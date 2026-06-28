KIVOQ Chargers रिव्यू: हर जरूरत के लिए एक भरोसेमंद चार्जिंग सॉल्यूशन, तीन दमदार ऑप्शंस

KIVOQ के VoltQuick 36W PD, 65W GaN और MagCore Pro Qi2.2 चार्जर्स फास्ट चार्जिंग, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और दमदार सेफ्टी फीचर्स के साथ अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने का दावा करते हैं। हम इनका डीटेल्ड रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं।

आजकल स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और वायरलेस एक्सेसरीज हमारी रोज की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। परेशानी यह है कि ज्यादातर डिवाइसेज के साथ कंपनियां चार्जिंग एडॉप्टपर नहीं देतीं। ऐसे में एक ऐसा चार्जर होना जरूरी है जो सिर्फ फास्ट चार्जिंग ही नहीं, बल्कि सेफ्टी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस भी दे। KIVOQ के VoltQuick 36W PD, VoltQuick 65W GaN और VoltQuick MagCore Pro Qi2.2 25W Wireless Charger इसे ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। कंपनी ने अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत चार्जिंग इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने बीते तीन सप्ताह में इन्हें इस्तेमाल किया और डीटेल्ड रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

KIVOQ VoltQuick 36W PD: डेली यूज के लिए बैलेंस्ड ऑप्शन VoltQuick 36W PD उन यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन है जो अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद चार्जर खरीदना चाहते हैं। 36W USB Power Delivery सपोर्ट की वजह से यह चार्जर कई नए स्मार्टफोन्स को फास्ट चार्ज कर सकता है। हमें सबसे अच्छी बात इसका छोटा साइज लगी, जिससे इसे बैग या जेब में आसानी से रखा जा सकता है। हमने Oppo और Samsung के डिवाइस इसकी मदद से फास्ट चार्ज किए। कॉम्पैक्ट और मजबूत बिल्ड के अलावा घंटों चार्जिंग के दौरान भी इसके गर्म होने की शिकायत नहीं आई। ऐसे में अगर आपको एक सिंपल, फास्ट और कॉम्पैक्ट चार्जर चाहिए, तो यह मॉडल आपको पसंद आ सकता है।

KIVOQ VoltQuick 65W GaN: कई डिवाइसेज के लिए सिंगल सॉल्यूशन अगर बात ऑल-इन-वन चार्जिंग सॉल्यूशन की करें, तो KIVOQ VoltQuick 65W GaN ने हमें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। GaN टेक्नोलॉजी की वजह से यह ट्रेडिशनल 65W चार्जर्स की तुलना में ज्यादा कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। इसमें दो USB-C और एक USB-A पोर्ट दिए गए हैं, जिससे एक साथ तीन डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं। चाहे स्मार्टफोन हो, टैबलेट या फिर USB-C चार्जिंग सपोर्ट करने वाला लैपटॉप, यह चार्जर सभी तरह की जरूरतों को आसानी से पूरा करता है। ट्रैवल करने वाले यूजर्स के लिए यह खास तौर से काम का साबित हो सकता है, क्योंकि एक ही चार्जर कई अलग एडॉप्टर्स की जरूरत खत्म कर देता है।

हमने रिव्यू पीरियड के दौरान इसके तीनों पोर्ट्स से एकसाथ डिवाइसेज चार्ज करके इसे आजमाया। ढेर सारे चार्जिंग एडॉप्टर्स के झंझट से छुट्टी देने वाला यह सॉल्यूशन कई डिवाइसेज एकसाथ चार्ज करने के लिए बेस्ट लगा। इतना जरूर है कि एकसाथ कई डिवाइसेज प्लग-इन करने पर बेस्ट चार्जिंग स्पीड नहीं मिलती लेकिन जरूरत के हिसाब से रोजमर्रा के इस्तेमाल में यह अंतर पता नहीं चलता।

KIVOQ MagCore Pro Qi2.2 25W Wireless Charger: कॉम्पैक्ट वायरलेस चार्जर वायरलेस चार्जिंग पसंद करने वालों के लिए KIVOQ VoltQuick MagCore Pro Qi2.2 25W Wireless Charger प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करता है। Qi2.2 सर्टिफिकेशन और 25W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इसे मॉडर्न स्मार्टफोन्स के लिए तैयार करता है। इसकी मजबूत मैग्नेटिक अलाइनमेंट टेक्नोलॉजी फोन को सही पोजीशन पर बनाए रखती है, जिससे चार्जिंग ज्यादा स्टेबल रहती है। iPhone, Google Pixel और अन्य ब्रैंड्स के साथ इसकी कम्पैटिबिलिटी इसे और भी अट्रैक्टिव बनाती है। चार्जर का मिनिमल और प्रीमियम डिजाइन डेस्क या बेडसाइड टेबल पर भी शानदार दिखता है।

सेफ्टी फीचर्स से कोई समझौता नहीं हमने पाया कि तीनों चार्जर्स की खासियत इनमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स हैं। KIVOQ ने लगभग हर मॉडल में ओवर करेंट, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और ओवर टेंपरेचर प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स दिए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ तेज चार्जिंग पर ही नहीं, बल्कि डिवाइस की सेफ्टी पर भी उतना ही ध्यान दिया है। साथ ही, यूनिवर्सल इनपुट सपोर्ट की वजह से इन्हें सफर के दौरान भी इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

तीनों मॉडल्स में से कौन सा परफेक्ट? अगर तीनों मॉडलों की तुलना की जाए, तो हर चार्जर अपनी अलग कैटेगरी में मजबूत नजर आता है। VoltQuick 36W PD रोजमर्रा के स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। VoltQuick 65W GaN उन लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा, जो एक ही चार्जर से कई डिवाइस चार्ज करना चाहते हैं। वहीं MagCore Pro Qi2.2 वायरलेस चार्जिंग का लेटेस्ट और प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करता है।