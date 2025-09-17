आ गए 43, 50, 55 और 65 इंच के धमाकेदार Smart TV, मिलेगा Dolby साउंड और 4K डिस्प्ले, कीमत ₹16999 से शुरू
Kodak ने अपने नए QLED Smart TVs को भारत में लॉन्च कर दिया है। ये नए टीवी 43 इंच से 65 इंच स्क्रीन साइज में आए हैं। कोडक टीवी दमदार QLED डिस्प्ले, 60W स्पीकर, प्रीलोडेड OTT ऐप्स और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ आए हैं।
भारत में बजट सेगमेंट के स्मार्ट टीवी की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी को और मजबूत करते हुए Kodak TV ने अपने नए Matrix सीरीज के QLED Smart TVs लॉन्च किए हैं। Kodak ने 43 से 65 इंच तक स्मार्ट टीवी को JioTele OS के साथ पेश किया है। ये नए टीवी भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें OTT ऐप्स, लाइव चैनल्स और गेम्स के प्री-लोडेड ऑप्शन उपलब्ध हैं। यह किसी तरह का सामान्य Smart TV नहीं है, बल्कि एक एडवांस्ड अनुभव देने वाला डिवाइस है। यदि आप अपने पुराने TV को अपग्रेड करना चाहते हैं और अच्छी स्क्रीन क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स हैं।
Kodak Matrix Series 4K QLED Google TVs की प्राइस डिटेल्स
कोडक के 43-इंच स्मार्ट टीवी को 18,799 रुपये, 50-इंच टीवी को 23,999 रुपये, 55-इंच टीवी को 27,649 रुपये, 65-इंच स्मार्ट टीवी को 37,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। ये टीवी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही चुनिंदा बैंक कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। जिसके बाद आप 43 इंच स्मार्ट टीवी को 16,999 रुपये खरीद पाएंगे।
सम्बंधित सुझाव
38% OFF
Kodak 108 cm (43 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 43ST5005
- Kodak 108 cm (43 inches) Matrix Series UHD 4K QLED Google TV 43ST5005
₹19999₹31999
खरीदिये
46% OFF
VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
- VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
₹13499₹24999
खरीदिये
Kodak Matrix Series 4k QLED Smart TVs के फीचर्स
Kodak के नए मैट्रिक्स सीरीज के 4K QLED Smart TVs भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी गई है, जो गहरे ब्लैक, बेहतर कॉन्ट्रास्ट और चमकीले रंगों के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देती है। लाइनअप का सबसे बड़ा आकर्षण है Kodak का 65-इंच 4K QLED TV, जो 1 बिलियन कलर्स के साथ शानदार 4K डिस्प्ले और बेज़ल-लेस मेटालिक डिज़ाइन लाता है, जो हर स्पेस को प्रीमियम लुक देता है।
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus और DTS TruSurround की ताकत से लैस, इसके 4 स्पीकर्स 60W आउटपुट के साथ डूबो देने वाला ऑडियो अनुभव देते हैं बिंज-वॉचिंग और फैमिली मूवी नाइट्स के लिए परफेक्ट। 43 और 50 इंच के स्मार्ट टीवी में 50W का स्पीकर है। वहीं 55 और 65 इंच के टीवी में 60W के स्पीकर हैं। क्वाड-कोर प्रोसेसर द्वारा पावर्ड यह TV आपको स्मूद और लैग-फ्री परफॉर्मेंस प्रदान करता है।
इसके अलावा, Linux-बेस्ड OS पर चलने वाले इन स्मार्ट टीवी में यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस और कई प्री-लोडेड OTT ऐप्स जैसे YouTube, JioCinema, Sony Liv, Zee5 और Prime Video दिए गए हैं, ताकि यूजर्स तुरंत एंटरटेनमेंट का मजा ले सकें।कनेक्टिविटी के लिए HDMI, USB, Wi-Fi और Miracast जैसे फीचर्स मौजूद हैं। साथ ही Sports Mode, प्री-इंस्टॉल्ड गेम्स और Live Channels जैसी एक्स्ट्रा सुविधाएं भी इन्हें और खास बनाती हैं।