GB SSD के साथ आने वाला यह एक और भरोसेमंद विंडोज लैपटॉप है। दूसरा बढ़िया विकल्प (Refurbished Business Laptops): अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो अमेज़न या रीबूट स्टोर्स से Lenovo ThinkPad E490 या Dell Latitude 5490 जैसे सर्टिफाइड रीफर्बिश्ड (सेकंड-हैंड लेकिन वारंटी वाले) लैपटॉप ले सकते हैं। इनमें आपको ₹25,000 के अंदर ही Intel Core i5 (8th/10th Gen) प्रोसेसर और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है।
2. मैं कैसे तय करूँ कि मेरे लिए कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा है?
अपने लिए सही लैपटॉप चुनने के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखें:अपना काम (Usage) पहचानें:अगर सिर्फ पढ़ाई, एमएस ऑफिस (Excel/Word) और फिल्में देखनी हैं, तो i3 प्रोसेसर या Celeron काफी है।अगर कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या गेमिंग करनी है, तो कम से कम Intel Core i5 या AMD Ryzen 5 प्रोसेसर चुनें। RAM और Storage: कभी भी 8GB RAM से कम वाला लैपटॉप न लें। स्टोरेज के लिए हमेशा SSD (Solid State Drive) वाला लैपटॉप ही चुनें (HDD वाला लैपटॉप बहुत स्लो होता है)।
बैटरी और पोर्टेबिलिटी: अगर आपको लैपटॉप लेकर कॉलेज या ऑफिस जाना है, तो लाइटवेट (हल्का) लैपटॉप लें जिसकी बैटरी कम से कम 5–6 घंटे चले।
ऑपरेटिंग सिस्टम (OS): अगर बजट बेहद कम है और सारा काम इंटरनेट पर होता है, तो आप Chromebook (ChromeOS) ले सकते हैं। सामान्य काम के लिए Windows सबसे बेस्ट है।
3. ₹25,000 वाली लैपटॉप योजना क्या है?
यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों (जैसे मध्य प्रदेश सरकार की मेधावी छात्र लैपटॉप योजना) द्वारा चलाई जाने वाली एक स्कीम है।इस योजना के तहत जो छात्र बोर्ड परीक्षा (विशेषकर कक्षा 12वीं) में 75% या उससे अधिक अंक लाते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते (DBT के माध्यम से) में ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी बोर्ड टॉपर्स या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए इसी प्रकार की 'फ्री लैपटॉप' या प्रोत्साहन राशि योजनाएं चलाई जाती हैं।
4. ₹30,000 के अंदर ऑफिस के काम के लिए सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है?
₹30,000 के बजट में आपको ऑफिस वर्क (Excel, Word, Data Entry, Zoom Calls) के लिए अच्छे न्यू-कंडीशन लैपटॉप मिल जाते हैं। इस रेंज के बेस्ट ऑप्शन्स निम्नलिखित हैं:
Lenovo V15 G4 / Acer Aspire 3: इस बजट में यह सबसे लोकप्रिय सीरीज हैं। इनमें आपको Intel Core i3 (11th या 12th Gen) या AMD Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ 8GB RAM और 512GB SSD मिल जाती है। ऑफिस मल्टीटास्किंग के लिए यह कॉन्फ़िगरेशन एकदम परफेक्ट है।
ASUS Vivobook 15: यह एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले और बेहतरीन कीबोर्ड के साथ आता है, जिससे ऑफिस में लंबी टाइपिंग या एक्सेल पर काम करना काफी आरामदायक हो जाता है। इसमें भी आपको विंडोज 11 और MS Office का लाइफटाइम सपोर्ट मिल जाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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