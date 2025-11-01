बड़े काम की है Google Maps की यह सीक्रेट ट्रिक, बहुत कम लोगों को है पता, तुरंत करें ट्राई
संक्षेप: ऐंड्रॉयड, आईफोन और डेस्कटॉप पर उपलब्ध यह फीचर स्पेशल पॉइंट्स को सेव, शेयर या नेविगेट करना आसान बनाता है। आप इन पिन को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका का स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस।
Google Maps धीरे-धीरे हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है। किसी सफर की प्लानिंग से लेकर घर वापस आने तक गूगल मैप हमारा साथ देता है। लॉन्च के बाद से अब तक गूगल मैप में बहुत सुधार हुआ है। अब यह नजदीकी पेट्रोल पंप, एटीएम, होटल और हॉस्पिटल जैसी कई जानकारी देता है, जिससे यूजर को काफू सुविधा होती है। गूगल मैप्स को यूज करने का मजा तह और बढ़ जाता है, जब हमें इसकी सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में पता हो। इन्हीं में एक खास ट्रिक को आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस सीक्रेट ट्रिक की मदद से आप मैप पर सटीक लोकेशन के लिए पिन ड्रॉप (drop a pin) कर सकते हैं।
इस फीचर का इस्तेमाल किसी सुंदर व्यूपॉइंट को सेव या बाद में फिर से देखने के लिए किसी जगह को मार्क करने के लिए किया जा सकता है। ऐंड्रॉयड, आईफोन और डेस्कटॉप पर उपलब्ध यह फीचर स्पेशल पॉइंट्स को सेव, शेयर या नेविगेट करना आसान बनाता है। आप इन पिन को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐंड्रॉयड, आईफोन और कंप्यूटर पर पिन ड्रॉप करने का स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस:
ऐंड्रॉयड और iOS पर ऐप ड्रॉप करें पिन
1 - सबसे पहले अपने ऐंड्रॉयड या iOS डिवाइस पर गूगल मैप ऐप को ओपन करें।
2- लोकेशन को फाइंड करने के लिए सर्च बार में लोकेशन को टाइप करें।
3- जिस एरिया पर पिन ड्रॉप करना चाहते हैं उसे टैप और होल्ड करें।
4- इसके बाद आपको एक रेड पिन दिखेगा। साथ ही बॉटम में पॉप-अप मेन्यू के अंदर लोकेशन की डीटेल डिस्प्ले होगी।
5- सेलेक्टेड लोकेशन को एडिट और सेव करें।
6- आप चाहें, तो इस लोकेशन को एक नाम भी दे सकते हैं।
कंप्यूटर पर ऐसे करें गूगल मैप पर पिन ड्रॉप
1- ब्राउडर में गूगल मैप्स को ओपन करें।
2- जहां आप पिन ड्रॉप करना चाहते हैं, वहां क्लिक करें।
3- इसके बाद आपको कार्ड के साथ एक छोटा ग्रे पिन दिखेगा जिसमें लोकेशन डीटेल्स होंगी।
4- उस लोकेशन को कोई नाम दें और सेव कर दें।
5- यूजर इस लिंक को कॉपी और पेस्ट करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं।
