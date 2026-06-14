Best Chimney Under 10000, बजट है कम? Amazon पर मिल रही हैं 10,000 रुपये से कम में ये बेस्ट सेलिंग किचन चिमनी
अगर आपका बजट कम है, तो अमेजन पर 10,000 रुपये से कम कीमत में दमदार सक्शन पावर और बैफल फिल्टर वाली बेस्ट-सेलिंग किचन चिमनियाँ मिल रही हैं। ये चिमनियाँ भारतीय रसोई के भारी धुएं और चिकनाई को दूर कर आपके किचन को बिना किसी झंझट के मॉडर्न और साफ रखती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय रसोई में खाना बनाते समय उठने वाला भारी धुआं, तेल की चिकनाई और तीखी गंध न केवल दीवारों को खराब करती है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। अगर आप अपने किचन को इस समस्या से मुक्त कर एक मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, लेकिन बजट को लेकर चिंतित हैं, तो अमेजन पर बेहद शानदार डील्स उपलब्ध हैं। अब 10,000 रुपये से कम के बजट में भी आप एक प्रीमियम और दमदार परफॉर्मेंस वाली किचन चिमनी घर ला सकते हैं।
इस बजट रेंज में Elica, Glen और Ruwa जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स की बेस्ट-सेलिंग चिमनियाँ आसानी से मिल जाती हैं। ये चिमनियाँ आमतौर पर 60 cm साइज में आती हैं, जो 2 से 3 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। भारतीय खाना पकाने के तरीकों, जैसे तड़का लगाना और डीप फ्राई करना, को ध्यान में रखते हुए इनमें 1000 m³/hr से लेकर 1200 m³/hr तक की दमदार सक्शन कैपेसिटी दी गई है, जो धुएं को मिनटों में बाहर खींच लेती है। इसके अलावा, इनमें मजबूत स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो भारी तेल-मसालों को आसानी से रोकते हैं और जिन्हें साफ करना बेहद आसान होता है। पुश-बटन या टच कंट्रोल पैनल और एलईडी लाइट्स जैसे फीचर्स के साथ आने वाली ये चिमनियाँ कम बजट में भी आपके किचन को साफ, फ्रेश और स्टाइलिश बनाए रखती हैं।
1. Glen Hood Aqua 60cm Pyramid Shape Kitchen Chimney | 1000 m³/hr Suction | Baffle Filter | Push Button Control | LED Light | Angular Design | 1 Year Comprehensive Warranty & 5 Year on Motor| Black
Glen Hood Aqua 60cm Chimney एक दीवार पर लगने वाली चिमनी है, जो अपने आकर्षक पिरामिड शेप और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आती है। यह चिमनी आपके मॉडर्न किचन को एक स्टाइलिश लुक देती है। इसकी 1000 m³/hr की सक्शन पावर भारतीय खाना पकाने के तरीकों से निकलने वाले धुएं, तेल और तीखी गंध को आसानी से रसोई से बाहर निकाल देती है। लगभग 4.0 स्टार की यूजर रेटिंग और अमेजन चॉइस के टैग के साथ आने वाली यह चिमनी मिडिल-क्लास परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन कैपेसिटी
मजबूत बैफल फिल्टर
दमदार वारंटी
बजट-फ्रेंडली कीमत
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन चिमनी नहीं
लेटेस्ट मोशन सेंसर या टच कंट्रोल नहीं
2. KAFF K-Series KEC 60A Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney, 60 CM, Curved Glass,1450 m3/hr Suction, Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive and Lifetime on Motor Warranty* | Black
KAFF K-Series KEC 60A एक अत्याधुनिक कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन वाली दीवार पर लगने वाली चिमनी है। यह चिमनी अपनी मैट ब्लैक फिनिश और डिजिटल डिस्प्ले वाले फ्रंट ग्लास पैनल के कारण आपके किचन को एक बेहद एलीगेंट और लग्जरी लुक देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 1450 m³/hr की सुपर पावरफुल सक्शन कैपेसिटी है, जो बहुत ज्यादा तड़का और डीप-फ्राई करने वाली भारतीय रसोइयों के लिए एकदम परफेक्ट है। 4.0 स्टार की यूजर रेटिंग के साथ आने वाली यह चिमनी स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बो है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर पावरफुल सक्शन
ड्राय हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी
फिल्टरलेस और स्मार्ट मोशन सेंसर
शानदार लाइफटाइम वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
सक्शन पावर के अनुसार बिजली की खपत
