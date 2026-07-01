लैपटॉप खरीदने का सुनहरा मौका, 50% तक की भारी छूट, अभी देखें बेस्ट डील्स
4 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक चलने वाली अमेज़न प्राइम डे सेल में लैपटॉप्स पर 50% तक की भारी बचत का मौका है। ऑफर अब लाइव हो चुके हैं, इसलिए फटाफट अपने पसंदीदा लैपटॉप को विशलिस्ट में डालें और सबसे कम कीमत पर घर लाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
क्या आप नया लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है! 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चलने वाली सेल अब लाइव हो चुकी है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो लंबे समय से किफायती दाम में एक दमदार लैपटॉप की तलाश में थे।
क्यों न चूकें यह अवसर?
इस सीमित समय की सेल में आपको टॉप ब्रांड्स के लैपटॉप पर भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। चाहे आप एक छात्र हों, प्रोफेशनल हों या गेमिंग के शौकीन—आपकी हर जरूरत के हिसाब से बेस्ट डील्स उपलब्ध हैं।
कैसे उठाएं लाभ?
विशलिस्ट तैयार करें: सेल के दौरान सबसे अच्छे मॉडल जल्दी बिक जाते हैं। इसलिए देरी न करें और अभी अपने पसंदीदा लैपटॉप को अपनी विशलिस्ट में शामिल करें।
कीमत पर नज़र रखें: सेल के दौरान कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे आपको अब तक की सबसे कम कीमत पर अपना मनपसंद लैपटॉप घर लाने का मौका मिलेगा।
समय सीमा का ध्यान रखें: यह ऑफर केवल 6 जुलाई तक ही वैध है।
देर न करें! आज ही अपनी पसंद का लैपटॉप चुनें और इस शानदार सेल का पूरा फायदा उठाएं।
1. Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Core Ultra 5 322 Next-Gen AI PC (16GB RAM/512GB SSD/15.3" (38.8cm)/WUXGA IPS/Copilot+ PC/Windows 11/MSO 365 Basic+Office 2024/Backlit Keyboard/Grey/1.6Kg), 83UR009QIN
यदि आप एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में हैं जो आधुनिक AI फीचर्स, बेहतरीन परफॉरमेंस और पोर्टेबल डिज़ाइन का संगम हो, तो Lenovo IdeaPad Slim 3 (Intel Core Ultra 5) एक शानदार विकल्प है। यह 'Copilot+ PC' क्षमताओं के साथ आता है, जो आपके काम करने के तरीके को स्मार्ट और तेज़ बनाता है। सेल के दौरान मिल रही भारी छूट के साथ, यह इस समय का सबसे बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है।
Specifications
क्यों खरीदें
नेक्स्ट-जेन AI पावर
पोर्टेबल डिज़ाइन
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
प्रीमियम बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
RAM को अपग्रेड नहीं किया जा सकता
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं
2. Dell 15, 13th Gen Intel Core i5-1334U (16GB DDR4, 512GB SSD) Anti-Glare FHD 15.6"/39.62cm, Windows 11, Microsoft Office Home 2024, Grey, 1.66kg, [Vostro 3530], 12 Month McAfee, Thin & Light Laptop
यदि आप एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में हैं जो ऑफिस के काम, पढ़ाई और रोजमर्रा की उत्पादकता के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित हो, तो Dell Vostro 3530 एक बेहतरीन विकल्प है। अपनी 13वीं पीढ़ी के Intel प्रोसेसर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ, यह उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी झंझट के अपना काम निपटाना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले
सॉफ्टवेयर बंडल
अच्छी कनेक्टिविटी
भरोसेमंद ब्रांड
क्यों खोजें विकल्प
नए Wi-Fi 6 की तुलना में थोड़ा धीमा
बहुत अधिक स्टाइलिश या प्रीमियम नहीं
3. Acer Aspire 5, Intel Core Ultra 5 125H Processor,Office 2024 + M365 Basic, 16 GB RAM, 512 GB SSD, WUXGA IPS, 14.0"/35.56 cm, Win 11 Home, Pure Silver, 1.2 kg, A514-54H, Backlit KB, Premium Laptop
यदि आप एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में हैं जो बेहद हल्का हो, लेकिन प्रदर्शन में कोई समझौता न करे, तो Acer Aspire 5 (A514-54H) आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह लैपटॉप नवीनतम Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर के साथ आता है, जो इसे आधुनिक मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क और कंटेंट कंजम्पशन के लिए बहुत सक्षम बनाता है। केवल 1.2 किग्रा वजन के साथ, यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लगातार यात्रा करते रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-लाइट डिज़ाइन
