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Best Chimney Under 10000, बजट है कम? Amazon पर मिल रही हैं 10,000 रुपये से कम में ये बेस्ट सेलिंग किचन चिमनी

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगर आपका बजट कम है, तो अमेजन पर 10,000 रुपये से कम कीमत में दमदार सक्शन पावर और बैफल फिल्टर वाली बेस्ट-सेलिंग किचन चिमनियाँ मिल रही हैं। ये चिमनियाँ भारतीय रसोई के भारी धुएं और चिकनाई को दूर कर आपके किचन को बिना किसी झंझट के मॉडर्न और साफ रखती हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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भारतीय रसोई में खाना बनाते समय उठने वाला भारी धुआं, तेल की चिकनाई और तीखी गंध न केवल दीवारों को खराब करती है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। अगर आप अपने किचन को इस समस्या से मुक्त कर एक मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, लेकिन बजट को लेकर चिंतित हैं, तो अमेजन पर बेहद शानदार डील्स उपलब्ध हैं। अब 10,000 रुपये से कम के बजट में भी आप एक प्रीमियम और दमदार परफॉर्मेंस वाली किचन चिमनी घर ला सकते हैं।

Best Chimney Under 10000, बजट है कम? Amazon पर मिल रही हैं 10,000 रुपये से कम में ये बेस्ट सेलिंग किचन चिमनी

इस बजट रेंज में Elica, Glen और Ruwa जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स की बेस्ट-सेलिंग चिमनियाँ आसानी से मिल जाती हैं। ये चिमनियाँ आमतौर पर 60 cm साइज में आती हैं, जो 2 से 3 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। भारतीय खाना पकाने के तरीकों, जैसे तड़का लगाना और डीप फ्राई करना, को ध्यान में रखते हुए इनमें 1000 m³/hr से लेकर 1200 m³/hr तक की दमदार सक्शन कैपेसिटी दी गई है, जो धुएं को मिनटों में बाहर खींच लेती है। इसके अलावा, इनमें मजबूत स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो भारी तेल-मसालों को आसानी से रोकते हैं और जिन्हें साफ करना बेहद आसान होता है। पुश-बटन या टच कंट्रोल पैनल और एलईडी लाइट्स जैसे फीचर्स के साथ आने वाली ये चिमनियाँ कम बजट में भी आपके किचन को साफ, फ्रेश और स्टाइलिश बनाए रखती हैं।

Glen Hood Aqua 60cm Chimney एक दीवार पर लगने वाली चिमनी है, जो अपने आकर्षक पिरामिड शेप और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आती है। यह चिमनी आपके मॉडर्न किचन को एक स्टाइलिश लुक देती है। इसकी 1000 m³/hr की सक्शन पावर भारतीय खाना पकाने के तरीकों से निकलने वाले धुएं, तेल और तीखी गंध को आसानी से रसोई से बाहर निकाल देती है। लगभग 4.0 स्टार की यूजर रेटिंग और अमेजन चॉइस के टैग के साथ आने वाली यह चिमनी मिडिल-क्लास परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।

Specifications

लाइटिंग
LED Light
शोर का स्तर
58dB
डाइमेंशन्स
43D x 60W x 62H सेंटीमीटर
वारंटी
1 वर्ष पूरी चिमनी पर और 5 वर्ष मोटर पर

क्यों खरीदें

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दमदार सक्शन कैपेसिटी

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मजबूत बैफल फिल्टर

...

दमदार वारंटी

...

बजट-फ्रेंडली कीमत

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-क्लीन चिमनी नहीं

...

लेटेस्ट मोशन सेंसर या टच कंट्रोल नहीं

KAFF K-Series KEC 60A एक अत्याधुनिक कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन वाली दीवार पर लगने वाली चिमनी है। यह चिमनी अपनी मैट ब्लैक फिनिश और डिजिटल डिस्प्ले वाले फ्रंट ग्लास पैनल के कारण आपके किचन को एक बेहद एलीगेंट और लग्जरी लुक देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 1450 m³/hr की सुपर पावरफुल सक्शन कैपेसिटी है, जो बहुत ज्यादा तड़का और डीप-फ्राई करने वाली भारतीय रसोइयों के लिए एकदम परफेक्ट है। 4.0 स्टार की यूजर रेटिंग के साथ आने वाली यह चिमनी स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बो है।

Specifications

कंट्रोल का प्रकार
Thermostatic Touch Panel और Motion Sensor
लाइटिंग
Frosted LED Lights
स्पेशल फीचर्स
इन-बिल्ट मैट ब्लैक ऑयल कलेक्टर, डिजिटल डिस्प्ले
डाइमेंशन्स
49D x 59.5W x 53.8H सेंटीमीटर

क्यों खरीदें

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सुपर पावरफुल सक्शन

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ड्राय हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी

...

फिल्टरलेस और स्मार्ट मोशन सेंसर

...

