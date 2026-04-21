लैपटॉप हो रहा है गर्म? ₹2,000 से कम में Amazon पर मिल रहे हैं ये 5 दमदार Cooling Pads, गर्मी में भी नहीं होगा 'Hang
अमेजन पर उपलब्ध ये प्रीमियम कूलिंग पैड्स शक्तिशाली पंखों और RGB लाइटिंग के साथ आते हैं, जो भारी गेमिंग के दौरान भी लैपटॉप के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। इनका एर्गोनोमिक डिज़ाइन और बेहतर एयरफ्लो न केवल ओवरहीटिंग को रोकता है, बल्कि आपके गेमिंग अनुभव को भी स्मूथ बनाता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आजकल के आधुनिक लैपटॉप बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जब आप AAA टाइटल्स या भारी ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलते हैं, तो वे काफी गर्म हो जाते हैं। अत्यधिक गर्मी न केवल लैपटॉप की परफॉरमेंस को कम करती है, बल्कि इसके इंटरनल कंपोनेंट्स की उम्र को भी घटा सकती है। यहीं पर एक प्रीमियम कूलिंग पैड की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
अमेज़न पर उपलब्ध टॉप-रेटेड कूलिंग पैड्स विशेष रूप से उन गेमर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो बिना किसी रुकावट के घंटों तक खेलना चाहते हैं। इन पैड्स की सबसे बड़ी विशेषता इनके शक्तिशाली पंखे हैं, जो 2400 RPM तक की स्पीड से हवा को सर्कुलेट करते हैं, जिससे लैपटॉप का तापमान तेजी से कम होता है। साथ ही, इनमें लगी RGB लाइटिंग आपके गेमिंग सेटअप को एक प्रोफेशनल और कूल लुक देती है।
इन कूलिंग पैड्स का एर्गोनोमिक डिज़ाइन आपको कई एडजस्टेबल हाइट सेटिंग्स प्रदान करता है। इससे आप अपनी आंखों और गर्दन के आराम के हिसाब से लैपटॉप का एंगल सेट कर सकते हैं, जिससे लंबी गेमिंग के दौरान थकान कम होती है। बेहतर एयरफ्लो के लिए इनमें जालीदार धातु की सतह का उपयोग किया जाता है, जो गर्मी को प्रभावी ढंग से बाहर निकालती है।
संक्षेप में, यदि आप अपने लैपटॉप को ओवरहीटिंग से बचाना चाहते हैं और एक स्मूथ, लैग-फ्री गेमिंग अनुभव चाहते हैं, तो एक अच्छा कूलिंग पैड आपके लिए सबसे जरूरी एक्सेसरी है। यह न केवल आपके डिवाइस को सुरक्षित रखता है, बल्कि आपके पूरे गेमिंग वातावरण को बेहतर बनाता है।
1. SpinBot Airflow X20 Laptop Cooling Pad | 6 High-Speed Fans | 7 RGB Modes | Adjustable Height | Quiet 1800-2400 RPM Operation | Dual USB Ports | Fits Laptops up to 17.3 Inches
SpinBot Airflow X20 एक प्रीमियम गेमिंग एक्सेसरी है जिसे भारी वर्कलोड और गेमिंग के दौरान आपके लैपटॉप को ठंडा रखने के लिए बनाया गया है। इसमें 6 हाई-स्पीड पंखे और 7 डायनेमिक RGB मोड्स दिए गए हैं, जो न केवल बेहतरीन परफॉरमेंस देते हैं बल्कि आपके डेस्क सेटअप को एक स्टाइलिश लुक भी प्रदान करते हैं। यह 17.3 इंच तक के लैपटॉप को सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली कूलिंग
शांत संचालन
एर्गोनोमिक डिज़ाइन
अतिरिक्त पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
बड़ा आकार
2. Kreo Tundra Laptop Cooler Pad with 5 Adjustable Fans, Dual USB Port, 5 Adjustable Height Angles with LCD Display and 10 RGB Modes, Silent Cooling Pad with Under 21 dBA for Office and Gaming laptops.
