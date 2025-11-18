Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Kodak Launches New MotionX QLED TV Series with 120Hz MEMC and 70W Dolby Speakers
Kodak TV लाया नई SmartTV सीरीज, 75 इंच तक स्क्रीन और कीमत ₹31999 से शुरू

Kodak TV लाया नई SmartTV सीरीज, 75 इंच तक स्क्रीन और कीमत ₹31999 से शुरू

संक्षेप: Kodak ने भारत में अपनी नई MotionX QLED TV Series लॉन्च की है, जो 55, 65 और 75-इंच साइज में उपलब्ध है। 31,999 रुपये से शुरू होने वाली इस सीरीज में QLED 4K डिस्प्ले, 1.1 बिलियन कलर्स, HDR10+, Dolby Vision और 550nits ब्राइटनेस दी गई है।

Tue, 18 Nov 2025 04:40 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

46% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
amazon-logo

₹43990

₹81900

खरीदिये

discount

48% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹12999

₹24999

खरीदिये

discount

46% OFF

Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV

Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV

  • checkVu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
amazon-logo

₹32490

₹60000

खरीदिये

discount

30% OFF

Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2

Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2

  • checkSony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2
amazon-logo

₹60290

₹85900

खरीदिये

discount

42% OFF

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2

  • checkSony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
amazon-logo

₹57990

₹99900

खरीदिये

भारत में बड़ी स्क्रीन और हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट टीवी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए Kodak TV ने अपनी नई MotionX Series लॉन्च की है। यह सीरीज 55, 65 और 75 इंच के तीन साइज में उपलब्ध है और इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपये रखी गई है। यह सीरीज उन ग्राहकों के लिए बिल्कुल सही है जो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और लाइव स्पोर्ट्स- सब कुछ एक ही टीवी पर प्रीमियम क्वॉलिटी में चाहते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

46% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL
amazon-logo

₹43990

₹81900

खरीदिये

discount

48% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹12999

₹24999

खरीदिये

discount

46% OFF

Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV

Vu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV

  • checkVu 139cm (55 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 55VIBE-DV
amazon-logo

₹32490

₹60000

खरीदिये

discount

30% OFF

Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2

Sony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2

  • checkSony 126 cm (50 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-50S25M2
amazon-logo

₹60290

₹85900

खरीदिये

discount

42% OFF

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2

  • checkSony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2
amazon-logo

₹57990

₹99900

खरीदिये

नई Kodak MotionX Series में QLED 4K डिस्प्ले दिया गया है, जो 1.1 बिलियन कलर्स, HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आता है। 550nits ब्राइटनेस के चलते इसकी पिक्चर क्वॉलिटी बेहद लाइव, शार्प और कंट्रास्ट-रिच दिखती है। चाहे दिन हो या रात, हर तरह की लाइटिंग में यह डिस्प्ले बेहतरीन परफॉर्म करता है। स्ट्रीमिंग शो, मूवीज या क्रिकेट मैच- हर कंटेंट पर ये टीवी शानदार विजुअल एक्सपीरियंस ऑफर करता है।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में Realme का धांसू Smart TV, बड़ा 32 इंच का फ्रेमलेस डिस्प्ले

बेहतरीन विजुअल्स और ऑडियो भी

स्पोर्ट्स और गेमिंग लवर्स के लिए Kodak ने इस सीरीज में 120Hz MEMC टेक शामिल किया है। इसके साथ VRR (Variable Refresh Rate) और ALLM (Auto Low Latency Mode) का सपोर्ट मिलता है, जो तेज-स्पीड वाले विजुअल्स में स्मूद मोशन ऑफर करता है। गेमिंग कंसोल कनेक्ट करने पर इनपुट लैग कम होता है, जिससे यूजर्स प्रो-लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस का मजा ले सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

39% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • checkLG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
amazon-logo

₹40590

₹66290

खरीदिये

discount

39% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
amazon-logo

₹38990

₹63900

खरीदिये

discount

34% OFF

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

  • checkLG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
amazon-logo

₹13990

₹21240

खरीदिये

discount

55% OFF

TOSHIBA 139 cm (55 inches) C450ME Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 55C450ME (Silver)

TOSHIBA 139 cm (55 inches) C450ME Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 55C450ME (Silver)

  • checkTOSHIBA 139 cm (55 inches) C450ME Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 55C450ME (Silver)
amazon-logo

₹31299

₹69999

खरीदिये

नई MotionX Series में 70W Dolby Audio Stereo Box Speakers दिए गए हैं। Dolby Atmos और Dolby Digital सपोर्ट इसे एक मिनी-थिएटर जैसा एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। आप चाहे एक्शन मूवी देख रहे हों या म्यूजिक सुन रहे हों, आवाज की क्लैरिटी, डीटेल्स और सराउंड इफेक्ट बेहद दमदार हैं।

10 हजार से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट

Kodak MotionX Series Google TV 5.0 पर चलती है, इसमें 10,000 से ज्यादा ऐप्स और 5 लाख से ज्यादा टीवी शो/मूवीज का एक्सेस मिलता है। Chromecast और AirPlay सपोर्ट की मौजूदगी इसे और भी सुविधाजनक बनाती है। रिमोट पर Netflix, Prime Video और YouTube के लिए दिए गए डेडिकेटेड बटन इस टीवी के इस्तेमाल को बेहद आसान बना देते हैं।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

टीवी में MT9062 प्रोसेसर, 2GB RAM और 32GB स्टोरेज दिया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग और ऐप लोडिंग तेज़ रहती है। साथ ही, डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI और USB पोर्ट्स बेहतर कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑफर करते हैं। टीवी का Airslim बेजल-लेस डिजाइन इसे आधुनिक और स्टाइलिश लुक देता है, जिससे यह किसी भी लिविंग रूम में आसानी से फिट हो जाता है।

इतनी रखी गई है नए मॉडल्स की कीमत

Flipkart पर यह सीरीज भारत में आज से खरीदने के लिए उपलब्ध हो गई है। Kodak MotionX 55 इंच मॉडल की कीमत 31,999 रुपये, 65 इंच मॉडल की कीमत 43,999 रुपये और 75 इंच मॉडल की कीमत 64,999 रुपये रखी गई है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News Flipkart अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।