3. AMBBER Marvel Black Wall Mounted Kitchen Chimney 60 CM 1250 m³/hr. Powerful Suction,3 Speed Push Button Control, Filter less Technology
AMBBER Marvel 60 CM एक दीवार पर लगने वाली किचन चिमनी है, जो पाउडर कोटेड ब्लैक फिनिश के साथ आती है। यह चिमनी आपके बजट को प्रभावित किए बिना आपके किचन को एक साफ और सुव्यवस्थित लुक देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 1250 m³/hr की सुपर पावरफुल सक्शन कैपेसिटी है, जो भारतीय खाना पकाने के दौरान उत्पन्न होने वाले भारी धुएं, तीखी गंध और भाप को बेहद प्रभावी ढंग से बाहर निकाल देती है। लगभग 4.0 स्टार यूजर रेटिंग के साथ आने वाली यह चिमनी किफायती दाम में हाई परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी
दमदार सक्शन पावर
डेडिकेटेड ऑयल कलेक्टर
लंबी वारंटी अवधि
क्यों खोजें विकल्प
ट्रेडिशनल 3-स्पीड पुश बटन कंट्रोल
पेड इंस्टॉलेशन
4. Wonderchef Power Elite Chimney | 60cm |1050 m3/hr| Baffle Filter | 3 Speed Push Button Controls | Powerful Suction | Low Noise| 7 Year Wr | Black
Wonderchef Power Elite 60cm एक क्लासिक वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है, जो प्रीमियम पाउडर कोटेड माइल्ड स्टील और आकर्षक ब्लैक मैट फिनिश के साथ आती है। यह चिमनी 2 से 3 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसकी 1050 m³/hr की सक्शन पावर मध्यम से भारी कुकिंग (जैसे तड़का या फ्राई) के दौरान निकलने वाले धुएं, भाप और मसालों की तीखी गंध को आसानी से बाहर निकाल देती है। अमेजन चॉइस के टैग और अतिरिक्त 500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ आने वाला यह मॉडल बजट और ब्रांड वैल्यू का एक बेहतरीन उदाहरण है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी और भरोसेमंद वारंटी
स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर
कम शोर
डबल डिस्काउंट ऑफर
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल सफाई की आवश्यकता
ट्रेडिशनल पुश बटन
5. Ventair 60 cm 1200 m3/hr Autoclean Kitchen Chimney (Auto Queen, Motion Sensor, Made in India, 11° Filterless with Metallic Oil Collector, Curve Glass, Black)
Ventair 60 cm Auto Queen Chimney एक आकर्षक कर्व्ड ग्लास डिज़ाइन और पाउडर कोटेड ब्लैक फिनिश वाली वॉल-माउंटेड चिमनी है। यह आपके मॉडर्न किचन के इंटीरियर को काफी एलीगेंट लुक देती है। इसकी 1200 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी भारतीय घरों में रोज बनने वाले तीखे तड़के और डीप-फ्राई कुकिंग से निकलने वाले धुएं को आसानी से बाहर खींच लेती है। लगभग 4.5 स्टार की बेहतरीन यूजर रेटिंग के साथ आने वाला यह मॉडल अपने एडवांस फीचर्स के दम पर ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है।
Specifications
क्यों खरीदें
हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी
11° झुका हुआ फिल्टरलेस डिज़ाइन
स्मार्ट मोशन सेंसर और टच कंट्रोल
मजबूत मैटेलिक ऑयल कलेक्टर
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
6. Faber Pluto 60 cm 1000 m³/hr Wall Mounted Kitchen Chimney | Baffle Filter | Push Button | LED Lights | 1 Year Comprehensive Warranty and 12 Years on Motor | Black | HOOD PLUTO PB BF BK 60
Faber Hood Pluto 60 cm एक कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग टी-शेप वॉल-माउंटेड चिमनी है, जो प्रीमियम पाउडर कोटेड ब्लैक मैट फिनिश के साथ आती है। यह छोटे और मध्यम आकार के किचन (2 से 4 बर्नर वाले गैस स्टोव) के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। इसकी 1000 m³/hr की सक्शन पावर रोजाना के सामान्य खाने, दाल के तड़के और भाप को रसोई से कुशलतापूर्वक बाहर निकाल देती है। अमेज़न पर मिलने वाली 67% की भारी छूट के बाद यह चिमनी ब्रांड वैल्यू और शानदार वारंटी का एक बेजोड़ उदाहरण पेश करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण मोटर वारंटी
अल्ट्रा-साइलेंट ऑपरेशन
मजबूत स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर
कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन मॉडल नहीं
बेसिक कंट्रोल्स
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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