Kreo Tundra एक स्मार्ट लैपटॉप कूलिंग पैड है जिसमें LCD डिस्प्ले और 10 RGB मोड्स दिए गए हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो गेमिंग के साथ-साथ ऑफिस वर्क के लिए एक बेहद शांत कूलिंग सॉल्यूशन चाहते हैं। इसके 5 पंखे लैपटॉप की गर्मी को प्रभावी ढंग से कम करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शोर स्तर 21 dBA से भी कम
LCD डिस्प्ले
बेहतरीन RGB
डुअल USB पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
काफी भारी
पंखों की संख्या
3. Lapcare Chillmate Powerful Laptop Cooler Pad with Dual 125mm Fans, Silent Operation Noiseless Fan, Dual USB Ports, 5 Step Retractable Stand and Removable Mobile Holder
Lapcare Chillmate उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो कम कीमत में एक प्रभावी कूलिंग समाधान चाहते हैं। यह 15.6 इंच तक के लैपटॉप के लिए उपयुक्त है और इसमें दो बड़े 125mm पंखे दिए गए हैं। इसकी खास बात इसका डिटैचेबल मोबाइल होल्डर है, जो काम के दौरान आपके फोन को सामने रखने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
केवल 15 dB के शोर स्तर
हल्का और पोर्टेबल
सुविधाजनक डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 15.6 इंच तक के लैपटॉप को सपोर्ट
कम RPM
4. Zebronics, ZEB-NC3300 USB Powered Laptop Cooling Pad with Dual Fan, Dual USB Port and Blue LED Lights
Zebronics ZEB-NC3300 एक हल्का और पोर्टेबल कूलिंग पैड है जिसे रोज़ाना के काम और हल्की गेमिंग के लिए बनाया गया है। इसमें दोहरे 120mm पंखे और आकर्षक ब्लू LED लाइट्स दी गई हैं, जो आपके वर्कस्टेशन को एक आधुनिक लुक देती हैं। यह USB द्वारा संचालित होता है और इस्तेमाल में बहुत आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
शांत परफॉरमेंस
ABS प्लास्टिक और आयरन
डुअल USB पोर्ट की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
बहुत भारी गेमिंग
फैन स्पीड कंट्रोल
5. CLAW Glacier F13 RGB Laptop Cooling Pad with 5 Turbo Fans, 7 Adjustable Height with Switch Control and LCD Screen | Black
CLAW Glacier F13 एक प्रीमियम कूलिंग पैड है जिसे ABS और एल्युमिनियम अलॉय से बनाया गया है। इसमें 5 टर्बो पंखे और एक LCD स्क्रीन दी गई है, जिससे आप पंखे की गति और 12 अलग-अलग RGB लाइटिंग मोड्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यह 17 इंच तक के सभी गेमिंग लैपटॉप के लिए एक टिकाऊ विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई-स्पीड टर्बो फैन्स
मजबूत और एंटी-स्किड
स्मार्ट कंट्रोल पैनल
बेहतरीन लाइटिंग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
कीमत थोड़ी अधिक
6. Archer Tech Lab RGB Gaming Laptop Cooling Pad Stand with Aluminum Metal Grid, 5 Turbo Fans Dual USB Ports 7 Adjustable Angles Elevation Bracket & Phone Holder, Supports Up to 17" Laptop (Squall 300)
Archer Tech Lab Squall 300 एक हैवी-ड्यूटी गेमिंग कूलिंग पैड है जिसे एल्युमीनियम मेटल ग्रिड के साथ बनाया गया है। इसमें 5 टर्बो पंखे दिए गए हैं जो आपके लैपटॉप को ठंडा रखने के लिए हाई-स्पीड एयरफ्लो प्रदान करते हैं। यह विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए है जो एक ही समय में गेमिंग और मल्टीटास्किंग (जैसे फोन का उपयोग) करना पसंद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली और शांत