शानदार लाइफटाइम वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

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इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

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सक्शन पावर के अनुसार बिजली की खपत

AMBBER Marvel 60 CM एक दीवार पर लगने वाली किचन चिमनी है, जो पाउडर कोटेड ब्लैक फिनिश के साथ आती है। यह चिमनी आपके बजट को प्रभावित किए बिना आपके किचन को एक साफ और सुव्यवस्थित लुक देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 1250 m³/hr की सुपर पावरफुल सक्शन कैपेसिटी है, जो भारतीय खाना पकाने के दौरान उत्पन्न होने वाले भारी धुएं, तीखी गंध और भाप को बेहद प्रभावी ढंग से बाहर निकाल देती है। लगभग 4.0 स्टार यूजर रेटिंग के साथ आने वाली यह चिमनी किफायती दाम में हाई परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प है।

Specifications

लाइटिंग
ऊर्जा-कुशल LED Light
डाइमेंशन्स
34D x 60W x 48H सेंटीमीटर
वारंटी
4 वर्ष की लंबी वारंटी
तकनीक
Filterless Technology

क्यों खरीदें

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फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी

...

दमदार सक्शन पावर

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डेडिकेटेड ऑयल कलेक्टर

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लंबी वारंटी अवधि

क्यों खोजें विकल्प

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ट्रेडिशनल 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल

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पेड इंस्टॉलेशन

Wonderchef Power Elite 60cm एक क्लासिक वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है, जो प्रीमियम पाउडर कोटेड माइल्ड स्टील और आकर्षक ब्लैक मैट फिनिश के साथ आती है। यह चिमनी 2 से 3 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसकी 1050 m³/hr की सक्शन पावर मध्यम से भारी कुकिंग (जैसे तड़का या फ्राई) के दौरान निकलने वाले धुएं, भाप और मसालों की तीखी गंध को आसानी से बाहर निकाल देती है। अमेजन चॉइस के टैग और अतिरिक्त 500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ आने वाला यह मॉडल बजट और ब्रांड वैल्यू का एक बेहतरीन उदाहरण है।

Specifications

डाइमेंशन्स
48D x 60W x 48H सेंटीमीटर
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट पर और 7 साल मोटर पर
लाइटिंग
चमकदार और ऊर्जा-बचत वाली LED Lights
मटीरियल और फिनिश
हाई-ग्रेड माइल्ड स्टील, ब्लैक मैट फिनिश
कंट्रोल का प्रकार
3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल

क्यों खरीदें

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लंबी और भरोसेमंद वारंटी

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स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर

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कम शोर

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डबल डिस्काउंट ऑफर

क्यों खोजें विकल्प

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मैनुअल सफाई की आवश्यकता

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ट्रेडिशनल पुश बटन

Ventair 60 cm Auto Queen Chimney एक आकर्षक कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन और पाउडर कोटेड ब्लैक फिनिश वाली वॉल-माउंटेड चिमनी है। यह आपके मॉडर्न किचन के इंटीरियर को काफी एलीगेंट लुक देती है। इसकी 1200 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी भारतीय घरों में रोज बनने वाले तीखे तड़के और डीप-फ्राई कुकिंग से निकलने वाले धुएं को आसानी से बाहर खींच लेती है। लगभग 4.5 स्टार की बेहतरीन यूजर रेटिंग के साथ आने वाला यह मॉडल अपने एडवांस फीचर्स के दम पर ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

Specifications

फिल्टर का प्रकार
11° Inclined Filterless
कंट्रोल का प्रकार
Feather Touch Control और Motion Sensor
ऑयल कलेक्टर
100% Metallic Oil Collector
लाइटिंग
2 ऊर्जा-कुशल LED लैंप्स

क्यों खरीदें

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हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी

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11° झुका हुआ फिल्टरलेस डिज़ाइन

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स्मार्ट मोशन सेंसर और टच कंट्रोल

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मजबूत मैटेलिक ऑयल कलेक्टर

क्यों खोजें विकल्प

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पेड इंस्टॉलेशन

Faber Hood Pluto 60 cm एक कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग टी-शेप वॉल-माउंटेड चिमनी है, जो प्रीमियम पाउडर कोटेड ब्लैक मैट फिनिश के साथ आती है। यह छोटे और मध्यम आकार के किचन (2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव) के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। इसकी 1000 m³/hr की सक्शन पावर रोजाना के सामान्य खाने, दाल के तड़के और भाप को रसोई से कुशलतापूर्वक बाहर निकाल देती है। अमेज़न पर मिलने वाली 67% की भारी छूट के बाद यह चिमनी ब्रांड वैल्यू और शानदार वारंटी का एक बेजोड़ उदाहरण पेश करती है।

Specifications

कंट्रोल का प्रकार
3-Speed Push Button Contro
शोर का स्तर
49dB
लाइटिंग
1.2W की ऊर्जा-बचत वाली LED Light
डाइमेंशन्स
39D x 60W x 37H सेंटीमीटर

क्यों खरीदें

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असाधारण मोटर वारंटी

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अल्ट्रा-साइलेंट ऑपरेशन

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मजबूत स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर

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कॉम्पैक्ट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

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ऑटो-क्लीन मॉडल नहीं

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बेसिक कंट्रोल्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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