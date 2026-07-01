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लैपटॉप खरीदने का सुनहरा मौका, 50% तक की भारी छूट, अभी देखें बेस्ट डील्स

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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4 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक चलने वाली अमेज़न प्राइम डे सेल में लैपटॉप्स पर 50% तक की भारी बचत का मौका है। ऑफर अब लाइव हो चुके हैं, इसलिए फटाफट अपने पसंदीदा लैपटॉप को विशलिस्ट में डालें और सबसे कम कीमत पर घर लाएं।

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क्या आप नया लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है! 4 जुलाई से 6 जुलाई तक चलने वाली सेल अब लाइव हो चुकी है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो लंबे समय से किफायती दाम में एक दमदार लैपटॉप की तलाश में थे।

लैपटॉप खरीदने का सुनहरा मौका, 50% तक की भारी छूट, अभी देखें बेस्ट डील्स

क्यों न चूकें यह अवसर?

इस सीमित समय की सेल में आपको टॉप ब्रांड्स के लैपटॉप पर भारी डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। चाहे आप एक छात्र हों, प्रोफेशनल हों या गेमिंग के शौकीन—आपकी हर जरूरत के हिसाब से बेस्ट डील्स उपलब्ध हैं।

कैसे उठाएं लाभ?

विशलिस्ट तैयार करें: सेल के दौरान सबसे अच्छे मॉडल जल्दी बिक जाते हैं। इसलिए देरी न करें और अभी अपने पसंदीदा लैपटॉप को अपनी विशलिस्ट में शामिल करें।

कीमत पर नज़र रखें: सेल के दौरान कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे आपको अब तक की सबसे कम कीमत पर अपना मनपसंद लैपटॉप घर लाने का मौका मिलेगा।

समय सीमा का ध्यान रखें: यह ऑफर केवल 6 जुलाई तक ही वैध है।

देर न करें! आज ही अपनी पसंद का लैपटॉप चुनें और इस शानदार सेल का पूरा फायदा उठाएं।

यदि आप एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में हैं जो आधुनिक AI फीचर्स, बेहतरीन परफॉरमेंस और पोर्टेबल डिज़ाइन का संगम हो, तो Lenovo IdeaPad Slim 3 (Intel Core Ultra 5) एक शानदार विकल्प है। यह 'Copilot+ PC' क्षमताओं के साथ आता है, जो आपके काम करने के तरीके को स्मार्ट और तेज़ बनाता है। सेल के दौरान मिल रही भारी छूट के साथ, यह इस समय का सबसे बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी लैपटॉप है।

Specifications

बिल्ड
एल्युमिनियम टॉप कवर, बैकलिट कीबोर्ड
वजन
1.63 kg
OS
Windows 11 Home + MS Office 2024
स्टोरेज
512GB NVMe SS

क्यों खरीदें

...

नेक्स्ट-जेन AI पावर

...

पोर्टेबल डिज़ाइन

...

लेटेस्ट सॉफ्टवेयर

...

प्रीमियम बिल्ड

क्यों खोजें विकल्प

...

RAM को अपग्रेड नहीं किया जा सकता

...

डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं

यदि आप एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में हैं जो ऑफिस के काम, पढ़ाई और रोजमर्रा की उत्पादकता के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित हो, तो Dell Vostro 3530 एक बेहतरीन विकल्प है। अपनी 13वीं पीढ़ी के Intel प्रोसेसर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ, यह उन प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी झंझट के अपना काम निपटाना चाहते हैं।

Specifications

सॉफ्टवेयर
MS Office Home & Student 2024, McAfee
OS
Windows 11 Home
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
स्टोरेज
512GB NVMe SSD

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन डिस्प्ले

...

सॉफ्टवेयर बंडल

...

अच्छी कनेक्टिविटी

...

भरोसेमंद ब्रांड

क्यों खोजें विकल्प

...

नए Wi-Fi 6 की तुलना में थोड़ा धीमा

...

बहुत अधिक स्टाइलिश या प्रीमियम नहीं

यदि आप एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में हैं जो बेहद हल्का हो, लेकिन प्रदर्शन में कोई समझौता न करे, तो Acer Aspire 5 (A514-54H) आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह लैपटॉप नवीनतम Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर के साथ आता है, जो इसे आधुनिक मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क और कंटेंट कंजम्पशन के लिए बहुत सक्षम बनाता है। केवल 1.2 किग्रा वजन के साथ, यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लगातार यात्रा करते रहते हैं।

Specifications

विशेषता
FHD कैम
वजन
1.2 kg
OS
Windows 11 Home
डिस्प्ले
14.0 इंच WUXGA (1920x1200), IPS तकनीक, 16:10 आस्पेक्ट रेशियो

क्यों खरीदें

...