पावरफुल प्रोसेसर
शानदार डिस्प्ल
आधुनिक कनेक्टिविटी
AI-रेडी
क्यों खोजें विकल्प
फिक्स्ड RAM
भारी गेमिंग या बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप नहीं
4. Lenovo V14 Intel Core i3 13th Gen 14" FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin and Light Laptop (16GB RAM/512GB SSD/Windows 11 Home/Office Home 2024/Iron Grey/1.43 kg), 83A0A0PCIN
यदि आप एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में हैं जो ऑफिस के कामों, पढ़ाई और रोज़मर्रा के कार्यों (जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग, और डॉक्यूमेंट्स पर काम करना) के लिए भरोसेमंद हो, तो Lenovo V14 एक बेहतरीन और बजट के अनुकूल विकल्प है। इसकी 13वीं पीढ़ी की Intel Core i3 चिपसेट और पर्याप्त RAM इसे बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए काफी सक्षम बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और पोर्टेबल
अच्छी मेमोरी
सॉफ्टवेयर बंडल
व्यावसायिक डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
हैवी एडिटिंग या गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं
ब्राइटनेस बहुत अधिक नहीं
5. HP Smartchoice Victus, AMD Ryzen 7 7445HS, 6GB RTX 3050, 16GB DDR5(Upgradeable) 512GB SSD, 144Hz, 300 nits, 15.6''/39.6cm, Win 11, Office 24, Blue, 2.29kg, fb3134/20ax, Xbox Gamepass*, Gaming Laptop
यदि आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो भारी गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन (जैसे वीडियो एडिटिंग) दोनों को संभालने में सक्षम हो, तो HP Smartchoice Victus एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है। इसमें AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर और RTX 3050 (6GB) ग्राफिक्स का कॉम्बो मिलता है, जो आपको स्मूथ गेमिंग अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले
शक्तिशाली ग्राफिक्स
फास्ट मेमोरी
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ बहुत लंबी नहीं
काफी भारी
6. HP Omnibook 3, Snapdragon X Processor 45 TOPS (16GB LPDDR5x,512GB SSD) 2K WUXGA, Anti-Glare, 14''/35.6cm, Win 11, M365*Office 24,Silver,1.42kg, hz0026QU, Lighter mini Charger, FHD IR Camera, AI Laptop
यदि आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो अल्ट्रा-पोर्टेबल हो, जिसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन (या उससे भी ज्यादा) चले, तो HP Omnibook 3 एक क्रांतिकारी विकल्प है। यह पारंपरिक Intel/AMD प्रोसेसर के बजाय Qualcomm के Snapdragon X प्रोसेसर पर आधारित है, जो इसे अत्यधिक कुशल और ठंडा रहने वाला लैपटॉप बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय बैटरी लाइफ
AI-रेडी
पोर्टेबिलिटी
प्रीमियम अनुभव
क्यों खोजें विकल्प
ARM आर्किटेक्चर की सीमा
गेमिंग के लिए नहीं
7. ASUS TUF F16, 14th Gen,Intel Core i7 14650HX,RTX 5060-8GB,16GB,1TB,FHD+,16",165Hz,90WHrs,Windows 11,M365 Basic (1Year)*,Office 2024,Jaeger Gray,2.2 Kg, FX608JMR-RV049WS, Gaming Laptop
यदि आप एक ऐसे गेमिंग लैपटॉप की तलाश में हैं जो न केवल लेटेस्ट गेम्स को आसानी से चला सके, बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार हो, तो ASUS TUF Gaming F16 एक हाई-एंड विकल्प है। इसका 14वीं पीढ़ी का Intel i7 प्रोसेसर और नया RTX 5060 (8GB) ग्राफिक्स इसे गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग और भारी प्रोफेशनल कार्यों के लिए एक शक्तिशाली मशीन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
नेक्स्ट-जेन ग्राफिक्स
प्रोसेसर पावर
बेहतर स्क्रीन
कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
बार-बार सफर में ले जाना थोड़ा कठिन
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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