मजबूत बनावट
स्मार्ट एक्सेसरीज
बेहतरीन एर्गोनॉमिक्स
क्यों खोजें विकल्प
भारी कूलिंग पैड्स
केवल 6 महीने की वारंटी
7. EvoFox Typhoon 2 Laptop Cooling Pad | 6 High-Speed Fans, RGB Lights, Adjustable Stand & Dual USB Ports, Premium Metal Laptop Cooler Pad for Gaming Laptops, Quiet Operation & Ergonomic Design (Blue)
EvoFox Typhoon 2 एक हाई-परफॉर्मेंस कूलिंग पैड है जिसे विशेष रूप से गेमिंग लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 6 हाई-स्पीड पंखे और एक प्रीमियम मेटल टॉप प्लेट दी गई है, जो हीट को तेजी से बाहर निकालने में मदद करती है। इसमें आपको 10 RGB मोड्स और एक फोन होल्डर जैसी आधुनिक सुविधाएँ भी मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली एयरफ्लो
प्रीमियम मेटल बिल्ड
फैन स्पीड कंट्रोल और 10 अलग-अलग RGB मोड्स
स्मार्ट डिज़ाइन
डुअल USB 2.0 पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
एयरफ्लो रेटिंग
1 साल की वारंटी
1. लैपटॉप कूलिंग पैड का उद्देश्य क्या है?
लैपटॉप कूलिंग पैड का मुख्य उद्देश्य ओवरहीटिंग को रोकना है। जब आप गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम करते हैं, तो लैपटॉप के आंतरिक हिस्से (CPU और GPU) बहुत गर्म हो जाते हैं। कूलिंग पैड अतिरिक्त हवा का संचार प्रदान करता है, जिससे लैपटॉप का तापमान कम रहता है और वह बेहतर तरीके से काम कर पाता है।
2. लैपटॉप के लिए कूलिंग पैड कैसे चुनें?
सही कूलिंग पैड चुनने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखें,
आकार: सुनिश्चित करें कि पैड आपके लैपटॉप के आकार (जैसे 15.6 इंच या 17.3 इंच) के अनुकूल हो।
पंखों की संख्या और गति: अधिक पंखे और ज्यादा RPM (1500-2500) बेहतर कूलिंग देते हैं।
शोर का स्तर: ऐसा पैड चुनें जो कम शोर (25dB से कम) करता हो।
एर्गोनॉमिक्स : ऊँचाई को एडजस्ट करने वाला स्टैंड आपकी गर्दन और पीठ के दर्द को कम करने में मदद करता है।
बिल्ड क्वालिटी: एल्युमीनियम मेश वाले पैड गर्मी को जल्दी बाहर निकालते हैं।
3. कूलिंग पैड के क्या नुकसान हैं?
हालांकि इसके फायदे ज्यादा हैं, लेकिन कुछ छोटी कमियाँ भी हो सकती हैं,
बैटरी की खपत: यदि आप इसे लैपटॉप के USB पोर्ट से चलाते हैं, तो यह लैपटॉप की बैटरी को थोड़ा जल्दी खत्म कर सकता है।
धूल: शक्तिशाली पंखे लैपटॉप के अंदर अधिक धूल भी खींच सकते हैं, जिससे समय-समय पर सफाई की जरूरत होती है।
शोर: कुछ सस्ते मॉडल्स के पंखे बहुत शोर करते हैं, जो काम के दौरान विचलित कर सकता है।
4. लैपटॉप कूलिंग पैड का ठीक से उपयोग कैसे करें?
समतल सतह: हमेशा कूलिंग पैड को एक सख्त और समतल सतह (जैसे मेज) पर रखें, बिस्तर या सोफे पर नहीं।
सही दिशा: सुनिश्चित करें कि पैड के पंखे लैपटॉप के एयर वेंट्स के ठीक नीचे हों।
नियमित सफाई: पैड की जाली और पंखों पर जमी धूल को महीने में एक बार जरूर साफ करें।
USB कनेक्शन: पैड को पावर देने के लिए लैपटॉप के बजाय बाहरी USB अडैप्टर का उपयोग करना बैटरी बचाने का अच्छा तरीका है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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