अल्ट्रा-लाइट डिज़ाइन

...

पावरफुल प्रोसेसर

...

शानदार डिस्प्ल

...

आधुनिक कनेक्टिविटी

...

AI-रेडी

क्यों खोजें विकल्प

...

फिक्स्ड RAM

...

भारी गेमिंग या बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप नहीं

यदि आप एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में हैं जो ऑफिस के कामों, पढ़ाई और रोज़मर्रा के कार्यों (जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग, और डॉक्यूमेंट्स पर काम करना) के लिए भरोसेमंद हो, तो Lenovo V14 एक बेहतरीन और बजट के अनुकूल विकल्प है। इसकी 13वीं पीढ़ी की Intel Core i3 चिपसेट और पर्याप्त RAM इसे बेसिक मल्टीटास्किंग के लिए काफी सक्षम बनाती है।

Specifications

वजन
1.43 kg
सॉफ्टवेयर
MS Office Home & Student 2024
OS
Windows 11 Home
डिस्प्ले
14 इंच FHD (1920x1080), एंटी-ग्लेयर, 250 निट्स

क्यों खरीदें

...

हल्का और पोर्टेबल

...

अच्छी मेमोरी

...

सॉफ्टवेयर बंडल

...

व्यावसायिक डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

हैवी एडिटिंग या गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं

...

ब्राइटनेस बहुत अधिक नहीं

यदि आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जो भारी गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन (जैसे वीडियो एडिटिंग) दोनों को संभालने में सक्षम हो, तो HP Smartchoice Victus एक बेहतरीन संतुलन पेश करता है। इसमें AMD Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर और RTX 3050 (6GB) ग्राफिक्स का कॉम्बो मिलता है, जो आपको स्मूथ गेमिंग अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Specifications

वजन
2.29 kg
OS/सॉफ्टवेयर
Windows 11 Home, MS Office 2024, Game Pas
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD (1920x1080), 144Hz, 300 निट्स
स्टोरेज
512GB PCIe Gen4 NVMe SSD

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन डिस्प्ले

...

शक्तिशाली ग्राफिक्स

...

फास्ट मेमोरी

...

वैल्यू फॉर मनी

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी लाइफ बहुत लंबी नहीं

...

काफी भारी

यदि आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो अल्ट्रा-पोर्टेबल हो, जिसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन (या उससे भी ज्यादा) चले, तो HP Omnibook 3 एक क्रांतिकारी विकल्प है। यह पारंपरिक Intel/AMD प्रोसेसर के बजाय Qualcomm के Snapdragon X प्रोसेसर पर आधारित है, जो इसे अत्यधिक कुशल और ठंडा रहने वाला लैपटॉप बनाता है।

Specifications

विशेषता
GaN मिनी चार्जर, FHD IR कैमरा
वजन
1.42 kg
बैटरी
36 घंटे तक का बैकअप
डिस्प्ले
14 इंच 2K (1920x1200), 300 निट्स, एंटी-ग्लेयर

क्यों खरीदें

...

अविश्वसनीय बैटरी लाइफ

...

AI-रेडी

...

पोर्टेबिलिटी

...

प्रीमियम अनुभव

क्यों खोजें विकल्प

...

ARM आर्किटेक्चर की सीमा

...

गेमिंग के लिए नहीं

यदि आप एक ऐसे गेमिंग लैपटॉप की तलाश में हैं जो न केवल लेटेस्ट गेम्स को आसानी से चला सके, बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार हो, तो ASUS TUF Gaming F16 एक हाई-एंड विकल्प है। इसका 14वीं पीढ़ी का Intel i7 प्रोसेसर और नया RTX 5060 (8GB) ग्राफिक्स इसे गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग और भारी प्रोफेशनल कार्यों के लिए एक शक्तिशाली मशीन बनाते हैं।

Specifications

वजन
2.2 kg
OS/सॉफ्टवेयर
Windows 11 Home, MS Office 2024, M365
डिस्प्ले
16 इंच FHD+ (1920x1200), 165Hz, 300 निट्स
स्टोरेज
1TB PCIe 4.0 NVMe SSD

क्यों खरीदें

...

नेक्स्ट-जेन ग्राफिक्स

...

प्रोसेसर पावर

...

बेहतर स्क्रीन

...

कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी महंगा

...

बार-बार सफर में ले जाना थोड़ा कठिन

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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