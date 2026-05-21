केवल ₹10999 से शुरू लेटेस्ट स्मार्ट टीवी, Kodak ने लॉन्च की नई QLED Google TV 5.0 सीरीज
Kodak TV India ने भारत में नई Matrix QLED Google TV 5.0 सीरीज लॉन्च की है। नई टीवी रेंज में QLED डिस्प्ले, 40W Dolby Audio, Google Assistant और 10,000+ ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।
भारत में प्रीमियम स्मार्ट टीवी मॉडल्स की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए Kodak TV India ने अपनी Matrix सीरीज को नए QLED मॉडल्स के साथ अपडेट किया है। कंपनी ने Google TV 5.0 आधारित नई Matrix QLED Smart TV लाइनअप लॉन्च की है, जिसमें 32 इंच, 40 इंच और 43 इंच स्क्रीन साइज शामिल हैं। इस नई सीरीज की शुरुआती कीमत 10,999 रुपये रखी गई है।
Kodak TV India का कहना है कि आज के समय में लोग ऐसे स्मार्ट एंटरटेनमेंट डिवाइस चाहते हैं, जो घर के छोटे कमरों और सेकेंडरी व्यूइंग स्पेस में आसानी से फिट हो सकें। भारत में 40 और 43 इंच टीवी सबसे ज्यादा बिकने वाले स्क्रीन साइज में शामिल हो चुके हैं। इसी वजह से कंपनी ने इस नए लाइनअप को खास तौर पर मॉडर्न घरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है।
ऐसे हैं Kodak Smart TV के फीचर्स
नई Matrix QLED सीरीज में bezel-less डिजाइन दिया गया है, जिससे टीवी का लुक ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न दिखाई देता है। कंपनी का दावा है कि यह डिजाइन छोटे और मिड-साइज लिविंग स्पेस में भी बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देगा। टीवी में QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो ट्रेडिशनल LED टीवी की तुलना में ज्यादा ब्राइटनेस, बेहतर कलर एक्यूरेसी और वाइड व्यूइंग एंगल ऑफर करती है। इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स फिल्मों, वेब सीरीज और स्पोर्ट्स कंटेंट को ज्यादा लाइव कलर्स और बेहतर डीटेल्स के साथ देख सकेंगे।
ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने इसमें 40W का साउंड आउटपुट दिया है। टीवी Dolby Digital Plus और सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स को सिनेमाघर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल सकेगा। खास बात यह है कि कंपनी ने इस टीवी को सिर्फ विजुअल क्वॉलिटी तक अपग्रेड नहीं किया, बल्कि साउंड पर भी फोकस किया है।
मिलता है ढेरों OTT ऐप्स का सपोर्ट
परफॉर्मेंस की बात करें तो नई Matrix QLED टीवी सीरीज ARM Cortex A55 क्वॉड-कोर प्रोसेसर पर काम करती है। नया मॉडल Google TV 5.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जो यूजर्स को एक स्मूद और कंटेंट-सेंट्रिक इंटरफेस देता है। Google Play Store के जरिए इसमें 10,000 से ज्यादा ऐप्स और गेम्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV, JioHotstar, Sony LIV, Voot और Zee5 जैसे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट भी मिलता है।
स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें बिल्ट-इन Google Assistant दिया गया है, जिससे यूजर्स वॉइस कमांड के जरिए कंटेंट सर्च कर सकते हैं और टीवी कंट्रोल कर सकते हैं। Chromecast सपोर्ट की मदद से मोबाइल या लैपटॉप का कंटेंट सीधे टीवी स्क्रीन पर कास्ट किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.0, डुअल-बैंड Wi-Fi, HDMI और USB पोर्ट्स जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं।
इतनी रखी गई टीवी सीरीज की कीमत
नई Kodak Matrix QLED Google TV 5.0 सीरीज Flipkart और shopsppl.in पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 32 इंच मॉडल के लिए 10,999 रुपये, 40 इंच मॉडल के लिए 15,999 रुपये और 43 इंच मॉडल के लिए 16,999 रुपये रखी गई है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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